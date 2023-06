Reisenews & -angebote im Juni 2023

Cortez: Land & Meer

Neu im Programm beim Reise­veranstalter Aqua Active Agency ist eine

Kombireise. Die Reise findet statt von August bis Oktober mit der »Solmar V«. Der bunte Mix aus mexikanischer Küche, Weinprobe, Fahrt in die mexikanische Wüste und Besuch eines der besten Plätze der Welt zum Sichten von Walhaien verspricht viel Abwechslung. Preisbeispiel: Sieben-Tage-Programm pro Person ab 2865 Euro. www.aquaactive.de

Fotoworkshop mit dem Profi

Einer der besten deutschen Unterwasser-Fotografen, Tobias Friedrich, lädt zum Workshop ans Rote Meer ein. Unter anderem wird er die Teilnehmer mit kreativen Lichttechniken bekannt machen. An den Riffen Ras Mohammed und in der Straße von Tiran werden dann Blitze und Lichtsetzung perfektioniert. Fotobriefings vor den Tauchgängen und Bildbesprechungen, in denen auch detailliert mit Adobe Lightroom und Photoshop gearbeitet wird, stehen auf dem Tagesplan. Diese Safari kann mit und ohne Workshop gebucht werden. Rahmendaten: Spirit of Omneia, ab Port Ghalib, bis Hurghada, 21. bis 28.9.2023, ab 1399 Euro pro Person. Workshop 450 Euro. www.omneia.de

Einmal im Leben…

… die Naturwunder des 7. Kontinents erleben. Waterworld Tauchreisen hat eine neue »White Planet-Expeditionsreise« im Programm. Während 19 Tagen geht es an Bord der M/V Hondius von Ushuaia über die Falklandinseln, Südgeorgien und Süd-Orkney bis zur antarktischen Halbinsel und zurück. Preis pro Person für 19 Nächte (Datum: 1. bis 20.2.2025) ab 14.400 Euro. www.waterworld.at

© Gerald Nowak

Neu im Programm

Ab sofort bei tourmare buchbar: Metita Beach Dive Resort auf den Molukken im Süden von Morotai, einem Topziel für Taucher und Nichttaucher. Zudem buchbar Saronde Island in Nord-Gorontalo: Mit 16 Gästen ist das Resort ideal für jeden, der den Luxus von Privatsphäre abseits der Touristenpfade genießen möchte. Und zudem im Programm das Tauchsafarischiff Mariana unter Leitung von Alexander Rausch aus Deutschland. Gebaut im Jahr 2015 mit neun Kabinen im traditionellen Stil, im Oktober 2022 renoviert. www.tourmare.de

Bali preiswert erleben

Ein Tauchurlaub muss nicht teuer sein. Aktuell lockt das Kubu Indah Dive & Spa Resort auf Bali in Indonesien mit attraktiven Sonderpreisen. Das Resort befindet sich im Nordosten der Insel. Neben dem Hausriff mit zahlreichen Makrospots und Putzerstationen liegen gut erreichbar auch das Wrack der USS Liberty sowie interessante Drop-offs. Preis inklusive Flug ab/bis Deutschland, 14 Nächte im Garten-Bungalow mit Frühstück, 20 Tauchgänge und Flughafentransfers p.P. ab 2200 Euro.

www.as-tauchreisen.de

Kanarenziel El Hierro

El Hierro, die westlichste Kanareninsel, vereint Tauchen mit dem familiären Service der Extra Divers. Deren Basis liegt direkt am Pier des Hafens von La Restinga. Getaucht wird im Gebiet des Marineparks sowie entlang der südöstlichen Küste von El Hierro. Mit etwas mehr Glück trifft man auf die Großen der Meere: Walhaie, Hammerhaie und Mantas. Nicht verpassen sollte man einen Tauchgang am Topspot »El Bajón«: Die steilen Felswände dieses legendären Unterwasserbergs bieten eine einzigartige Kulisse. www.extradivers-worldwide.com

Bonaire im Angebot

Ab sofort findet man im Reisecenter Federsee-Programm das Boutiquehotel »Sonrisa« auf Bonaire, das von den Schweizer Gastgebern Corinne Harder und Beat Stocker geführt wird. Das kleine Resort samt Tauchbasis verfügt über zehn Zimmer und ist nur für Gäste ab 16 Jahren buchbar. Eine ideale Unterkunft für einen Tauchurlaub auf der karibischen Insel, die mit kristallklarem Wasser und bunten Korallenriffen zum Tauchen und Schnorcheln einlädt. Preisbeispiel: zehn ÜN, acht No-Limit-Tauchtage, Mietwagen für zehn Tage und Flug via Amsterdam pro Person ab 2699 Euro. www.rcf-tauchreisen.de

Tauchrundreise

»Uncover North Sulawesi« sind Reisen, die mehrere Tauchreviere dieser Region miteinander verbinden. Man taucht im Bunaken Nationalpark, im Bangka-Archipel und in der Lembeh Strait und erfährt in diesen imponierenden Gebieten, wie unterschiedlich die Unterwasserwelt selbst auf diesem engen Raum ist. Wer möchte, legt eine Verschnaufpause ein und unternimmt Ausflüge in die Minahasa Highlands und den Tangkoko Nationalpark. Dauer und Ablauf der Uncover-Reisen werden individuell zusammengestellt. Während des Aufenthalts wohnt man in den beiden Resorts Pulisan und Lumbalumba. Preisbeispiel: sieben ÜN, Pulisan Deluxe Bungalow, Vollpension, zehn Tauchgänge, Tagesausflug Tangkoko und sieben ÜN Lumbalumba Chalet, Vollpension, zehn Tauchgänge, Tagesausflug Minahasa Highland, und Airporttransfers Manado pro Person ab 2505 Euro (zzgl. int. Flug). www.scuba-native.de

6000 Euro Fördergelder zu vergeben!

Der ADTO (Verband der Tauchreiseveranstalter) vergibt finanzielle Unterstützung, um besonders kreative und zielführende Konzepte zu fördern. Für 2023 steht ein Betrag von insgesamt 6000 Euro zur Verfügung: Dazu schreibt der ADTO: »Dieser Betrag wird zwischen den Projekten, die im Konsens des ADTO ausgewählt werden, aufgeteilt. Ihr könnt Eure Einfälle und Vorhaben beim ADTO einreichen und uns mitteilen, welche Pläne Ihr mit dem Geld umsetzen möchtet. Unsere Intention ist es, möglichst viele touristische Einrichtungen weiterhin für den Erhalt unseres Planeten zu sensibilisieren und mit unserer Unterstützung Projekte voranzutreiben. Hierzu haben wir keine genauen Kriterien definiert. Es ist ausreichend, wenn Ihr Euer Projekt oder Euren Einsatz beschreibt und uns mitteilt, welche weiteren Maßnahmen geplant sind. Bitte fügt auch ein aussagekräftiges oder beispielhaftes Foto bei.« Die Abgabefrist für die Einreichungen ist der Welttag der Ozeane, 8. Juni 2023. Die Vergabe der Fördergelder wird auf der InterDive Messe in Friedrichshafen bekanntgegeben. Zuschriften und Einreichungen: info@adto.de und www.adto.de

Azubi gesucht

Der Tauchreiseveranstalter Wiro Dive sucht ab September 2023 eine(n) Auszubildende(n) zum Tourismuskaufmann/-frau. »Wer vom Tauchen begeistert und motiviert ist, neue Herausforderungen zu meistern, und neugierig auf die Welt ist, ist bei uns genau richtig«, so Chef Wilpernig. Kontakt und Bewerbungen an: personal@wirodive.de. www.wirodive.de

Einzigartige Erlebnisse

Tauchen im UNESCO-Weltnaturerbe Cocos Island bietet im Oktober der Reiseveranstalter Wiro Dive. Nur vier Schiffe, darunter die M/V Sea Hunter, haben die Genehmigung, Cocos Island anzulaufen. Nach der Tauchsafari bietet sich ein Costa Rica-Anschlussprogramm an. Reisezeit: 1.10. bis 11.10.2023. www.wirodive.de

Malediven Specials

Für Oktober 2023 und Januar 2024 bietet Charly Reisen zwei Sonderreisen auf der »Keana« durch die Gewässer der Malediven an. Darunter eine 11-Nächte-Tour (8. bis 19.10.2023) ab 2930 Euro pro Person (Ari bis Vaavu-Atoll) und eine 10-Nächte-Tour (11. bis 21.1.2024) ab 3965 Euro pro Person (Südmale-, Vaavu-, Meemu-Atoll). www.tauch-safari.de

Silverbanks & Malpelo 2024

Das Reiseteam von »fish & trips« lädt bereits jetzt auf Reisen im Mai 2024 ein. Die erste Tauchsafari führt nach Malpelo vor der Westküste Panamans zu den Seidenhaischulen und Baitballs (22. bis 31.05.2024). Mit nur 12 Mitreisenden geht es auf der Ferox in den Ostpazifik. Drei Monate früher findet eine Reise zu den Buckelwalen der Silverbanks nahe der nahe der Dom. Republik statt. Diese einzigartige Tauchsafari findet von 03. bis 10.02.2024 auf der »Turks & Caicos Aggressor« statt.

www.fish-trips.com

Mit sun+fun auf Bangka

Der Reiseveranstalter sun+fun Reisen bietet ab sofort das »Coral Eye«-Resort auf Bangka Island/Indonesien an. Die traumhafte kleine Anlage mit eigener Tauchbasis, entstand aus einem ehemaligen Marine-Posten und ist seit März geöffnet hat. In den nur 15 Zimmern findet man Ruhe und Entspannung, gleichzeitig gibt es den großzügigen, offenen Gemeinschaftsraum im Haupthaus zum Zusammensitzen und um Taucherlebnisse auszutauschen. Besonders empfehlenswert ist eine Kombi mit dem Bunaken Nationalpark (z.B. mit dem Siladen Resort) oder der Lembeh Strait für einen abwechslungsreichen Tauchurlaub in Nordsulawesi. Preisbeispiel: 12 ÜN/VP, inkl. Flug ab 2099 Euro (10 TG: 450 Euro). www.sunandfun.com