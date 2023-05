Reisenews & -angebote im Mai 2023

Bali Safari

Wer beim Besuch von Bali alle bekannten Tauchgebiete kennenlernen möchte, aber keine Lust auf stundenlange Transfers hast, kann mit der »Bali Safari« des Tauchreiseveranstalters Beluga Reisen drei verschiedene Regionen mit gemütlichen Bootstransfers zwischen den Resorts erkunden. Dabei besucht man in 14 Reisetagen das Naturschutzgebiet um Menjangan Island, die Tauchplätze von Tulamben und Ahmed bis hin nach Nusa Lembongan, wo man mit Mondfischen und Mantas tauchen kann. Übernachtet wird in drei unterschiedlichen Hotels: Pondok Baruna, Teluk Karang Dive & Spa Resort sowie Amertha Bali Villas Resort. Inklusive 13 Übernachtungen und 25 Tauchgängen kostet die »Bali Safari« 2395 Euro pro Person. Termine sind der 2. und 9. September 2023.

Curaçao bei WIRODIVE

Curaçao ist die größte Insel der ehemaligen Niederländischen Antillen. Sie liegt im Süden der Karibik unmittelbar vor der Küste Venezuelas. Mit ihrer savannenähnlichen Vegetation entfaltet die Destination einen ganz eigenen Charme und besonderen Reiz. Eine Insel für Menschen, die das Meer und die Natur lieben. Es gibt zahlreiche wildromantische Buchten, die man mit dem Mietwagen erreichen kann.

Die Inselhauptstadt Willemstad, gelistet als Weltkulturerbe, mit ihren pastellfarbenen Gebäuden lädt zum Bummeln ein. Die karibische Insel ist das ganze Jahr über gut zu bereisen, da die Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad liegen. Auch die Wassertemperatur mit durchschnittlich 26 Grad ist ideal. Attraktiv für Taucher sind die etwa 60 Tauchplätze, die alle sehr küstennah liegen. Man lädt einfach nur seine Flaschen bei der Tauchbasis ins Auto und macht sich auf den Weg. Das heißt: Abtauchen, wo und wann immer man will! Wirodive bietet auf der Insel zwei Unterkünfte an: All West Apartments & Diving und Sun Reef Village & Curaçao Diving.

Sansibar & Kapregion

Der Tauchreiseveranstalter Absolut Scuba hat Malawi und Sambia neu im Programm. Auf Likoma Island im Malawi-See steht das Tauchen mit den maulbrütenden Buntbarschen im Fokus. Jedoch ist die Insel auch der perfekte Ort für entspannte Wassersportaktivitäten wie Kajak fahren, Schnorcheln und Stand Up Paddling. In der zauberhaften Kaya Absolut Scuba Tauch- und Spezialreisen erweitert das Programm im südlichen und östlichen Afrika.

Die Sunshine Marine Lodge liegt auf Höhe des Meeresschutzgebiets Mnemba-Atoll. Die hauseigene Basis Dive Point Zanzibar steuert hier die Tauchspots an und bietet auch technisches Tauchen. Preisbeispiel: sieben ÜN, HP, zehn TG, Flughafentransfers ab 1400 Euro pro Person (zzgl. Flug). In der Kapregion in Südafrika dürfen sich Taucher, die kältere Wassertemperaturen nicht scheuen, auf besondere Leckerbissen freuen: Erkundung der Kelpwälder mit Seelöwen, Blauwasser-Tauchgänge mit der Chance auf Begegnungen mit Mako- und Blauhaien sowie Walen und Delfinen. Preisbeispiel: sieben ÜF, fünf Tage Tauchen (acht TG), ab 1300 Euro (zzgl. Flug).

Last Minute »Schnapper«

Besonders die intensive Verbindung zur Natur, absolute Stille und die Suche nach dem Einklang mit sich selbst sind für viele Taucher die Last Minute-Schnäppchen für Kurzentschlossene bietet der Reisespezialist Waterworld Tauchreisen für folgende Reisen an: Bikini-Atoll, Marshall Inseln mit der »Truk Master« (11-Nächte-Tauchkreuzfahrt, 11. bis 22.5.2023, ab 3900 Euro); Socorro Extended mit der »Nautilus Explorer« (10-Nächte-Tauchkreuzfahrt, 18. bis 28.5.2023, ab 2500 Euro); Cocos Island (10-Nächte-Tauchkreuzfahrt, 8. bis 18. 6.2023, ab 3900 Euro).

»Aphrodite«

Der Reiseveranstalter Aqua Active Agency hat sein Tauchsafari-Programm in Ägypten mit der »Aphrodite« erweitert und bietet nun mit 40 Liveaboards eine enorme Auswahl an Safari-Erlebnissen. Neben den klassischen Rotmeer-Routen bietet die Aphrodite im Mai und Juni auch Tauch- und Schnorcheltouren an. Die Sieben-Nächte-Nord-Classic-Safari kostet p.P. ab 1196 Euro (zzgl. Flug & Gebühren).

2 Wochen das Tauch-Erleben genießen

Tauchurlaub mit Familienurlaub zu verbinden, gestaltet sich oft Eine Safari für Taucher, die ohne Zeitdruck das Beste, was das Rote Meer zu bieten hat, sehen wollen. Die Zwei-Wochen-Tour mit der Omneia Soul führt zu den legendären Riffen des Roten Meeres: Ras Mohammed, Straße von Tiran, Dahab, Brother Islands, Daedalus-Riff. Die Ausstattung der Omneia Soul ist luxuriös, stylisch und doch sehr gemütlich. Hier müssen Taucher keine Kompromisse zwischen Luxus und Funktionstüchtigkeit machen. Tourdaten: 10. bis 24.8.2023. Start: Port Ghalib. Ziel: Hurghada, Preis pro Person: ab 2699 Euro.

Best of …

Vom 11. bis 24. Oktober 2023 fährt die »Amira« eine Safari von Saumlaki bis Sorong. Auf dieser Tour werden die besten Tauchplätze zwischen den Molukken und Raja Ampat angefahren. Die 13-Nächte-Tour kostet 7080 Euro pro Person (inklusive aller Gebühren und Nitrox; zzgl. Flug) samt Tauchgängen (bis zu viermal/Tag) und Vollpension.

Kurz notiert

Neuer Kopf & 360-Grad-Erlebnis

Dustin Jann heißt der neue Dive Center Manager bei den Euro-Divers LUX* im Süd-Ari-Atoll auf den Malediven. Dustin ist ein begeisterter und sehr engagierter Tauchlehrer sowie Dive Center Manager aus Deutschland. Mit ihm können die Gäste vor Ort erstmals einen 360-Grad-Unterwasserfilm erleben und sehen so bereits vor dem realen Tauchgang, was sie alles unter Wasser erwartet.

Neue Tauchschule

Im Januar eröffnete die Tauchschule Hagen in der Helferstraße 56. Auf 100 Quadratmeter Fläche freuen sich die Betreiber von Tauchschule und Shop auf Kundschaft. Zudem sind Betreuungsangebote für Kinder mit und ohne Handicap durch den hier ansässigen Verein »einfach mal abtauchen« e.V. gegeben.

Neu im Programm

Der Tauchreiseveranstalter Charly Reisen hat ab sofort auch das Tauchsafarischiff M/Y Destiny im Angebot: ein neues, schick eingerichtetes 36-Meter-Stahlschiff für maximal 20 Passagiere, das seit April im Roten Meer kreuzt.

