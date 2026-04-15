Ein schwerer Haiunfall im Süden der Malediven hat einen spanischen Touristen lebensgefährlich verletzt. Der Beitrag ordnet den Vorfall ein, beleuchtet mögliche Ursachen und erklärt die tatsächliche Gefährdungslage für Taucher und Schnorchler. Zudem wird die Rolle menschlichen Verhaltens kritisch betrachtet. Der Fokus liegt auf sachlicher Einordnung und Verantwortung im Umgang mit marinen Ökosystemen.

Schwerer Haiunfall bei Kooddoo:

Was ist bekannt?

Im Gaafu-Alif-Atoll im Süden der Malediven ist es am 12. April 2026 zu einem schweren Haiunfall gekommen. Nach Informationen des maledivischen Tauchers und Unterwasserfotografen Shaff Naeem wurde ein spanischer Tourist beim Einstieg ins Wasser nahe der Insel Kooddoo schwer verletzt.

Der Mann befand sich in einer Gruppe an einem Spot in der Nähe einer Fischverarbeitungsanlage – einem Bereich, der für erhöhte Haipräsenz bekannt ist. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in kritischem Zustand nach Malé ausgeflogen.

Ärztlichen Angaben zufolge war aufgrund schwerer Gewebeschäden eine Amputation notwendig. Der Patient befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung.

Der bei dem Haiunfall nahe Kooddoo schwer verletzte spanische Tourist hat die akute Lebensgefahr überstanden. Nach aktuellen Informationen konnte der Patient von der lebenserhaltenden Versorgung genommen werden und befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Warum kommt es an diesem Spot zu

Hai-Begegnungen?

Der Unfallort liegt in unmittelbarer Nähe einer Fischverarbeitungsanlage. Solche Standorte führen häufig zu einer erhöhten Konzentration von Haien.

Mögliche Einflussfaktoren:

Eintrag organischer Abfälle

Gewöhnungseffekte durch wiederkehrende Nahrungsquellen

verändertes Verhalten bei Unterbrechung dieser Einträge

Studien und Berichte aus den Malediven zeigen, dass solche anthropogenen Einflüsse das Verhalten von Haien lokal deutlich verändern können. Begegnungen werden dadurch wahrscheinlicher, insbesondere bei unkontrollierten Wassereinstiegen.

Welche Haiarten könnten beteiligt

gewesen sein?

Die Region ist bekannt für , die üblicherweise als nicht aggressiv gelten. Sie sind im Deutschen auch als Großer Schwarzspitzenhai oder Langnasenhai bekannt.

Aufgrund der Verletzungsschwere werden jedoch weitere Szenarien diskutiert:

Beteiligung eines Bullenhais (Carcharhinus leucas)

gleichzeitige Reaktion mehrerer Tiere

Fehlinterpretation von Reizen beim Wassereinstieg

Eine gesicherte Bestimmung der beteiligten Art liegt bislang nicht vor.

© Mohammed Seeneen – Spinnerhaie (Carcharhinus brevipinna), auch als Langnasenhai oder großer schwarzer Riffhai bezeichnet, ziehen in Gruppen durch das Freiwasser der südlichen Malediven.

Sind Haiunfälle auf den Malediven häufig?

Kurzantwort: Nein, schwere Zwischenfälle sind äußerst selten.

Die Malediven gelten international als eines der sichersten Gebiete für Begegnungen mit Haien. Dokumentierte Unfälle sind selten und verlaufen in den meisten Fällen nicht tödlich.

Global zeigt sich zudem:

jährlich etwa 70–100 registrierte Haiangriffe weltweit

weltweit nur ein Bruchteil davon mit schwerem Ausgang

im Vergleich dazu massive Verluste bei Haipopulationen durch den Menschen

Schätzungen zufolge werden jährlich rund 100 Millionen Haie durch den Menschen getötet.

Welche Rolle spielt menschliches Verhalten?

Warum kommt es überhaupt zu solchen Vorfällen?

Kurzantwort: Fast immer spielen menschliche Einflüsse eine zentrale Rolle. Typische Faktoren:

Nähe zu Fütterungs- oder Abfallplätzen

fehlende Einweisung

falsches Verhalten im Wasser

mangelnde Kontrolle durch Betreiber / Guides

Viele dokumentierte Zwischenfälle lassen sich auf solche Einflüsse zurückführen.

Was bedeutet der Vorfall für Taucher

und Schnorchler?

Ist Tauchen mit Haien gefährlich?

Kurzantwort: Bei sachgerechtem Verhalten gilt es weiterhin als sicher. Wichtige Praxisregeln:

keine unkontrollierten Wassereinstiege

Abstand zu potenziellen Futterquellen

Briefings ernst nehmen

Verhalten der Tiere beobachten und respektieren

In Gruppen tauchen



Weitere Praxisregeln findet ihr hier.

Einordnung der Redaktion

Der aktuelle Vorfall macht deutlich, dass sich Menschen im Lebensraum von Haien bewegen – nicht umgekehrt.

Taucher, Schnorchler, Schwimmer und andere Wassersportler sind Gäste in einem komplexen Ökosystem. Daraus ergibt sich eine klare Verantwortung: Die Bedingungen vor Ort müssen verstanden, respektiert und berücksichtigt werden.

Dazu gehört:

Kenntnis über Verhalten und Ökologie der Tiere

Einhaltung klarer Verhaltensregeln („rules of engagement“)

verantwortungsvolle Führung durch Guides und Betreiber

konsequentes Eingreifen bei Regelverstößen

Gleichzeitig stehen Haipopulationen weltweit unter erheblichem Druck durch menschliche Nutzung der Meere. Jährlich werden rund 100 Millionen Haie getötet – durch Fischerei, Beifang und Handel.

Vor diesem Hintergrund erscheinen schwere Zwischenfälle mit Menschen statistisch äußerst selten. In vielen Fällen lassen sich begünstigende Faktoren auf menschliches Verhalten zurückführen.

Zugleich prägen soziale Medien zunehmend die Wahrnehmung von Haien. Inszenierte Begegnungen, bewusst herbeigeführte Nähe oder sogar das Berühren von Tieren werden dort teilweise als spektakulär oder vermeintlich »normal« dargestellt. Solche Inhalte können zu einer Verharmlosung beitragen und falsche Erwartungen erzeugen.

Eine kritische Einordnung solcher Darstellungen ist daher notwendig. Begegnungen mit Wildtieren sind nicht inszenierbar und folgen keinen festen Regeln. Wer sich an entsprechenden Inhalten orientiert, unterschätzt unter Umständen Risiken und missachtet grundlegende Prinzipien des respektvollen Umgangs mit marinen Lebewesen.

Ein sachlicher Umgang mit solchen Ereignissen bleibt entscheidend: nicht zur Dramatisierung, sondern zur realistischen Einordnung – und als Grundlage für verantwortungsvolles Verhalten im Meer.

Wer ist die Quelle Shaff Naeem?

Shaff Naeem ist ein maledivischer Unterwasserfotograf, Filmemacher und erfahrener Taucher mit Schwerpunkt auf Haien und Großfischen. Über seine Plattform veröffentlicht er regelmäßig Bildmaterial, Beobachtungen und Berichte aus den südlichen Atollen der Malediven.

Seine Arbeit umfasst:

Dokumentation von Haipopulationen in den Malediven

Zusammenarbeit mit lokalen Tauchbasen und Guides

Veröffentlichung von Unterwasserfotografie und Reportagen

langjährige praktische Erfahrung im Umgang mit Großfischen

Damit gilt er als gut vernetzter lokaler Beobachter, dessen Einschätzungen insbesondere für erste Einordnungen von Ereignissen relevant sind, auch wenn sie keine offizielle Untersuchung ersetzen.

Externe Quellen

Shaff Naeem – Unterwasserfotograf und Autor

Maldives Independent – Shark behavior und Begegnungen

Internationale Shark Attack Databases

Wissenschaftliche Publikationen zu anthropogenen Einflüssen auf Hai-Verhalten

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