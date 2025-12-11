Scubago startet 2026 globale Plattform für die Tauchbranche

Scubago vernetzt die internationale Tauchszene

Mit Scubago startet Anfang 2026 eine neue globale Marketing- und Reservierungsplattform für Anbieter von Tauchdienstleistungen. Ziel ist es, Tauchzentren, Resorts und Taucher effizient miteinander zu verbinden. Scubago kombiniert ein intuitives Anfrage- und Buchungssystem mit hochwertigen Reiseinhalten und professionellen Marketingfunktionen.

Vielfältige Angebote für alle Bereiche des Tauchens

Scubago deckt die gesamte Bandbreite der Tauchbranche ab. Dazu zählen Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse, klassische Tauchpakete, Dive-and-Stay-Angebote, soziale Events sowie nachhaltige Eco-Events. Abgedeckt werden alle Disziplinen: Gerätetauchen, Freediving, Tec-Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen, Mermaiding und mehr.

Für Reisende bietet Scubago eine umfangreiche Bibliothek aus Destinationen und marinem Wildlife. Zum Start gehören dazu mehr als 10.000 Tauchplatzbeschreibungen, 1.100 Destinationen, über 150 Wildlife-Seiten sowie rund 4.000 registrierte Tauchcenter weltweit.

Leistungsstarke Tools für Dive Center und Resorts

Scubago unterstützt Anbieter dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Zielgruppen zu erreichen. Das Portal bietet moderne Marketingtools, inspirierende Inhalte und ein effizientes Verwaltungssystem. Das abonnementbasierte Modell ist vollständig provisionsfrei und richtet sich an Tauchzentren und Resorts weltweit.

Launch Anfang 2026 und Informationen für Partner

Der offizielle Start von www.scubago.com ist für Januar 2026 vorgesehen. Tauchdienstleister, die Partner werden möchten, finden unter www.scubago.com/partners weitere Informationen oder können über info@scubago.comeinen Termin für ein persönliches Gespräch auf den Messen vereinbaren.

Scubago auf den Messen 2026

Salon de la Plongée vom 08. bis 11. Januar 2026 in Paris

boot Düsseldorf vom 17. bis 25. Januar 2026 in Halle 12, Stand A69