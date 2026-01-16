TAUCHEN berichtet von der boot 2026

Mit der boot 2026 in Düsseldorf startet auch für uns Taucher das neue Messejahr. Wir sind in diesem Jahr wieder doppelt vor Ort: als Aussteller und als Redaktion. In den kommenden Tagen berichten wir über Trends, Neuheiten und Entwicklungen, die für Taucher wirklich relevant sind. Dabei ordnen wir diese ein, bleiben unabhängig und sehen sie ohne Marketingbrille. Hier sammeln wir unsere Eindrücke, Hintergründe und Einschätzungen zur boot 2026. Außerdem aktualisieren wir diese Seite während der Messe fortlaufend.

Wer unseren Stand besuchen möchte, findet uns in Halle 12 / Stand J36. Dort gibt es – neben satten Messe-Rabatten auf Abos unserer Zeitschrift – an den Wochenenden Besuch vom Comiczeichner und Autor Michael Ley (Michels Imbärium). Am 18.01. ist außerdem der Haischützer und Ocean-Heroes-Initiator Gerhard Wegner zur Signierstunde seines Buches »Hailights« bei uns am Stand. Wir freuen uns auf euren Besuch.

Der interaktive Hallenplan der Messe boot weist euch den Weg zu uns. Außerdem zeigt er viele andere Tauchattraktionen in den Hallen 11 und 12. Eine Übersicht des Veranstaltungsprogramms findet sich hier.

Umwelt- und Meeresschutznews

Blue Water Safaris und Dolphin Watch Alliance veranstalten spezielle Delfin-Tauchsafaris.Ohne Stress die Tiere passiv beobachten, mit nachhaltigen Richtlinien, um die empfindsamen Tiere nicht zu stören.

Die Gesellschaft zur Rettung (GRD e.V.) der Delphine setzt auch Umweltschwerpunkte in Deutschland. Die GRD e.V. birgt Geisternetz in der Ostsee und freut sich über jede helfende Hand unter Wasser.

Sea Shepherd sucht auch für Geisternetzebergungen in der Ostsee im Jahr 2026 Taucherinnen und Taucher, die ihre Skills bei dieser harten, aber auch sehr befriedigenden Arbeit mit einbringen möchten.

Auch die Seegras-Kampagne »Marine Meadows« von Sea Shepherd Deutschland in 2026 weitergeführt. Welche News es gibt und welche Tauchskills man mitbringen sollte, beschreibt Christin Otto, die Kampagnenleiterin in diesem Video.

Ausrüstungsnews

Die App UWACAM optimiert die Nutzung des Smartphones im DiveVolk-Touchscreen-Gehäuse. Matthias Lebo erklärt, was es Neues gibt, warum die Weiterentwicklung etwas dauerte und wie die Kosten für die App zustande kommen.

Seac Sub hat drei Masken mit einer neuen Antifog Beschichtung im Programm, die das Beschlagen von Tauchmasken verhindern soll.

Der Head-Konzern mausert sich in der Tauchbranche zum Primus. Spätestens mit der Übernahme der Marken aus dem Haus Aqua Lung/Apeks sind die Italiener mit der bekannten Tauchsportmarke mares zum Branchenriesen geworden … Was wirklich dahinter steckt und wie es weiter geht, verrät mares-Vize Präsident Stefan Michl im persönlichen Gespräch auf der Messe boot 2026 …

Suunto stellt auf der boot seine beiden neuen Tauchcomputer Nautic und Nautic S vor. Hier erfahrt ihr einiges über die beiden neuen Computermodelle des finnischen Computerspezialisten.

News auf der Technik-Ecke

DiveVolk zeigt auf der weltgrößten Wassersportmesse seine neue Fernbedienung für das ebenfalls neue Lampensystem. Es fügt sich nahtlos ein in den Kosmos des Unterwasser-Touchscreen-Case für Smartphones.

Das Unterwasser-Gehäuse SeaTouch kann kabelgebunden live von unter der Wasseroberfläche streamen per Wlan-Connection. Nun wurde zusammen mit dem Vollgesichtsmasken-Hersteller OceanReef eine Kommunikationseinheit entwickelt, die es ermöglicht, diesen Livestream direkt zu kommentieren.

Der neue Atemregler Planet 88X Airmatic von mares wird auf der boot im Detail erklärt und dargestellt. Zu einem Video von uns, in dem der Atemregler bereits unter Wasser getestet wurde, geht es hier entlang.

Mehr als nur ein Update – das neue Hydros Pro von Scubapro ist ein vielseitiges und robustes Jacket mit einer Menge durchdachter Keyfeatures.

Cressi packt bei seinem 7mm-Kaltwasseranzug die Einweste fest hinein in den Anzug. Das soll Kältebrücken minimieren und verspricht sehr gute Isolationsleistung.

Vier Wing-Größen und 4 verschiedene Materialien versprechen maximale Auswahlmöglichkeiten bei Wing-Systemen.

Wer Trockentauchanzüge mit dem Zipseal-System von DUI an den Armmanschetten sucht, findet diese jetzt bei DynamicNord.

Die neue Masken-Linie Force-X besteht aus drei Modellen in unterschiedlichen Preiskategorien. Wo die Unterschiede liegen wird in diesem Video erklärt.

Auf der diesjährigen Messe boot in Düsseldorf zeigt Head Watersports erstmalig sein neues Sidemount-Jacket der Marke Apeks.

Als Nachfolger des legendären XTX 200 präsentiert Apeks nun den EVX 200. Auf der boot erklärt Franz Fix den neuen Atemregler.

Der italienische Hersteller DiveSystem zeigt sein neues Trockentauchanzugmaterial Dyneema auf der Messe. Etienne Mackensen von der deutschen Niederlassung Abyss Marine erklärt das neue Material.

Ein modulares Lampensystem aus Korea, das in der Rescue-Ausführung Pulver mitführt, um im Notfall Wasser um einen herum einzufärben, damit Rettungsteams schneller auf die zu Rettenden aufmerksam werden.

Die neuen Trockentauchanzüge von Camaro heißen Drytec und ProTec. Auf der Messe boot in Düsseldorf werden sie erklärt.

Für das universelle Smartphone-Gehäuse SportsDiver Ultra von Sealife gibt es jetzt eine Macro-Linse, die man mit einer Halterung vor das eigentliche Gehäuse schrauben kann, um die kleinsten Lebenwesen mit dem Handy festzuhalten.

Normalerweise ist bei 30 Zentimetern Schluss, viel tiefer kann man nicht mit einer direkten Schnorchel-Verbindung zur Oberfläche tauchen. Doch was ist, wenn die eignen Beine und deren Flossenschlag als Pumpen benutzt werden, um Luft nach unten zu saugen? Geht das?

Die Open-Source-Computer-Familie OSTC von Heinrichs-Weikamp wächst. Und zwar um ein kleines Modell, den Nano.

Avatar bringt einen neuen Trockentauchanzug raus. Die Taschen sind hierbei austauschbar und in verschiedenen Farben erhältlich.

Bei Sea&Sea gibt es nun einen neuen kraftvollen Blitz mit 130 Watt und runder Blitzröhre im Sortiment.

Ebenfalls von Sea & Sea auf der boot vorgestellt: die LX-Lampenserie. Die Lampen wurden bereits von uns getestet. Den Testbericht findet ihr hier.

Eine neue TUSA-Flosse, die Xentra, wird diese Saison erhältlich sein – jetzt auch mit Kanalisierungseffekt.

Gemischtes

Handball-Kultfigur Oliver Oli Roggisch ist begeisterter Taucher und nun auch als Reisehighlight-Reiseleiter buchbar … was dahinter steckt verrät er während der boot-Messe 2026 …