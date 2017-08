Tauchermesse: Jetzt Eintrittskarten für die InterDive gewinnen!

In weniger als zwei Monaten findet wieder die alljährliche Tauchermesse InterDive in Friedrichshafen am Bodensee statt.

Die Tauch-, Schnorchel- und Reisemesse InterDive öffnet vom 21. bis zum 24. September 2017 ihre Tore. Veranstaltungsort ist die Halle B5 der Messe Friedrichshafen und – wegen kompletter Ausbuchung der Messehalle – weitere Ausstellungsflächen im Foyer. Wer mit neuer Ausrüstung liebäugelt, sich über sein nächstes Reiseziel informieren oder in Sachen Ausbildung mit Fachleuten sprechen möchte, wird während der vier Messetage reichlich Möglichkeit dazu haben, seinen Wissensdurst zu stillen, einzukaufen und sich auszutauschen. Das Team von TAUCHEN finden Sie übrigens am Stand 506 in Halle B5. Bereits im Vorfeld der InterDive hatte es ein Schnuppertauchen in Pfullendorf gegeben.

Bereits die 5. InterDive Tauchermesse

Im vergangenen Jahr hat die InterDive einen Rekord verbuchen können: Die Tauchermesse am Bodensee hat sich als Alternative zu ähnlichen Branchentreffen mittlerweile einen echten Namen gemacht und glänzte in 2016 mit einem Besucher- und Ausstellerrekord. Der soll natürlich in diesem Jahr noch übertroffen werden. Weil die Halle mit Ausstellern schon komplett belegt ist, werden nun noch die Plätze im Foyer vergeben. Und auch da wird es mittlerweile schon immer voller. Verständlicherweise. Denn auch für dieses Jahr hat der Veranstalter angekündigt, die Messe mit einem noch breiterem Spektrum an Themen aus der Welt des Urlaubs, des Tauchens und Schnorchelns noch spannender zu gestalten. Wir freuen uns schon jetzt auf eine interessante InterDive 2017!

Öffnungszeiten & Preise: Am Donnerstag und Freitag hat die Messe von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro (am Donnerstag und Freitag inklusive freiem Parken). Am Freitagabend findet für alle Besucher eine große Messe-Party statt.

Gewinnspiel: Zusammen mit Reisecenter Federsee verlosen wir fünf Mal zwei Eintrittskarten zur Messe. Die Verlosung hier bei uns auf tauchen.de läuft bis zum 8. September 2017.

Alle Infos zur InterDive findet Ihr unter www.inter-dive.de.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und die Chance auf Eintrittskarten sichern!