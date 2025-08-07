Zuverlässige Druckluft rettet das TUfast Racing Team vor Formula-Student-Rennen

Druckluft rettet Rennsaison: BAUER unterstützt TUfast Racing Team

Was ist der absolute Worst-Case für ein universitäres Forschungsteam, welches kurz davor ist, seinen selbstentwickelten und -gebauten autonom fahrenden Rennwagen als Favorit auf ein internationales Rennen zu schicken? Wenn knapp vor dem Event die zur Entwicklung und zum Betrieb notwendige Technik versagt und so möglicherweise der sicher geglaubte Sieg in weite Ferne rückt!

So geschehen beim TUfast Racing Team: Nur noch 6 Tage bis zur in Barcelona stattfindenden FSS25, der spanischen Version der Formula Student, wo die weltweit besten Studententeams mit ihren selbstentwickelten Boliden auf der originalen Formel-1-Rennstrecke gegeneinander antreten. Für den Sieg zählt jedes Gramm! Deshalb wird unter anderem die Bremsanlage des Wagens aus Gewichtsgründen mit hochverdichteter Druckluft betrieben.

Und dann fällt wenige Tage vor dem Rennen die alte Fülllösung aus, mit der bisher der integrierte Drucktank mehr recht als schlecht befüllt wurde! Urplötzlich steht die Teilnahme auf dem Spiel. Denn ohne Luftversorgung wären abschließende Tests und Fahrzeugbetrieb nicht mehr möglich.

Schnelle Lösung: Druckluft für das TUfast-Team gab es vom Divers Aufkirchen durch Jürgen Steiger (2. v. l. ).

Ein Anruf bei BAUER KOMPRESSOREN in München bringt die rettende Lösung: Noch am gleichen Tag geht es mit zwei Tauchflaschen aus dem Firmenbestand zum Füllen zum »Divers-Indoor« nach Aufkirchen. Betreiber Jürgen Steiger ist eigens gekommen, um das an diesem Tag eigentlich geschlossene einzige Indoor-Tauchcenter Süddeutschlands aufzusperren. Mit dem leistungsstarken BAUER VERTICUS der Basis ist das Füllen der Flaschen in wenigen Minuten erledigt und damit erste Abhilfe geschaffen.

Am Nachmittag kommen dann Benedetta Zanini, Entwicklungschefin für autonomes Fahren, mit Teammanager Marlon Denk ins BAUER-Werk, um ihren brandneuen mobilen »JUNIOR II«-Hochdruckkompressor persönlich entgegenzunehmen. Mit diesem legendär zuverlässigen Klassiker steht künftig einem Rennerfolg nichts mehr im Wege!

Auf Nummer Sicher: Ab sofort befindet sich ein Bauer-Kompressor im Ausrüstungsgepäck des Rennteams. Übergabe des JUNIOR II durch Friedrich König (li.) an das TUfast Team.

Das nächste Rennen findet bereits am 18.08.25 vor heimischem Publikum am Hockenheimring im Rheinland nahe der Stadt Speyer statt.

Weitere Infos:

www.tufast.de

www.bauer-kompressoren.com