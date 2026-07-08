Fünf Wochen auf einem Segelschiff, die Drake-Passage, Eisberge und Begegnungen mit Buckelwalen, Seeleoparden und Pinguinen: Diese Expedition zeigt die Antarktis aus der Perspektive von Schnorchlern – in einer der extremsten Unterwasserwelten unseres Planeten.

Antarktis: Schnorcheln im ewigen Eis

Die Antarktis liegt rund um den Südpol und ist vom Südlichen Ozean umgeben. Für viele gilt sie als letzter großer Naturraum der Erde. Eine fünfwöchige Expedition führte eine internationale Crew mit dem Segelschiff »Vinson of Antarctica« von Puerto Williams in Chile über die Drake-Passage bis an die eisige Küste des antarktischen Kontinents. Dort wartete keine klassische Tauchreise, sondern eine außergewöhnliche Schnorchelexpedition in einer Landschaft aus Eis, Stille und faszinierenden Tierbegegnungen.

Die »Vinson of Antarctica« liegt zwischen Eisbergen im Südlichen Ozean – über und unter der Wasseroberfläche zeigt sich die eisige Kulisse. Schnee, Eis und eisige Temperaturen prägen den Alltag an Bord der »Vinson of Antarctica« während der Expedition. Die Dimensionen antarktischer Eisberge werden erst im Vergleich sichtbar: Am Fuß des gewaltigen Eisbergs stehen zwei Eselspinguine. Gletscher, schneebedeckte Berge und treibendes Meereis prägen die Landschaft der Antarktischen Halbinsel. Ein Seeleopard ruht auf einer Eisscholle, während unter der Wasseroberfläche das klare, eisige Meer sichtbar wird. Über und unter Wasser zugleich: Eselspinguine schwimmen vor der eisigen Küste der Antarktis, während im Hintergrund schneebedeckte Berge und das Expeditionsschiff zu sehen sind.

Eine Crew auf dem Weg ans Ende der Welt

Zwölf Menschen aus sieben Nationen teilten sich für fünf Wochen ein Segelschiff. Fotografen, Segler, Abenteurer und Naturliebhaber wurden unterwegs zu einer eingespielten Crew. Das Schiff wurde dabei weit mehr als nur Transportmittel – es war Zuhause, Werkstatt und Ausgangspunkt für Erlebnisse, die sich kaum in Worte fassen lassen.

Das eigentliche Ziel der Reise lag jedoch nicht an Deck, sondern unter der Wasseroberfläche.

Statt klassischer Gerätetauchgänge stand Schnorcheln im Mittelpunkt. Mit Trockenanzügen und spezieller Kälteschutzausrüstung tauchten die Teilnehmer in eine Unterwasserwelt ein, die nur wenige Menschen jemals erleben.

Selbst erfahrene Taucher vermissten dabei keine Druckluftflasche. Oft genügte es, lautlos an der Oberfläche zu treiben und Teil dieser außergewöhnlichen Umgebung zu werden.

Mit Trockenanzug und Spezialausrüstung erkundet ein Schnorchler die eisige Unterwasserwelt der Antarktis. Die Split-Level-Aufnahme zeigt, wie weit ein Eisberg unter die Wasseroberfläche reicht.

Durch die Drake-Passage in eine andere Welt

Der Startpunkt der Expedition war Puerto Williams im Süden Chiles. Von dort führte der Kurs zunächst nach Kap Hoorn und anschließend durch die berüchtigte Drake-Passage.

Drei Tage lang bestimmten hohe Wellen, starker Wind und Schiffsbewegungen den Alltag. Das Bordleben folgte einem festen Rhythmus aus Wachzeiten und kurzen Ruhephasen. Schlaf wurde zur Nebensache.

Am vierten Morgen änderte sich alles. Der Wind ließ nach, das Meer beruhigte sich und am Horizont erschien der erste Eisberg. Auf seiner weißen Oberfläche standen drei Pinguine. Niemand sagte etwas. Die Antarktis begrüßte ihre Besucher auf ihre ganz eigene Weise.

Eselspinguine beobachten die ankommenden Besucher von einem Felsen aus – oft gehören sie zu den ersten tierischen Begegnungen einer Antarktis-Expedition. Die ersten Stunden in der Antarktis sind geprägt von beeindruckender Stille, schroffen Bergen und spiegelglattem Wasser. Ein Eisberg leuchtet im warmen Abendlicht, während eine Raubmöwe über die Wasseroberfläche gleitet. Die »Vinson of Antarctica« bahnt sich ihren Weg durch eine von Eisbergen geprägte Bucht der Antarktis.

Schnorcheln in der Antarktis

Schnorcheln in der Antarktis ist keine spontane Aktivität. Das Wasser erreicht Temperaturen bis etwa minus 1,5 Grad Celsius und verlangt sorgfältige Vorbereitung.

Vor jedem Einstieg werden Wetter, Wind, Wellengang und Sichtverhältnisse geprüft. Anschließend folgt die Kontrolle der Ausrüstung. Trockenanzüge, Manschetten, Handschuhe und mehrere isolierende Kleidungsschichten bilden den einzigen Schutz gegen die extreme Kälte.

Der Einstieg erfolgt langsam und kontrolliert. Nach dem ersten Kälteschock rückt die Umgebung in den Mittelpunkt. Unter den Eisschollen entstehen faszinierende Lichtspiele, während das Eis knackt und sich die Geräusche der antarktischen Landschaft unter Wasser fortsetzen.

Vor jedem Schnorchelgang werden Ausrüstung und Bedingungen sorgfältig geprüft. Das Begleitboot dient als sichere Basis während der Touren im eisigen Südlichen Ozean.

Begegnung mit Buckelwalen

Eine der eindrucksvollsten Begegnungen ereignete sich mit zwei Buckelwalen (Megaptera novaeangliae).

Fast lautlos glitten die mehrere Meter langen Meeressäuger unter einer Schnorchlerin hindurch. Die Tiere bewegten sich ruhig und ohne Hast. Einer der Wale drehte sich leicht zur Seite und blickte die Beobachterin direkt an.

Der Moment dauerte nur wenige Sekunden, hinterließ jedoch einen bleibenden Eindruck. Die Begegnung wirkte weder spektakulär noch dramatisch, sondern erstaunlich ruhig und respektvoll.

Mit einem letzten Schlag der Fluke verschwindet ein Buckelwal in den kalten Gewässern der Antarktis. Der Blas eines Buckelwals kündigt die Begegnung an. In den Sommermonaten ziehen die Meeressäuger durch die Gewässer der Antarktis auf Nahrungssuche. Zwei Buckelwale ziehen dicht an einem gewaltigen Eisberg vorbei – eine typische Begegnung während des antarktischen Sommers. Nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche gleitet ein Buckelwal durch das klare Wasser der Antarktis.

Wenn Pinguine durchs Wasser fliegen

Regelmäßig kreuzten Eselspinguine (Pygoscelis papua) den Weg der Schnorchler. Unter Wasser wirken die Tiere nahezu schwerelos. Mit hoher Geschwindigkeit schießen sie durch das Meer, wechseln blitzschnell die Richtung und springen immer wieder elegant durch die Wasseroberfläche.

Für Fotografen stellen sie eine besondere Herausforderung dar. Kaum erscheint ein Motiv im Sucher, ist es bereits wieder verschwunden.

Unter Wasser zeigen Eselspinguine ihre ganze Eleganz und Geschwindigkeit. Mit kräftigen Flügelschlägen jagen sie durch das klare Wasser der Antarktis. Über Wasser ruhen Eselspinguine auf einem Eisberg, unter der Oberfläche wird die gewaltige Ausdehnung des Eises sichtbar. Eselspinguine gehören zu den häufigsten Bewohnern der Antarktischen Halbinsel und sind für ihre lauten, eselähnlichen Rufe bekannt.

Auge in Auge mit einem Seeleoparden

Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen gehörte die Begegnung mit einem Seeleoparden (Hydrurga leptonyx). Das große Raubtier tauchte lautlos aus der Tiefe auf und näherte sich neugierig einer Schnorchlerin. Statt hektischer Bewegungen entwickelte sich eine ruhige Begegnung. Der Seeleopard umrundete den Menschen mehrfach und bestimmte jederzeit selbst den Abstand.

Obwohl Seeleoparden zu den Spitzenprädatoren der Antarktis zählen und unter anderem Pinguine sowie junge Robben jagen, wirkte die Situation nicht bedrohlich. Entscheidend war der respektvolle Abstand und das ruhige Verhalten der Gruppe.

Ein neugieriger Seeleopard (Hydrurga leptonyx) nähert sich der Kamera. Trotz seines Rufes als Spitzenprädator entstehen bei respektvollem Abstand oft ruhige und faszinierende Begegnungen.

Leben zwischen Eis, Sturm und Polarhimmel

Das Leben an Bord war geprägt von engem Zusammenleben und wechselnden Wetterbedingungen. Eisfelder, Wind und technische Herausforderungen gehörten zum Alltag.

Gleichzeitig entstanden Momente, die den Charakter der Expedition ausmachten: Gespräche bei heißem Tee, lange Abende unter dem Polarhimmel und das Knacken des Eises am Schiffsrumpf.

Für den Fotografen der Expedition stand dabei nicht allein das perfekte Bild im Vordergrund. Seine Aufnahmen dokumentieren Begegnungen mit Walen, Pinguinen und Robben ebenso wie die besondere Atmosphäre eines Ortes, an dem sich Natur und Mensch auf ungewöhnliche Weise begegnen.

Aus der Vogelperspektive wird sichtbar, wie sich die »Vinson of Antarctica« ihren Weg durch treibendes Packeis und Eisschollen im Südlichen Ozean bahnt.

Fazit

Die Antarktis beeindruckt nicht durch spektakuläre Attraktionen, sondern durch ihre Ursprünglichkeit. Wer hier schnorchelt oder taucht, erlebt eine Landschaft, in der Eis, Meer und Tierwelt den Rhythmus bestimmen.

Begegnungen mit Buckelwalen, Seeleoparden und Pinguinen gehören zu den eindrucksvollsten Naturerlebnissen, die der Südliche Ozean bieten kann. Die Expedition zeigt zugleich, dass Abenteuer nicht zwangsläufig in großer Tiefe stattfinden müssen – manchmal genügt es, an der Wasseroberfläche zu treiben und Teil dieser außergewöhnlichen Welt zu werden.

Hinweis: Dieser Beitrag erschien erstmals in TAUCHEN 02/2026.

Autor: Lars von Ritter Zahony. Für die Veröffentlichung auf tauchen.de wurde der Text redaktionell überarbeitet und an das Webformat angepasst.

Externe Quellen

Antarctic Treaty Secretariat: https://www.ats.aq/

IAATO – International Association of Antarctica Tour Operators: https://iaato.org/

British Antarctic Survey: https://www.bas.ac.uk/

National Geographic – Antarctica: https://www.nationalgeographic.com/environment/topic/antarctica

Häufige Fragen zum Schnorcheln in der Antarktis

Kann man in der Antarktis schnorcheln?

Ja. Spezialisierte Expeditionsanbieter bieten Schnorchelausflüge in der Antarktis an. Voraussetzung sind Trockenanzug, geeignete Kälteschutzausrüstung und eine intensive Einweisung. Die Aktivitäten finden nur bei sicheren Wetter- und Eisbedingungen statt.

Wie kalt ist das Wasser in der Antarktis?

Die Wassertemperatur liegt je nach Region und Jahreszeit zwischen etwa -1,8 und +2 °C. Durch den Salzgehalt des Meerwassers gefriert es erst unterhalb von 0 °C.

Braucht man Taucherfahrung zum Schnorcheln in der Antarktis?

Nicht zwingend. Viele Expeditionen richten sich an geübte Schnorchler. Erfahrung mit Trockenanzügen und gute Kondition sind jedoch von Vorteil. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Veranstalter.

Welche Tiere kann man in der Antarktis beobachten?

Mit etwas Glück begegnen Besucher Buckelwalen, Zwergwalen, Eselspinguinen, Adeliepinguinen, Seeleoparden, Weddellrobben, Krabbenfresserrobben sowie zahlreichen Seevögeln und Krill.

Wann ist die beste Reisezeit für die Antarktis?

Die Expeditionssaison dauert in der Regel von November bis März. In dieser Zeit herrscht antarktischer Sommer mit vergleichsweise milden Temperaturen, langen Tagen und guten Bedingungen für Tierbeobachtungen.

Wo starten Antarktis-Expeditionen?

Die meisten Reisen beginnen in Ushuaia (Argentinien) oder Puerto Williams (Chile). Von dort führt die Route über die Drake-Passage zur Antarktischen Halbinsel.

Ist Schnorcheln in der Antarktis sicher?

Ja, wenn die Aktivitäten von erfahrenen Expeditionsleitern begleitet werden. Wetter, Eisverhältnisse und Strömungen werden ständig bewertet, und alle Teilnehmer erhalten eine ausführliche Sicherheitseinweisung.

Warum lohnt sich Schnorcheln statt Gerätetauchen?

Schnorcheln ermöglicht intensive Begegnungen mit Walen, Pinguinen und Robben direkt an der Wasseroberfläche. Gleichzeitig entfällt der logistische Aufwand des Gerätetauchens, was bei Expeditionen in der Antarktis häufig von Vorteil ist.

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