Ducks Diving El Quseir – neues Hausriff, vertrautes Team

Text: Walter Drechsler |
Das beliebte Ducks Diving Center El Quseir hat seinen Standort gewechselt – nach fast 30 Jahren an der Mangrove Bay. Wir haben die neue Heimat am Rohanou Beach Resort & Ecolodge besucht und das Hausriff Serib Kebir erkundet.
Ein emotionaler Abschied
Marianne, Ehefrau von Basisleiter Essam, sitzt nachdenklich vor dem alten Standort. »28 Jahre haben wir auf unser Riff aufgepasst«, sagt sie mit leiser Stimme. Die Mangrove Bay war Heimat und Herzstück zugleich – für das Team und viele Stammgäste.
Neustart im Rohanou Beach Resort
Zehn Kilometer südlich liegt der neue Standort. Das Rohanou Beach Resort & Ecolodge bietet mit über 80 Zimmern, orientalischem Charme und einem abwechslungsreichen Hausriff beste Voraussetzungen für einen gelungenen Tauchurlaub. Kajaks, Aqua-Gymnastik und Volleyball ergänzen das Angebot an Land. Besonders empfehlenswert: das frisch gebackene Fladenbrot – mit oder ohne Knoblauch.
Serib Kebir – das neue Hausriff
Die Begrüßung durch das Team ist herzlich: »Welcome back my friends!«
Nach einem ausführlichen Briefing geht es über den kurzen Steg direkt ins Wasser. Bald tauchen wir in Richtung Norden ab – denn dort jagen Rotfeuerfische in Formation durch dichte Schwärme von Glasfischen. Später, als wir nach Süden abdrehen, entdecken wir zunächst gut getarnte Steinfische. Außerdem finden wir ein Pärchen Flügelroßfische, das gemächlich über den Sandgrund zieht. Daneben schweben elegante Seegras-Geisterfische durch die Halme, und schließlich entdecken wir sogar eine etwa 40 Zentimeter lange Seenadel – ein echtes Highlight.
Besonders beeindruckend: die korallenbewachsenen Blöcke ab 30 Metern Tiefe.
Zodiac-Tauchgänge: Canyon & Clownfische
Essam empfiehlt unbedingt die Bootsausfahrten:
– Im Norden lockt Nemo City mit roten Anemonen und aufmerksamen Clownfischen.
– Im Süden wartet ein Canyon mit Höhlensystem – ideal mit Guide. Tipp: Guide Fred kennt jeden Abzweig!
Unser Fazit
Ein starker Neustart für Ducks Diving:
– Abwechslungsreiches Hausriff für Anfänger & Fortgeschrittene
– Perfekt für UW-Fotografen – Makro & Weitwinkel
– Familiäres Team & flexible Tauchgänge
Reiseinfo: Rohanou & Ducks Diving/Ägypten
Hotel: Rohanou Beach Resort & Ecolodge
Das charmante Rohanou Beach Resort & Ecolodge liegt direkt am Roten Meer – mit kurzen Wegen, entspannter Atmosphäre und orientalischem Flair. Es stehen Einzel-, Doppel- und Familienzimmer für bis zu fünf Personen zur Verfügung. Drei verschiedene Restaurantbereiche bieten Halbpension oder All-inclusive mit orientalischer Küche – wahlweise vom Buffet oder à la carte.
Die weitläufige Anlage bietet:
– Drei Badebuchten mit Liegen, Sonnenschirmen und Badetüchern
– Eine gepflegte Poollandschaft als Zentrum des Resorts
– Ein großes Beduinenzelt mit gemütlichen Sitzplätzen – beliebter Treffpunkt am Abend
– Einen stilvollen Rezeptionsbereich mit antiken Perlmuttmöbeln
– Einen modernen Spa-Bereich mit wohltuenden Massagen
Tauchbasis: Ducks Diving Center
Die familiäre Tauchbasis Ducks Diving El Quseir wird von Marianne, Karim und Essam Hassan geführt. Sie liegt direkt am Hausriff Serib Kebir – mit Nitrox for free, mehrsprachiger SSI-Ausbildung und durchdachter Logistik.
Angebot & Highlights:
– Hausrifftauchen flexibel & individuell: Early Morning, Nachttauchgänge, Zodiac-Drops (Nord & Süd)
– Tagesausfahrten per Minibus oder Boot zu Top-Spots wie Elphinstone, Salem Express oder abgelegene Korallengärten
– Großzügige Frischwasserbecken, verschließbare Ausrüstungsboxen & zwei große Trockenräume
– Equipmentservice & Werkstatt für kleinere Reparaturen
Drei Bauer-Kompressoren versorgen rund 200 Alu-Flaschen
Anreise & Buchung
Direktflüge nach Marsa Alam gibt es ab vielen deutschen Flughäfen – z. B. mit Condor (www.condor.com). Der Flughafentransfer zum Rohanou Resort ist in vielen Pauschalangeboten enthalten.
Buchung über:
sun+fun Sportreisen GmbH: www.sunandfun.com
Preisbeispiel:
1 Woche im Standard-Doppelzimmer, Halbpension, inkl. Transfers ab/bis Marsa Alam:
ab 338 € pro Person (ohne Flug, Flüge zubuchbar).