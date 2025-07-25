Ducks Diving El Quseir – neues Hausriff, vertrautes Team

Text: Walter Drechsler |

Das beliebte Ducks Diving Center El Quseir hat seinen Standort gewechselt – nach fast 30 Jahren an der Mangrove Bay. Wir haben die neue Heimat am Rohanou Beach Resort & Ecolodge besucht und das Hausriff Serib Kebir erkundet.

Ein emotionaler Abschied

Marianne, Ehefrau von Basisleiter Essam, sitzt nachdenklich vor dem alten Standort. »28 Jahre haben wir auf unser Riff aufgepasst«, sagt sie mit leiser Stimme. Die Mangrove Bay war Heimat und Herzstück zugleich – für das Team und viele Stammgäste.

Neustart im Rohanou Beach Resort

Hotelrundgang: Die Poollandschaft ist groß. Animation sucht der Gast hier vergeblich. Eben ein echtes Tauchhotel. Die Basis: in Rekordzeit neu aufgebaut, durchdacht und mit Freude gebaut. Am Abend werden die Ausrüstungsboxen eingesperrt. Das Rohanou Hotel & Resort ist ohne Schnickschnack. Die Rezeption gleicht einem Museum, und viele antike Möbelstücke laden zum Staunen ein.

Zehn Kilometer südlich liegt der neue Standort. Das Rohanou Beach Resort & Ecolodge bietet mit über 80 Zimmern, orientalischem Charme und einem abwechslungsreichen Hausriff beste Voraussetzungen für einen gelungenen Tauchurlaub. Kajaks, Aqua-Gymnastik und Volleyball ergänzen das Angebot an Land. Besonders empfehlenswert: das frisch gebackene Fladenbrot – mit oder ohne Knoblauch.

Serib Kebir – das neue Hausriff

Im Hartkorallengarten stehen uralte Blumentier-Exemplare, auf denen sich die Rotmeer-Bewohner gemütlich niederlassen.

Die Begrüßung durch das Team ist herzlich: »Welcome back my friends!«

Nach einem ausführlichen Briefing geht es über den kurzen Steg direkt ins Wasser. Bald tauchen wir in Richtung Norden ab – denn dort jagen Rotfeuerfische in Formation durch dichte Schwärme von Glasfischen. Später, als wir nach Süden abdrehen, entdecken wir zunächst gut getarnte Steinfische. Außerdem finden wir ein Pärchen Flügelroßfische, das gemächlich über den Sandgrund zieht. Daneben schweben elegante Seegras-Geisterfische durch die Halme, und schließlich entdecken wir sogar eine etwa 40 Zentimeter lange Seenadel – ein echtes Highlight.

Auch die Sandbereiche halten so manche Überraschung parat. Im Hartkorallengarten stehen uralte Blumentier-Exemplare, auf denen sich die Rotmeer-Bewohner gemütlich niederlassen. Bunte Vielfalt in Nemo City im nördlichen Bereich des Serib Kebir-Riffs. Für Unterwasser-Fotografen ist es eine Herausforderung, die niedlichen und überaus quirligen Bewohner der Anemonen im richtigen Blickwinkel zu erwischen.

Besonders beeindruckend: die korallenbewachsenen Blöcke ab 30 Metern Tiefe.

Zodiac-Tauchgänge: Canyon & Clownfische

Essam empfiehlt unbedingt die Bootsausfahrten:

– Im Norden lockt Nemo City mit roten Anemonen und aufmerksamen Clownfischen.

– Im Süden wartet ein Canyon mit Höhlensystem – ideal mit Guide. Tipp: Guide Fred kennt jeden Abzweig!

Das Serib Kebir-Hausriff ist abwechslungsreich. Ein Abenteuer und leicht zu betauchen sind Höhlensystem und Canyon im südlichen Areal.

Unser Fazit

Ein starker Neustart für Ducks Diving:

– Abwechslungsreiches Hausriff für Anfänger & Fortgeschrittene

– Perfekt für UW-Fotografen – Makro & Weitwinkel

– Familiäres Team & flexible Tauchgänge

Familienbande: die Hassan‘s mit viel Herzblut. Sie haben immer ein offenes Ohr für Gäste und Team.

Reiseinfo: Rohanou & Ducks Diving/Ägypten

Hotel: Rohanou Beach Resort & Ecolodge

Das charmante Rohanou Beach Resort & Ecolodge liegt direkt am Roten Meer – mit kurzen Wegen, entspannter Atmosphäre und orientalischem Flair. Es stehen Einzel-, Doppel- und Familienzimmer für bis zu fünf Personen zur Verfügung. Drei verschiedene Restaurantbereiche bieten Halbpension oder All-inclusive mit orientalischer Küche – wahlweise vom Buffet oder à la carte.

Die weitläufige Anlage bietet:

– Drei Badebuchten mit Liegen, Sonnenschirmen und Badetüchern

– Eine gepflegte Poollandschaft als Zentrum des Resorts

– Ein großes Beduinenzelt mit gemütlichen Sitzplätzen – beliebter Treffpunkt am Abend

– Einen stilvollen Rezeptionsbereich mit antiken Perlmuttmöbeln

– Einen modernen Spa-Bereich mit wohltuenden Massagen



Tauchbasis: Ducks Diving Center

Die familiäre Tauchbasis Ducks Diving El Quseir wird von Marianne, Karim und Essam Hassan geführt. Sie liegt direkt am Hausriff Serib Kebir – mit Nitrox for free, mehrsprachiger SSI-Ausbildung und durchdachter Logistik.

Angebot & Highlights:

– Hausrifftauchen flexibel & individuell: Early Morning, Nachttauchgänge, Zodiac-Drops (Nord & Süd)

– Tagesausfahrten per Minibus oder Boot zu Top-Spots wie Elphinstone, Salem Express oder abgelegene Korallengärten

– Großzügige Frischwasserbecken, verschließbare Ausrüstungsboxen & zwei große Trockenräume

– Equipmentservice & Werkstatt für kleinere Reparaturen

Drei Bauer-Kompressoren versorgen rund 200 Alu-Flaschen



Anreise & Buchung

Direktflüge nach Marsa Alam gibt es ab vielen deutschen Flughäfen – z. B. mit Condor (www.condor.com). Der Flughafentransfer zum Rohanou Resort ist in vielen Pauschalangeboten enthalten.

Buchung über:

sun+fun Sportreisen GmbH: www.sunandfun.com

Preisbeispiel:

1 Woche im Standard-Doppelzimmer, Halbpension, inkl. Transfers ab/bis Marsa Alam:

ab 338 € pro Person (ohne Flug, Flüge zubuchbar).