Tauchen mit Euro-Divers: Tauchbasen auf den Malediven und weltweit

Seit mehr als 50 Jahren steht Euro-Divers für professionelles Tauchen an einigen der schönsten Tauchdestinationen der Welt. Die internationalen Euro Divers Tauchbasen betreiben PADI-5-Star-Tauchbasen auf den Malediven, in Ägypten, Spanien, Thailand, Japan und Mauritius.

Taucher erleben dort spektakuläre Korallenriffe, Begegnungen mit Mantarochen, Walhaien oder Delfinen sowie komfortables Resort-Tauchen mit kurzen Bootsausfahrten zu den besten Spots.

Tauchen auf den Malediven mit Euro-Divers

Die Malediven gehören zu den weltweit beliebtesten Zielen für Taucher. Kristallklares Wasser, warme Temperaturen und eine enorme Artenvielfalt machen das Inselarchipel zu einem Traumziel für Unterwasserfans.

Euro-Divers betreibt hier mehrere Tauchbasen auf Resortinseln mit Zugang zu berühmten Tauchplätzen wie:

Banana Reef

Lankan Manta Point

Kuda Rah Thila

HP Reef

Typische Begegnungen:

Mantarochen

Walhaie

Riffhaie

Schildkröten

Adlerrochen

Viele Spots liegen nur wenige Minuten vom Resort entfernt.

Euro-Divers Tauchresorts auf den Malediven

Alila Kothaifaru Maldives

(Raa-Atoll)

Individuelles Tauchen an unberührten Riffen im Raa-Atoll. Tauchplätze wie Labyrinth, Miyaru Giri und Rainbow Caves bieten beeindruckende Korallen, Schildkröten, Riffhaie und Mantas am Sola Corner. Kurze Bootsfahrten und exklusive Atmosphäre sorgen für herausragende Taucherlebnisse.

Club Med Finolhu Villas

Ruhige und wenig frequentierte Tauchplätze in unmittelbarer Nähe des Resorts. Begegnungen mit Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen und großen Fischschwärmen. Ideal für Paare oder kleine Gruppen, die entspannte Tauchgänge im Atoll suchen.

Club Med Kani (Nord-Male-Atoll)

Klassisches Malediven-Tauchen mit Riffen, Kanaldurchgängen und geschützten Thilas wie Nassimo Thila, HP Reef und Okobe Thila. Mögliche Sichtungen von Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen, Adlerrochen sowie Schwarmfischen wie Füsilieren, Thunfischen und Trevallies. Geeignet für Taucher aller Erfahrungsstufen.



Eri Maldives

Leicht zugängliches Hausriff mit Riffhaien, Schildkröten und Rochen. Nachttauchgänge bieten Jagdszenen mit Trevallies. Tauchplätze wie Finger Point, Woshimas Thila und Bodu Hithi Thila mit Adlerrochen Schulen, Grauhaien und Mantarochen.

LUX South Ari Atoll

Das Süd Ari Atoll ist weltweit bekannt für ganzjährige Walhai-Begegnungen. Tauchen im Whale Shark National Park

im Süd-Ari-Atoll mit Walhai-Begegnungen. Tauchplätze im Dhigurah Channel wie Kuda Rah Thila, Kudhimaa-Wrack, Reethi Thila und Broken Rock bieten farbenfrohe Riffe,

Mantarochen, Strömungstauchgänge

und Großfischaktionen.

NIVA Kurumba Maldives

Attraktives Hausriff mit Schwarzspitzen-Riffhaien, Adlerrochen, Muränen und Schildkröten. Berühmte Tauchplätze wie Banana Reef, HP Reef, Okobe Thila, Nassimo Thila, Lankan Manta Point und Embudhoo Express liegen in kurzer Distanz. Ideal für Vor- oder Nach­programme zu Safaris und für Familien mit

einfachen, entspannten Tauchgängen.

Meeru Maldives Resort Island

Familienfreundliches Tauchangebot mit über

50 Tauchplätzen von Korallengärten über

Kanaltauchgänge bis hin zu Wracks. Begegnungen mit Mantarochen und Riffhaien. Geeignet

für Anfänger und erfahrene Taucher.

NIVA Dhigali Maldives (Raa-Atoll)

Unberührte Riffe im Raa-Atoll. Begegnungen

mit Mantarochen das ganze Jahr über. Weniger frequentierte Tauchplätze, ideal für Unterwasserfotografen. Hausriff mit Schildkröten, Adlerrochen, Riffhaien und Makrolebewesen für entspannte Buddy-Tauchgänge.

Rah Gili Maldives (Süd-Male-Atoll)

Kanaltauchgänge mit Großfisch im Süd-Male-Atoll. Ran Thila, Guraidhoo Corner und Losfushi Canyon bieten Riffhaie, Adlerrochen, Hundszahn- Thunfische, Grüne Meeresschildkröten und große Schwarmfische. In der Nähe eines

ruhigen Delfin-Schutzgebiets.

Vilamendhoo Island Resort & Spa

Spektakuläres Hausriff mit zehn Einstiegen

direkt vom Strand. Ganzjährige Begegnungen

mit Walhaien und Mantarochen. Tauchplätze

wie Kuda Rah Thila, 7th Heaven und Lucky Hell

im Dhigurah Channel bieten anspruchsvolle

und abwechslungsreiche Tauchprofile.

Resort Photography

Euro-Divers Ziele weltweit

Ägypten – Marsa Alam

Das südliche Rote Meer bietet spektakuläre Riffe und Begegnungen mit Delfinen sowie gelegentlich Dugongs.

Besonderheiten:

Salem Express Wrack

ruhige Hausriffe

wenig überlaufene Spots.

Spanien – Costa Brava

Die Tauchbasis Euro Divers Roses liegt im Naturpark Cap de Creus und ist besonders bei Gruppen und Tauchvereinen beliebt.

Highlights:

geschützte Tauchplätze

abwechslungsreiche Mittelmeerfauna

perfekte Infrastruktur für Gruppenreisen.

Thailand – Phuket

Von der Basis am Kata Beach starten Bootstauchgänge zu den besten Spots Südthailands.

Taucher erwarten:

farbenreiche Korallenriffe

tropische Fischvielfalt

komfortable Bootsausfahrten.



Japan – Ishigaki

Der berühmte Tauchplatz Manta Scramble gehört zu den besten Orten weltweit für Mantarochen-Begegnungen.

Mauritius – Club Med Albion

Tauchgänge an der Westküste mit Korallenriffen, Schildkröten und tropischen Rifffischen.

Regelmäßige Delfin-Sichtungen während der Ausfahrten. Entspanntes All Inclusive-Tauchen.

Mauritius – Club Med La Pointe

Tauchplätze an der Nordküste mit Korallenriffen und Wracks. Begegnungen mit Schildkröten

und Rifffischen. Von Mai bis Oktober mögliche Sichtungen von Walen und Delfinen.

Nachhaltiges Tauchen mit den Euro-Divers

Euro-Divers engagiert sich für nachhaltigen Tourismus und Meeresschutz. Ziel ist es, Gästen unvergessliche Taucherlebnisse zu ermöglichen und gleichzeitig marine Ökosysteme zu schützen.

Fazit

Mit über 50 Jahren Erfahrung und Tauchbasen in einigen der schönsten Regionen der Welt gehört Euro-Divers zu den etablierten Anbietern für Resort-Tauchen.

Ob Mantarochen auf den Malediven, Delfine im Roten Meer oder Korallenriffe in Thailand – dabei kombiniert die Organisation professionelle Ausbildung mit hochwertigen Resorts und spektakulären Unterwassererlebnissen.

Webadressen der Euro Divers-Basen

Malediven

Dive-Center (Malediven)

Dive-Center (weltweit)

Ägypten: https://www.euro-divers.com/de/tauchen-agypten/

Japan: https://www.euro-divers.com/de/tauchen-ishigaki-kabira-japan/

Mauritius Club Med Albion: https://www.euro-divers.com/de/tauchen-mauritius/club-med-albion/

Mauritius Club Med La Pointe: https://www.euro-divers.com/de/tauchen-mauritius/club-med-la-pointe-aux-canonniers/

FAQ

Wo befinden sich Euro-Divers Tauchbasen?

Euro-Divers betreibt Tauchbasen auf den Malediven, in Ägypten, Spanien, Thailand, Japan und Mauritius.

Welche Tiere können Taucher auf den Malediven sehen?

Mantarochen, Walhaie, Riffhaie, Schildkröten und große Fischschwärme.

Gibt es auch Tauchkurse?

Ja, Kurse werden vom Anfänger bis zum Divemaster angeboten.

www.euro-divers.com