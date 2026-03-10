Tauchen mit Euro-Divers: Tauchbasen auf den Malediven und weltweit

Seit mehr als 50 Jahren steht Euro-Divers für professionelles Tauchen an einigen der schönsten Tauchdestinationen der Welt. Die internationalen Euro Divers Tauchbasen betreiben PADI-5-Star-Tauchbasen auf den Malediven, in Ägypten, Spanien, Thailand, Japan und Mauritius.
Taucher erleben dort spektakuläre Korallenriffe, Begegnungen mit Mantarochen, Walhaien oder Delfinen sowie komfortables Resort-Tauchen mit kurzen Bootsausfahrten zu den besten Spots.
Tauchen auf den Malediven mit Euro-Divers
Die Malediven gehören zu den weltweit beliebtesten Zielen für Taucher. Kristallklares Wasser, warme Temperaturen und eine enorme Artenvielfalt machen das Inselarchipel zu einem Traumziel für Unterwasserfans.
Euro-Divers betreibt hier mehrere Tauchbasen auf Resortinseln mit Zugang zu berühmten Tauchplätzen wie:
- Banana Reef
- Lankan Manta Point
- Kuda Rah Thila
- HP Reef
Typische Begegnungen:
- Mantarochen
- Walhaie
- Riffhaie
- Schildkröten
- Adlerrochen
Viele Spots liegen nur wenige Minuten vom Resort entfernt.
Euro-Divers Tauchresorts auf den Malediven
Alila Kothaifaru Maldives
(Raa-Atoll)
Individuelles Tauchen an unberührten Riffen im Raa-Atoll. Tauchplätze wie Labyrinth, Miyaru Giri und Rainbow Caves bieten beeindruckende Korallen, Schildkröten, Riffhaie und Mantas am Sola Corner. Kurze Bootsfahrten und exklusive Atmosphäre sorgen für herausragende Taucherlebnisse.
Club Med Finolhu Villas
Ruhige und wenig frequentierte Tauchplätze in unmittelbarer Nähe des Resorts. Begegnungen mit Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen und großen Fischschwärmen. Ideal für Paare oder kleine Gruppen, die entspannte Tauchgänge im Atoll suchen.
Club Med Kani (Nord-Male-Atoll)
Klassisches Malediven-Tauchen mit Riffen, Kanaldurchgängen und geschützten Thilas wie Nassimo Thila, HP Reef und Okobe Thila. Mögliche Sichtungen von Schildkröten, Riffhaien, Mantarochen, Adlerrochen sowie Schwarmfischen wie Füsilieren, Thunfischen und Trevallies. Geeignet für Taucher aller Erfahrungsstufen.
Eri Maldives
Leicht zugängliches Hausriff mit Riffhaien, Schildkröten und Rochen. Nachttauchgänge bieten Jagdszenen mit Trevallies. Tauchplätze wie Finger Point, Woshimas Thila und Bodu Hithi Thila mit Adlerrochen Schulen, Grauhaien und Mantarochen.
LUX South Ari Atoll
Das Süd Ari Atoll ist weltweit bekannt für ganzjährige Walhai-Begegnungen. Tauchen im Whale Shark National Park
im Süd-Ari-Atoll mit Walhai-Begegnungen. Tauchplätze im Dhigurah Channel wie Kuda Rah Thila, Kudhimaa-Wrack, Reethi Thila und Broken Rock bieten farbenfrohe Riffe,
Mantarochen, Strömungstauchgänge
und Großfischaktionen.
Zu aktuellen Walhaiforschungen
NIVA Kurumba Maldives
Attraktives Hausriff mit Schwarzspitzen-Riffhaien, Adlerrochen, Muränen und Schildkröten. Berühmte Tauchplätze wie Banana Reef, HP Reef, Okobe Thila, Nassimo Thila, Lankan Manta Point und Embudhoo Express liegen in kurzer Distanz. Ideal für Vor- oder Nachprogramme zu Safaris und für Familien mit
einfachen, entspannten Tauchgängen.
Meeru Maldives Resort Island
Familienfreundliches Tauchangebot mit über
50 Tauchplätzen von Korallengärten über
Kanaltauchgänge bis hin zu Wracks. Begegnungen mit Mantarochen und Riffhaien. Geeignet
für Anfänger und erfahrene Taucher.
NIVA Dhigali Maldives (Raa-Atoll)
Unberührte Riffe im Raa-Atoll. Begegnungen
mit Mantarochen das ganze Jahr über. Weniger frequentierte Tauchplätze, ideal für Unterwasserfotografen. Hausriff mit Schildkröten, Adlerrochen, Riffhaien und Makrolebewesen für entspannte Buddy-Tauchgänge.
Rah Gili Maldives (Süd-Male-Atoll)
Kanaltauchgänge mit Großfisch im Süd-Male-Atoll. Ran Thila, Guraidhoo Corner und Losfushi Canyon bieten Riffhaie, Adlerrochen, Hundszahn- Thunfische, Grüne Meeresschildkröten und große Schwarmfische. In der Nähe eines
ruhigen Delfin-Schutzgebiets.
Vilamendhoo Island Resort & Spa
Spektakuläres Hausriff mit zehn Einstiegen
direkt vom Strand. Ganzjährige Begegnungen
mit Walhaien und Mantarochen. Tauchplätze
wie Kuda Rah Thila, 7th Heaven und Lucky Hell
im Dhigurah Channel bieten anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Tauchprofile.
Euro-Divers Ziele weltweit
Ägypten – Marsa Alam
Das südliche Rote Meer bietet spektakuläre Riffe und Begegnungen mit Delfinen sowie gelegentlich Dugongs.
Besonderheiten:
Salem Express Wrack
ruhige Hausriffe
wenig überlaufene Spots.
Spanien – Costa Brava
Die Tauchbasis Euro Divers Roses liegt im Naturpark Cap de Creus und ist besonders bei Gruppen und Tauchvereinen beliebt.
Highlights:
geschützte Tauchplätze
abwechslungsreiche Mittelmeerfauna
perfekte Infrastruktur für Gruppenreisen.
Thailand – Phuket
Von der Basis am Kata Beach starten Bootstauchgänge zu den besten Spots Südthailands.
Taucher erwarten:
farbenreiche Korallenriffe
tropische Fischvielfalt
komfortable Bootsausfahrten.
Japan – Ishigaki
Der berühmte Tauchplatz Manta Scramble gehört zu den besten Orten weltweit für Mantarochen-Begegnungen.
Mauritius – Club Med Albion
Tauchgänge an der Westküste mit Korallenriffen, Schildkröten und tropischen Rifffischen.
Regelmäßige Delfin-Sichtungen während der Ausfahrten. Entspanntes All Inclusive-Tauchen.
Mauritius – Club Med La Pointe
Tauchplätze an der Nordküste mit Korallenriffen und Wracks. Begegnungen mit Schildkröten
und Rifffischen. Von Mai bis Oktober mögliche Sichtungen von Walen und Delfinen.
Nachhaltiges Tauchen mit den Euro-Divers
Euro-Divers engagiert sich für nachhaltigen Tourismus und Meeresschutz. Ziel ist es, Gästen unvergessliche Taucherlebnisse zu ermöglichen und gleichzeitig marine Ökosysteme zu schützen.
Fazit
Mit über 50 Jahren Erfahrung und Tauchbasen in einigen der schönsten Regionen der Welt gehört Euro-Divers zu den etablierten Anbietern für Resort-Tauchen.
Ob Mantarochen auf den Malediven, Delfine im Roten Meer oder Korallenriffe in Thailand – dabei kombiniert die Organisation professionelle Ausbildung mit hochwertigen Resorts und spektakulären Unterwassererlebnissen.
FAQ
Wo befinden sich Euro-Divers Tauchbasen?
Euro-Divers betreibt Tauchbasen auf den Malediven, in Ägypten, Spanien, Thailand, Japan und Mauritius.
Welche Tiere können Taucher auf den Malediven sehen?
Mantarochen, Walhaie, Riffhaie, Schildkröten und große Fischschwärme.
Gibt es auch Tauchkurse?
Ja, Kurse werden vom Anfänger bis zum Divemaster angeboten.
www.euro-divers.com