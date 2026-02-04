Hausbooturlaub auf der Müritz: Expedition in die Heimat

Text: Nik Linder | Hausbooturlaub auf der Müritz

Unser Autor Nik Linder hat das Rote Meer gegen die Mecklenburger Seenplatte getauscht und festgestellt, dass ein Aufenthalt auf einem Hausboot ebenso entspannend sein kann wie auf einem Safarischiff – die Highlights aber nicht immer unter Wasser zu finden sind.

Ich kann noch gar nicht glauben, dass sie mir wirklich dieses elendslange Schiff anvertraut haben: Kormoran 1290 ist die Bauklasse und »Strelitzie« der Name des Hausboots. Es bietet Platz für sechs bis neun Personen, und ich finde, es ist ziemlich groß. Führerscheinfrei sind die Hausboote zu mieten und zu fahren. Eine Einweisung ist aber fällig. So wird zunächst im Hafenbecken in Rechlin eine praktische Fahrstunde abgehalten und ausgiebig das Boot und die Einrichtung erklärt – vom Anker bis zur Strom- und Wasserversorgung. Danach folgt eine Theorielektion zu nautischen Hinweisen wie Schildern, Bojen und Vorfahrtsregeln.

»Wir wandern. Von einem See zum andern.« Unser Apnoe-Profi ist eigentlich Seatrekker, mit dem Rucksack und Zelt unterwegs. Dieses Mal aber durfte es weit mehr Luxus sein. Ein Hausboot diente als umherfahrende Herberge mit allen Annehmlichkeiten und noch mehr.

Mit dem leichten Gefühl der Überforderung nehme ich den Boot-Schlüssel entgegen und erwarte meine Mitfahrer: eine Gruppe von Apnoe-Freunden, mit denen ich dieses Projekt ausprobieren möchte. Auch meine Mitfahrer kennen Tauchsafaris eher vom Roten Meer, und mit den meisten war ich auch schon dort unterwegs. Doch bereits seit den Corona-Jahren habe ich die eigene Umgebung neu kennengelernt und gemerkt, dass ich nicht immer weit reisen muss, um etwas Besonderes zu erleben.

Als ich versuche, die »Strelitzie« aus dem engen Kanal des Hafendorfs Müritz zu lenken, bin ich mir sicher: Besonders wird das Erlebnis auf jeden Fall. Ob es auch schön wird? Da bin ich mir noch nicht so sicher.

Naturerlebnis über und unter Wasser

Unser Plan ist es, die Müritz zu entdecken – und zwar über und unter Wasser. Dazu haben wir Apnoe- und Seatrekking-Equipment mit an Bord. So können wir jederzeit ankern, ins Wasser springen und sehen, was die Unterwasserwelt für uns bereithält.

Stauraum, eine kleine Plattform und Leitern zum Ein- und Aussteigen sowie eine Außendusche sind vorhanden.

Über Wasser ist die Natur wirklich beeindruckend. So sehen wir Adler, die Fische aus der Müritz ziehen, Kraniche und sogar Nandus. Es soll hier auch Fischotter und Biber geben. Während der Dämmerung und im Morgengrauen sind viele unterschiedliche Vogelstimmen zu hören.

Unsere Tour findet im Mai statt, und der Schiffsverkehr ist überschaubar. Meine Nervosität am Steuer legt sich langsam, insbesondere weil sich nach und nach einige meiner Mitfahrenden als Führerschein-Inhaber outen. So kann ich die Rolle des verantwortungsbewussten, strengen, aber durchweg gerechten Kapitäns gelegentlich an meine untergebenen Matrosen übergeben.

Wir schippern von der Müritz in die Kleine Müritz und von dort über den Müritzarm in den Müritzsee. Bei der Besprechung der Route erkläre ich diese Richtung als eine der am naturbelassensten Ecken der ganzen Gegend. Dass es auf dem ganzen Weg keine einzige Schleuse zu passieren gibt, war aber ehrlicherweise der Hauptgrund meiner Routenwahl.

Seatrekking und Abenteuer abseits der Häfen

Außerdem gibt es eine Stelle, für die mein prachtvolles Schiff zu gewaltig ist, sodass es eine perfekte Möglichkeit böte, die »Strelitzie« zu ankern und mit unseren Seatrekking-Packs die Engstelle zum Thüren See schwimmend zu bewältigen.

Die Strecke ist sehr schön, die Sicht unter Wasser allerdings minimal. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Tage zuvor aber hatte es viel geregnet, sodass wir unter Wasser nicht wirklich viel sehen können.

Die Natur an der Müritz und das Wasser sind nicht nur für Hausbootkapitäne und Seatrekker ein Dorado. Auch mit dem Kanu lohnt es sich, die Umgebung zu entdecken. SUPs und Kanus können mit dem Hausboot auf Wunsch mitgemietet werden.

Beim Seatrekking ist das Erlebnis, in der Natur zu übernachten. Ein Zelt ist dafür nicht vorgesehen, weil man sich beim Biwak in einer rechtlichen Grauzone befindet. Ein Notfallbiwak ist fast immer geduldet, Zelten in der Wildnis eher nicht.

Kombiniert man das Ganze mit einem Hausboot, verbringt man die Nächte im warmen Bett und schläft ebenso in der Natur.

Hausbooturlaub als entspannte Alternative

Das Boot ist ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt: eine Kombüse, Kühlschränke, für jede Kabine ein Bad sowie jede Menge Stauraum und Plätze, an denen man zusammensitzen kann.

Das besondere Erlebnis liegt hier nicht unter der Wasseroberfläche wie in einem tropischen Meer, sondern direkt auf dem Schiff. Es macht Spaß, unterwegs zu sein, die Natur an sich vorbeiziehen zu lassen, ab und an zu ankern und eine Runde zu schwimmen – oder zu grillen und miteinander zu essen.

Die Region an der Müritz ist auf diese Art des Urlaubs eingestellt: Es gibt unzählige Häfen, in deren Marinas es sich gut essen lässt. Die Komoot-App findet in jedem Hafen eine passende Wanderung, wenn man sich mal die Füße vertreten möchte.

Kommendes Jahr werde ich wieder auf der Müritz unterwegs sein. Dann wollen wir in Richtung Fleesensee und Plauer See fahren, da dort die Sichtweiten besser sind und es auch unter Wasser mehr zu entdecken gibt.

Fazit

Wer auf der Suche nach Highlights unter Wasser ist, könnte manchmal etwas enttäuscht sein, weil die Sichtweiten in der Müritz gelegentlich eingeschränkt sind. Trotzdem ist allein das Umherfahren mit dem Hausboot ein absolutes Highlight. Die Freiheit, fast überall ankern zu dürfen, beschert unvergessliche Nächte in ruhigen und naturnahen Buchten.

Je nach Größe, Ausführung der Boote und Reisezeitraum variieren die Preise. Wenn sich mehrere Tour-Teilnehmer die Bootsmiete teilen, ist es ein bezahlbares Vergnügen. Weitere Infos gibt es bei Kuhne-Tours.de.