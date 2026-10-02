Komodo: Tauchsafari mit der Komodo Aggressor

Text und Fotos: Mark B. Hatter

Erschienen in TAUCHEN 07/2026 · Reportage über eine Tauchsafari mit der Komodo Aggressor im Komodo-Nationalpark

Auf einer Tauchsafari mit der Komodo Aggressor erlebte unser Autor Mark B. Hatter Komodo als ungezähmtes Unterwasserrevier voller Strömung und Artenvielfalt. Begegnungen mit Mantas, Haien und den legendären Waranen zieren sein Törn-Logbuch.

Das Wichtigste in Kürze

Der Komodo-Nationalpark in Indonesien liegt zwischen Indischem Ozean und Pazifik im Korallendreieck und ist seit 1991 UNESCO-Welterbe.

in liegt zwischen Indischem Ozean und Pazifik im und ist seit 1991 UNESCO-Welterbe. Unser Autor war auf Tauchsafari mit der Komodo Aggressor unterwegs: vier Tauchgänge pro Tag, jeder von den Gezeiten geprägt.

mit der unterwegs: vier Tauchgänge pro Tag, jeder von den Gezeiten geprägt. Getaucht wurde unter anderem in Mawan, an der Police Corner, in Mar Central, am Pelican Rock vor Rinca , in der Manta Alley, in Taka Makassar und am Tatawa Kecil.

, in der Manta Alley, in Taka Makassar und am Tatawa Kecil. Zu den Höhepunkten zählen Mantas an Putzerstationen, farbenprächtige Steilwände, die Mikrowelt beim Nachttauchen und die Komodo-Warane an Land.

an Putzerstationen, farbenprächtige Steilwände, die Mikrowelt beim und die an Land. Strömungstauchen gehört in Komodo dazu: Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend.

Tauchsafari Komodo: Morgendämmerung über der Floressee

Die Morgendämmerung liegt über der Floressee, als die Komodo Aggressor sanft vor Anker schwojt. Die Silhouetten von Komodo, Padar und Rinca ragen aus dem Meer wie die Rückenstacheln eines uralten Wesens. Ein passendes Bild für einen Ort, an dem prähistorisch anmutende Warane an Land leben und im Wasser kraftvolle Strömungen herrschen. Nach Komodo reist man nicht für leichtes Tauchen. Man kommt wegen des Ursprünglichen, Gewaltigen und Überreichen. Sobald an Bord die Motoren anlaufen und die Crew die Flaschen für den ersten Tauchgang vorbereitet, wird klar, warum diese abgelegene Ecke Indonesiens zu den elektrisierendsten Tauchzielen der Welt zählt.

Komodo: Motor zwischen zwei Ozeanen

Komodo, UNESCO-Weltnaturerbe zwischen Indischem Ozean und Pazifik, ist ein biologischer Motor. Gewaltige Wassermassen pressen sich durch enge Meerengen und erzeugen nährstoffreiche Strömungen. Dieser permanente Schlagabtausch der Ozeane treibt eine Explosion des Lebens an: Riffe pulsieren vor Fischen, Korallen und Wirbellosen. Auftriebsströmungen bringen Plankton und damit Mantas, Haie und andere Großtiere.

In Komodos Strömungsrevieren wird selbst der Blick nach oben zum Erlebnis: Federsterne und Peitschenkorallen klammern sich an überhängende Riffstrukturen, während Taucher im Blauwasser treiben. Foto: Mark B. Hatter

Im Herzen des Korallendreiecks gehört die marine Biodiversität hier zu den höchsten der Erde. Doch dieser Reichtum verlangt Respekt. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend. Komodo ist kein Ort für passives Tauchen – oft wird man selbst Teil der Strömung.

Farbenprächtige Riffe und Federsterne zeigen die enorme Vielfalt des Komodo-Nationalparks. Starke Strömungen bringen nährstoff- und planktonreiches Wasser in die Region. Foto: Mark B. Hatter Batu Bolong: Eine Meeresschildkröte lässt sich von den Tauchern über ihr nicht stören. Foto: Mark B. Hatter Castle Rock: Wo die Strömung auf das Riff trifft, stehen die Schwarmfische. Foto: Mark B. Hatter Zwei Imperator-Kaiserfische patrouillieren am dicht bewachsenen Riff. Foto: Mark B. Hatter Süßlippen und Soldatenfische suchen unter einer Tischkoralle Schutz vor der Strömung. Foto: Mark B. Hatter Vor Sebayur steht ein Schwarm Schnapper dicht gedrängt über einer Tischkoralle. Foto: Mark B. Hatter

An Bord der Komodo Aggressor

Das Leben an Bord der Komodo Aggressor folgt dem Rhythmus des Meeres: tauchen, essen, schlafen, wiederholen. Vier Tauchgänge pro Tag, jeder anders, jeder von den Gezeiten geprägt. Dazwischen ziehen Savannenhügel, Mangroven, rosa Strände und vulkanische Rücken vorbei. Die Reise fühlt sich weniger wie ein gewöhnlicher Tauchurlaub an als wie eine Expedition.

Abfahrt zum nächsten Tauchplatz: Vom Beiboot aus geht es in die Strömungsreviere des Nationalparks. Foto: Mark B. Hatter

Schon die Briefings machen klar, worauf man sich einlässt: starke Strömung möglich, Riffhaken eventuell nötig. Mantas wahrscheinlich. In Komodo ist »wahrscheinlich« oft untertrieben.

Schon die Briefings machen klar, worauf man sich einlässt: starke Strömung möglich, Riffhaken eventuell nötig. Foto: Mark B. Hatter Anrödeln auf dem Tauchdeck: Vier Tauchgänge pro Tag bestimmen den Rhythmus an Bord. Foto: Mark B. Hatter Die Crew bereitet die Flaschen für den ersten Tauchgang des Tages vor. Foto: Mark B. Hatter Zwischen den Tauchgängen: Bilder sichten und frühstücken im Salon. Foto: Mark B. Hatter Vor jedem Tauchgang prüft die Crew von den Beibooten aus die Strömung. Foto: Mark B. Hatter Gäste und Crew der Komodo Aggressor auf dem Vordeck. Foto: Mark B. Hatter

Mawan und Police Corner: Mantas und Adrenalin

Mawan ist der sanfte Einstieg. Über einem flach abfallenden Riff voller Fahnenbarsche und Demoisellen gleiten Mantas langsam durch die Szenerie, schweben über der Putzerstation und ziehen in Armlänge an den Tauchern vorbei. Hier herrscht kein Chaos, sondern stille Magie.

Mawan ist der sanfte Einstieg: Mantas schweben über der Putzerstation und ziehen in Armlänge an den Tauchern vorbei. Foto: Mark B. Hatter

Ganz anders Police Corner bei Siaba Besar. In zügiger Strömung geht es hier hinab zu einer steilen, tief unterspülten Wand auf 20 Metern. Flache Kavernen und enge Kanäle, geschmückt mit Federsternen und Peitschenkorallen, bieten kurz Schutz vor der Strömung. Darüber wartet ein farbenprächtiger Hang aus Leder- und Steinkorallen, Anemonen und Clownfischen. Wenn Mawan ein ruhiges Ausatmen ist, dann ist Police Corner ein Adrenalinschub.

Police Corner: Flache Kavernen, geschmückt mit Federsternen, bieten kurz Schutz vor der Strömung. Foto: Mark B. Hatter Ein Rotfeuerfisch stellt sich der Kamera. Foto: Mark B. Hatter Über der Wand wartet ein farbenprächtiger Hang aus Leder- und Steinkorallen, Anemonen und Clownfischen. Foto: Mark B. Hatter Leuchtend roter Blickfang im Korallengarten der Police Corner. Foto: Mark B. Hatter

Nachttauchgang in Mar Central und Pelican Rock

Am Abend zeigt ein Nachttauchgang in Mar Central Komodos Mikrowelt: Nacktschnecken, Spinnenkrabben, Squat Lobsters, Wunderpus und sogar zwei Seepferdchen. Zurück an Bord warten Sirloin-Steaks, Crème brûlée und ein Glas Wein – auch das gehört zur Expedition.

Star des Nachttauchgangs in Mar Central: ein Wunderpus. Foto: Mark B. Hatter Eine Spinnenkrabbe stakst durch den Lichtkegel. Foto: Mark B. Hatter Komodos Mikrowelt: Nacktschnecke im Porträt. Foto: Mark B. Hatter Eine Sepia hebt neugierig die Fangarme. Foto: Mark B. Hatter Gut getarnt: eine Partnergarnele in ihrer Koralle. Foto: Mark B. Hatter

Eines der beiden Seepferdchen, die sich beim Nachttauchgang in Mar Central zeigen. Foto: Mark B. Hatter

Weiter südlich, in Horseshoe Bay vor Rinca, zeigt sich Pelican Rock als Farbenrausch aus Gelb, Orange, Mahagoni und Rot. Federsterne und Fassschwämme bedecken die Steilwand wie ein überbordender Wandteppich. Hier möchte man länger bleiben, als es die Tiefe erlaubt.

Horseshoe Bay vor Rinca: Federsterne und Schwämme bedecken die Steilwand wie ein überbordender Wandteppich – hier durch das Fisheye gesehen. Foto: Mark B. Hatter

Begegnung mit den Drachen: die Komodowarane

Keine Reise nach Komodo wäre vollständig ohne Begegnung mit den namensgebenden Waranen. Auf Komodo Island führt eine geführte Wanderung durch die Savanne zu mehreren Tieren, die in der Morgensonne ihre Körper aufwärmen. Diese massigen Reptilien wirken unverkennbar urzeitlich. Sie bilden einen starken Kontrast zur Eleganz der Mantas – und doch passt beides perfekt zu diesem Ort, an dem die Evolution kompromisslose Wege gegangen ist.

Während an Bord der Komodo Aggressor die Crew, das Ambiente und das Essen beeindrucken, sind es an Land vor allem die Warane, die dieser Region ihren »Stempel« aufgedrückt haben. Foto: Mark B. Hatter

Mit dem Beiboot geht es am frühen Morgen zum Landgang. Foto: Mark B. Hatter Am Anleger des Nationalparks empfängt eine Waran-Skulptur die Besucher. Foto: Mark B. Hatter Savannenhügel, Buchten und helle Strände prägen die Inselwelt zwischen Komodo, Padar und Rinca. Foto: Mark B. Hatter

Manta Alley, Taka Makassar und Tatawa Kecil

Mantas sind in Komodo allgegenwärtig, aber nie garantiert. An der berühmten Manta Alley bleiben die Begegnungen flüchtig. Erst in Taka Makassar wendet sich das Blatt: Über einer weiten Sandfläche mit vereinzelten Bommies kreist schließlich ein Manta-Paar träge über einer Putzerstation. Gereinigt werden sie von Dutzenden Sonnenstrahl-Falterfischen – ein eindrucksvoller Moment.

Taka Makassar: Über einer weiten Sandfläche mit vereinzelten Bommies kreist ein Manta träge über der Putzerstation. Foto: Mark B. Hatter

Zum Schluss wartet mit Tatawa Kecil Komodos wildeste Seite. Der Seeberg in der Linta-Straße ist berüchtigt für chaotische Strömungen aus Auf- und Abwinden und wirbelnden Kehrströmungen. Schnell geht es auf 20 Meter, dann in eine geschützte Zone an der Felswand. Von dort führt die Strömung auf ein Plateau in zehn Metern Tiefe, das vor Leben förmlich explodiert: Tausende Fahnenbarsche und Demoisellen stehen im Wasser, Sonnenstrahlen tanzen über die Korallen, und die ganze Szenerie wirkt wie aufgeladen. Tatawa Kecil ist berauschend, demütigend und unverkennbar Komodo.

Tatawa Kecil: Tausende Fahnenbarsche und Demoisellen stehen im Wasser, Sonnenstrahlen tanzen über die Korallen. Foto: Mark B. Hatter Eine Anemone hat sich zur weißen Kugel zusammengezogen. Foto: Mark B. Hatter Manta Alley: Hier bleiben die Begegnungen mit den Mantas flüchtig – das Riff entschädigt. Foto: Mark B. Hatter Fotostopp an einem der Bommies von Taka Makassar. Foto: Mark B. Hatter Auch Papageifische stehen an der Putzerstation an: Zwei Putzerlippfische bei der Arbeit. Foto: Mark B. Hatter

Ein Ort, der bleibt

Als die Komodo Aggressor schließlich an Gipfeln, Buchten, Mangroven und rosa Stränden vorbei Kurs Richtung Heimat nimmt, bleibt eine Erkenntnis: Komodo ist nicht bloß ein Reiseziel. Es ist ein Ort, den man sich erarbeitet – und dessen Bilder von Strömungen, Mantas, Haien, Drachen und wilder Schönheit lange in Erinnerung bleiben.

Abschied an Deck: Die Crew der Komodo Aggressor sagt Auf Wiedersehen. Foto: Mark B. Hatter

Sorgen um die Zukunft Komodos

Bei all seiner Kraft und Fülle ist Komodo nicht vor menschlich verursachten Einflüssen gefeit. Verschmutzung, Mikroplastik und der Klimawandel bedrohen die empfindlichen Ökosysteme des Nationalparks. Steigende Meerestemperaturen erhöhen das Risiko von Korallenbleichen, die Versauerung schwächt langfristig die Riffstrukturen. Auch der Tourismus bleibt ein zweischneidiges Schwert: Er finanziert Schutz und unterstützt lokale Gemeinschaften, wirft aber zugleich Fragen nach der Belastbarkeit des Parks auf. Meeresschutzzonen, Besucherobergrenzen und Schutzprogramme sollen Komodos Natur bewahren. Ob das gelingt, entscheidet darüber, ob künftige Generationen denselben Reichtum erleben werden.

Reiseinfo: Tauchsafari mit der Komodo Aggressor

Komodo steht einerseits für die Insel der Warane, andererseits aber für eine Tauchregion, zu der unter anderem auch Inseln wie Flores und Rinca gehören.

Reiseziel Komodo-Nationalpark, Indonesien – UNESCO-Welterbe seit 1991, im Korallendreieck zwischen Indischem Ozean und Pazifik. Zur Tauchregion gehören unter anderem auch Flores und Rinca. Schiff Komodo Aggressor, Tauchsafarischiff im Phinisi-Stil von Aggressor Adventures, 29 Meter lang, seit Mai 2025 im Einsatz Kabinen Acht Kabinen für maximal 16 Gäste: zwei Balkon-Suiten, drei Master- und drei Deluxe-Kabinen, jeweils mit eigenem Bad und Klimaanlage Tauchbetrieb Bis zu vier Tauchgänge täglich inklusive Nachttauchgängen, getaucht wird von zwei Beibooten aus. Nitrox ist an Bord verfügbar. Start- und Zielhafen Labuan Bajo auf Flores (Komodo-Touren) Routen Unter anderem Nord-Komodo (7 Nächte) und Komodo Nord & Süd (10 Nächte) Tauchplätze der Reportage Mawan, Police Corner (Siaba Besar), Mar Central, Pelican Rock (Horseshoe Bay, Rinca), Manta Alley, Taka Makassar, Tatawa Kecil Geeignet für Erfahrene Taucher mit Strömungspraxis. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend. Infos und Buchung www.aggressor.com

Häufige Fragen zur Tauchsafari in Komodo

Wo liegt Komodo und was macht das Tauchrevier besonders?

Komodo liegt in Indonesien zwischen Indischem Ozean und Pazifik, im Herzen des Korallendreiecks. Gewaltige Wassermassen pressen sich durch enge Meerengen und erzeugen nährstoffreiche Strömungen. Der Komodo-Nationalpark ist seit 1991 UNESCO-Welterbe; zur Tauchregion gehören unter anderem auch Inseln wie Flores und Rinca.

Für welche Taucher eignet sich eine Tauchsafari in Komodo?

Nach Komodo reist man nicht für leichtes Tauchen. Starke Strömungen sind möglich, Riffhaken eventuell nötig. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend – die Tour richtet sich an erfahrene Taucher mit Strömungspraxis.

Wo sieht man in Komodo Mantas?

Mantas sind in Komodo allgegenwärtig, aber nie garantiert. In der Reportage zeigten sie sich an der Putzerstation von Mawan und in Taka Makassar; an der berühmten Manta Alley blieben die Begegnungen flüchtig.

Wie viele Tauchgänge macht man pro Tag auf der Komodo Aggressor?

An Bord der Komodo Aggressor stehen vier Tauchgänge pro Tag auf dem Programm, jeder von den Gezeiten geprägt. Dazu gehören auch Nachttauchgänge.

Welche Tauchplätze in Komodo sind besonders anspruchsvoll?

Police Corner bei Siaba Besar führt in zügiger Strömung an eine tief unterspülte Wand auf 20 Metern. Tatawa Kecil in der Linta-Straße ist berüchtigt für chaotische Strömungen aus Auf- und Abwinden und wirbelnden Kehrströmungen.

Was gibt es bei Nachttauchgängen in Komodo zu sehen?

Der Nachttauchgang in Mar Central zeigt Komodos Mikrowelt: Nacktschnecken, Spinnenkrabben, Squat Lobsters, Wunderpus und sogar Seepferdchen.

Kann man auf einer Tauchsafari auch die Komodowarane sehen?

Ja. Auf Komodo Island führt eine geführte Wanderung durch die Savanne zu mehreren Waranen, die in der Morgensonne ihre Körper aufwärmen.

Wie bedroht ist der Komodo-Nationalpark?

Verschmutzung, Mikroplastik und der Klimawandel bedrohen die empfindlichen Ökosysteme. Steigende Meerestemperaturen erhöhen das Risiko von Korallenbleichen, die Versauerung schwächt langfristig die Riffstrukturen. Meeresschutzzonen, Besucherobergrenzen und Schutzprogramme sollen Komodos Natur bewahren.

Über den Autor und Fotografen

Mark B. Hatter ist Fotojournalist mit Schwerpunkt Meeresfauna. Seit mehr als 35 Jahren ist er mit der Kamera unter Wasser unterwegs und hat dabei nach eigenen Angaben fast 3000 Stunden von den Tropen bis in die Polarmeere getaucht. Seine Reportagen und Bilder erscheinen international in Magazinen wie Ocean Geographic, Silent World und Alert Diver.



Hatter arbeitet außerdem als Fotolehrer und Reiseleiter für Bluewater Dive Travel und fotografiert im Auftrag der Safariflotte von Aggressor Adventures. Text und alle Fotos dieser Reportage stammen von ihm.



Mehr über Mark B. Hatter und seine Arbeit: www.markbhatterphotography.com

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→ Tauchen um Komodo: Safari zwischen Mantas und Waranen

Ein weiterer Reisebericht aus dem Komodo-Nationalpark

→ Tauchen in Alor und Komodo: Safari durch Indonesien

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→ Bahamas: Tauchen in den Exumas und Eleuthera

Tauchsafari mit einem weiteren Schiff von Aggressor Adventures