Komodo: Tauchsafari mit der Komodo Aggressor

Text und Fotos: Mark B. Hatter
Erschienen in TAUCHEN 07/2026 · Reportage über eine Tauchsafari mit der Komodo Aggressor im Komodo-Nationalpark
Das Wichtigste in Kürze
- Der Komodo-Nationalpark in Indonesien liegt zwischen Indischem Ozean und Pazifik im Korallendreieck und ist seit 1991 UNESCO-Welterbe.
- Unser Autor war auf Tauchsafari mit der Komodo Aggressor unterwegs: vier Tauchgänge pro Tag, jeder von den Gezeiten geprägt.
- Getaucht wurde unter anderem in Mawan, an der Police Corner, in Mar Central, am Pelican Rock vor Rinca, in der Manta Alley, in Taka Makassar und am Tatawa Kecil.
- Zu den Höhepunkten zählen Mantas an Putzerstationen, farbenprächtige Steilwände, die Mikrowelt beim Nachttauchen und die Komodo-Warane an Land.
- Strömungstauchen gehört in Komodo dazu: Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend.
Tauchsafari Komodo: Morgendämmerung über der Floressee
Die Morgendämmerung liegt über der Floressee, als die Komodo Aggressor sanft vor Anker schwojt. Die Silhouetten von Komodo, Padar und Rinca ragen aus dem Meer wie die Rückenstacheln eines uralten Wesens. Ein passendes Bild für einen Ort, an dem prähistorisch anmutende Warane an Land leben und im Wasser kraftvolle Strömungen herrschen. Nach Komodo reist man nicht für leichtes Tauchen. Man kommt wegen des Ursprünglichen, Gewaltigen und Überreichen. Sobald an Bord die Motoren anlaufen und die Crew die Flaschen für den ersten Tauchgang vorbereitet, wird klar, warum diese abgelegene Ecke Indonesiens zu den elektrisierendsten Tauchzielen der Welt zählt.
Komodo: Motor zwischen zwei Ozeanen
Komodo, UNESCO-Weltnaturerbe zwischen Indischem Ozean und Pazifik, ist ein biologischer Motor. Gewaltige Wassermassen pressen sich durch enge Meerengen und erzeugen nährstoffreiche Strömungen. Dieser permanente Schlagabtausch der Ozeane treibt eine Explosion des Lebens an: Riffe pulsieren vor Fischen, Korallen und Wirbellosen. Auftriebsströmungen bringen Plankton und damit Mantas, Haie und andere Großtiere.
Im Herzen des Korallendreiecks gehört die marine Biodiversität hier zu den höchsten der Erde. Doch dieser Reichtum verlangt Respekt. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend. Komodo ist kein Ort für passives Tauchen – oft wird man selbst Teil der Strömung.
An Bord der Komodo Aggressor
Das Leben an Bord der Komodo Aggressor folgt dem Rhythmus des Meeres: tauchen, essen, schlafen, wiederholen. Vier Tauchgänge pro Tag, jeder anders, jeder von den Gezeiten geprägt. Dazwischen ziehen Savannenhügel, Mangroven, rosa Strände und vulkanische Rücken vorbei. Die Reise fühlt sich weniger wie ein gewöhnlicher Tauchurlaub an als wie eine Expedition.
Schon die Briefings machen klar, worauf man sich einlässt: starke Strömung möglich, Riffhaken eventuell nötig. Mantas wahrscheinlich. In Komodo ist »wahrscheinlich« oft untertrieben.
Mawan und Police Corner: Mantas und Adrenalin
Mawan ist der sanfte Einstieg. Über einem flach abfallenden Riff voller Fahnenbarsche und Demoisellen gleiten Mantas langsam durch die Szenerie, schweben über der Putzerstation und ziehen in Armlänge an den Tauchern vorbei. Hier herrscht kein Chaos, sondern stille Magie.
Ganz anders Police Corner bei Siaba Besar. In zügiger Strömung geht es hier hinab zu einer steilen, tief unterspülten Wand auf 20 Metern. Flache Kavernen und enge Kanäle, geschmückt mit Federsternen und Peitschenkorallen, bieten kurz Schutz vor der Strömung. Darüber wartet ein farbenprächtiger Hang aus Leder- und Steinkorallen, Anemonen und Clownfischen. Wenn Mawan ein ruhiges Ausatmen ist, dann ist Police Corner ein Adrenalinschub.
Nachttauchgang in Mar Central und Pelican Rock
Am Abend zeigt ein Nachttauchgang in Mar Central Komodos Mikrowelt: Nacktschnecken, Spinnenkrabben, Squat Lobsters, Wunderpus und sogar zwei Seepferdchen. Zurück an Bord warten Sirloin-Steaks, Crème brûlée und ein Glas Wein – auch das gehört zur Expedition.
Weiter südlich, in Horseshoe Bay vor Rinca, zeigt sich Pelican Rock als Farbenrausch aus Gelb, Orange, Mahagoni und Rot. Federsterne und Fassschwämme bedecken die Steilwand wie ein überbordender Wandteppich. Hier möchte man länger bleiben, als es die Tiefe erlaubt.
Begegnung mit den Drachen: die Komodowarane
Keine Reise nach Komodo wäre vollständig ohne Begegnung mit den namensgebenden Waranen. Auf Komodo Island führt eine geführte Wanderung durch die Savanne zu mehreren Tieren, die in der Morgensonne ihre Körper aufwärmen. Diese massigen Reptilien wirken unverkennbar urzeitlich. Sie bilden einen starken Kontrast zur Eleganz der Mantas – und doch passt beides perfekt zu diesem Ort, an dem die Evolution kompromisslose Wege gegangen ist.
Manta Alley, Taka Makassar und Tatawa Kecil
Mantas sind in Komodo allgegenwärtig, aber nie garantiert. An der berühmten Manta Alley bleiben die Begegnungen flüchtig. Erst in Taka Makassar wendet sich das Blatt: Über einer weiten Sandfläche mit vereinzelten Bommies kreist schließlich ein Manta-Paar träge über einer Putzerstation. Gereinigt werden sie von Dutzenden Sonnenstrahl-Falterfischen – ein eindrucksvoller Moment.
Zum Schluss wartet mit Tatawa Kecil Komodos wildeste Seite. Der Seeberg in der Linta-Straße ist berüchtigt für chaotische Strömungen aus Auf- und Abwinden und wirbelnden Kehrströmungen. Schnell geht es auf 20 Meter, dann in eine geschützte Zone an der Felswand. Von dort führt die Strömung auf ein Plateau in zehn Metern Tiefe, das vor Leben förmlich explodiert: Tausende Fahnenbarsche und Demoisellen stehen im Wasser, Sonnenstrahlen tanzen über die Korallen, und die ganze Szenerie wirkt wie aufgeladen. Tatawa Kecil ist berauschend, demütigend und unverkennbar Komodo.
Ein Ort, der bleibt
Als die Komodo Aggressor schließlich an Gipfeln, Buchten, Mangroven und rosa Stränden vorbei Kurs Richtung Heimat nimmt, bleibt eine Erkenntnis: Komodo ist nicht bloß ein Reiseziel. Es ist ein Ort, den man sich erarbeitet – und dessen Bilder von Strömungen, Mantas, Haien, Drachen und wilder Schönheit lange in Erinnerung bleiben.
Sorgen um die Zukunft Komodos
Bei all seiner Kraft und Fülle ist Komodo nicht vor menschlich verursachten Einflüssen gefeit. Verschmutzung, Mikroplastik und der Klimawandel bedrohen die empfindlichen Ökosysteme des Nationalparks. Steigende Meerestemperaturen erhöhen das Risiko von Korallenbleichen, die Versauerung schwächt langfristig die Riffstrukturen. Auch der Tourismus bleibt ein zweischneidiges Schwert: Er finanziert Schutz und unterstützt lokale Gemeinschaften, wirft aber zugleich Fragen nach der Belastbarkeit des Parks auf. Meeresschutzzonen, Besucherobergrenzen und Schutzprogramme sollen Komodos Natur bewahren. Ob das gelingt, entscheidet darüber, ob künftige Generationen denselben Reichtum erleben werden.
Reiseinfo: Tauchsafari mit der Komodo Aggressor
Komodo steht einerseits für die Insel der Warane, andererseits aber für eine Tauchregion, zu der unter anderem auch Inseln wie Flores und Rinca gehören.
|Reiseziel
|Komodo-Nationalpark, Indonesien – UNESCO-Welterbe seit 1991, im Korallendreieck zwischen Indischem Ozean und Pazifik. Zur Tauchregion gehören unter anderem auch Flores und Rinca.
|Schiff
|Komodo Aggressor, Tauchsafarischiff im Phinisi-Stil von Aggressor Adventures, 29 Meter lang, seit Mai 2025 im Einsatz
|Kabinen
|Acht Kabinen für maximal 16 Gäste: zwei Balkon-Suiten, drei Master- und drei Deluxe-Kabinen, jeweils mit eigenem Bad und Klimaanlage
|Tauchbetrieb
|Bis zu vier Tauchgänge täglich inklusive Nachttauchgängen, getaucht wird von zwei Beibooten aus. Nitrox ist an Bord verfügbar.
|Start- und Zielhafen
|Labuan Bajo auf Flores (Komodo-Touren)
|Routen
|Unter anderem Nord-Komodo (7 Nächte) und Komodo Nord & Süd (10 Nächte)
|Tauchplätze der Reportage
|Mawan, Police Corner (Siaba Besar), Mar Central, Pelican Rock (Horseshoe Bay, Rinca), Manta Alley, Taka Makassar, Tatawa Kecil
|Geeignet für
|Erfahrene Taucher mit Strömungspraxis. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend.
|Infos und Buchung
|www.aggressor.com
Häufige Fragen zur Tauchsafari in Komodo
Wo liegt Komodo und was macht das Tauchrevier besonders?
Komodo liegt in Indonesien zwischen Indischem Ozean und Pazifik, im Herzen des Korallendreiecks. Gewaltige Wassermassen pressen sich durch enge Meerengen und erzeugen nährstoffreiche Strömungen. Der Komodo-Nationalpark ist seit 1991 UNESCO-Welterbe; zur Tauchregion gehören unter anderem auch Inseln wie Flores und Rinca.
Für welche Taucher eignet sich eine Tauchsafari in Komodo?
Nach Komodo reist man nicht für leichtes Tauchen. Starke Strömungen sind möglich, Riffhaken eventuell nötig. Timing, Gezeiten und Erfahrung sind entscheidend – die Tour richtet sich an erfahrene Taucher mit Strömungspraxis.
Wo sieht man in Komodo Mantas?
Mantas sind in Komodo allgegenwärtig, aber nie garantiert. In der Reportage zeigten sie sich an der Putzerstation von Mawan und in Taka Makassar; an der berühmten Manta Alley blieben die Begegnungen flüchtig.
Wie viele Tauchgänge macht man pro Tag auf der Komodo Aggressor?
An Bord der Komodo Aggressor stehen vier Tauchgänge pro Tag auf dem Programm, jeder von den Gezeiten geprägt. Dazu gehören auch Nachttauchgänge.
Welche Tauchplätze in Komodo sind besonders anspruchsvoll?
Police Corner bei Siaba Besar führt in zügiger Strömung an eine tief unterspülte Wand auf 20 Metern. Tatawa Kecil in der Linta-Straße ist berüchtigt für chaotische Strömungen aus Auf- und Abwinden und wirbelnden Kehrströmungen.
Was gibt es bei Nachttauchgängen in Komodo zu sehen?
Der Nachttauchgang in Mar Central zeigt Komodos Mikrowelt: Nacktschnecken, Spinnenkrabben, Squat Lobsters, Wunderpus und sogar Seepferdchen.
Kann man auf einer Tauchsafari auch die Komodowarane sehen?
Ja. Auf Komodo Island führt eine geführte Wanderung durch die Savanne zu mehreren Waranen, die in der Morgensonne ihre Körper aufwärmen.
Wie bedroht ist der Komodo-Nationalpark?
Verschmutzung, Mikroplastik und der Klimawandel bedrohen die empfindlichen Ökosysteme. Steigende Meerestemperaturen erhöhen das Risiko von Korallenbleichen, die Versauerung schwächt langfristig die Riffstrukturen. Meeresschutzzonen, Besucherobergrenzen und Schutzprogramme sollen Komodos Natur bewahren.
Über den Autor und Fotografen
Mark B. Hatter ist Fotojournalist mit Schwerpunkt Meeresfauna. Seit mehr als 35 Jahren ist er mit der Kamera unter Wasser unterwegs und hat dabei nach eigenen Angaben fast 3000 Stunden von den Tropen bis in die Polarmeere getaucht. Seine Reportagen und Bilder erscheinen international in Magazinen wie Ocean Geographic, Silent World und Alert Diver.
Hatter arbeitet außerdem als Fotolehrer und Reiseleiter für Bluewater Dive Travel und fotografiert im Auftrag der Safariflotte von Aggressor Adventures. Text und alle Fotos dieser Reportage stammen von ihm.
Mehr über Mark B. Hatter und seine Arbeit: www.markbhatterphotography.com
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