Azoren Leserreise 2027: Blauhaie und Mobulas vor Pico

Steile Lavaformationen, tiefblaues Freiwasser und die Chance auf Begegnungen mit Blauhaien und Mobulas: Diese TAUCHEN-Leserreise führt vom 3. bis 16. Juli 2027 auf die Azoreninsel Pico. Der exklusive Sondertermin von Pico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland verbindet Tauchgänge rund um die Vulkaninsel mit Offshore-Ausfahrten und einer Walbeobachtung. Vorgesehen sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen inklusive Frühstück.
14 geplante Tauchgänge, 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Anfragen ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Azoren“.
Vulkanlandschaften unter Wasser
Mitten im Atlantik setzt sich der vulkanische Charakter Picos unter der Wasseroberfläche fort. Lavaformationen, Höhlen und Canyons prägen das Revier und bieten eine abwechslungsreiche Kulisse für die Tauchgänge. Drei Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sind für die Plätze rund um die Insel vorgesehen.
Zwei weitere Tage führen in den Kanal zwischen Pico und der Nachbarinsel Faial. Auch hier stehen jeweils zwei Tauchgänge auf dem Programm. Zusammen mit den Offshore-Ausfahrten erschließt die Reise damit unterschiedliche Seiten der Zentralazoren.
Zur Princess-Alice-Bank und zu den Blauhaien
Ein Höhepunkt ist die geplante Ausfahrt zur Princess-Alice-Bank. Der Offshore-Tauchplatz ist für Begegnungen mit Mobulas bekannt. Für diesen Tag sind zwei Tauchgänge vorgesehen.
Ein weiterer Tag ist dem Blauhai-Tauchen gewidmet. Mit zwei geplanten Tauchgängen richtet sich der Blick dabei ins offene Blau des Atlantiks. Begegnungen mit frei lebenden Tieren lassen sich allerdings weder bestellen noch garantieren.
Zusätzlich zum Tauchprogramm gehört eine Walbeobachtung zur Reise. Dabei richtet sich der Blick vom Boot aus direkt auf die Meeresbewohner des Atlantiks. Welche Tiere sich zeigen, bleibt auch bei dieser Ausfahrt offen.
Das Meer bestimmt die Reihenfolge
Die Reise ist bewusst flexibel geplant. Wind, Wellen, Strömung und die aktuellen Bedingungen entscheiden darüber, wann die Offshore-Plätze angefahren werden können. Die Reihenfolge der Aktivitäten wird deshalb vor Ort abgestimmt.
Diese Flexibilität gehört zum Reisekonzept von Pico Island Adventures und der Tauchschule Sauerland. Daher werden die einzelnen Ausfahrten entsprechend den Bedingungen eingeplant. Insgesamt umfasst das vorgesehene Programm sieben Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sowie eine zusätzliche Walbeobachtung.
Wohnen am Hafen
Für den Aufenthalt sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen vorgesehen. Die Unterbringung erfolgt im Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten, das Frühstück ist eingeschlossen. Wer allein wohnen möchte, kann ein Einzelzimmer buchen.
Der Reisepreis beträgt 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag liegt bei 880 Euro, sodass der Reisepreis bei Einzelbelegung insgesamt 3.830 Euro beträgt. Zusätzliche Leistungen, beispielsweise weitere Tauchgänge, können vor Ort gegen Aufpreis gebucht werden.
Die Leserreise auf einen Blick
|Reiseziel
|Pico, Azoren, Portugal
|Termin
|3. bis 16. Juli 2027
|Reisepartner
|Pico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland
|Unterkunft
|13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen
|Zimmer
|Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten (Twin); Einzelzimmer verfügbar
|Verpflegung
|Frühstück
|Tauchen rund um Pico
|Drei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen
|Princess-Alice-Bank
|Ein Tag mit zwei geplanten Tauchgängen
|Blauhai-Tauchen
|Ein Tag mit zwei geplanten Tauchgängen
|Pico–Faial-Kanal
|Zwei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen
|Tauchumfang
|14 geplante Tauchgänge an sieben Tauchtagen
|Walbeobachtung
|Eine zusätzliche Ausfahrt
|Reisepreis
|2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer
|Einzelzimmerzuschlag
|880 Euro; Gesamtpreis bei Einzelbelegung 3.830 Euro
|Zusatzleistungen
|Weitere Tauchgänge und andere Angebote vor Ort gegen Aufpreis buchbar
|Programmablauf
|Abhängig von Wetter, Seegang, Strömung und örtlichen Bedingungen
Informationen und Reiseanfrage
Du möchtest mehr über die Leserreise erfahren oder deine Teilnahme anfragen? Schreibe ausschließlich an redaktion@tauchen.de und nenne das Stichwort „Azoren“. Gib gern die gewünschte Teilnehmerzahl, deine Tauchausbildung und deine bisherige Taucherfahrung an, damit deine Fragen gezielt beantwortet werden können.
Weitere Termine findest du in der Übersicht unserer TAUCHEN-Leserreisen.
Häufige Fragen zur Azoren-Leserreise
Die Leserreise findet vom 3. bis 16. Juli 2027 statt. Geplant sind 13 Übernachtungen auf Pico. Die Teilnehmer wohnen im Hotel Caravelhas am Hafen inklusive Frühstück.
Der Reisepreis beträgt 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten. Einzelzimmer sind gegen einen Zuschlag von 880 Euro verfügbar. Bei Einzelbelegung beträgt der Gesamtpreis damit 3.830 Euro.
Das Programm umfasst sieben Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen, insgesamt also 14 geplante Tauchgänge. Dazu gehören drei Tage rund um Pico, zwei Tage im Pico–Faial-Kanal sowie jeweils ein Tag an der Princess-Alice-Bank und beim Blauhai-Tauchen. Eine Walbeobachtung ergänzt das Programm.
Die Reihenfolge der Aktivitäten bleibt flexibel. Besonders für die Offshore-Ausfahrten sind Wind, Wellen und Strömung entscheidend. Die Planung wird deshalb an die Bedingungen vor Ort angepasst.
Weitere Tauchgänge können vor Ort gegen Aufpreis gebucht werden. Auch andere Zusatzleistungen sind vor Ort buchbar. Verfügbare Angebote und aktuelle Preise werden dort abgestimmt.
Die bislang bestätigten Angaben enthalten hierzu keine eindeutige Aussage. Eine eingeschlossene Flug- oder Transferleistung lässt sich daraus deshalb nicht ableiten. Informationen zum vollständigen Leistungsumfang erhältst du ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Azoren“.
Für das gesamte Programm liegen noch keine abschließend bestätigten Mindestanforderungen vor. Eine pauschale Einstufung als Einsteigerreise ist deshalb nicht möglich. Nenne bei deiner Anfrage an redaktion@tauchen.de, Stichwort „Azoren“, dein Brevet und deine bisherige Taucherfahrung.
Nein, die Reise führt zu frei lebenden Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum. Blauhai-Tauchen, die Princess-Alice-Bank und Walbeobachtung gehören zum geplanten Programm. Die Durchführung einer Ausfahrt bedeutet jedoch keine Garantie für bestimmte Sichtungen.