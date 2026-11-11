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Azoren Leserreise 2027: Blauhaie und Mobulas vor Pico

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Die Azoreninsel Pico mit dem Vulkan Pico, vom Meer aus gesehen
Ziel der Leserreise: Pico mit dem höchsten Berg Portugals, gesehen von der Fähre zwischen Faial und Pico. Foto: Shutterstock / Rostasedlacek

Steile Lavaformationen, tiefblaues Freiwasser und die Chance auf Begegnungen mit Blauhaien und Mobulas: Diese TAUCHEN-Leserreise führt vom 3. bis 16. Juli 2027 auf die Azoreninsel Pico. Der exklusive Sondertermin von Pico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland verbindet Tauchgänge rund um die Vulkaninsel mit Offshore-Ausfahrten und einer Walbeobachtung. Vorgesehen sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen inklusive Frühstück.

14 geplante Tauchgänge, 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Anfragen ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Azoren“.

Vulkanlandschaften unter Wasser

Mitten im Atlantik setzt sich der vulkanische Charakter Picos unter der Wasseroberfläche fort. Lavaformationen, Höhlen und Canyons prägen das Revier und bieten eine abwechslungsreiche Kulisse für die Tauchgänge. Drei Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sind für die Plätze rund um die Insel vorgesehen.

Zwei weitere Tage führen in den Kanal zwischen Pico und der Nachbarinsel Faial. Auch hier stehen jeweils zwei Tauchgänge auf dem Programm. Zusammen mit den Offshore-Ausfahrten erschließt die Reise damit unterschiedliche Seiten der Zentralazoren.

Taucher und Adlerrochen in einer lichtdurchfluteten Unterwasserhöhle auf den Azoren
Höhlen und Canyons prägen die vulkanische Unterwasserwelt der Azoren. Foto: Shutterstock / Samy Kassem

Zur Princess-Alice-Bank und zu den Blauhaien

Ein Höhepunkt ist die geplante Ausfahrt zur Princess-Alice-Bank. Der Offshore-Tauchplatz ist für Begegnungen mit Mobulas bekannt. Für diesen Tag sind zwei Tauchgänge vorgesehen.

Mobula-Rochen im Freiwasser an der Princess-Alice-Bank, Azoren
Die Princess-Alice-Bank ist für Begegnungen mit Mobulas bekannt. Foto: Shutterstock / Charlie squier

Ein weiterer Tag ist dem Blauhai-Tauchen gewidmet. Mit zwei geplanten Tauchgängen richtet sich der Blick dabei ins offene Blau des Atlantiks. Begegnungen mit frei lebenden Tieren lassen sich allerdings weder bestellen noch garantieren.

Blauhai im Sonnenlicht im offenen Atlantik vor den Azoren
Ein Tag der Reise ist dem Blauhai-Tauchen im offenen Blau gewidmet. Foto: Shutterstock / Samy Kassem

Zusätzlich zum Tauchprogramm gehört eine Walbeobachtung zur Reise. Dabei richtet sich der Blick vom Boot aus direkt auf die Meeresbewohner des Atlantiks. Welche Tiere sich zeigen, bleibt auch bei dieser Ausfahrt offen.

Fluke eines abtauchenden Pottwals vor der Küste der Azoren
Zur Reise gehört eine Walbeobachtung. Welche Tiere sich zeigen, bleibt offen. Foto: Shutterstock / majopez

Das Meer bestimmt die Reihenfolge

Die Reise ist bewusst flexibel geplant. Wind, Wellen, Strömung und die aktuellen Bedingungen entscheiden darüber, wann die Offshore-Plätze angefahren werden können. Die Reihenfolge der Aktivitäten wird deshalb vor Ort abgestimmt.

Diese Flexibilität gehört zum Reisekonzept von Pico Island Adventures und der Tauchschule Sauerland. Daher werden die einzelnen Ausfahrten entsprechend den Bedingungen eingeplant. Insgesamt umfasst das vorgesehene Programm sieben Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sowie eine zusätzliche Walbeobachtung.

Die Felsinseln vor Madalena im Kanal zwischen Pico und Faial
Zwei Tauchtage führen in den Kanal zwischen Pico und Faial. Foto: Shutterstock / pedro emanuel pereira

Wohnen am Hafen

Für den Aufenthalt sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen vorgesehen. Die Unterbringung erfolgt im Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten, das Frühstück ist eingeschlossen. Wer allein wohnen möchte, kann ein Einzelzimmer buchen.

Der Reisepreis beträgt 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag liegt bei 880 Euro, sodass der Reisepreis bei Einzelbelegung insgesamt 3.830 Euro beträgt. Zusätzliche Leistungen, beispielsweise weitere Tauchgänge, können vor Ort gegen Aufpreis gebucht werden.

Alter Hafen von Madalena auf Pico mit Lavafelsen und weißen Häusern
Am Hafen von Madalena auf Pico. Foto: Shutterstock / Wild_and_free_naturephoto

Die Leserreise auf einen Blick

ReisezielPico, Azoren, Portugal
Termin3. bis 16. Juli 2027
ReisepartnerPico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland
Unterkunft13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen
ZimmerZweibettzimmer mit zwei Einzelbetten (Twin); Einzelzimmer verfügbar
VerpflegungFrühstück
Tauchen rund um PicoDrei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen
Princess-Alice-BankEin Tag mit zwei geplanten Tauchgängen
Blauhai-TauchenEin Tag mit zwei geplanten Tauchgängen
Pico–Faial-KanalZwei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen
Tauchumfang14 geplante Tauchgänge an sieben Tauchtagen
WalbeobachtungEine zusätzliche Ausfahrt
Reisepreis2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer
Einzelzimmerzuschlag880 Euro; Gesamtpreis bei Einzelbelegung 3.830 Euro
ZusatzleistungenWeitere Tauchgänge und andere Angebote vor Ort gegen Aufpreis buchbar
ProgrammablaufAbhängig von Wetter, Seegang, Strömung und örtlichen Bedingungen
Stand: November 2026. Änderungen im Programmablauf vorbehalten.

Informationen und Reiseanfrage

Du möchtest mehr über die Leserreise erfahren oder deine Teilnahme anfragen? Schreibe ausschließlich an redaktion@tauchen.de und nenne das Stichwort „Azoren“. Gib gern die gewünschte Teilnehmerzahl, deine Tauchausbildung und deine bisherige Taucherfahrung an, damit deine Fragen gezielt beantwortet werden können.

Leserreise unverbindlich anfragen

Weitere Termine findest du in der Übersicht unserer TAUCHEN-Leserreisen.

Häufige Fragen zur Azoren-Leserreise

Wann findet die Azoren-Leserreise statt?

Die Leserreise findet vom 3. bis 16. Juli 2027 statt. Geplant sind 13 Übernachtungen auf Pico. Die Teilnehmer wohnen im Hotel Caravelhas am Hafen inklusive Frühstück.

Was kostet die Reise?

Der Reisepreis beträgt 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten. Einzelzimmer sind gegen einen Zuschlag von 880 Euro verfügbar. Bei Einzelbelegung beträgt der Gesamtpreis damit 3.830 Euro.

Wie viele Tauchgänge sind geplant?

Das Programm umfasst sieben Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen, insgesamt also 14 geplante Tauchgänge. Dazu gehören drei Tage rund um Pico, zwei Tage im Pico–Faial-Kanal sowie jeweils ein Tag an der Princess-Alice-Bank und beim Blauhai-Tauchen. Eine Walbeobachtung ergänzt das Programm.

Gibt es einen festen Tagesplan?

Die Reihenfolge der Aktivitäten bleibt flexibel. Besonders für die Offshore-Ausfahrten sind Wind, Wellen und Strömung entscheidend. Die Planung wird deshalb an die Bedingungen vor Ort angepasst.

Kann ich zusätzliche Tauchgänge buchen?

Weitere Tauchgänge können vor Ort gegen Aufpreis gebucht werden. Auch andere Zusatzleistungen sind vor Ort buchbar. Verfügbare Angebote und aktuelle Preise werden dort abgestimmt.

Sind Flüge und Transfers im Reisepreis enthalten?

Die bislang bestätigten Angaben enthalten hierzu keine eindeutige Aussage. Eine eingeschlossene Flug- oder Transferleistung lässt sich daraus deshalb nicht ableiten. Informationen zum vollständigen Leistungsumfang erhältst du ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Azoren“.

Welche Taucherfahrung brauche ich?

Für das gesamte Programm liegen noch keine abschließend bestätigten Mindestanforderungen vor. Eine pauschale Einstufung als Einsteigerreise ist deshalb nicht möglich. Nenne bei deiner Anfrage an redaktion@tauchen.de, Stichwort „Azoren“, dein Brevet und deine bisherige Taucherfahrung.

Sind Begegnungen mit Blauhaien, Mobulas und Walen garantiert?

Nein, die Reise führt zu frei lebenden Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum. Blauhai-Tauchen, die Princess-Alice-Bank und Walbeobachtung gehören zum geplanten Programm. Die Durchführung einer Ausfahrt bedeutet jedoch keine Garantie für bestimmte Sichtungen.