Azoren Leserreise 2027: Blauhaie und Mobulas vor Pico

Steile Lavaformationen, tiefblaues Freiwasser und die Chance auf Begegnungen mit Blauhaien und Mobulas: Diese TAUCHEN-Leserreise führt vom 3. bis 16. Juli 2027 auf die Azoreninsel Pico. Der exklusive Sondertermin von Pico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland verbindet Tauchgänge rund um die Vulkaninsel mit Offshore-Ausfahrten und einer Walbeobachtung. Vorgesehen sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen inklusive Frühstück.

14 geplante Tauchgänge, 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Anfragen ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Azoren“.

Vulkanlandschaften unter Wasser

Mitten im Atlantik setzt sich der vulkanische Charakter Picos unter der Wasseroberfläche fort. Lavaformationen, Höhlen und Canyons prägen das Revier und bieten eine abwechslungsreiche Kulisse für die Tauchgänge. Drei Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sind für die Plätze rund um die Insel vorgesehen.

Zwei weitere Tage führen in den Kanal zwischen Pico und der Nachbarinsel Faial. Auch hier stehen jeweils zwei Tauchgänge auf dem Programm. Zusammen mit den Offshore-Ausfahrten erschließt die Reise damit unterschiedliche Seiten der Zentralazoren.

Höhlen und Canyons prägen die vulkanische Unterwasserwelt der Azoren. Foto: Shutterstock / Samy Kassem

Zur Princess-Alice-Bank und zu den Blauhaien

Ein Höhepunkt ist die geplante Ausfahrt zur Princess-Alice-Bank. Der Offshore-Tauchplatz ist für Begegnungen mit Mobulas bekannt. Für diesen Tag sind zwei Tauchgänge vorgesehen.

Die Princess-Alice-Bank ist für Begegnungen mit Mobulas bekannt. Foto: Shutterstock / Charlie squier

Ein weiterer Tag ist dem Blauhai-Tauchen gewidmet. Mit zwei geplanten Tauchgängen richtet sich der Blick dabei ins offene Blau des Atlantiks. Begegnungen mit frei lebenden Tieren lassen sich allerdings weder bestellen noch garantieren.

Ein Tag der Reise ist dem Blauhai-Tauchen im offenen Blau gewidmet. Foto: Shutterstock / Samy Kassem

Zusätzlich zum Tauchprogramm gehört eine Walbeobachtung zur Reise. Dabei richtet sich der Blick vom Boot aus direkt auf die Meeresbewohner des Atlantiks. Welche Tiere sich zeigen, bleibt auch bei dieser Ausfahrt offen.

Zur Reise gehört eine Walbeobachtung. Welche Tiere sich zeigen, bleibt offen. Foto: Shutterstock / majopez

Das Meer bestimmt die Reihenfolge

Die Reise ist bewusst flexibel geplant. Wind, Wellen, Strömung und die aktuellen Bedingungen entscheiden darüber, wann die Offshore-Plätze angefahren werden können. Die Reihenfolge der Aktivitäten wird deshalb vor Ort abgestimmt.

Diese Flexibilität gehört zum Reisekonzept von Pico Island Adventures und der Tauchschule Sauerland. Daher werden die einzelnen Ausfahrten entsprechend den Bedingungen eingeplant. Insgesamt umfasst das vorgesehene Programm sieben Tauchtage mit jeweils zwei Tauchgängen sowie eine zusätzliche Walbeobachtung.

Zwei Tauchtage führen in den Kanal zwischen Pico und Faial. Foto: Shutterstock / pedro emanuel pereira

Wohnen am Hafen

Für den Aufenthalt sind 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen vorgesehen. Die Unterbringung erfolgt im Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten, das Frühstück ist eingeschlossen. Wer allein wohnen möchte, kann ein Einzelzimmer buchen.

Der Reisepreis beträgt 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag liegt bei 880 Euro, sodass der Reisepreis bei Einzelbelegung insgesamt 3.830 Euro beträgt. Zusätzliche Leistungen, beispielsweise weitere Tauchgänge, können vor Ort gegen Aufpreis gebucht werden.

Am Hafen von Madalena auf Pico. Foto: Shutterstock / Wild_and_free_naturephoto

Die Leserreise auf einen Blick

Reiseziel Pico, Azoren, Portugal Termin 3. bis 16. Juli 2027 Reisepartner Pico Island Adventures in Partnerschaft mit der Tauchschule Sauerland Unterkunft 13 Nächte im Hotel Caravelhas am Hafen Zimmer Zweibettzimmer mit zwei Einzelbetten (Twin); Einzelzimmer verfügbar Verpflegung Frühstück Tauchen rund um Pico Drei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen Princess-Alice-Bank Ein Tag mit zwei geplanten Tauchgängen Blauhai-Tauchen Ein Tag mit zwei geplanten Tauchgängen Pico–Faial-Kanal Zwei Tage mit jeweils zwei Tauchgängen Tauchumfang 14 geplante Tauchgänge an sieben Tauchtagen Walbeobachtung Eine zusätzliche Ausfahrt Reisepreis 2.950 Euro pro Person im Zweibettzimmer Einzelzimmerzuschlag 880 Euro; Gesamtpreis bei Einzelbelegung 3.830 Euro Zusatzleistungen Weitere Tauchgänge und andere Angebote vor Ort gegen Aufpreis buchbar Programmablauf Abhängig von Wetter, Seegang, Strömung und örtlichen Bedingungen Stand: November 2026. Änderungen im Programmablauf vorbehalten.

Informationen und Reiseanfrage

Du möchtest mehr über die Leserreise erfahren oder deine Teilnahme anfragen? Schreibe ausschließlich an redaktion@tauchen.de und nenne das Stichwort „Azoren“. Gib gern die gewünschte Teilnehmerzahl, deine Tauchausbildung und deine bisherige Taucherfahrung an, damit deine Fragen gezielt beantwortet werden können.

Weitere Termine findest du in der Übersicht unserer TAUCHEN-Leserreisen.

Häufige Fragen zur Azoren-Leserreise