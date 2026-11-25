Tigerhaie ohne Käfig am Tiger Beach, Hochsee-Weißspitzenhaie im Blauwasser vor Cat Island und die Blue Holes von Andros: Diese TAUCHEN-Leserreise führt vom 12. bis 26. Mai 2028 auf die Bahamas. An Bord der neuen Blue Marlin geht es in 14 Nächten von Freeport über Nassau, Cat Island, Andros und Bimini bis zum Tiger Beach. Veranstalter ist WIRODIVE, die Reiseleitung übernimmt Unterwasserfotograf Robert Wilpernig.

Ab 5.170 Euro pro Person ohne Flüge, höchstens 26 Gäste. Anfragen ausschließlich über redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort »Bahamas«.

Tiger Beach: Tigerhaie ohne Käfig

Den Schlusspunkt der Route setzt der Tiger Beach auf der Little Bahama Bank. Mit einem Strand hat der Platz wenig zu tun: Er ist eine weite Sandbank nur wenige Meter unter der Oberfläche. Nach ausführlichen Sicherheitsbriefings tauchen die Gäste an zwei Tagen in kleinen Gruppen und unter Aufsicht der Crew mit großen Tigerhaien, ohne Käfig.

Laut Veranstalter zeigen sich dort regelmäßig auch Bullen-, Zitronen-, Seiden-, Ammen- und Karibische Riffhaie. Die Haie werden mit Köder angelockt, die Anweisungen der Crew sind deshalb verbindlich. Am letzten Vormittag wird je nach Bedingungen noch einmal am Tiger Beach oder vor Freeport getaucht.

Am Tiger Beach tauchen die Gäste in kleinen Gruppen mit Tigerhaien, ohne Käfig. Foto: WIRODIVE

Weißspitzen, Blue Holes und Wracks

Los geht es vor Nassau auf New Providence mit Riffen wie dem Pumpkin Patch Reef, Steilwänden und den James-Bond-Wracks. An Shark Wall und Runway Wall stehen die Chancen auf Karibische Riffhaie gut, oft schon in geringer Tiefe.

Vor Cat Island wird, abhängig von Wetter und Seegang, überwiegend im offenen Blauwasser getaucht. Die Insel gilt als einer der besten Orte für Begegnungen mit Hochsee-Weißspitzenhaien, die sich häufig nahe der Oberfläche aufhalten.

Hochsee-Weißspitzenhai mit Lotsenfischen. Vor Cat Island wird überwiegend im Blauwasser getaucht. Foto: WIRODIVE

Vor Andros, der größten Insel der Bahamas, verläuft das drittgrößte Barriereriff der Welt, an der Ostküste liegt das Tiefseebecken Tongue of the Ocean. Geplant sind Tauchgänge an Steilwänden und in Blue Holes wie dem Great Ocean Blue Hole, auch King Kong Cavern genannt.

Vier Tage verbringt die Gruppe vor Bimini am Rand des Golfstroms. Bullen- und Ammenhaie sind hier regelmäßig anzutreffen. Auf dem Plan stehen unter anderem das Bimini Barge Wrack, das historische Wrack der SS Sapona, Tuna Alley und die Victory Reefs. Die Saison der Großen Hammerhaie vor Bimini liegt laut Veranstalter zwischen November und April, also vor dem Reisetermin.

Zwischenstopp bei den schwimmenden Schweinen

Zur Halbzeit legt die Blue Marlin an Big Major Cay in den Exumas an, besser bekannt als Pig Beach, wo Schweine durchs flache Wasser paddeln. Danach geht es in die Thunderball Grotto bei Staniel Cay, eine lichtdurchflutete Höhle und Drehort mehrerer James-Bond-Filme.

Pig Beach an Big Major Cay in den Exumas. Foto: WIRODIVE

An Bord der Blue Marlin

Die Blue Marlin von Seafari Diving soll im Februar 2027 in Dienst gehen. Das 42 Meter lange Stahlschiff hat vier Decks und ist für höchstens 26 Gäste ausgelegt. Alle 14 Kabinen haben ein eigenes Bad mit Dusche und WC, Klimaanlage und Meerblick: sechs Twinkabinen mit Bullaugen im Unterdeck, im Oberdeck vier Twinkabinen, zwei Premiumkabinen mit Kingsize-Bett und zwei Einzelkabinen.

Getaucht wird von zwei Festrumpfschlauchbooten aus, an Tauchtagen sind bis zu vier Tauchgänge inklusive. An Bord gibt es Leihausrüstung, einen Kamerabereich mit Spül- und Ladestationen, Nitrox gegen Aufpreis und Kurse wie den Shark Diver. Auch Rebreather-Taucher werden unterstützt. Die Mahlzeiten kommen als Buffet, serviert im klimatisierten Salon oder auf dem Achterdeck.

Die Blue Marlin soll im Februar 2027 in Dienst gehen. Visualisierung: Seafari Diving

Der klimatisierte Salon der Blue Marlin. Visualisierung: Seafari Diving

Mit Robert Wilpernig unterwegs

Begleitet wird die Reise von Robert Wilpernig, dem Gründer des Veranstalters WIRODIVE. Der Tauchlehrer und Unterwasserfotograf war Deutscher Meister in der Unterwasserfotografie und gibt an Bord Tipps zu Fotografie und Bildbearbeitung.

Anreise über Miami

Geflogen wird ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Miami, wo eine Stopover-Nacht eingeplant ist. Am 12. Mai geht es weiter nach Freeport auf Grand Bahama. Dort warten die Gäste in einem Tageshotel, bis die Crew sie um 17 Uhr per Wassertaxi zum Schiff bringt. Am 26. Mai endet die Tauchsafari mit der Ausschiffung um 8 Uhr, der Rückflug führt wieder über Miami. Ankunft in Europa ist voraussichtlich am 27. Mai.

Die Leserreise auf einen Blick

Reiseziel Bahamas: Grand Bahama, New Providence, Cat Island, Exumas, Andros, Bimini Termin 12. bis 26. Mai 2028 (Abflug 11. Mai, Ankunft in Europa 27. Mai) Veranstalter WIRODIVE Tauch- und Erlebnisreisen GmbH Reiseleitung Robert Wilpernig; bei Ausfall der Reiseleitung besteht kein Anspruch auf Preisminderung Schiff Blue Marlin (Seafari Diving), 42 Meter, 14 Kabinen, höchstens 26 Gäste; Indienststellung geplant für Februar 2027 Route Freeport – Nassau – Cat Island – Exumas – Andros – Bimini – Tiger Beach – Freeport; wetterabhängig Tauchen Bis zu vier Tauchgänge pro Tauchtag mit Flasche (12 Liter Alu), Blei und Guide Voraussetzung PADI Advanced oder CMAS ** und mindestens 50 Tauchgänge Verpflegung Vollpension mit Kaffee, Tee, Wasser und Softdrinks Preise pro Person ½ Twinkabine Unterdeck 5.170 Euro, ½ Twinkabine Oberdeck 5.870 Euro, Premium-Einzelkabine Oberdeck 6.780 Euro, ½ Premium-Doppelbettkabine Oberdeck 7.350 Euro Inklusive 14 Nächte an Bord, Vollpension, Tauchen wie oben, Transfers Tageshotel–Schiff und Schiff–Flughafen, Beach-BBQ (wetterabhängig) Nicht enthalten Flüge und Stopover-Hotel in Miami (auf Anfrage), Marinepark- und Hafengebühren 255 USD und Nitrox 325 USD vor Ort, Transfer Flughafen–Tageshotel, alkoholische Getränke, Trinkgelder, WLAN, Leihausrüstung Einreise Umstieg in den USA, dafür ist eine ESTA-Reisegenehmigung nötig; aktuelle Bestimmungen vor der Buchung prüfen Stand: November 2026, Preise laut Veranstalter (Stand März 2026). Änderungen und Wechselkursschwankungen USD/EUR vorbehalten.

Informationen und Reiseanfrage

Du möchtest mehr über die Leserreise erfahren oder deine Teilnahme anfragen? Schreibe ausschließlich an redaktion@tauchen.de und nenne das Stichwort »Bahamas«. Gib gern die gewünschte Kabine, die Teilnehmerzahl, deine Tauchausbildung und die Zahl deiner Tauchgänge an, damit deine Fragen gezielt beantwortet werden können.

Weitere Termine findest du in der Übersicht unserer TAUCHEN-Leserreisen.

Häufige Fragen zur Bahamas-Leserreise

Wann findet die Bahamas-Leserreise statt? Die Tauchsafari auf der Blue Marlin dauert vom 12. bis 26. Mai 2028, ab und bis Freeport auf Grand Bahama. Mit Anreise über Miami bist du vom 11. bis 27. Mai 2028 unterwegs. Was kostet die Reise? Pro Person kostet die halbe Twinkabine im Unterdeck 5.170 Euro, im Oberdeck 5.870 Euro. Die Premium-Einzelkabine liegt bei 6.780 Euro, die halbe Premium-Doppelbettkabine bei 7.350 Euro. Flüge sind nicht enthalten, die Preise stehen laut Veranstalter unter Wechselkursvorbehalt. Was ist im Reisepreis enthalten? Enthalten sind 14 Nächte an Bord mit Vollpension, Kaffee, Tee, Wasser und Softdrinks, bis zu vier Tauchgänge pro Tauchtag mit Flasche, Blei und Guide, die Transfers vom Tageshotel zum Schiff und vom Schiff zum Flughafen sowie ein Beach-BBQ. Nicht enthalten sind Flüge, die Stopover-Nacht in Miami, Marinepark- und Hafengebühren von 255 USD, Nitrox, Getränke von der Bar, Trinkgelder, WLAN und Leihausrüstung. Welche Taucherfahrung brauche ich? Voraussetzung sind mindestens PADI Advanced oder CMAS ** und 50 geloggte Tauchgänge. Vor Cat Island wird überwiegend im Blauwasser getaucht, das Programm sieht bis zu vier Tauchgänge pro Tag vor. Wie läuft das Tauchen mit Tigerhaien ab? Am Tiger Beach wird an zwei Tagen nach ausführlichen Sicherheitsbriefings in kleinen Gruppen und unter Aufsicht der Crew getaucht, ohne Käfig. Die Haie werden mit Köder angelockt, deshalb sind die Anweisungen der Crew verbindlich. Sieht man vor Bimini Hammerhaie? Die Saison der Großen Hammerhaie vor Bimini liegt laut Veranstalter zwischen November und April, also vor dem Reisetermin im Mai. Bullen- und Ammenhaie sind dort laut Veranstalter regelmäßig anzutreffen. Gibt es Nitrox an Bord? Ja, Nitrox ist an Bord verfügbar. Laut Veranstalter kostet es 325 USD und wird vor Ort bezahlt. Sind Begegnungen mit Haien garantiert? Nein. Die Reise führt zu frei lebenden Tieren, und die Route richtet sich nach Wetter und Seegang. Bestimmte Sichtungen lassen sich deshalb nicht zusagen.

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