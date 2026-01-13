Einzigartige Reise zu den Orcas & Nordlichtern Norwegens

Für Tauchen-Leser bietet WIRODIVE im November 2026 eine exklusive Leserreise ins Orca Camp Nordnorwegen an: In der Fjordlandschaft rund um Hamneidet erleben Teilnehmer Orcas und Buckelwale in freier Wildbahn. Bei klarer Nacht sind spektakuläre Nordlichter zu sehen. Die Woche beinhaltet bis zu 6 Bootsausfahrten und Naturprogramme. Darunter ist auch die Einführung in die Polarlicht-Fotografie.

Im November 2026 öffnet sich im hohen Norden Norwegens ein Zeitfenster, das nur wenige Wochen im Jahr existiert – und zu den eindrucksvollsten Naturerlebnissen zählt. Wenn der arktische Winter beginnt und die Fjorde zur Bühne werden, versammeln sich hier die Orcas in großer Zahl. Genau in dieser intensiven Phase laden wir Sie ein, Teil eines außergewöhnlichen Orca Camps zu werden – einer Reise, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

Weltweit einmalig – Orcas hautnah

Die nördlichen Fjorde Norwegens gehören zu den besten Orten der Welt, um Orcas zu erleben. Wenn im arktischen Winter die Heringe in die Fjorde ziehen, folgen ihnen ganze Familienverbände von Orcas – oft Dutzende, manchmal Hunderte. Mit einer Mischung aus Kraft, Eleganz und unvergleichlicher Präsenz durchstreifen sie die tiefen, klaren Gewässer des Nordens. Sie bieten ein Naturschauspiel, das in dieser Intensität kaum an einem anderen Ort zu finden ist.

©Robert Wilpernig, Dr. Markus Eßer, Wolfgang Altmann, Tourismboard Norway, Lyngsfjord Adventure

Wer hierher reist, begibt sich auf eine echte Expedition in eine raue, ursprüngliche Landschaft. Das Orca Camp in Hamneidet liegt mitten in dieser faszinierenden Region, weit entfernt vom Gewöhnlichen. Hier steht die Begegnung mit der Natur im Mittelpunkt – ungekünstelt, unmittelbar und getragen von Respekt gegenüber den Tieren und ihrer Umgebung. Die Stille des Nordens, die schroffen Berge und die winterlichen Farben des Fjords schaffen eine Atmosphäre. Diese tief berührt und wirkt lange nach.

©Robert Wilpernig, Dr. Markus Eßer, Wolfgang Altmann, Tourismboard Norway, Lyngsfjord Adventure

©Robert Wilpernig, Dr. Markus Eßer, Wolfgang Altmann, Tourismboard Norway, Lyngsfjord Adventure

Nordlichter

Auch abseits der Wasserwelt hält der arktische Winter unvergessliche Momente bereit: klare Nächte, in denen sich die tanzenden Nordlichter über den Himmel spannen. Diese schaffen eine Szenerie, die kaum in Worte zu fassen ist. Das Camp bietet hierfür den idealen Ausgangspunkt – authentisch, naturnah und getragen von Menschen, die ihre Leidenschaft für die arktische Tierwelt mit Ihnen teilen. Dieses Orca Camp ist keine klassische Reise. Vielmehr ist es eine Einladung in eine Welt, in der die Natur den Rhythmus vorgibt. Eine Woche voller Intensität, Ursprünglichkeit und tiefer Faszination.

©Robert Wilpernig, Dr. Markus Eßer, Wolfgang Altmann, Tourismboard Norway, Lyngsfjord Adventure

Unterkunft

Das Hamneidet Orca Camp liegt idyllisch inmitten der spektakulären Fjordlandschaft Nordnorwegens. Sie übernachten in einem Twin-Zimmer innerhalb eines gemeinsam genutzten Apartments mit vier Zimmern. Das Apartment verfügt über eine voll ausgestattete Küche. Es bietet Wohnbereiche, die Ihnen nach erlebnisreichen Tagen auf dem Wasser Komfort und Entspannung bieten.

Dank der ruhigen Lage direkt am Fjord genießen Sie nicht nur die Nähe zur Natur, sondern auch ideale Voraussetzungen für die Beobachtung der Nordlichter direkt vor Ihrer Tür.

©Robert Wilpernig, Dr. Markus Eßer, Wolfgang Altmann, Tourismboard Norway, Lyngsfjord Adventure

REISEABLAUF (Änderungen im Ablauf aufgrund von Wetterbedingungen vorbehalten.)

15.11.2026

Anreise nach Sørkjosen

Flug ab vielen deutschen, schweizerischen oder österreichischen Flughäfen nach Tromsø. Von dort am Abend weiter nach Sørkjosen. Dort angekommen, werden Sie bereits von einem Mitarbeiter der Wildlife Observations Worldwide erwartet. Anschließend erfolgt die Überfahrt mit der Fähre zum Hamneidet Orca Camp. Am Abend erhalten Sie eine Einführung zu den Plänen und Abläufen der kommenden Tage.



16.11.–21.11.2026 – Orca Camp

An den folgenden Tagen starten Sie gegen 09:00 Uhr und fahren in die Fjorde, um Orcas und Buckelwale zu suchen. Je nach Reisezeit stehen Ihnen zwischen drei und fünf Stunden Tageslicht zur Verfügung. Sie bleiben so lange wie möglich bei den Walen, solange es die Lichtverhältnisse erlauben.



Die Boote werden von erfahrenen norwegischen Skippern gesteuert, die Sie sicher durch die Fjorde führen. Sie bemühen sich, Ihnen das bestmögliche Erlebnis mit den Walen zu bieten. Dank ihrer langjährigen Erfahrung kennen sie die Gewässer, Strömungen und Aufenthaltsgebiete der Tiere.



Da die Natur unvorhersehbar ist, kann die Zeit bis zur Sichtung von Orcas und Buckelwalen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden variieren. Sobald die Tiere gefunden sind, haben Sie Gelegenheit, ihr Verhalten aus nächster Nähe zu beobachten. Fotografen erhalten dabei besonders gute Möglichkeiten, das Fressverhalten festzuhalten. Sollten keine Wale gesichtet werden, bieten sich Alternativen wie Angeln oder das Fotografieren von Seeadlern an. Sie erkunden währenddessen die beeindruckende Landschaft der Lyngenalpen.



Am Nachmittag kehren Sie zu Ihrer Unterkunft zurück, um sich aufzuwärmen. Sobald der Himmel dunkel und wolkenfrei ist, haben Sie die Gelegenheit, die Nordlichter zu beobachten. Die Intensität variiert von Tag zu Tag. Zu Beginn der Reise erhalten Sie eine Einführung in die Nordlichtfotografie. Während der gesamten Woche steht Ihnen Unterstützung bei Kameraeinstellungen und Aufnahmetechniken zur Verfügung. Jeden Abend wird die aktuelle Vorhersage geprüft, bevor Sie sich auf die Beobachtung der Polarlichter begeben.



22.11.2026 – Heimreise

Ihr Orca-Abenteuer ist leider zu Ende. Sie werden zum Flughafen Sørkjosen gebracht und treten Ihre Heimreise via Tromsø an. Je nach Flugverbindung ist eine Stopovernacht in Tromsø notwendig.

Preise



Unterbringung im Hamneidet Orca Camp in einem halben Twin-Zimmer in einem gemeinsam genutzten Apartment mit vier Zimmern und voll ausgestatteter Küche

Transfers ab/bis Flughafen Sørkjosen

Einführung in die Nordlichtfotografie

Reiseleitung für tägliche Briefings

Mehrere Bootsausfahrten zur Walbeobachtung (wetterabhängig)

Präsentation zur Wal-Identifikation und zum Verhalten der Orcas

Thermo- oder Floating-Anzüge für die Bootsausfahrten (keine Trockentauchanzüge)

Drei Transfers zum Einkaufszentrum in Sørkjosen für Einkäufe während der Woche

Pro Person im TWIN-Zimmer: 3.590 Euro



Extrakosten (zahlbar bei Buchung): Flug Deutschland/Österreich/Schweiz – Sørkjosen; Stopovernacht in Tromsø (je nach Flugplan) Extrakosten (zahlbar vor Ort): Verpflegung, Getränke, Trinkgelder, persönliche Ausgaben



Flug- und Hotelpreise werden tagesaktuell ermittelt.

Alle Preise Expedition vorbehaltlich Änderungen von Seiten der Anbieter bzw. Behörden vor Ort. Preise gültig bei Angebotserstellung im Dezember 2026. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die AGB laut Internetseite www.wirodive.de.

Interesse?

Ihr wollte dabei sein? Dann meldet Euch: redaktion@tauchen.de Stichwort »Orcas & Nordlichter«

Ein paar Infos über Orcas in Norwegen.