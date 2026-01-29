TAUCHEN Leserreise »Bonaire 2026« – Tauchen ohne Umwege

Hausriff statt Hotelpool, Pick-up statt Reisebus, Flasche auf den Rücken – und rein ins Blau. Bonaire ist kein Reiseziel für Inszenierung, sondern für Substanz. Für Taucherinnen und Taucher, die lieber tauchen als planen. Genau hier setzt die TAUCHEN Leserreise Bonaire 2026 an.

Vom 29. August bis 4. September 2026 geht es für eine intensive Tauchwoche ins Buddy Dive Resort auf Bonaire – direkt an der Küste eines der besten Shore-Diving-Reviere der Welt. Ohne starres Programm, ohne Gruppenzwang, ohne unnötige Wege. Stattdessen: maximale Freiheit, kurze Distanzen und so viel Unterwasserzeit, wie dein Tauchcomputer zulässt.

Ob frühmorgens vor dem Frühstück, entspannt am Nachmittag oder spontan zum Nachttauchgang – auf Bonaire bestimmst du selbst, wann und wie du tauchst. Genau so, wie man es als erfahrener Taucher schätzt.

Egal ob du alleine anreist, mit Buddy oder als kleine Gruppe: Am Ende der Woche gehst du nicht nur mit vollen Logbüchern nach Hause, sondern auch mit neuen Kontakten, Gesprächen über Riffe, Strömungen und Lieblingsplätze – und dem Gefühl, genau richtig gewesen zu sein.

Extra für alle Teilnehmer der TAUCHEN Leserreise: Unbegrenztes Shore Diving ist inklusive. Die Plätze sind limitiert. Wer Bonaire kennt, weiß warum.

Was diese Tauchreise nach Bonaire besonders macht

Unbegrenztes Shore Diving an einem der besten Hausriffe der Karibik

Eigener Mietwagen für maximale Flexibilität auf der Insel

Nitrox inklusive

Kurze Wege, entspannte Abläufe und taucherfreundliche Infrastruktur

Eine Leserreise von TAUCHEN – konzipiert für Taucher, nicht für Pauschalurlauber

Termin: 29. August – 4. September 2026

29. August – 4. September 2026 Dauer: 7 Nächte

7 Nächte Unterkunft: Buddy Dive Resort, Bonaire

Buddy Dive Resort, Bonaire Tauchbasis: Buddy Dive Resort

Buddy Dive Resort Reisepreis ab: USD 895,92 pro Person

Inklusivleistungen

7 Nächte Unterkunft im gewählten Apartmenttyp

Hin- und Rücktransfer vom Flughafen

7 Tage Mietwagen (Schaltung, inkl. Versicherung)

6 Tage unbegrenztes Shore Diving (Nitrox & Air)

1 geführter Bootstauchgang

Tägliches Frühstück

Unterkünfte im Buddy Dive Resort

Studio: 2 Personen – ab USD 1.156,20 pro Person

2 Personen – ab USD 1.156,20 pro Person 1-Bedroom-Apartment: 2 Personen – ab USD 1.266,50 pro Person

2 Personen – ab USD 1.266,50 pro Person 2-Bedroom-Apartment: 4 Personen – ab USD 994,13 pro Person

4 Personen – ab USD 994,13 pro Person 3-Bedroom-Apartment: 6 Personen – ab USD 895,92 pro Person

Zusatzkosten (nicht im Reisepreis enthalten)

Internationaler Flug nach Bonaire: ca. 800–1.100 Euro (Hin- und Rückflug, Economy Class)

Bonaire Marine Park Fee: USD 40

Zahlung vor Anreise unter www.bonairenaturefee.org

Visitor Entry Tax: USD 75

Zahlung vor Anreise unter https://tourismtax.bonairegov.com/

Optionale Leistungen

Leihausrüstung

Geführte Tauchgänge und Nachttauchgänge

(nach Verfügbarkeit, Anmeldung vor Ort mindestens 24 Stunden im Voraus)

Alle Preise in US-Dollar. Änderungen sind vorbehalten.

Interesse an der Reise

Dann schreibt uns eine E-Mail an [email protected]

Stichwort: »Buddy Dive Bonaire«

FAQ zur REISE …

Wo findet die TAUCHEN Leserreise »Bonaire 2026« statt?

Die Reise führt nach Bonaire in der Niederländischen Karibik. Unterkunft und Tauchbasis ist das Buddy Dive Resort an der Westküste der Insel.



Wann ist die TAUCHEN Leserreise Bonaire 2026?

Die Reise findet vom 29. August bis 4. September 2026 statt und dauert 7 Nächte.



Warum ist Bonaire ideal zum Tauchen?

Bonaire gilt als eines der besten Shore-Diving-Reviere der Karibik mit einfachen Einstiegen, kurzen Wegen und geschütztem Marinepark.



Was ist im Reisepreis enthalten?

Unterkunft im Buddy Dive Resort, Flughafentransfers, 7 Tage Mietwagen, 6 Tage unbegrenztes Shore Diving mit Nitrox, ein Bootstauchgang und Frühstück.



Was kostet die TAUCHEN Leserreise Bonaire 2026?

Der Reisepreis beginnt ab USD 895,92 pro Person, abhängig von Apartmenttyp und Belegung.



Sind Flüge von Deutschland nach Bonaire inklusive?

Nein. Flüge sind nicht enthalten. Die Kosten liegen meist bei ca. 800–1.100 Euro für Hin- und Rückflug ab Deutschland.



Welche Zusatzkosten fallen auf Bonaire an?

Zusätzlich zu zahlen sind die Bonaire Marine Park Fee (USD 40) und die Visitor Entry Tax (USD 75) vor Anreise.



Ist ein Mietwagen auf Bonaire nötig?

Ja – und er ist im Paket enthalten. Viele Tauchplätze auf Bonaire erreicht man am besten mit dem eigenen Pick-up.

Kann ich auch alleine an der Leserreise teilnehmen?

Ja. Die Reise ist ideal für Alleinreisende, Buddys oder kleine Gruppen.



Wie kann ich mich für die Reise anmelden?

Per E-Mail an [email protected], Stichwort „Buddy Dive Bonaire“