TAUCHEN-Leserreise „Far Far North“: Die andere Seite der Malediven

Die Malediven können auch ganz anders: leiser, ursprünglicher und überraschend nahbar. Genau dorthin führt die TAUCHEN-Leserreise „Far Far North“ vom 5. bis 12. September 2026. Gemeinsam mit der Scubaspa-Flotte geht es abseits der klassischen Routen von Hanimaadhoo nach Dharavandhoo – durch einige der spannendsten und vergleichsweise wenig frequentierten Atolle des Archipels.

An Bord der Scubaspa Ying und Yang reisen maximal 26 Gäste. Anfragen laufen über [email protected] mit dem Stichwort Scubaspa.

Malediven-Tauchsafari abseits der bekannten Routen

Die Malediven können lautlos überraschen. Nicht dort, wo sich Route an Route reiht, sondern weit oben im Norden, wo Inseln kleiner, Wege ruhiger und Begegnungen unmittelbarer werden. Genau dorthin führt »

Far Far North«, eine besondere »Scubaspa«-Expedition vom

5. bis 12. September 2026: von

Hanimaadhoo nach Dharavandhoo, durch

Baa, Lhaviyani, Noonu, Shaviyani, Haa Dhaalu und Haa Alif Atoll – eine Route, die bewusst Abstand zu den bekannten Klassikern hält.

Ying & Yang

Was die TAUCHEN-Leserreise auf die Malediven so besonders macht

Diese Reise lebt nicht nur von dem, was unter Wasser passiert. Auch über Wasser zeigt sich ein anderes Bild der Malediven: Sandbänke, bewohnte Inseln, kleine Häfen und das sichtbare Alltagsleben jenseits der Resort-Kulissen.

Es sind genau diese Momente, die im Gedächtnis bleiben: Kinder, die vom Jetty winken, Fischerboote am Anleger, das Licht am späten Nachmittag über den Inseln und das Gefühl, einem Land näherzukommen, das weit mehr ist als türkisfarbenes Wasser und perfekte Postkartenmotive.

Kultur trifft Tauchsafari – Utheemu als besonderer Stopp

Ein kultureller Höhepunkt der Reise ist Utheemu im Haa-Alif-Atoll, die Heimat von Sultan Mohamed Thakurufaanu, einer Schlüsselfigur der maledivischen Geschichte. Der Besuch der Insel und des traditionellen, bis heute erhaltenen Holzhauses öffnet den Blick auf die Geschichte der Malediven und verleiht der Reise zusätzliche Tiefe.

Gerade dieser Kontrast macht „Far Far North“ so reizvoll: morgens im Blau des Ozeans, nachmittags zwischen Geschichte, Inselleben und warmem Abendlicht.

Tauchen auf den Nord-Malediven – Mantas, Haie, Drifts und Makro

Natürlich lebt diese Leserreise vor allem von dem, was unter der Oberfläche wartet. Die nördlichen Atolle gelten als vergleichsweise wenig frequentiert. Vielerorts trifft man auf Riffe, die stärker von natürlichen Bedingungen als vom täglichen Bootsverkehr geprägt sind.

Highlights unter Wasser

Hanifaru Bay mit Fokus auf Manta-Begegnungen

mit Fokus auf Lhaviyani mit Kanaltauchgängen und Haien

mit Noonu Atoll mit dem markanten „Christmas Tree“-Pinnacle

mit dem markanten Haa Dhaalu mit Höhlenformationen

mit Shaviyani mit lebhaften Wänden und Drifts

mit Putzerstationen, Futterstationen, Überhänge und Pinnacles

abwechslungsreiche Motive für Makro- und Weitwinkelfotografie

Mit etwas Glück zeigen sich sogar Gitarrenhaie oder Dornenseepferdchen – seltene Highlights, die eine ohnehin außergewöhnliche Route zusätzlich aufwerten.

Mantas von Hanifaru

Die Route der Leserreise „Far Far North“ im Überblick

Die Expedition findet vom 5. bis 12. September 2026 statt und verläuft von Hanimaadhoo nach Dharavandhoo.

Befahrene Atolle

Baa Atoll

Lhaviyani Atoll

Noonu Atoll

Shaviyani Atoll

Haa Dhaalu Atoll

Haa Alif Atoll

Diese Streckenführung verbindet große Tauchvielfalt, vergleichsweise ruhige Reviere und kulturelle Einblicke in eine Region der Malediven, die viele Taucher so kaum kennen.

Scubspa

Komfort an Bord der Scubaspa Yin und Yang

Getragen wird die Reise von einem Bordleben, das Entdeckung und Entschleunigung verbindet. Die Scubaspa Yin und Scubaspa Yang sind 50 Meter lange Yachten für maximal 26 Gäste.

Ausstattung an Bord

Restaurant

Bar und Lounge

Spa-Deck

Gym

Sonnendeck

Thai-Deck

Zwischen den Tauchgängen und Inselbesuchen bleibt viel Raum für das, was gute Reisen oft ausmacht: ein Kaffee mit Blick aufs offene Wasser, lange Gespräche nach dem Dinner, Sonnenuntergänge mit Inselblick und ein klarer Nachthimmel weit draußen im Archipel.

Spabereich Spabereich Spabereich Spabereich Spabereich

Suiten und Unterbringung

Auch die Unterbringung ist auf Komfort ausgelegt. Zur Wahl stehen verschiedene Suiten – von der Sea Star Suite auf dem Unterdeck bis zur großzügigen Manta Suite auf dem Hauptdeck.

Ausstattung der Suiten

Bad en suite

Klimaanlage

Safe

auf dem Hauptdeck zusätzlich Panoramafenster

Damit verbindet die Reise anspruchsvolles Tauchen auf den Malediven mit einem Bordkomfort, der auch längere Expeditionstage angenehm macht.

Manta Suite Dolphin Suite Cowrie Siute Star Suite Bad Bad

Preise der TAUCHEN-Leserreise Malediven 2026

Die Preise für „Far Far North“ beginnen bei:

USD 3.750 pro Person in der Sea Star Suite

in der bis USD 4.950 pro Person in der Manta Suite

in der jeweils bei Doppelbelegung

Hinzu kommen:

10 % Service- und Administrationsgebühr

USD 12 Green Tax pro Person und Nacht

Nicht enthalten sind: internationale Flüge & Inlandsflüge

Tauch-Dhoni

Für wen ist diese Malediven-Leserreise geeignet?

„Far Far North“ ist ideal für Taucherinnen und Taucher, die auf den Malediven mehr suchen als die bekannten Standardrouten. Die Reise richtet sich an alle, die:

abgelegenere Atolle entdecken möchten

intensive Unterwassererlebnisse schätzen

Mantas, Haie, Drifts und Riffvielfalt kombinieren wollen

sich auch für Kultur und Inselleben interessieren

Komfort an Bord mit echtem Expeditionsgefühl verbinden möchten

Jetzt anfragen und bei der TAUCHEN-Leserreise dabei sein

„Far Far North“ ist weit mehr als eine klassische Tauchsafari. Es ist eine Reise in abgelegenere Atolle, in eindrucksvolle Unterwasserwelten und in eine Inselkultur, die fernab der großen Kulissen ihre ganz eigene Kraft entfaltet.

Ihr möchtet dabei sein?

Schreibt uns mit dem Stichwort Scubaspa an: [email protected]

Fragen zur TAUCHEN-Leserreise „Far Far North“

Wann findet die TAUCHEN-Leserreise „Far Far North“ statt?

Die Reise findet vom 5. bis 12. September 2026 statt.

Wo startet und endet die Tauchsafari?

Die Route führt von Hanimaadhoo nach Dharavandhoo auf den Malediven.

Welche Atolle werden auf der Reise besucht?

Befahren werden Baa, Lhaviyani, Noonu, Shaviyani, Haa Dhaalu und Haa Alif Atoll.

Welche Taucherlebnisse sind zu erwarten?

Die Route bietet unter anderem Manta-Begegnungen in Hanifaru Bay, Kanaltauchgänge mit Haien in Lhaviyani, Pinnacles, Höhlen, Drifts, Putzerstationen sowie Chancen auf Makro- und Weitwinkelmotive.