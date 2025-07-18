Malapascua – Tauchparadies mit Fuchshaien, Vielfalt und Verantwortung

T Sabrina Belloni & Franco Banfi |

Rund 7640 Inseln im westlichen Pazifik formen den philippinischen Archipel – ein wahres Tauchparadies. Als Teil des sogenannten Korallendreiecks beherbergen die Philippinen eine der weltweit größten marinen Biodiversitäten. Hier vermehren sich Meereslebewesen schneller als anderswo – ein Vorteil sowohl für den Erhalt der Artenvielfalt als auch für begeisterte Taucher. Die Mischung aus faszinierenden Unterwasserlandschaften, geologischer Vielfalt und zahlreichen Wracks macht das Land zu einem der Top-Tauchziele Asiens.

Ankunft im Paradies: Von Malapascuas Sandstrand aus starten täglich Tauchboote – sogenannte Bangkas – zu den umliegenden Riffen und Shoals. Die traditionelle Auslegerbauweise ist ideal für Navigation in flachen, strömungsarmen Gewässern. Wappentier mit Botschaft: Ein kunstvoll bemalter Fuchshai begrüßt Besucher am Sea Explorers Dive Center – Symbol für die enge Verbindung zwischen nachhaltigem Tauchtourismus und dem Schutz dieser bedrohten Haiart. Postkartenrealität: Malapascuas Küstenlinie ist gesäumt von weißen Stränden und Kokospalmen. Abseits der Tauchgänge bietet die Insel entschleunigtes Inselfeeling – ganz ohne Autos, aber mit umso mehr Atmosphäre. Lebende Hartkorallen wie hier am Riff von Moand Shoal bilden die Grundlage eines intakten Ökosystems. Taucher erleben auf Malapascua sowohl Makro-Highlights als auch strukturreiche Rifflandschaften.

Vom Anfänger bis zum technischen Taucher findet hier jeder sein Revier: Von leuchtenden Kleinstlebewesen bei nächtlichen Blackwater-Dives, etwa in Anilao, bis zu Begegnungen mit den majestätischen Walhaien in Oslob (Cebu), Donsol (Sorsogon) oder Pintuyan (Bohol). Doch das wahre Juwel des Archipels ist und bleibt: Malapascua. Die kleine Insel im Visayas-Archipel begeistert mit einer unglaublichen Artenvielfalt – von Nacktkiemern und Zwergseepferdchen über Angler- und Geisterpfeifenfische bis hin zu saisonalen Mantas und sogar seltenen Tiefwasserhaien in erstaunlich flachem Wasser.

Das Gute im Schlechten

Zwei Büschelbarsche (Cirrhitichthys aprinus) spielen scheinbar Verstecken mit der Taucherin. Vermutlich ein kleiner Urkofferfisch (Aracana aurita) versteckt sich hier zwischen den Polypen einer Weichkoralle. Fotografen haben hier viele Motive. Ein Feuerfisch kunstvoll in Szene gesetzt. Der braungebänderte Bambushai (Chiloscyllium punctatum) wird etwa einen Meter lang und versteckt sich gerne in Riffspalten. Ein Anglerfisch (Antennarius) ist ein Tanrkünstler. Ein guter Guide hilft bei der Suche.

Es mag paradox klingen, aber die Tierwelt Malapascuas hat von der pandemiebedingten Pause des Massentourismus profitiert. Während die Ökosysteme sich in dieser Zeit erholen konnten, gerieten viele lokale Anbieter in wirtschaftliche Not. Der daraus resultierende Überlebenskampf führte aber zu einer deutlichen Qualitätssteigerung der touristischen Angebote – mit mehr Fokus auf nachhaltige Tauchpraxis, Meeresnaturschutz und Community-Unterstützung. Als ich 2007 erstmals die Insel besuchte, blieb mein Eindruck eher blass. Doch 2023 kehrte ich – auf Empfehlung eines Freundes – zurück. Was ich vorfand, überraschte mich: neue Energie, neue Vielfalt, neue Standards. Noch vor Abreise buchte ich meine nächste Reise für 2024.

Wieder auf Malapascua

Majestät unter Tauchern: Fuchshaie (Alopias pelagicus) sind das Wahrzeichen von Malapascua. Kein anderer Ort weltweit erlaubt solch regelmäßige Sichtungen in flachem Wasser – ein einzigartiges Phänomen im Freizeit-Tauchsport. Charakteristisch sind die überproportional langen Schwanzflossen, mit denen Fuchshaie ihre Beute betäuben. Die scheuen Tiere meiden hektische Bewegungen – wer ruhig verweilt, wird mit beeindruckend nahen Begegnungen belohnt. Am Kimud Shoal steigen die pelagischen Haie aus der Tiefe auf, um sich an einer Putzerstation reinigen zu lassen. Der Unterwasserberg wurde 2002 unter Schutz gestellt und ist heute auch offizielles Hai- und Rochenreservat. Seit der Pandemie zeigen sich Fuchshaie häufiger am benachbarten Kimud Shoal – vertrieben von Tigerhaien, die Monad Shoal als neues Revier beanspruchen. Ein Beispiel dafür, wie empfindlich das Gleichgewicht mariner Ökosysteme ist.

Ich konnte es kaum erwarten, wieder Fuchshaie und Tigerhaie in flachem Wasser zu beobachten und die bunten Riffe rund um die Insel zu erkunden. Dort tummeln sich Weichkorallen, Anglerfische, Anemonenfische, bizarre Meereswesen, Nacktschnecken – ein echtes Makro-Mekka. Ein weiteres Highlight: das Meeresreservat um die Insel Gato, mit seinem Schutzgebiet für die gebänderte Seeschlange. Der 30 Meter lange Gato-Tunnel bietet faszinierende Begegnungen mit Schwarz- und Weißspitzenriffhaien, während Bambushaie unter Felsvorsprüngen ruhen – ein wahres Unterwasser-Wunderland.

Zu Besuch bei Fuchs und Tiger

Plötzlich präsent: Tigerhaie (Galeocerdo cuvier) wurden in den letzten Jahren vermehrt an den Tauchplätzen rund um Malapascua gesichtet – insbesondere am Monad Shoal, wo sie als neue Top-Prädatoren auftreten. Mit ihrem massiven Körperbau, der charakteristischen Streifenzeichnung und der breiten Schnauze wirken Tigerhaie urzeitlich und respekteinflößend. Trotz ihrer Größe sind sie meist ruhig und lassen sich bei Sonnenaufgang gut beobachten. Als Spitzenprädatoren regulieren Tigerhaie das Gleichgewicht im Riff. Ihre Präsenz verdrängte die scheueren Fuchshaie vom Monad Shoal – ein faszinierendes Beispiel für interspezifische Konkurrenz unter Großhaien. Tigerhaie gelten weltweit als »potenziell gefährdet«. Ihre Sichtung in touristisch zugänglichen Regionen wie Malapascua unterstreicht, wie wichtig funktionierende Schutzgebiete und verantwortungsvoller Ökotourismus sind.

Die Fuchshaie von Malapascua sind legendär – und einer der Gründe, warum die Insel weltweit bekannt wurde. Denn nur hier können Freizeittaucher die Tiere fast garantiert in flachem Wasser beobachten. Während der Pandemie wich das Hauptvorkommen jedoch vom bekannten Monad Shoal zum nahegelegenen Kimud Shoal aus. Der Grund: Tigerhaie beanspruchten Monad als neues Revier – was die scheuen Fuchshaie in tiefere oder ruhigere Regionen verdrängte. Beide Unterwasserberge ragen aus der Tiefe auf und bieten ideale Reinigungsstationen.

Nembrotha lineolata ist eine bunte Seeschnecke, die zu den Hörnchenschnecken gezählt wird.

Fuchshaie erkennt man an ihren riesigen Augen, der spitzen Schnauze und dem verlängerten Schwanz, der nicht nur zur Fortbewegung dient, sondern mit peitschenartigen Bewegungen Beute betäuben kann. Ihre elegante Erscheinung fasziniert – aber sie nähern sich nur ruhigen, erfahrenen Tauchern. Im Gegensatz dazu wirken Tigerhaie mit ihrem massiven Körperbau, der quadratischen Kopfform und den streifigen Flanken wie archaische Raubfische – und sind nach dem Weißen Hai die zweitgrößten Raubhaie überhaupt. Beide Arten lassen sich bei Sonnenaufgang am besten beobachten.

Mehr als nur Haie

Doch Malapascua hat weit mehr zu bieten: Nach den morgendlichen Großfisch-Sichtungen locken andere Spots mit Bambushaien, Weißspitzenriffhaien, Schlangenaalen, Krebse und verschiedenen Seepferdchenarten. Wracks, Wände und bunte Unterwasserberge prägen das abwechslungsreiche Tauchgebiet – mit einem erfahrenen Guide lässt sich hier viel entdecken. Spektakulär für Makro-Fans: das Balzverhalten der Mandarinfische am Lighthouse Reef bei Sonnenuntergang – ein fotografisches Fest!

Pärchen des Mandarinfischs (Synchiropus splendidus) am Lighthouse Reef, Malapascua Island, Zentral-Visayas, Philippinen, Pazifischer Ozean. Der farbenprächtige Pfauen-Klapperschleimfisch (Iniistius pavo) zeigt hier sein charakteristisches schillerndes, markantes Muster. Bei Malapascua Island, Zentral-Visayas, Philippinen, im Pazifischen Ozean, ist dieser faszinierende Bodengrundbewohner ein beliebtes Motiv unter Unterwasserfotografen und Taucher, die die reiche Biodiversität der Region schätzen.

Auch über Wasser überzeugt Malapascua: Nur 2,5 Kilometer lang und einen Kilometer breit, ohne Autos, mit gemütlicher Inselatmosphäre. Mopeds und Fahrräder prägen das Bild. Die Sonnenuntergänge sind traumhaft – mit einem kühlen Bier am Strand lässt sich der Tag perfekt abschließen.

Schutz durch Wissenschaft

Monad Shoal ist seit 2002 offiziell Meeresschutzgebiet und seit 2015 sogar geschütztes Hai- und Rochenhabitat. Die NGO Thresher Shark Research and Conservation Group kämpft vor Ort für nachhaltigen Ökotourismus, Wissenschaft und Schutz. Ziel: zeigen, dass lebendige Haie für die Inselbevölkerung langfristig wertvoller sind als ihr Fleisch. Eine Botschaft, die langsam Wirkung zeigt – auch dank engagierter Taucher.

Reiseinfos Malapascua / Philippinen

© Shutterstock – Wo Fuchshaie fast garantiert sind: Malapascua liegt nördlich von Cebu in den zentralen Philippinen – mitten im Korallendreieck und perfekt für Tauchabenteuer zwischen Großfisch, Makro und Meeresvielfalt.

Anreise

Flug nach Manila. Von Manila nach Cebu, dann vier Stunden Fahrt nach Maya und halbstündige Bootsüberfahrt nach Malapascua. Bitte Bargeld mitbringen, da viele lokale Anbieter nur Pesos akzeptieren.

Beste Reisezeit

Von Dezember bis Mai mit ruhigem Meer, 27 bis 29 Grad Celsius Wassertemperatur und Sichtweiten bis 25 Meter. Juni bis September bringt warme Temperaturen und gelegentlich Regen. Oktober bis Januar ist Regenzeit, gelegentlich mit Stürmen.