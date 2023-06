Alila Kothaifaru Havodda Überraschung im Raa-Atoll

TEXT & FOTOS: HARALD HOIS

So sieht Ankommen mit Wow-Effekt aus: Nahtlos in die urwaldähnliche Landschaft der Insel integriert, bietet Alila Kothaifaru seit Mai 2022 den Gästen auf den Malediven einen unvergesslichen Aufenthalt. »Alila« heißt soviel wie »Überraschung« auf Sanskrit, was den erfrischenden und belebenden Charakter dieser Hotelinsel im Raa-Atoll mehr als treffend beschreibt.

Auf gut elf Hektar Fläche fügen sich 44 Strandvillen und rund 36 Wasservillen in die tropische Inselwelt ein. Beach- und Watervillas gibt es ab einer Größe von 125 Quadratmeter. Wer will, kann auch auf 202 Quadratmeter urlauben. In den Domizilen ist alles drin, was man sich wünscht: ein eigener Süßwasserpool bei jeder Villa, Sitzecke, Kaffeemaschine, Teekocher, leistungsfähiges Gratis-WIFI, 43-Zoll-4k-TV und ein Deluxe-Badezimmer im Freien, natürlich überdacht.

Die moderne, zeitgemäße Architektur, größtenteils aus hellem Holz, strahlt minimalistische Eleganz aus, begleitet von geschmackvollem Design. Die innovative Bauweise schafft nicht nur Wohlgefühl, sondern auch viel Raum für persönliche Freiheit. Hosts betreuen den Gast nach Wunsch rund um die Uhr. Selbst die Schlussrechnung am Ende des Urlaubs wird persönlich in der Villa vorbeigebracht und dort abgerechnet. Intuitiver Service steht auf der Insel an erster Stelle, vom Housekeeping über Restaurant bis zu Bars und Spa.

Food at its best

Das »Seasalt«-Restaurant und die »Mirus-Bar« spiegeln sich im riesigen, gen Westen ausgerichteten Infinitypool. Vom Frühstück bis zum Sundowner genießt man den Blick auf den türkisblauen Ozean, die im Wind wehenden Palmenblätter und den puderzuckerweißen Sandstrand. Die Küche zaubert maledivische (Fisch-)Spezialitäten auf den Tisch, und auch internationale Köstlichkeiten.

Wer gern japanisch isst, dem sei ein zehnminütiger Spaziergang zum »Umami«-Restaurant empfohlen, das vorzügliche japanische, aber auch internationale Speisen kredenzt. In der »Yakitori«-Bar mit tollem Meerblick lässt sich der Aufenthalt ebenso genießen wie im »Pibati«-Café mit Snacks, Eis und Mehlspeisen. The »Shack« ist ideal für den Picknick-Style-Lunch oder auch für‘s Sunset-BBQ.

Inselkonzept und Tauchen

Shopping-Vergnügungen geht man in der gediegenen Boutique nach. Und wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, ist im Urwald-Spa perfekt aufgehoben: Quasi im ersten Stock, knapp unter den Baumwipfeln, führt ein Holzsteg zu den unterschiedlichen Spa-Einheiten. Das Spektrum reicht von Massagen bis hin zu Beauty Treatments.

Hier wird der respektvolle Umgang mit der Natur täglich gelebt. Schon beim Bau wurde darauf geachtet. Rund 70 Prozent der ursprünglichen Insellandschaft wurde be- und erhalten. Grüne Energie, kein Einsatz von Plastik, sondern wiederverwendbare Spender in Badezimmern und an den Tischen, zudem Solarenergie, ein besonderes Abfallmanagement sorgen für Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter kommen von den umliegenden Einheimischeninseln im Raa-Atoll.

Ebenso unberührt wie Alila sind auch die Tauchplätze rund um die Insel. Die Euro-Divers fahren mit ihren beiden inseltypischen Dhonis rund 20 Einstiegsstellen an. Dabei liegen diese zwischen fünf und 45 Minuten von der Basis entfernt. Der Indische Ozean gilt im Raa-Atoll taucherisch noch als Geheimtipp. Selbst Safarischiffe kreuzen nur selten hier auf – völlig zu Unrecht.

Beispielsweise ist das »Labyrinth« ein Tauchplatz, der Kudah Rah Thila im Südari-Atoll ähnelt. Hier umkreisen Massen von gelben Blaustreifenfüsilieren den Taucher. Die mächtigen Korallenblöcke und Nischen bieten guten Schutz, wenn es doch mal kräftiger ziehen sollte. Die Überhänge sind taapeziert mit Weichkorallen. Mehr als mannsgroße tiefrote Gorgonien stehen quer zur Strömung. Hier könnte man stundenlang durch die Spalten schweben, wären da nicht Finimeter und Tauchcomputer, die an die maximal erlaubte Tauchzeit von 60 Minuten erinnern.

Das muss man gesehen haben

Auch Miyaru Giri muss man gesehen haben! Der Tauchplatz begeistert. Unser Autor musste bei seiner Recherche gleich noch einen zweiten Tauchgang anhängen. Anemonen unterschiedlichster Farben und Formen, gestreifte Putzergarnelen, Fledermausfisch-Familien, diverse Nacktschnecken-Arten, Weichkorallen in Rot und Gelb, Füsilierschwärme, Adlerrochen, Soldaten- und Eichhörnchenfische, Glasfischschwärme, Boxer-Shrimps, Drachenköpfe, Weißspitzen-Riffhaie, Schwarzspitzen-Riffhaie – die Liste scheint schier unendlich und sicher nicht vollständig.

Unser Diveguide Camille, eine sympathische Westschweizerin, wartet während unseres Aufenthalts mit einem ganzen Füllhorn an tollen Plätzen auf. Rainbow Caves, Miyaru Uthuru Thila und Kukulhudhoo West. Schlafende Ammenhaie, teils sogar mit Rotfeuerfischen auf der Nase. Überhänge, die gespickt mit blauen Weichkorallen sind. Grotten, die über und über mit gelben, orangefarbenen und roten Weichkorallen besetzt sind – eine echte Augenweide! Hier im maledivischen Raa-Atoll pulsiert das submarine Leben.

Gleich mehrfach umkreisen uns am Tauchplatz Kukuludhoo West Marmor- und Stachelrochen. Dabei zeigen sie überhaupt keine Scheu. Vandhoo Thila, Kottefaru Thila und Beriyn Bodu Thila gelten als weitere Topdivespots rund um Alila. Zudem bietet das Euro-Divers-Team auch Schnorcheltouren an. So eine Schnorcheltour ist sehr empfehlenswert. Denn jede Menge Tierbegegnungen sind garantiert. Sei es mit Schildkröten oder blauen Doktorfisch-Schwärmen oder einfach auch nur mit der hier wirklich noch bemerkenswert intakten Hartkorallenwelt.

Noch mehr Spots im Angebot

Das Raa-Atoll ist eines der tieferen Atolle der Malediven. Von November bis März gleiten Mantarochen rund um die Putzerstation bei der Sola Corner durch das Meerblau. Natürlich fahren die Euro-Divers auch den berühmtesten Tauchplatz der Region im Baa-Atoll an: Hanifaru Bay, das größte marine Biosphärenschutzgebiet für ganze Hundertschaften von Mantas und Walhaien, die hier vornehmlich von Mai bis November das planktonreiche Wasser durchkreuzen.

Die Tauchguides der Euro-Divers sprechen neben Englisch auch Spanisch, Dhivehi, Französisch und Russisch. Geleitet wird das PADI-5-Star-Center von Egor Sidorov. Die Südafrikanerin Chelsea sowie Camille und Ismail ergänzen das ebenso sympathische wie professionelle Tauchteam. Kajak, Stand-Up-Paddling, Windsurfen und Katamaransegeln runden die breite Angebotspalette des Euro-Divers-Wassersportcenters ab. Langweilig wird es hier garantiert nicht. »Alila«, die »Überraschung«, ist auf Alila Kothaifaru mehr als gelungen! <<

REISENINFOS

Resort:

Alila Kothaifaru Maledives

Raa-Atoll, Malediven

https://www.alilahotels.com/kothaifaru-maldives/

Buchbar über diverse Reise- und Tauchreiseveranstalter

Tauchbasis:

Euro Divers Alila Kothaifaru Maldives

Raa-Atoll, Malediven

Handy: 0 09 60 – 7 77 12 45

E-Mail: alila@euro-divers.com

www.euro-divers.com/de/alila-kothaifaru-maldives/

NOCH MEHR MALEDIVEN? HIER GEHT`S LANG!