Unter der Oberfläche des Geiseltalsees bei Mücheln in Sachsen-Anhalt liegen Brücken, ein Kanal, ein Canyon aus der Zeit des Braunkohletagebaus und ein überfluteter Wald voller Zebramuscheln. Martin Strmiska und Alexander Kaßler erzählen von Tauchgängen, bei denen das Gehirn nicht mehr weiß, ob es über oder unter Wasser ist – und von einem Tag, der in der Druckkammer endete.

Text: Martin Strmiska und Alexander Kaßler · Fotos: Martin Strmiska

Erschienen in TAUCHEN 09/2026

Manche Tauchziele beginnen lange, bevor man ins Wasser steigt. Monate vor einer Reise auf die Galápagosinseln träumen Taucher von endlosen Schulen von Hammerhaien. Wochen vor einer großen Höhlenexpedition verbringen sie ihre Abende damit, neue Komponenten zu bestellen, Konfigurationen zu verändern und ihre Ausrüstung bis ins kleinste Detail zu optimieren. Und wer in die entlegenen Regionen Indonesiens reist, nimmt drei Tage voller Flughäfen, Fähren und endloser Bootsfahrten ganz selbstverständlich in Kauf.

Der Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt beginnt dagegen damit, die Ausrüstung in den Bulli zu laden. Schon die Vorbereitung wirkt ungewöhnlich entspannt. Ein kurzer Blick auf die Flaschen genügt – sie sind gefüllt. Eine Nitrox-Bailout-Flasche reicht vollkommen aus. Selbst eine Kamera mit halbvollem Akku würde heute kaum jemanden aus der Ruhe bringen. Niemand hat es eilig. Es gibt kein Wetterfenster, das sich schließt, kein Safarischiff, das auf uns wartet und keine komplizierte Logistik, die funktionieren muss. Das hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun. Es ist einfach die besondere Atmosphäre eines Heimgewässers, in dem Zeit plötzlich keine große Rolle mehr spielt. Rückblickend war genau das der erste Hinweis.

Fünfzehn Minuten später erreichen wir Mücheln. Das Ufer präsentiert sich so, wie man es von einem beliebten Naherholungsgebiet in Mitteldeutschland erwartet. Radfahrer ziehen ihre Runden entlang der Promenade. Familien spazieren am Wasser entlang. Segelboote treiben beinahe regungslos über den See. Die Frühlingssonne spiegelt sich auf der glatten Wasseroberfläche, während kleine Wellen leise gegen das Ufer schlagen. Nichts deutet darauf hin, dass unter dieser Oberfläche eine völlig andere Landschaft verborgen liegt.

Das Wichtigste in Kürze

Lage: Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt, Einstieg in den Tauchgängen bei Mücheln

Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt, Einstieg in den Tauchgängen bei Mücheln Unter Wasser: Kanal, Brücken, Uferbefestigungen und gemauerte Zuläufe aus der Tagebauzeit, ein Canyon mit ehemaligem Fahrweg und ein überfluteter Wald nahe der Halbinsel

Kanal, Brücken, Uferbefestigungen und gemauerte Zuläufe aus der Tagebauzeit, ein Canyon mit ehemaligem Fahrweg und ein überfluteter Wald nahe der Halbinsel Tiefen: Ab etwa 18 Metern bricht die einstige Abbaukante ab und führt in rund 25 Meter Tiefe; den hellen Fahrweg im Canyon erreichten die Autoren in 32 Metern

Ab etwa 18 Metern bricht die einstige Abbaukante ab und führt in rund 25 Meter Tiefe; den hellen Fahrweg im Canyon erreichten die Autoren in 32 Metern Sicht: schwankt mit Jahreszeiten und Wetterphasen, unterhalb von 20 Metern laut den Autoren meist »glasklar« und kalt; Zebramuscheln filtern das Wasser

schwankt mit Jahreszeiten und Wetterphasen, unterhalb von 20 Metern laut den Autoren meist »glasklar« und kalt; Zebramuscheln filtern das Wasser Hinweis: Nach dem dritten Tauchgang des Tages erlitt der Buddy des Autors einen Dekompressionsunfall und musste zweimal in die Druckkammer

Aufzeichnung in hoher »Bitrate«

Für die Jahreszeit herrscht überraschend gute Sicht. Die ersten Meter des Abstiegs wirken vertraut. Große Steine sind von leuchtend grünen Algen überzogen. Vereinzelt ragen versunkene Baumstämme aus dem grünlichen Wasser, dazwischen tauchen einige künstliche Strukturen auf. Nichts, was das Gehirn besonders fordert. Nichts, was genauer analysiert werden müsste. Die meisten Informationen werden komprimiert, gespeichert und abgelegt.

Dann erscheint unter uns ein Kanal. Zum ersten Mal schaltet das Gehirn auf eine Art »Aufzeichnung in hoher Bitrate« um. Es kartiert die Umgebung wie gewohnt, kehrt jedoch immer wieder zu demselben Bild zurück. Der Kanal zieht sich schnurgerade in die Ferne und verliert sich langsam im grünen Wasser. Entlang seiner Ufer stehen Bäume. Weiter vorne zeichnet sich eine Brücke ab. Für sich genommen ist keines dieser Elemente ungewöhnlich. Gemeinsam jedoch erzeugen sie im Geiseltalsee eine Szene, die sich jeder gewohnten Einordnung entzieht.

Mit zunehmender Tiefe wird das Wasser klarer. Eine weitere Uferbefestigung erscheint. Noch eine Brücke. Noch eine Baumreihe. Alles wirkt vollkommen logisch. Und genau deshalb ist es so schwer zu begreifen. Brücken gehören an die Oberfläche. Bäume ebenso. Kanäle ebenfalls. Alles, was wir sehen, befindet sich dort, wo es eigentlich hingehört. Bis auf einen Umstand: Wir sind unter Wasser.

Auf 18 Meter bricht der Boden in die Tiefe. Die einstige Abbaukante führt zunächst in etwa 25 Meter Tiefe, wo sie sich dann in ein weitläufiges Areal erstreckt, gespickt mit kleinen Wäldchen. Foto: Martin Strmiska

Der letzte Bezugspunkt

Der Kanal gibt unserem Gehirn zunächst noch Halt. So widersprüchlich die Szene auch erscheint – seine Geometrie bleibt vertraut. Das ändert sich in dem Moment, als wir die letzte Brücke hinter uns lassen. Vor uns öffnet sich ein gewaltiger Canyon. Links steigt eine steile Felswand empor. Rechts folgt ein dichter Wald dem Verlauf des Tals. Plötzlich wird die Landschaft größer als die Bauwerke, die uns bislang Orientierung gegeben haben. Der letzte Bezugspunkt verschwindet beinahe unmerklich. Je weiter wir in den Canyon hineingleiten, desto schwieriger wird es, das Gesehene mit einer vertrauten Umgebung in Einklang zu bringen. Die Grenze zwischen Unterwasserwelt und trockener Landschaft beginnt sich aufzulösen. Beides scheint gleichzeitig zu existieren.

Der »Loop«

In 32 Metern Tiefe taucht etwas auf, was das Gehirn endgültig aus dem Gleichgewicht bringt. Über den Grund des Canyons zieht sich ein blass gelblich-weißer Streifen. Er windet sich durch das Tal wie ein flacher Bach. Er folgt jeder Geländekante, schmiegt sich in Senken, beschreibt sanfte Kurven und verliert sich in der Ferne. Genauso würde Wasser fließen. Nur fließt hier kein Wasser. Zumindest nicht dieses. Der helle Streifen ist nichts anderes als ein Relikt des Tagebaus – ein ehemaliger Fahrweg, stellenweise von Betonresten und einem verrosteten Metallgitter durchzogen. Rechts davon erhebt sich der überflutete Wald. Die Baumkronen verschwinden weit über uns im grün schimmernden Wasser.

Mit dem Rebreather gleite ich fast lautlos durch den Canyon. Kein Blubbern begleitet die Atemzüge. Nur ab und an durchbricht das offene System meines Buddys die Stille. Alle paar Sekunden steigt eine Wolke silberner Blasen zur Wasseroberfläche auf. Dieses Geräusch wird zum letzten akustischen Anker in einer Welt, die sich jeder gewohnten Wahrnehmung entzieht. Es erinnert mich an das stetige Ticken im Weltall. Jenes Geräusch, das den Astronauten signalisiert, dass irgendwo außerhalb ihrer Wirklichkeit die Zeit weiterläuft. Fotografieren wird plötzlich nebensächlich. Bis hierher hatte ich noch versucht, mich zu entscheiden, was ich eigentlich vor mir sehe. Eine Unterwasserlandschaft? Oder eine Landschaft an Land? Der Kanal. Die Brücken. Die Bäume. Alles zieht meine Wahrnehmung gleichzeitig in zwei Richtungen. Ich höre auf, eine Erklärung zu suchen. Der Loop schließt sich. Mit ihm verschwindet auch jedes Gefühl für Zeit. Ich frage mich, ob mein Buddy dasselbe erlebt.

Kaltes, klares Wasser: Die Sichtweiten im Geiseltalsee schwanken mit den Jahreszeiten und Wetterphasen. Unterhalb von 20 Metern Tiefe ist es jedoch meist »glasklar« und kalt. Foto: Martin Strmiska

Zeitschichten

Mitten im Canyon wird es zunehmend unmöglich zu sagen, welcher Teil dieser Landschaft zu welcher Zeit gehört. Das Tal war lange vor dem See hier. Der See existierte lange vor den Muscheln. Und die Muscheln verändern das Tal bis heute. Wir bewegen uns gleichzeitig durch alle drei Zeitebenen. Anders als viele Binnenseen verbirgt der Geiseltalsee seine Vergangenheit nicht unter einer dicken Sedimentschicht. Sie liegt offen vor uns. Die ursprüngliche Topografie ist erhalten geblieben. Die Narben des Braunkohleabbaus sind noch immer sichtbar. Und selbst der fortlaufende ökologische Wandel lässt sich beobachten. Vergangenheit und Gegenwart existieren hier nebeneinander.

Der Canyon entstand einst durch gewaltige Schaufelradbagger, die den ursprünglichen Landschaftsraum über Jahrzehnte veränderten. Nach dem Ende des Bergbaus begann der See langsam zu wachsen. Fast acht Jahre dauerte es, bis sich die gewaltige Grube mit Wasser füllte. Straßen verschwanden. Wälder ertranken. Täler gingen verloren. Oder vielleicht doch nicht. Denn vieles davon ist noch immer hier. Überflutet. Konserviert. Und wartend.

Gemauerte Zuläufe weisen den Weg vom Ufer in die Tiefe. Foto: Martin Strmiska

Sichtmaschinen

90 Minuten später tauchen wir erneut ab. Die Oberflächenpause reicht gerade aus, um die Flaschen zu wechseln, ein paar Eindrücke auszutauschen und uns gegenseitig zu versichern, dass das, was wir auf dem ersten Tauchgang gesehen haben, tatsächlich existiert. Dann geht es wieder hinunter. Diesmal steuern wir den »Wald« nahe der Halbinsel an. Der Grund fällt zunächst flach ab. Vereinzelte kleine Bäume tauchen aus dem grünlichen Wasser auf. Nichts Besonderes. Nichts, was Aufmerksamkeit verlangt. Bis am Horizont plötzlich ein Wald erscheint. Und die Wirklichkeit erneut ihre Konturen verliert. Der innere Konflikt in mir kehrt sofort zurück. Ein Teil meines Gehirns weiß, dass ich durch einen überfluteten Wald tauche. Der andere sieht schlicht einen Wald – genau dort, wo ein Wald eben hingehört.

Diesmal eröffnet sich jedoch eine neue Perspektive. Wir verlassen den Grund und steigen langsam über die Baumkronen auf. Für einen kurzen Moment sind wir keine Taucher mehr. Wir werden zu Vögeln. Lautlos gleiten wir über den Wald hinweg – mit einer Freiheit, die sonst nur Wesen der Luft vorbehalten ist. Die Kronen verschwinden im grün schimmernden Wasser, so wie sich ein Wald im Morgennebel langsam auflöst. Je weiter sich das Blätterdach in die Ferne zieht, desto vollkommener wird die Illusion. Wir bleiben dort. Schweben. Fliegen.

Im Bereich der einstigen Zulaufstelle, wo das Wasser der Saale in den See floss und eine tiefe Rinne ausspülte, fließt heute noch immer ein Fluss. Ein Fluss im See. Zusammen mit der unglaublich klaren Sicht und dem in die Tiefe wachsenden Wald eine Traumlandschaft. Foto: Martin Strmiska

Erst als wir genug davon haben, sinken wir wieder zwischen die Stämme. Unter das Dach des Waldes. Und erneut scheint die Zeit stillzustehen. Zunächst wirken die Äste, als seien sie von einem hellen Belag überzogen. Erst aus der Nähe wird deutlich, was wir tatsächlich sehen. Muscheln. Milliarden von Zebramuscheln. Jeder Stamm. Jeder Ast. Jede Wurzel. Der gesamte Wald scheint von einer lebenden Schicht überzogen zu sein, die ihn langsam verändert. In vielen Seen und Flüssen gelten Zebramuscheln als invasive Art. Hier übernehmen sie eine völlig andere Rolle. Sie sind die unsichtbaren Architekten der Sicht. Tag und Nacht filtern sie gewaltige Wassermengen. Schwebstoffe verschwinden, das Wasser wird klarer, und der Geiseltalsee entwickelt sich langsam zu einem der klarsten Binnengewässer Deutschlands. Während ältere Muschelschalen absterben und zu Boden sinken, besiedeln neue Tiere die freigewordenen Flächen. Der Wald verändert sich unaufhörlich. Weiße Muschelschalen bedecken den Grund. Mancherorts schließen sie sich zu einer fast geschlossenen Fläche zusammen. An anderen Stellen fehlen sie völlig. Dazwischen entstehen helle Bänder, die sich wie schmale Wege durch den Wald ziehen. Für einen flüchtigen Augenblick wirkt es, als könne jeden Moment jemand zwischen den Bäumen auftauchen und einen Spaziergang fortsetzen, der vor Jahrzehnten abrupt endete.

Zwischen den Stämmen: Jeder Ast ist von Zebramuscheln überzogen. Foto: Martin Strmiska

Der Wald, der auf den Himmel wartet

Irgendwann beginnt die Illusion zu verblassen. Die Wirklichkeit dagegen nicht. Nach dem dritten Tauchgang klagt mein Buddy über starke Schmerzen in der Schulter. Kurz darauf fällt uns eine livide Hautmarmorierung auf seinem Bauch auf. Die Symptome lassen kaum Zweifel zu: ein Dekompressionsunfall. Während wir den Ablauf des Tages noch einmal durchgehen, fällt ein weiteres Detail auf. Einer der Tauchgänge ist auf seinem Tauchcomputer nur unvollständig gespeichert. Tiefe und Tauchzeit wurden aufgezeichnet. Das eigentliche Tauchprofil aber fehlt. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer Fehler dafür verantwortlich war, lässt sich später nicht mehr klären.

Bemerkenswert bleibt die Ironie. Der See hatte unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit durcheinandergebracht. Offenbar hatte jener Tauchcomputer an diesem Tag ebenfalls Schwierigkeiten, den Tauchgang vollständig festzuhalten. Der Unterschied ist allerdings offensichtlich. Computer verlieren Daten. Taucher tragen die Konsequenzen. Erst nach zwei Druckkammerbehandlungen meines Buddys kehrt langsam wieder Normalität ein.

Den Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt auf diese Geschichte zu reduzieren, würde ihm jedoch nicht gerecht. Straßen wurden überflutet. Wälder versanken. Täler verschwanden. Oder vielleicht eben doch nicht. Denn sie sind noch immer da. Die Bäume strecken ihre Äste weiter dem Licht entgegen. Die Wege scheinen noch immer irgendwohin zu führen. Alles wirkt, als wäre das Wasser nur ein vorübergehender Zustand. Als würde der See eines Tages wieder verschwinden. Als wartete dieser Wald noch immer darauf, den Himmel wiederzusehen. Doch dieser Tag wird niemals kommen.

Bäume entlang einer Geländekante. Foto: Martin Strmiska An der Kante entlang. Foto: Martin Strmiska Zwischen den Bäumen am Hang. Foto: Martin Strmiska Ein Ast über der Kante. Foto: Martin Strmiska Der versunkene Wald. Foto: Martin Strmiska Zwei Taucher im Wald. Foto: Martin Strmiska

Reiseinfo Geiseltalsee

Lage Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt bei Mücheln; ehemaliger Braunkohletagebau, die Flutung dauerte laut den Autoren fast acht Jahre. Tauchen Kanal, Brücken, Uferbefestigungen und gemauerte Zuläufe aus der Tagebauzeit; Abbaukante ab etwa 18 Metern, Areal in rund 25 Metern, Fahrweg im Canyon in 32 Metern; überfluteter Wald nahe der Halbinsel. Sicht und Temperatur Die Sichtweiten schwanken mit Jahreszeiten und Wetterphasen; unterhalb von 20 Metern laut den Autoren meist sehr klar und kalt. Tauchbasis Tauchzentrum Geiseltal auf der Halbinsel Stöbnitz bei Mücheln, adventure-dive-light.com (Stand: November 2026). Mehr Service Anmeldung, Einstiege und Infrastruktur im Ratgeber Tauchen im Geiseltalsee.

Häufige Fragen

Wo liegt der Geiseltalsee? Im südlichen Sachsen-Anhalt. Die Tauchgänge in diesem Bericht begannen bei Mücheln.

Was gibt es im Geiseltalsee unter Wasser zu sehen? Relikte des Braunkohletagebaus: einen Kanal mit Brücken und Uferbefestigungen, gemauerte Zuläufe, einen Canyon mit einem ehemaligen Fahrweg und einen überfluteten Wald nahe der Halbinsel.

Wie tief ist der Canyon im Geiseltalsee? Laut den Autoren bricht der Boden ab etwa 18 Metern ab, die einstige Abbaukante führt in rund 25 Meter Tiefe. Den hellen Fahrweg im Canyon erreichten sie in 32 Metern.

Wie gut ist die Sicht im Geiseltalsee? Sie schwankt mit Jahreszeiten und Wetterphasen. Unterhalb von 20 Metern ist das Wasser laut den Autoren meist sehr klar und kalt.

Warum ist das Wasser im Geiseltalsee so klar? Die Autoren führen die Klarheit auf Zebramuscheln zurück. Sie überziehen Stämme, Äste und Wurzeln des Unterwasserwalds und filtern große Wassermengen.

Wie ist der Geiseltalsee entstanden? Aus einem Braunkohletagebau. Schaufelradbagger formten die Landschaft über Jahrzehnte, nach dem Ende des Bergbaus füllte sich die Grube laut den Autoren in fast acht Jahren mit Wasser.

Mehr zum Thema

Alle Fotos: Martin Strmiska, Unterwasserfotograf und CCR-Instructor. Mehr von ihm auf aquasphere.sk.

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 09/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.