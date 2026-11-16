Vor La Ventana in Baja California Sur, Mexiko, trifft die Wüste auf die Sea of Cortez. Zwischen riesigen Mobula-Schwärmen, Seelöwen und Delfinen zeigt sich ein Meer, in dem jede Begegnung unplanbar bleibt. Und manchmal ziehen Orcas durch dieses gewaltige Revier.

Text: Sabrina Belloni · Fotos: Franco Banfi

Erschienen in TAUCHEN 12/2026

Dieses Meer lässt sich nicht abhaken. Man kann hundert Mal in die Sea of Cortez hinausfahren und kehrt doch jedes Mal mit einer anderen Geschichte zurück. Wer hier ins Wasser gleitet, begegnet keiner inszenierten Attraktion, sondern Wildnis: unmittelbar, eigensinnig und von einer Schönheit, die sich keinem Fahrplan unterordnet. Im Mai lag das Wasser ungewöhnlich warm vor der Küste. El Niño hatte die gewohnten Abläufe verschoben: Einige Arten tauchten an Orten auf, an denen man sie sonst kaum erwartet. Andere ließen länger auf sich warten oder änderten ihre Routen. Gerade darin liegt der Reiz dieses Reviers. Die Sea of Cortez zeigt nie ein fertiges Programm. Sie stellt jeden Tag neu zusammen, was sie preisgeben will.

Das Wichtigste in Kürze

Destination: La Ventana und El Sargento an der Ostküste der Halbinsel Baja California, Bundesstaat Baja California Sur, Mexiko, am Golf von Kalifornien (Sea of Cortez)

Erlebnis: Meeressafaris mit kleinen Pangas, meist höchstens sechs Gäste; vor allem Schnorcheln mit Munk-Mobulas, Seelöwen und Delfinen

Mobulas: große Schulen zwischen April und Juli, die größten häufig von Ende April bis Anfang Juni

Orcas: regelmäßig in der Region, aber nie planbar; Beobachtung und Schwimmen sind behördlich geregelt

Bedingungen im Frühjahr: Wasser etwa 27 bis 28 °C, meist ruhige See; Ganzkörperanzug mit Kopfhaube als Schutz vor Portugiesischen Galeeren

Wo die Wüste ins Meer fällt

Jacques Cousteau nannte den Golf von Kalifornien einst das »Aquarium der Welt«. Das Bild passt – allerdings nicht, weil hier hinter jeder Ecke ein buntes Korallenriff wartet. Die Sea of Cortez ist eher eine gewaltige Ursuppe des Lebens. Nährstoffreiche Strömungen treiben eine Nahrungskette an, die Seevögel, Schwarmfische, Rochen, Haie, Delfine und Wale miteinander verbindet. Kaum ein anderes Meer wirkt gleichzeitig so karg und so verschwenderisch.

Wo Braunpelikane ins Wasser stoßen, sind Fischschwärme nicht weit. Foto: Franco Banfi

Unter Wasser setzt sich die Landschaft der Halbinsel fort: nackter Fels, helle Sandflächen, tiefe Rinnen und scharf eingeschnittene Canyons. Wer filigrane Korallengärten und endlose Makromotive sucht, ist hier nicht am typischen Tropenriff. Dafür überwältigen Fülle und Vielfalt. Das Meer ist ständig in Bewegung – und mit ihm seine Bewohner. La Ventana und das benachbarte El Sargento schmiegen sich an die Küste. Staubige Pisten führen zwischen niedrigen Häusern hindurch. Im Rücken steigen trockene Berge auf, vor den Türen tiefblaues Wasser. Von hier starten kleine Pangas zu Meeressafaris. Das Versprechen ist groß, aber bewusst offen: Vielleicht warten Tausende Mobulas draußen, vielleicht Delfine, Grindwale, Walhaie, Mondfische, Schildkröten oder Seelöwen. Vielleicht bleibt als stärkstes Bild auch nur ein einzelner Atemstoß am Horizont.

Die Suche nach einem schwarzen Rücken

In den vergangenen Jahren rückten vor allem Orcas in den Mittelpunkt. Die Schwertwale werden regelmäßig in der Region gesichtet, angelockt von einem reichen Nahrungsangebot. Sie sind jedoch keine planbare Begegnung. Ein zehn Sekunden langer Clip in den sozialen Medien erzählt nichts von den Stunden, in denen ein Boot nur Wellen, Gischt und den flirrenden Horizont absucht. Er verschweigt, wie groß dieses Revier ist – und wie schnell ein Orca darin verschwinden kann.

Die Kapitäne und Fischer entlang der Küste bilden deshalb ein lebendiges Nachrichtennetz. Sichtungen werden weitergegeben, Kurse verglichen, Bewegungen eingeschätzt. Einige Anbieter setzen genehmigte Drohnen ein, vereinzelt wird aus der Luft nach den Tieren gesucht. Doch keine Technik ersetzt Geduld. Ein Schatten unter der Wasseroberfläche kann sich als Delfin entpuppen, ein weißer Gischthauch als brechende Welle. Und wenn endlich eine hohe Rückenflosse erscheint, entscheidet immer noch das Verhalten der Tiere, wie nah eine Begegnung kommen darf.

Ein Orca gleitet unter der Panga hindurch. Begegnungen wie diese sind ein Geschenk. Planen lassen sie sich nicht. Foto: Franco Banfi

Für die Saison 2025/26 regelte erstmals ein Managementplan der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT die Beobachtung und das Schwimmen mit Orcas in einem festgelegten Gebiet vor La Ventana. Nur autorisierte Anbieter und Boote durften teilnehmen; Zeitfenster, Dauer und Ablauf waren begrenzt. Die Genehmigungen galten bis zum 31. Juli 2026 und mussten für jede Saison neu beantragt werden. Wer eine Reise plant, sollte deshalb vor der Buchung prüfen, welche Regeln und Genehmigungen aktuell gelten.

Für große Wale gelten ohnehin andere Grenzen. Blauwale, Finnwale, Brydewale und Pottwale ziehen durch den Golf. Hin und wieder bricht ein Tier mit mächtigem Körper durch die Oberfläche. Ins Wasser zu gehen ist bei solchen Begegnungen nicht erlaubt. Das Erlebnis bleibt deshalb nicht kleiner. Im Gegenteil: Vom Boot aus wird spürbar, welche Dimensionen dieses Meer besitzt.

Rochen sprengen den Horizont

Die verlässlichste große Inszenierung liefern im Frühjahr die Mobulas. Zwischen April und Juli ziehen sie in gewaltigen Verbänden durch die Region. Besonders gute Chancen auf die größten Schulen bestehen häufig von Ende April bis Anfang Juni. Nährstoffreiche Strömungen fördern dann Planktonblüten – ein gedeckter Tisch für unzählige Munk-Mobulas.

Schon vom Boot aus verraten sie sich. Eine nach der anderen schießt aus dem Wasser, schlägt auf die Oberfläche und verschwindet wieder im Blau. Das schnelle Knallen erinnert an platzende Maiskörner; deshalb werden die kleinen Teufelsrochen gern Popcorn Rays genannt. Warum sie springen, ist nicht abschließend geklärt. Das Spektakel könnte der Kommunikation dienen, Parasiten abschütteln oder Teil des Balzverhaltens sein.

Springende Munk-Mobulas – das Knallen ihrer Landung brachte ihnen den Namen »Popcorn Rays« ein. Foto: Franco Banfi

Unter Wasser verwandelt sich das Geräusch in Stille. Die Tiere gleiten in langen Ketten an uns vorbei, Flügel an Flügel, manchmal so dicht, dass kein Ende des Schwarms zu erkennen ist. Einzelne Gruppen scheinen im Gleichklang ihre Richtung zu wechseln. Andere lösen sich aus dem Verband und schließen kurz darauf wieder auf. Zwischen ihnen zu schweben, ist kein bloßes Beobachten. Für einige Minuten wird man Teil einer Bewegung, die weit größer ist als das eigene Sichtfeld.

Flügel an Flügel: Zwischen April und Juli ziehen Munk-Mobulas in großen Verbänden durch die Region. Foto: Franco Banfi

Neben Munk-Mobulas begegnen uns auch größere Sichelflossen-Teufelsrochen und gelegentlich Ozeanische Mantas. Welche Art wann erscheint, hängt von Strömung, Temperatur und Nahrung ab. Genau deshalb lohnt es sich, mehrere Tage einzuplanen. Jeder Morgen beginnt mit derselben Frage – und fast nie mit derselben Antwort.

Abseits der Jagd nach dem Highlight

Im Mai wirkt La Ventana wie ein Hafen im Ausnahmezustand. Viele Fischerboote sind für Gäste umgerüstet, meist fahren nicht mehr als sechs Personen mit. Auf dem Wasser zeigt sich jedoch die Kehrseite der neuen Popularität: Meldungen über Orcas oder große Mobula-Schulen ziehen mehrere Boote an. Wer nur dem vermeintlichen Höhepunkt hinterherfährt, übersieht leicht, wie viel Leben abseits der Kolonne wartet.

An einem dieser Tage entscheiden wir uns deshalb gegen die Suche – und für La Reina, eine von Seelöwen bewohnte Felseninsel. Schon über Wasser ist zu hören, wer hier das Sagen hat. Die Bullen der Kalifornischen Seelöwen bellen, schnauben Blasen und verteidigen ihre kleinen Reviere. Im Wasser wirken die massigen Tiere noch eindrucksvoller, doch ihre Drohgebärden sind eindeutig: Abstand halten, Raum lassen, nicht zwischen Bulle und Harem geraten.

Kalifornische Seelöwen: Die Jungtiere kennen kaum Scheu, die Bullen verteidigen ihre Reviere. Foto: Franco Banfi

Die Jungtiere kennen solche Förmlichkeit kaum. Sie schießen heran, drehen im letzten Moment ab und zupfen neugierig an Flossenspitzen oder losen Haarsträhnen. Rund um die Kolonie wechseln sich intime und raue Szenen ab: Muttertiere säugen ihre Jungen, ein Junges beschäftigt sich mit einem Seestern, zwei Bullen geraten aneinander. Für Fotografen bietet La Reina alles, was sich nicht inszenieren lässt – Tempo, Nähe, Chaos und dazwischen überraschend zärtliche Momente.

Delfine und Feuer im Wasser

Dann kommt der Tag, an dem uns Pantropische Fleckendelfine überraschen. Eine größere Gruppe ist in dieser Gegend kein alltäglicher Anblick. Die Tiere sind schnell, kontaktfreudig und sichtbar neugierig. Sie surfen in der Bugwelle der Panga, lösen sich aus dem Verband und ziehen enge Kreise um die Schnorchler. Kaum sind wir wieder an Bord, tauchen sie auf der anderen Seite auf. Also Maske richten, Flossen an, erneut hinein.

Auch Große Tümmler und Grindwale lassen sich blicken, bleiben jedoch zurückhaltender. Das wiederholte Ein- und Aussteigen ist anstrengend, doch jede Begegnung besitzt einen anderen Rhythmus. Mal rauschen die Delfine wie Pfeile vorbei, mal halten sie für einen Herzschlag Blickkontakt. Das Meer hat allerdings auch eine schmerzhafte Erinnerung parat. Im Mai treiben zahllose winzige Portugiesische Galeeren an der Wasseroberfläche. Ihre Tentakel sind fast unsichtbar, doch die Berührung brennt auf der Haut wie eine heiße Klinge. Ein Ganzkörperanzug mit Kopfhaube ist dann keine Frage der Bequemlichkeit, sondern vernünftiger Schutz. Am sichersten ist es, die blauen Bläschen früh zu erkennen und ihnen auszuweichen.

Am Riff vervollständigen Kugelfische, Muränen, Stachelmakrelen, farbige Rifffische und Diamantstechrochen das Bild. Über uns ziehen Fregattvögel, Fischadler und Pelikane ihre Kreise. Dazwischen ist nicht zu übersehen, wie sehr die Hitze das Ökosystem fordert. Hartkorallen zeigen Spuren von Bleiche – ein stiller Kontrast zu all der sichtbaren Fülle.

Schützen, was wir sehen

Die Sea of Cortez braucht Menschen, die begreifen, was hier auf dem Spiel steht. Denn was wir nie gesehen, nie gehört und nie in seiner ganzen Lebendigkeit erlebt haben, bleibt abstrakt. In La Ventana genügen wenige Minuten im Wasser, um diese Distanz aufzulösen. Tausende Mobulas gleiten unter einem hindurch, Delfine tauchen aus dem tiefen Blau auf, Seelöwen verwandeln einen Felsen in eine spektakuläre Bühne. Vielleicht erscheinen Orcas. Vielleicht nicht. Gerade das macht diese Reise echt. Wildnis ist kein Versprechen auf Sichtung, sondern die Freiheit der Tiere, ihren eigenen Weg zu wählen. Wer hier ins Wasser geht, kehrt nicht nur mit Bildern zurück. Man bekommt eine Vorstellung davon, wie reich ein Meer sein kann – und wie behutsam wir uns darin bewegen müssen.

Reiseinfo: La Ventana und El Sargento, Mexiko

Destination La Ventana und El Sargento an der Ostküste der Halbinsel Baja California, Bundesstaat Baja California Sur, Mexiko. Die Orte liegen südöstlich von La Paz am Golf von Kalifornien (Sea of Cortez). Anreise Von Deutschland zunächst nach Mexiko-City, anschließend per Inlandsflug nach La Paz (LAP). Von dort führt die Route Richtung Süden über die Straße 286 und den Corredor Isla Cerralvo nach La Ventana. Ohne Verkehr dauert die Fahrt etwa eine Stunde. Transfers werden von Veranstaltern angeboten. Alternativ ist ein Mietwagen sinnvoll. Einreise Deutsche Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 180 Tage kein Visum. Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein, der Personalausweis reicht nicht. Bei Einreise per Flugzeug ist keine Touristenkarte (FMM) mehr nötig. Aktuelle Hinweise: Auswärtiges Amt (Stand: November 2026). Unterkunft Das Angebot besteht vor allem aus privat vermieteten Häusern und kleineren Gästehäusern. Klassische Luxushotels prägen den Ort nicht. Verpflegung In La Ventana und El Sargento gibt es einige gute Restaurants mit überwiegend mexikanischer Küche. Tacos und frischer Fisch stehen häufig auf der Karte. Kleine Cafés bieten gebrühten Kaffee und Gebäck. Beste Reisezeit Für besonders große Mobula-Schulen und eine erhöhte Chance auf Orca-Aktivität gilt der Zeitraum von Ende April bis Anfang Juni als besonders interessant. Sichtungen bleiben grundsätzlich ungewiss. Wetter Im Frühjahr ist die See meist ruhig, oft weht nur eine leichte Brise. El-Niño-Ereignisse können die üblichen Bedingungen und Tierbewegungen deutlich verändern. Temperatur Luft tagsüber etwa 30 bis 35 °C, nachts um 25 °C. Wassertemperatur etwa 27 bis 28 °C. Ausrüstung Für längere Schnorchelgänge empfehlen sich Maske, Schnorchel, Flossen und ein gut sitzender Ganzkörperanzug. Bei Portugiesischen Galeeren bietet eine Kopfhaube zusätzlichen Hautschutz. Anbieter Wildlife Photo Tours, tour@banfi.ch Orca-Touren Vor der Buchung sollten Reisende prüfen, ob der Anbieter für den geplanten Zeitraum autorisiert ist und welche Regeln für Beobachtung und Schwimmen gelten. Stand der Prüfung: September 2026.

FAQ: Mobulas und Orcas in La Ventana

Wann ist die beste Reisezeit für Mobulas in La Ventana?

Mobulas ziehen zwischen April und Juli in großen Verbänden durch die Region. Die besten Chancen auf die größten Schulen bestehen häufig von Ende April bis Anfang Juni. Sichtungen bleiben grundsätzlich ungewiss.

Darf man in La Ventana mit Orcas schwimmen?

In der Saison 2025/26 regelte erstmals ein Managementplan der Umweltbehörde SEMARNAT Beobachtung und Schwimmen mit Orcas in einem festgelegten Gebiet vor La Ventana. Nur autorisierte Anbieter durften teilnehmen, die Genehmigungen galten bis 31. Juli 2026. Vor der Buchung prüfen, welche Regeln aktuell gelten.

Warum heißen Mobulas »Popcorn Rays«?

Munk-Mobulas springen aus dem Wasser und schlagen auf die Oberfläche. Das schnelle Knallen erinnert an platzende Maiskörner. Warum sie springen, ist nicht abschließend geklärt.

Wie warm ist das Wasser im Frühjahr?

Etwa 27 bis 28 °C. Die Luft erreicht tagsüber etwa 30 bis 35 °C. El-Niño-Ereignisse können die Bedingungen deutlich verändern.

Welche Ausrüstung brauche ich?

Maske, Schnorchel, Flossen und einen gut sitzenden Ganzkörperanzug. Im Mai treiben viele Portugiesische Galeeren an der Oberfläche; eine Kopfhaube schützt zusätzlich.

Wie komme ich nach La Ventana?

Über Mexiko-City per Inlandsflug nach La Paz, von dort ohne Verkehr etwa eine Stunde über die Straße 286 nach La Ventana. Veranstalter bieten Transfers an, alternativ ist ein Mietwagen sinnvoll.

Brauche ich ein Visum für Mexiko?

Deutsche benötigen für touristische Aufenthalte bis 180 Tage kein Visum. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Aktuelle Hinweise gibt das Auswärtige Amt.

Über die Autoren

Sabrina Belloni stammt aus Italien und war viele Jahre in leitenden Positionen der Tourismusbranche tätig. Gemeinsam mit Franco Banfi veröffentlicht sie Reportagen über Meeresleben, Tauchen und Reisen; im Team ist sie die Erzählerin. Den Text dieses Berichts hat sie geschrieben.

Franco Banfi, Jahrgang 1958, ist Schweizer und lebt am Luganersee. Er taucht seit 1981, wurde 1992 in Kuba Weltmeister der Unterwasserfotografie und arbeitet seit 2000 als professioneller Natur- und Unterwasserfotograf. Seine Bilder wurden unter anderem beim Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year ausgezeichnet. Mit Wildlife Photo Tours, dem in der Reiseinfo genannten Anbieter, leitet er Fotoreisen in kleinen Gruppen. Er ist Foto-Botschafter des Ausrüsters Mares. Alle Fotos dieses Berichts stammen von ihm.

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Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 12/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.