Mövenpick El Quseir: Tauchen, Wohlfühlen und immer wiederkommen

30 Jahre lang Fünf-Sterne-Komfort:

Das legendäre Mövenpick Resort im

ägyptischen El Quseir feiert Jubiläum.

Grund für einen erneuten Besuch.

T & Fotos Wolfgang und Barbara Pölzer

Das Mövenpick Hotel El Quseir hat sich unter Ägyptens Taucherresorts eine Sonderstellung erarbeitet. Der Grund ist nicht nur der Komfort, sondern dieses besondere Gefühl: freundliche Gesichter, eine entspannte, familiäre Stimmung und viele Stammgäste, die jedes Jahr zurückkehren. Wer einmal hier war, versteht schnell, warum das „Möpi“ für viele mehr als ein Hotel ist – nämlich ein Rotmeer-Zuhause.

Wrack-Erkundung in spe: Die Geschichte der VSG Glory

Taucherisch gilt in El Quseir: Das Hausriff liefert zuverlässig großartige Erlebnisse. Doch seit Ende 2024 wird in der Region besonders viel über ein Thema gesprochen: die VSG Glory.

Das rund 100 Meter lange Frachtschiff lief südlich der Bucht auf ein Saumriff auf und sank später, nachdem Öl und Treibstoff abgepumpt worden waren. Die Ladung aus Weizenkleie begann im Inneren zu gären, wodurch der Rumpf Monate später kurzzeitig wieder auftauchte – bevor das Schiff erneut versank. Wichtig: Die Kleie war ein biologisch abbaubares Naturprodukt und kein Gefahrgut.

Aktueller Stand (August 2025): Das Wrack darf derzeit nicht betaucht werden und liegt weit südlich am Außenriff. Auf das Hausrifftauchen hat das keinen Einfluss. Sollte es irgendwann freigegeben werden, könnte die Glory die Region um ein spannendes Wrack ergänzen – bis dahin bleibt sie vor allem Gesprächsthema.

Die Traumbucht: Hausriff-Tauchen direkt vom Steg

Das Herzstück des Resorts ist die geschützte Hausbucht mit eigenem Steg – ein perfekter Einstieg für entspannte Tauchgänge ohne Stress und ohne lange Bootsfahrt.

Unter Wasser wartet eine erstaunlich abwechslungsreiche Topografie:

kleine Höhlen und Kavernen

Riffspalten und Korallentürme

sanft abfallende Steilwände

Dazu kommt das Rotmeer-typische Leben: Schwärme junger Barrakudas, jagende Großmaulmakrelen und immer wieder seltene „Lieblinge“ der Makrofans – etwa Schlangenaale, Zwergflügelrossfische, Garnelen oder perfekt getarnte Sandbewohner. Mit etwas Glück tauchen sogar Delfine kurz in der Bucht auf.

Nachttauchen: Rotmeer-Magie bei Dunkelheit

Ein echtes Highlight ist das Nachttauchen vom Steg: jagende Sepien, Riesenmuränen, Krokodilsfische und Spanische Tänzerinnen sorgen für einen dieser Abende, die man nie vergisst.

Schneckenwiese: Makroparadies vor El Quseir

Wer mehr als das Hausriff entdecken möchte, erreicht mit dem Schnellboot in wenigen Minuten ein besonderes Revier vor der Altstadt: die berühmte Schneckenwiese. Zwischen Seegras, Halimeda- und Fächeralgen spielt sich hier eine Winzlings-Wunderwelt ab.

Berühmt sind vor allem die winzigen „Shaun the Sheep“-Schnecken – von Stecknadelkopfgröße bis zu wenigen Millimetern. Perfekt für Supermakro-Aufnahmen, und das oft sogar bei etwas mehr Wellengang. Dazu kommen Muränen, Schildkröten, Garnelen und Clownfische – Makro mit Abwechslung.

Die sieben Türme: Tobia Arbaa bei Safaga

Für Abwechslung sorgt ein Tagesausflug nach Tobia Arbaa bei Safaga. Sieben turmähnliche Korallenblöcke ragen dort bis knapp unter die Wasseroberfläche – ein wunderschöner Spot, den man im Slalom umrunden kann.

Schon beim Abtauchen begrüßen oft neugierige Fledermausfische die Taucher, während silbrige Makrelenschwärme durchs Blau ziehen. Die Türme sind rundum bunt bewachsen, an den Spitzen wirbeln Fahnenbarsche, tiefer stehen Falter- und Kaiserfische, Muränen und Zwergbarsche. Besonders spannend: Putzerstationen, Oktopusse, Kugelfische, Blaupunktrochen – und manchmal sogar ein Adlerrochen. In kleinen Kavernen glitzern Schwärme von Glasfischen.

Salem Express: berühmtes Wrack – mit Respekt betaucht

Bei ruhiger See lohnt der Ausflug zur Salem Express, einem der bekanntesten Wracks des Roten Meeres. Das rund 110 Meter lange Fährschiff sank 1991 in einer stürmischen Dezembernacht – eine Tragödie, die bis heute nachwirkt.

Das Wrack liegt auf der Steuerbordseite in etwa 10 bis 30 Metern Tiefe und ist dadurch gut erreichbar – sogar Schnorchler sehen es bei guten Bedingungen. Außen hat sich die Salem Express zu einem lebendigen künstlichen Riff entwickelt: Steinkorallen, Schwämme, Fledermausfische und Fahnenbarsche prägen das Bild.

Mittlerweile dürfen in Begleitung auch große Bereiche im Inneren erkundet werden. Der Zugang führt über die offene Heckklappe in einen stillen, riesigen Tunnel – mit verrosteten Fahrzeugen und verstreuten Gegenständen. Ein Tauchgang, der fasziniert und gleichzeitig Demut verlangt.

Sieh, das Gute liegt so nah: entspannte Hausrifftage

Am Ende zeigt sich die größte Stärke dieses Ortes: Freiheit ohne Hektik. Ohne Zeitdruck oder Gruppenrhythmus taucht man am Hausriff, beobachtet Grundel und Knallkrebs bei der Zusammenarbeit, sieht junge Putzerlippfische im „Familienbetrieb“ und Clownfische, die ihre Anemone verteidigen.

Wer will, taucht weiter hinaus ans Außenriff und hält im Blauwasser Ausschau nach Makrelen, Thunfischen oder Adlerrochen. Danach wartet der Komfort im Resort – und spätestens beim Sundowner in der Top of the Rock Bar beginnt die Planung für den nächsten „Möpi“-Urlaub.

Fazit: El Quseir & das Mövenpick – Rotmeerurlaub mit Suchtpotenzial

Das Mövenpick El Quseir ist die perfekte Kombination aus Wohlfühl-Resort und echtem Taucherlebnis. Hausriff, Nachttauchen, Makrospots und ikonische Ausflüge liefern Vielfalt, ohne dass man ständig unterwegs sein muss. Wer einmal dort war, versteht die Stammgäste – und kommt meist wieder.

Reiseziel auf einen Blick

Land: Ägypten

Ägypten Region: Rotes Meer

Rotes Meer Ort: El Quseir

El Quseir Tauchstil: Hausrifftauchen, Nachttauchen, Makro, Tagesausflüge

Hausrifftauchen, Nachttauchen, Makro, Tagesausflüge Highlights: Hausbucht & Steg, Schneckenwiese, Tobia Arbaa, Salem Express

Hausbucht & Steg, Schneckenwiese, Tobia Arbaa, Salem Express Wrack-News: VSG Glory (Stand Aug. 2025 nicht betauchbar)

VSG Glory (Stand Aug. 2025 nicht betauchbar)

Reiseinfos:

Basisleiter: das Schweizer-deutsche Paar Tanja Eichenberger und Stefan Österreich.



Ausbildung: nach SSI von OWD bis zum TL, sowie alle gängigen Spezialkurse. Kindertauchen ab acht Jahren, Nitrox 32 for free.



Tauchen: Mit bis zu 25 geloggten Tauchgängen nur mit Guide, danach selbständig im Buddyteam. Am Hausriff ist brevetiertes Solotauchen möglich. Neben dem weiträumigen Hausriff, das mit einem eigenen Zodiac (bis zu sechs Taucher) erweitert werden kann, stehen zusätzlich zwei geräumige Schnellboote (bis zu acht Taucher) für eine Handvoll Tauchspots Richtung Süden zu Verfügung. Zudem werden Halbtages-Bustouren sowie Bootstouren ab Safaga oder sogar ab Port Ghalib angeboten – insgesamt rund 30 verschiedene Tauchspots in zehn bis 120 Minuten Entfernung.



Preise: Eine Schnellboot-Ausfahrt (inklusive Flasche & Blei) kostet 58 Euro, ein 10er Paket Hausrifftauchen 380 Euro. Aufpreis für Hauriff-Zodiac: 5 Euro/Tauchgang. Aufpreis für Nachttauchgang: 9 Euro. Der Aufpreis für Tagesfahrt inklusive Mittagessen: 65 Euro. OWD-Kurs (inklusive Brevetierung): 564 Euro. Alle Preise zuzüglich ägyptischer Vergnügungssteuer.



Schnorcheln: Die fischreiche Hausriffbucht mit ihren umgebenden Riffen bietet sich hierfür perfekt an. Halb- und Ganztages-Schnorcheltouren sind mehrmals wöchentlich möglich.



Beste Tauchzeit/Saison: ganzjährig. Die tiefsten Wassertemperaturen herrschen zwischen Januar und März mit 22 Grad Celsius, die höchsten zwischen Juli und September mit bis über 30 Grad.



Anzugempfehlung: 3 mm im Sommer, 5 bis 7 mm im Winter.



Unterkunft: Das schon seit 1995 bestehende Mövenpick Hotel liegt auf einem niedrigen Felsplateau mit wunderschöner Bucht, etwa sechs Kilometer nördlich von El Quseir. Das großflächige Fünf-Sterne Resort ist frisch renoviert und verfügt nun über einen nagelneuen beheizten Infinitypool beim ebenfalls neu gestalteten Al Fresco Restaurant. Der zweite Pool beim Hauptrestaurant wird derzeit renoviert. Das Hotel besitzt 250 Zimmer in fünf verschiedenen Kategorien und bietet Platz für bis zu 550 Gäste. Die großzügig ausgestatteten, in nubischem Stil erbauten Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und haben Klimaanlage, Minibar, Kaffeekocher, Trinkwasser, Safe, Flat-TV, Telefon sowie ein großes Bad/WC und Terrasse oder Balkon. Neben vier Restaurants, Bars und Pools sind auch jede Menge Sport- und Wellnesseinrichtungen vorhanden.



Nachhaltigkeit: Im Hotel gibt es Trinkwasser in Glasflaschen. Obst und Gemüse werden im eigenen Hotelgarten angebaut.

Infos & Buchung

Veranstalter: Reisecenter Federsee, Telefon 07582 – 932 07 90

www.rcf-tauchreisen.de



Preisbeispiel (von Reisecenter Federsee): Sieben Nächte im Fünf-Sterne Mövenpick Resort El Quseir im Doppelzimmer mit Halbpension, inkl. Direktflug ab/bis Deutschland nach Marsa Alam und Transfers kosten ab 963 Euro pro Person. Sechs Hausrifftauchgänge (inklusive Flasche & Blei) ab 249 Euro.