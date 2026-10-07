Tauchen auf Dominica: Pottwale, Vulkane und Korallen

Dominica liegt in der östlichen Karibik zwischen Guadeloupe und Martinique und hat sich viel von seiner wilden Natur bewahrt. Taucher finden im Scott’s-Head-Schutzgebiet vulkanische Steilwände, Felszinnen und das Champagne Reef, an Land warten Regenwald, Wasserfälle und Nationalparks. Ein Ziel für Taucher, die mehr suchen als Strandurlaub.

Text: Win Schumacher

Fotos: Tobias Friedrich, Scott Sporleder, Arun Madisetti/Images Dominica, Sarah Lee (SarahLeePhoto), Eric Hanson, Win Schumacher

Erschienen in TAUCHEN 06/2026

Wo die Karibik und der Atlantik aufeinandertreffen, pulsiert das Leben. Schon der erste Blick durch die Tauchmaske macht klar: Dies ist kein gewöhnliches Riff der Antillen. Durch Schwärme schillernder Soldaten- und Husarenfische schweben wir hinab in eine Welt sprühender Farben. Violettblaue Vasen- und orangefarbene Bohrschwämme neben roten Korallen erinnern an die bunte Vielfalt indonesischer Riffe. Dank der Klarheit des Wassers und oft enormer Sichtweiten gilt das Scott’s-Head-Meeresschutzgebiet im Südwesten Dominicas als eines der schönsten Tauchgebiete der Karibik – und ist dennoch nur selten überlaufen.

Das Wichtigste in Kürze

Destination: Dominica, Inselstaat der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik, zwischen Guadeloupe und Martinique

Dominica, Inselstaat der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik, zwischen Guadeloupe und Martinique Tauchgebiet: Soufrière–Scotts-Head-Meeresschutzgebiet im Südwesten mit Steilwänden, Felszinnen und Champagne Reef

Soufrière–Scotts-Head-Meeresschutzgebiet im Südwesten mit Steilwänden, Felszinnen und Champagne Reef Tauchstil: Bootstauchgänge an vulkanischen Riffen, Wänden, Höhlen und Felsbögen

Bootstauchgänge an vulkanischen Riffen, Wänden, Höhlen und Felsbögen Erfahrungsniveau: Tauchplätze für Anfänger und Fortgeschrittene

Tauchplätze für Anfänger und Fortgeschrittene Highlight: Schnorcheln mit Pottwalen, nur mit lizenzierten Anbietern

Schnorcheln mit Pottwalen, nur mit lizenzierten Anbietern An Land: Regenwald, Nationalparks, Waitukubuli Trail, Vogelbeobachtung

Abwechslung unter Wasser

Zwar lockt die Unterwasservulkanlandschaft mit ihren spektakulären Steilwänden und bizarren Felszinnen seit einigen Jahren immer mehr Taucher an. Im Vergleich zu vielen anderen beliebten Unterwasserzielen der Kleinen Antillen hält sich der Andrang aber noch immer in Grenzen.

Bunte Papagei-, Kaiser- und Doktorfische, Schwärme neongelb-türkis gestreifter Grunzerfische und grellfarbige Feilenmuscheln verleihen der Unterwasserwelt mancherorts fast die Strahlkraft von Raja Ampat. Mit etwas Glück begegnet man bei einem Tauchausflug auch Muränen, Meeresschildkröten und Delfinen.

Eine Taucherin mit Kamera gleitet über ein Riff mit Röhrenschwämmen. Foto: Tobias Friedrich

Champagne Reef und die Tauchplätze im Südwesten

Berühmt ist das Schutzgebiet für das Champagne Reef, in dem vulkanische Gase wie die Blasen eines Schaumweins aufsteigen – ein einmaliges Gefühl, als Taucher durch ein Glas Sekt zu gleiten.

Der Vielfalt der Unterwasserlandschaft sind auf Dominica kaum Grenzen gesetzt. Ob man in den Toucari Bay Caves, umschwärmt von Nadel- und Lippfischen, durch eine Höhle gleitet, in Secret Arch unter einem Felsbogen hindurchtaucht, an einer Wand am Witches Point entlangschwebt oder um die Felsnadeln der Soufrière Pinnacles kreist: Langweilig wird es hier weder Anfängern noch Fortgeschrittenen.

Ein violettblauer Vasenschwamm und rote Seilschwämme prägen das Riff, darüber schwebt ein Taucher. Foto: Arun Madisetti/Images Dominica

Große Gorgonie im Gegenlicht, Taucher mit Lampen. Foto: Tobias Friedrich Orangefarbene Röhrenschwämme mit Haarstern. Foto: Arun Madisetti Rote Krabben auf einem grünen Schwamm. Foto: Arun Madisetti

Auge in Auge mit Pottwalen

Wem das alles noch nicht aufregend genug ist, für den hält Dominica ein ganz besonderes Highlight bereit. Die Antilleninsel gehört zu den wenigen Orten weltweit, an denen die Chancen gut stehen, mit Pottwalen zu schnorcheln. Eine Begegnung mit dem größten Zahnwal und zugleich größten Raubtier der Erde ist ein atemberaubendes Erlebnis.

Wegen der besonderen Unterwassertopografie, die vor der Insel Schutz vor dem rauen Atlantik bietet, vor allem aber wegen des reichen Nahrungsangebots an Riesenkalmaren – der Lieblingsbeute der Pottwale – können die Tiere hier ganzjährig beobachtet werden.

Seit 2023 schützt Dominica einen rund 788 Quadratkilometer großen Meeresbereich vor der Westküste als Pottwal-Schutzgebiet. Schwimmen mit den Walen ist streng reguliert und nur mit lizenzierten Anbietern möglich.

Fleckendelfine begleiten ein Boot vor der Küste Dominicas. Foto: Arun Madisetti

Unverwechselbar: Die Naturinsel der Antillen

Anders als ihre Nachbarinseln der Kleinen Antillen, die vor allem Strandurlauber anziehen, ist Dominica noch immer nur wenigen Touristen bekannt. Unter Karibik-Kennern gilt sie als die ursprünglichste. Manche sagen, sie sei wohl die einzige der von Kolumbus gesichteten Inseln, die er noch heute wiedererkennen würde. Während andernorts Hotelanlagen, Yachthäfen und Anlegestellen für Kreuzfahrtgiganten das Landschaftsbild prägen, hat Dominica sich seine wilde Natur bewahrt – unter wie über Wasser.

Kaum irgendwo auf den Antillen gibt es noch wirklich vom Massentourismus unberührte Inseln. Die von Reiseveranstaltern und Internetportalen gepriesene Tropenidylle erfüllt die Träume vom Naturparadies nur selten restlos, selbst die vor Farben sprühenden Instagram-Fotos der Korallenriffe wirken vor Ort häufig ernüchternd blass. Dominica jedoch hat sich viel von seiner Ursprünglichkeit bewahrt und nennt sich selbst stolz die Naturinsel.

Mit Pferden ins Meer: Cabrits-Nationalpark

Wer die Vielfalt Dominicas erleben will, sollte die Landschaften nicht nur auf Tauchausflügen erkunden. Auch an Land gibt es viel zu entdecken – mit dem Geländewagen, auf dem Mountainbike, in Wanderschuhen oder auf dem Rücken eines Pferdes.

»Nein, wasserscheu sind unsere Pferde allesamt nicht!«, sagt Collata Francis und stürmt mit ihrer Stute geradewegs ins Meer. Über den Bergen Dominicas ist die Sonne eben erst aufgegangen, doch im Cabrits-Nationalpark sind die Urwaldvögel längst wach. Ihr Gezeter übertönt die Wellen des Ozeans, die an den dunklen Vulkansand am Rand des Dschungels schwappen.

Die Reiterin liebt es, gemeinsam mit ihrer Mutter Valerie frühmorgens am Strand entlangzureiten und mit den Pferden schwimmen zu gehen, wenn sie die Bucht noch ganz für sich allein haben. Danach verschwinden sie auf Wanderpfaden, die sich im Dschungel der Cabrits-Halbinsel verlieren. Die Familie bietet auch für Urlauber Ausritte ab ihrem Reiterhof unweit des Nationalparks an. »Erst tauchen oder durch den Bergdschungel reiten und dann mit den Pferden im Ozean schwimmen – das ist in der Karibik ziemlich einzigartig«, sagt Collata, während sie am Wegrand nach Antillentauben und Kolibris Ausschau hält. »Für Leute, die die Natur lieben, gibt es hier keinen schöneren Ort als Dominica.«

Mit den Pferden von Rainforest Riding geht es im Norden Dominicas bis ins Meer. Foto: Sarah Lee (SarahLeePhoto)

Bewegte Geschichte

Wer mit Collata und Valerie den Regenwald erkundet, fühlt sich wie die ersten Seefahrer, die diese Insel erreichten. Kolumbus hatte Dominica als erster Europäer 1493 entdeckt, sie aber wohl wegen ihrer wenig einladenden Steilküsten und dichten Urwälder nie betreten. Ihren lateinischen Namen erhielt die Insel nach dem Tag ihrer Entdeckung, einem Sonntag.

Vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts rangen Spanier, Franzosen und Engländer um Dominica, bis sie schließlich in den Besitz der britischen Krone gelangte. Wegen der Unwegsamkeit der Insel gelang es den indigenen Kalinago, sich eine relative Selbstbestimmung zu bewahren. Dominica gehört heute zu den wenigen Inseln der Karibik, auf denen noch immer eine kleine indigene Minderheit lebt. Seit 1978 ist der Inselstaat mit seinen rund 72.000 Einwohnern unabhängig.

Waitukubuli Trail und Vogelwelt

Im Cabrits-Nationalpark endet Dominicas bekanntester Wanderweg. Der Waitukubuli Trail ist mit fast 200 Kilometern der längste der Antillen. Auf den schweißtreibendsten Etappen im Inselinneren durchquert man einsame Nebelwälder und entdeckt Wasserfälle, die in tiefe Schluchten stürzen. Besonders eindrucksvoll sind der Morne-Trois-Pitons- und der Morne-Diablotins-Nationalpark mit ihrer Vogelwelt.

»Auf Dominica gibt es 186 Arten«, sagt Bertrand Jno Baptiste, »ich habe jede einzelne gesehen.« Wer mit Dr. Birdy, wie hier alle den einheimischen Vogelexperten nennen, durch den Bergwald wandert, sieht den Urwald mit anderen Augen. »Dominica zieht besonders viele Vogelbeobachter an, weil es hier noch viel ursprüngliche Vegetation gibt«, erklärt er. »Manchmal kann man an einem einzigen Tag mehr als 50 Arten sehen.«

Durch das Geäst über dem Vogelführer flattern leuchtend rotkehlige Bartgimpelfinken, zitronengelbbäuchige Zuckervögel und Perlaugen-Spottdrosseln. Der winzige Purpurkehl-Kolibri entlockt Bertrands Begleitern ein staunendes Jauchzen. Wie flinke Hummeln schwirren die funkelnden Zwerge von Blüte zu Blüte.

Ein Purpurkehl-Kolibri rastet auf einem Halm. Foto: Win Schumacher

Im Morne-Diablotins-Nationalpark verrät ein Krächzen über den Baumkronen die Anwesenheit einer Gruppe Blaukopfamazonen. Bertrand hofft, dass seine Gäste von einem Aussichtspunkt über einem Urwaldtal wenigstens eine Kaiseramazone sichten werden. Die vom Aussterben bedrohte Schwesternart schimmert vom Kopf bis zum Bauchende glänzend veilchenviolett. Als Nationalvogel ziert die Kaiseramazone die Landesflagge Dominicas. Keinem anderen Papagei der Welt wird diese Ehre zuteil.

Regenwald mit Palmen und Blick auf die Küste. Foto: Eric Hanson Canyoning in einer moosbewachsenen Schlucht. Foto: Eric Hanson Die Trafalgar Falls zwischen Baumfarnen. Foto: Win Schumacher Eine Wanderin am dampfenden Boiling Lake. Foto: Scott Sporleder Ein Leguan auf einem Ast. Foto: Win Schumacher

Strände im Norden

Nach dem Tauchausflug in Scott’s Head oder einer Wanderung im Bergwald haben sich Taucher und Vogelbeobachter einen entspannten Strandtag verdient. Am Batibou Beach im Norden der Insel lässt sich mit einem guten Buch unter Kokospalmen ein ganzer Tag im heißen Sand verschlummern. Filmfans werden am nahen Hampstead Beach eine der Kulissen aus den »Fluch der Karibik«-Filmen wiedererkennen. Die Einheimischen zieht es dagegen eher an den Mero Beach an der Westküste.

Kokospalmen neigen sich über einen Felsstrand an Dominicas Küste. Foto: Tobias Friedrich

Fazit

Viel spricht dafür, dass die Insel auch in Zukunft kein Ziel des Massentourismus werden wird. »Die Leute auf Dominica haben erkannt, dass die Natur ihr wahres Kapital ist«, sagt Bertrand. »Sie setzen sich dafür ein, dass sie auch in Zukunft erhalten bleibt.« Für Taucher heißt das: abwechslungsreiche vulkanische Riffe im Südwesten, die Chance auf Pottwale und eine Insel, die auch an Land genug Gründe für einen längeren Aufenthalt bietet.

Reiseinfo: Dominica

Destination Dominica (Commonwealth of Dominica), Kleine Antillen, östliche Karibik, zwischen Guadeloupe und Martinique. Hauptstadt Roseau. Anreise Zum Beispiel mit Air France oder KLM über Paris oder Amsterdam nach St. Martin, von dort mit Winair direkt zum Douglas-Charles Airport im Nordosten Dominicas. Ein neuer internationaler Flughafen ist im Bau, die Fertigstellung wird derzeit für 2027 erwartet. Einreise Deutsche Staatsangehörige reisen für bis zu 90 Tage visumfrei ein. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein, vor der Ankunft ist ein elektronisches Einreiseformular auszufüllen. Aktuelle Hinweise beim Auswärtigen Amt. Beste Reisezeit Die Hurrikansaison reicht von Juni bis November. Pottwale können laut Autor ganzjährig beobachtet werden. Tauchgebiet Soufrière–Scotts-Head-Meeresschutzgebiet im Südwesten, außerdem Tauchplätze im Norden wie die Toucari Bay Caves. Tauchlevel Anfänger und Fortgeschrittene. Tauchbasis Nature Island Dive in Soufrière organisiert Tauch- und Schnorchelausflüge im Süden der Insel. → natureislanddive.dm Unterkunft Tamarind Tree Hotel auf den Klippen über dem Strand von Salisbury an der Westküste (tamarindtreedominica.com). Coulibri Ridge im Süden mit Blick auf Martinique (coulibriridge.com). Essen & Trinken Pagua Bay House an der Atlantikküste (paguabayhouse.com); Plantation Grove in Dublanc mit Fisch und Meeresfrüchten. Ausritte Familie Francis, Rainforest Riding, Cabrits-Nationalpark und Norden der Insel. → rainforestriding.com Veranstalter Geoplan Privatreisen stellt individuelle Touren auf den Antillen zusammen, auch für Taucher. → geoplan-reisen.de Preise Aktuelle Preise bei den Anbietern. Weitere Informationen discoverdominica.com

FAQ: Tauchen auf Dominica

Wo liegt Dominica?

Dominica ist ein unabhängiger Inselstaat der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik. Die Insel liegt zwischen den französischen Überseegebieten Guadeloupe im Norden und Martinique im Süden. Sie ist nicht mit der Dominikanischen Republik zu verwechseln.

Wo taucht man auf Dominica?

Das bekannteste Tauchgebiet ist das Soufrière–Scotts-Head-Meeresschutzgebiet im Südwesten mit Steilwänden, Felszinnen wie den Soufrière Pinnacles und dem Champagne Reef. Im Norden gibt es weitere Plätze, etwa die Toucari Bay Caves.

Was ist das Champagne Reef?

Ein Riff im Süden Dominicas, an dem vulkanische Gase als Blasen aus dem Boden aufsteigen. Taucher und Schnorchler schwimmen durch die aufsteigenden Perlen.

Kann man auf Dominica mit Pottwalen schwimmen?

Ja, Dominica gehört zu den wenigen Orten weltweit mit guten Chancen auf Begegnungen mit Pottwalen beim Schnorcheln. Das Schwimmen mit Walen ist streng reguliert und nur mit lizenzierten Anbietern erlaubt. Seit 2023 gibt es vor der Westküste ein Pottwal-Schutzgebiet.

Für welches Erfahrungsniveau eignet sich Dominica?

Die Tauchplätze bieten Abwechslung für Anfänger und Fortgeschrittene, von Riffen über Wände bis zu Höhlen und Felsbögen.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Wer Sturmrisiko und starke Regenfälle meiden möchte, plant die Reise außerhalb dieser Monate. Pottwale halten sich ganzjährig vor der Insel auf.

Wie reist man nach Dominica an?

Es gibt keine Direktflüge aus Deutschland. Eine Route führt mit Air France oder KLM über Paris oder Amsterdam nach St. Martin und von dort mit Winair zum Douglas-Charles Airport.

Brauchen Deutsche ein Visum?

Nein, für Aufenthalte bis 90 Tage nicht. Nötig sind ein Reisepass mit mindestens sechs Monaten Gültigkeit und das elektronische Einreiseformular.

Über den Autor

Win Schumacher ist freier Reisejournalist und Fotograf. Für TAUCHEN war er auf Dominica unter und über Wasser unterwegs. Mehr von ihm auf weltwege.de.

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Dieser Beitrag von Win Schumacher erschien in TAUCHEN 06/2026 und wurde für die Veröffentlichung auf tauchen.de redaktionell bearbeitet und angepasst.