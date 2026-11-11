Tauchen auf Elba: Schatz der Toskana

Fischreiche Steilwände, wogende Seegraswiesen und ein Wrack, das man vom Ufer aus erreicht: Barbara und Wolfgang Pölzer waren im Herbst bei Omnisub Elba in der Barbarossabucht östlich von Porto Azzurro tauchen. Ein Reisebericht für alle, die entspanntes Mittelmeertauchen mit kurzen Wegen und familiärer Basis suchen.

Text und Fotos: Barbara & Wolfgang Pölzer

Erschienen in TAUCHEN 04/2026

Vor knapp 30 Jahren konnte sich der gebürtige Schwabe Markus Schempp gemeinsam mit seiner Frau Mirjana den großen Traum von der eigenen Tauchbasis erfüllen. Das Glück war dem jungen Pärchen hold, denn ihnen gelang es damals, eine der ältesten Tauchschulen von Elba zu erwerben – an einer der vermutlich besten Locations dieser Mittelmeerinsel.

Mirjana und Markus Schempp führen Omnisub Elba seit 1997. Foto: © Wolfgang Pölzer

Das Wichtigste in Kürze

Destination: Italien, Toskana, Insel Elba im Mittelmeer; die Basis liegt in der Barbarossabucht östlich von Porto Azzurro

Tauchbasis: Omnisub Elba von Mirjana und Markus Schempp, direkt am Strand mit eigenem Bootssteg

Tauchen: zwei Bootsausfahrten pro Tag zu rund 25 Plätzen, Steilwände mit Gorgonien, Seegraswiesen, Wracks; Maximaltiefe 40 Meter

Wassertemperatur: laut Print 16 Grad im April bis 26 Grad zwischen Juli und September; bei der Reise im Herbst 24 Grad

Saison: laut Print von Ostern bis Ende Oktober

Anreise: meist mit dem eigenen Auto und der Fähre, München–Elba rund 800 Kilometer

Traumbucht mit Bootssteg

Auch heute ist diese Location immer noch fast unverändert: eine traumhafte kleine Badebucht, umrahmt von Felsküste, dahinter lediglich zwei gemütliche Restaurants, ein überschaubarer Campingplatz sowie einige Apartments. Der Duft von Pinien liegt in der Luft, als wir mit wenigen Schritten über den basiseigenen Bootssteg an Bord der Matteo Sandro gehen. Das ist ein robuster Stahlkutter mit viel Platz, großem Sonnendeck, ordentlicher Toilette und leistungsstarkem Kompressor, der mühsames Flaschenschleppen erspart.

Nah und gut: Die Tauchbasis OmniSub mit eigenem Bootssteg liegt direkt am Meer in der Barbarossabucht östlich von Porto Azzurro. Foto: © Wolfgang Pölzer

Steilwand und mehr

Nach rund einer halben Stunde haben wir die Südostspitze von Elba erreicht, wo sich ein interessanter Tauchspot an den anderen reiht. Steilwände, Untiefen und durchlöcherte Felsriffe vom Feinsten. Remaiolo ist der klingende Name eines kleinen vorgelagerten Felsinselchens, wo wir an einer fix verankerten Boje festmachen. 24 Grad warmes, kristallklares Wasser erwartet uns – so lässt sich der Herbst in der Toskana genießen! Gegen deutlich spürbare Strömung geht es die ersten paar Meter Richtung offenes Meer, bevor uns ein stufenförmig abfallender Abbruch in die Tiefe lockt. Vorbei an Mönchsfisch- und Brassenschwärmen im sonnendurchfluteten Blau genießen wir den Abstieg.

Ab etwa 30 Meter Tiefe weicht der flauschig dicke Algenbewuchs einzelnen Gorgonienfächern, die sich zunehmend zu einem tiefroten Wald formieren. Im Scheinwerferlicht schnappen leuchtend rosarote Fahnenbarsche nach Plankton, während sich unterarmlange Gabeldorsche noch tiefer in ihre Felsspalten zurückziehen. Wir sehen schwefelgelbe, üppig wuchernde Schwämme neben filigranen Ästen von Moostierchenkolonien in zartem Orange, dazwischen krustenförmige und blättrige Rotalgen – jeder Quadratzentimeter Fläche wird ausgenutzt.

Gorgonien und Fahnenbarsche: Die Steilwände vor Elba sind bis in den letzten Winkel bewachsen. Foto: © Wolfgang Pölzer

Behutsam schweben wir durch den Gorgonien-Zauberwald knapp an der Sporttauchgrenze, immer auf der Suche nach bestens getarnten Schönheiten. Manchmal hat man das Glück, hier einen der äußerst bizarr geformten, hochrückigen Heringskönige anzutreffen. Heute müssen wir uns mit zwei kapitalen Drachenköpfen und einer Handvoll Langusten begnügen, die man ohne Lampe leicht übersehen würde.

Viel zu schnell verrinnt die Nullzeit. Erst jetzt fallen uns beim Höhertauchen die vielen, kaum ellenlangen Zackenbarsche auf. Immer gut in Sichtweite, aber leider nie nah genug für brauchbare Fotos, huschen sie blitzschnell davon und verschwinden in kleinen Höhlen und Spalten. Beim Blick ins Freiwasser zieht ein Trupp Barrakudas vorüber, doch wir müssen weiter Richtung Wasseroberfläche. Endlich wieder am Felsen im Flachwasser angekommen, haben wir alle Zeit der Welt für einen ausgedehnten Sicherheitsstopp. Dort lassen sich Schulen von Goldstriemen, Zweibindenbrassen und sogar Sardinen im Blau bewundern. Oder doch lieber auf den Nahbereich fokussieren und nach den knallbunten, aber winzigen Fadenschnecken Ausschau halten? Wassertemperatur, Luftvorrat und Zeit lassen beides zu.

Knallbunt, aber winzig: Fadenschnecken sind ein Grund, beim Sicherheitsstopp auf den Nahbereich umzuschalten. Foto: © Wolfgang Pölzer

La dolce vita

Das Mittelmeer mit tropischen Gewässern zu vergleichen, ist müßig – da sind wir uns mit Markus einig. Glücklicherweise sehen das auch seine anderen Gäste so. Nicht umsonst sind viele unserer Mittaucher heute an Bord Stammgäste oder zumindest Wiederholungstäter, die genau dieses Flair aus gemütlicher Bootsfahrt, Mittelmeertauchen vom Feinsten, einem Plausch unter Gleichgesinnten und etwas Relaxen am Sonnendeck lieben.

Video: Basenchef Markus Schempp im Interview (TAUCHEN on Tour auf Elba)

Passend zur Mittagszeit zurück am Steg, lockt das Da Mario, ein gemütliches Strandrestaurant mit leckeren Speisen. Aber nur nicht zu viel essen, denn schon nachmittags geht es wieder in die Tiefe. Schnell noch einen obligatorischen Kaffee und dann ab aufs Schiff.

Die 13,5 Meter lange Matteo Sandro am Steg: Kompressor und WC an Bord, Platz für 18 Taucher. Foto: © Wolfgang Pölzer

Abermals steuern wir den Süden Elbas an. Langweilig wird einem bei den vielfältigen Spots dennoch nicht. Eine Untiefe knapp vor der Küste steht auf dem Programm, die nicht nur mit einer spektakulären Steilwand, sondern auch einer kleinen Grotte in 32 Meter Tiefe aufwartet. Auch dort sind Drachenköpfe, Brassenschwärme, zwei Mittelmeermuränen und mehrere Langusten. Aber auch der Zehn-Meter-Bereich hat es hier in sich. Vor allem die schattigen Stellen an der Nordseite der Felsspitze sind über und über mit orangegelben Krustenanemonen bedeckt, die nicht nur fantastische Fotomotive, sondern auch ein sehr farbenfrohes Suchbild abgeben. Bei genauer Suche entdeckt man winzige Nacktschnecken, Garnelen und Plattwürmer zwischen den blumenartigen Anemonen.

Über und über mit orangegelben Krustenanemonen bedeckt: Schon im Zehn-Meter-Bereich lohnt der genaue Blick. Foto: © Wolfgang Pölzer

Ausweichspot der Spitzenklasse

Um uns etwas mehr von Elba zu präsentieren, hat sich der Wettergott am folgenden Morgen kräftigen Ostwind ausgedacht. Selten, aber doch kommt das vor – mit interessanten Bootsausfahrten sieht es so gar nicht gut aus. Aber auf einer Insel findet sich immer eine windabgewandte Seite – und genau dort liegt, leicht vom Ufer aus erreichbar, eines der wenigen gut betauchbaren Wracks von Elba. Daher rein ins Auto und quer über die Insel zu dem verschlafenen Nest Pomonte. Dort gibt es einen großen Parkplatz und spiegelglatte See beim Einstieg, obwohl der Wind hoch über unseren Köpfen von hinten aufs Meer hinaus kachelt.

Schnell rein in die Flossen und Schnorchel ran an die Maske, denn das Wrack liegt nicht am Strand, sondern ist an einer Gruppe kleiner Felsen knapp 200 Meter vor uns zerschellt und gesunken. Dieses Schicksal hat das Wrack, den 62 Meter langen Stahlfrachter Elviscot, schon vor 54 Jahren ereilt. Beim Anblick der ersten Wrackreste knapp unter der Wasseroberfläche zwischen Felsen, Sand und Seegras sind wir erstaunt, wie viel von dem einstigen Schiff nach der langen Zeit und unzähligen Winterstürmen noch übrig ist.

Über das komplett zerstörte Heck, das bis zur Unkenntlichkeit in einzelne verbogene und eingesandete Stahlteile zerlegt ist, schwimmen wir weiter seewärts, um hinter den Felsen das eigentliche Wrack zu entdecken. Highlight ist der überraschend gut erhaltene Bugteil, der wie zum Hohn Richtung offenes Meer zeigt. Mindestens die ganze vordere Schiffshälfte liegt hier in maximal 12 Meter Tiefe in einem Stück schräg nach Backbord gekippt. Knapp über dem Sandgrund frontal vor dem Wrack schwebend, gibt der einstige Dampfer mitsamt den Resten seiner Aufbauten und dem massiven Schornstein immer noch ein hervorragendes Fotomotiv ab. Mönchsfische schnappen zwischen Stahl und Seegras nach Plankton und bringen Leben ins Bild.

Der überraschend gut erhaltene Bug der Elviscot zeigt Richtung offenes Meer. Das Wrack liegt in maximal zwölf Metern Tiefe vor Pomonte. Foto: © Wolfgang Pölzer

Etwas farbiger wird es im Maschinenraum, wo man neben roten Meerbarbenkönigen sogar noch die mit zartrosa Kalkrotalgen bewachsenen Motorreste erkennen kann. Auch Zackenbarsche haben hier mittlerweile Wohnraum gefunden. Im flachen Wasser hat man viel Zeit, jedes Wrack-Detail genau zu inspizieren. Hat man dann irgendwann vom Alteisen genug, lohnt es sich, auch das umgebende Seegras nach Drachenköpfen, Nacktschnecken und Seepferdchen abzusuchen.

Im Maschinenraum der Elviscot: Die Motorreste sind mit zartrosa Kalkrotalgen überzogen. Foto: © Wolfgang Pölzer

Schwarm zum Schwärmen

Am folgenden Morgen hat sich der Wind wieder gelegt, und wir können erneut planmäßig mit dem Tauchschiff ablegen. Nach 20 Minuten machen wir in einer überschaubaren Bucht bei Capo Calvo fest. Über eine ausgedehnte Seegraswiese nehmen wir Kurs auf die Felsspitze am rechten Buchtausgang. Um Nullzeit und Luftvorrat zu sparen, bleiben wir flach im Freiwasser und nutzen die hervorragende Sicht, um erst nach einigen Minuten auf Tiefe zu gehen, sobald wir den ersten Felsabbruch in 20 Meter Tiefe sehen. Hier heißt es Flossenschlag einstellen und fast adlergleich über das stufenförmige Riff bis in den 40-Meter-Bereich hinabgleiten.

Wir schweben an kleinen Steilwänden voller Schwämme und Gorgonien entlang, um eine Biegung herum – und plötzlich scheinen wir unseren Augen nicht zu trauen! Hat uns der Tiefenrausch beim schnellen Abstieg übermannt? Direkt vor uns schmiegt sich eine Schule aus weit über 50 Barrakudas an die Felswand! Mindestens genauso überrascht wie wir, kommt plötzlich Bewegung in den Schwarm. Die gut einen halben Meter langen Raubfische weichen ins Freiwasser hinaus, ganz langsam, aber beständig, formieren sich zum Kreis und könnten sich für uns kaum besser in Pose werfen! Glücklicherweise steigen sie dabei sogar ein wenig höher und verlängern damit unsere Nullzeit.

Barrakudas formieren sich im Freiwasser vor Elba zum Kreis. Foto: © Wolfgang Pölzer

Das ist auch nötig, denn aus dem Augenwinkel heraus fällt mir, nachdem ich ausreichend Barrakudafotos im Kasten habe, noch eine Unregelmäßigkeit auf einem schmalen Sandpodest auf. Und wirklich, da hockt doch tatsächlich ein hierzulande eher seltener Himmelsgucker halb im Sand vergraben und macht seinem Namen alle Ehre. Was für ein Tauchgang – gleich zwei absolute Mittelmeer-Highlights innerhalb kürzester Zeit! Die Kameras laufen heiß, doch am flotten Weg nach oben führt leider kein Weg vorbei.

Ein hierzulande eher seltener Himmelsgucker, halb im Sand vergraben. Foto: © Wolfgang Pölzer

Wieder zurück in der Seegraswiese, kommt auch beim ausgedehnten Sicherheitsstopp keine Langeweile auf. Steckmuscheln und Drachenköpfe, Goldstriemen- und Mönchsfischschwärme – aber vor allem die fantastische Lichtstimmung beim Tanz der Sonnenstrahlen im transparenten Wasser bezaubern. So macht Mittelmeertauchen richtig Spaß.

Tanz der Sonnenstrahlen über der Seegraswiese: Beim Sicherheitsstopp kommt hier keine Langeweile auf. Foto: © Wolfgang Pölzer

Fazit

Um es historisch auszudrücken: Mit Elba als Exil hätte es Napoleon weit schlimmer treffen können. Das zur Toskana zählende Eiland ist über und unter Wasser eine Augenweide und absolut lohnenswert für einen gemütlichen Tauchurlaub.

Kapitaler Drachenkopf: Ohne Lampe übersieht man ihn nur allzu leicht. Foto: © Wolfgang Pölzer

Reiseinfo: Tauchen auf Elba mit Omnisub

Destination Italien, Toskana, Insel Elba im Toskanischen Archipel. Die Basis liegt direkt am Strand der Barbarossabucht östlich von Porto Azzurro im Südosten der Insel. Anreise Die meisten Gäste kommen mit dem eigenen Auto, München–Elba sind rund 800 Kilometer. Die Fähre von Piombino nach Portoferraio braucht laut Basis etwa eine Stunde. Alternativ Flug nach Pisa und weiter per Bahn, Bus oder Transfer zur Fähre. Einreise Für Deutsche genügt Personalausweis oder Reisepass. Saison und Wasser Geöffnet laut Print von Ostern bis Ende Oktober. Wassertemperatur im April um 16 Grad, zwischen Juli und September bis zu 26 Grad. Anzug: im Sommer 7 mm nass, in der Vorsaison Halbtrocki bis Trocki. Tauchbasis Omnisub Elba ↗, Mirjana und Markus Schempp, seit 1997. Ausbildung nach SSI und CMAS, Deutsch wird gesprochen. Tauchen Zwei Bootsausfahrten pro Tag, mindestens ein Nachttauchgang pro Woche vom Strand. Rund 25 Tauchplätze, laut Basis 20 bis 45 Bootsminuten entfernt. Getaucht wird selbstständig im Buddyteam oder in geführten Kleingruppen mit maximal vier Tauchern pro Guide; wer weniger als 25 geloggte Tauchgänge hat, taucht mit Guide. Maximaltiefe 40 Meter. Nitrox 32 gegen Aufpreis. Mitbringen Brevet, Logbuch und tauchsportärztliches Attest. Boote Matteo Sandro (13,5 Meter, bis 18 Taucher) und Sisto (10 Meter, bis 12 Taucher), beide mit Kompressor und WC. Die Ausrüstung bleibt an Bord, Flaschen und Blei stellt die Basis. Flaschen und Leihausrüstung 10, 12 und 15 Liter Stahl mit DIN/INT-Ventil. Komplette Leihausrüstungen vorhanden; Preise auf Anfrage. Preise Laut Preisliste 2026 der Basis: Bootstauchgang 55 Euro, 10er-Paket 450 Euro, SSI Open Water Diver 530 Euro (Stand: November 2026). Aktuelle Preise für die kommende Saison beim Anbieter. Unterkunft Direkt hinter der Basis liegt Camping Arrighi ↗ mit Stellplätzen, Bungalows und Apartments. Die Basis vermittelt weitere Unterkünfte von der Ferienwohnung bis zum Hotel. Schnorcheln Im meist ruhigen Flachwasser der Bucht über Seegraswiesen und entlang der Felsküste. Druckkammer Laut Print im Krankenhaus der Inselhauptstadt Portoferraio. Kulinarischer Tipp Ristorante da Mario am Strandanfang, laut Autoren ein Geheimtipp für Fisch- und Nudelgerichte und Pizza. Infos italia.it ↗ (offizielle Tourismusseite Italiens)

Felsküste, Pinien und Segelboote: die Küste rund um Porto Azzurro aus der Luft. Foto: © Wolfgang Pölzer

Häufige Fragen

Wo liegt die Tauchbasis Omnisub auf Elba?

In der Barbarossabucht östlich von Porto Azzurro im Südosten Elbas, direkt am Strand mit eigenem Bootssteg.

Wann ist die beste Zeit zum Tauchen auf Elba?

Omnisub hat laut Print von Ostern bis Ende Oktober geöffnet. Am wärmsten ist das Wasser zwischen Juli und September mit bis zu 26 Grad, im April sind es rund 16 Grad. Bei der Reise der Autoren im Herbst hatte das Wasser 24 Grad.

Welche Erfahrung brauche ich?

Anfänger können bei der Basis den Tauchschein machen. Wer weniger als 25 geloggte Tauchgänge hat, taucht in Kleingruppen mit Guide, Erfahrene auch selbstständig im Buddyteam. Die Maximaltiefe liegt bei 40 Metern.

Was sieht man beim Tauchen vor Elba?

Auf der beschriebenen Reise sahen die Autoren Gorgonienwälder ab etwa 30 Metern, Fahnenbarsche, Drachenköpfe, Langusten, Zackenbarsche, Muränen, Fadenschnecken, einen Schwarm aus über 50 Barrakudas und einen Himmelsgucker. Begegnungen wie diese sind nicht planbar.

Gibt es auf Elba ein Wrack, das man vom Ufer betauchen kann?

Ja, die Elviscot vor Pomonte an der Westküste. Das Wrack liegt knapp 200 Meter vor dem Strand an einer Felsgruppe, der Bug in maximal zwölf Metern Tiefe.

Wie komme ich nach Elba?

Meist mit dem Auto und der Fähre von Piombino nach Portoferraio, die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. Von München sind es rund 800 Kilometer. Alternativ Flug nach Pisa und weiter mit Bahn, Bus oder Transfer.

Gibt es Nitrox?

Ja, Nitrox 32 gegen Aufpreis. Aktuelle Preise bei der Basis.

Über die Autoren Wolfgang Pölzer ist Unterwasserfotograf und gibt Fotokurse, auch bei Omnisub Elba. Gemeinsam mit Barbara Pölzer schreibt er für TAUCHEN Reiseberichte, zuletzt über eine Tauchsafari nach Halmahera. Mehr Bilder auf underwater-photos.net ↗. W. Pölzer

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Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 04/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.