Tauchen in Baja California: Das Beste aus zwei Welten

Zwischen Pazifik und Wüste liegt eine der eindrucksvollsten Tauchregionen des amerikanischen Kontinents: Baja California in Mexiko. Timo Dersch war in der artenreichen Sea of Cortez vor La Paz und beim Sardine Run vor der Magdalena Bay unterwegs. Seelöwen, Wracks, Marline und Wale: zwei Ozeanwelten auf einer Halbinsel.

Text & Fotos: Timo Dersch

Erschienen in TAUCHEN 07/2026

Baja California ist eine schmale, karge Landzunge, geformt von Wind, Sonne und Salz. An Land dominiert die Wüste, ein Bild, das an alte Warner-Bros.-Cartoons mit Coyote und Roadrunner erinnert. Im Wasser jedoch pulsiert das Leben. Im Osten liegt die Sea of Cortez, die Jacques-Yves Cousteau wegen ihrer enormen Artenvielfalt einst das »Aquarium der Welt« nannte. Im Westen der offene Pazifik: groß, unberechenbar und Bühne für eines der spektakulärsten Naturschauspiele der Meere, den Mexican Sardine Run.

Das Wichtigste in Kürze

Destination: Halbinsel Baja California, Mexiko; Bundesstaat Baja California Sur mit La Paz am Golf von Kalifornien (Sea of Cortez) und der Magdalena Bay an der Pazifikküste

Halbinsel Baja California, Mexiko; Bundesstaat Baja California Sur mit La Paz am Golf von Kalifornien (Sea of Cortez) und der Magdalena Bay an der Pazifikküste La Paz: Tagesausfahrten mit Buceo Carey zu Seelöwen (Los Islotes), Riffen und Wracks wie der »Fang Ming«; Unterkunft in der Tauchlodge Villa Carey

Tagesausfahrten mit Buceo Carey zu Seelöwen (Los Islotes), Riffen und Wracks wie der »Fang Ming«; Unterkunft in der Tauchlodge Villa Carey Sardine Run: eine Woche mit der »Gallant Lady« von Nautilus Liveaboards ab Cabo San Lucas in die Magdalena Bay; vor allem Schnorcheln und Freitauchen

eine Woche mit der »Gallant Lady« von Nautilus Liveaboards ab Cabo San Lucas in die Magdalena Bay; vor allem Schnorcheln und Freitauchen Saison Sardine Run: im Print Ende Oktober bis Mitte Dezember angegeben, der Veranstalter nennt aktuell Mitte Oktober bis Januar

im Print Ende Oktober bis Mitte Dezember angegeben, der Veranstalter nennt aktuell Mitte Oktober bis Januar Wassertemperatur Sardine Run: laut Nautilus etwa 22 bis 24 °C, empfohlen werden 5 bis 7 mm Neopren mit Kopfhaube

laut Nautilus etwa 22 bis 24 °C, empfohlen werden 5 bis 7 mm Neopren mit Kopfhaube Anreise: im Winterflugplan 2026/27 mit Condor nonstop von Frankfurt nach Los Cabos, weiter per Shuttle nach La Paz oder zum Schiff

La Paz: Tor zur Sea of Cortez

Die Reise beginnt in La Paz, der Hauptstadt des Bundesstaats Baja California Sur. Die Stadt ist entspannt: eine schicke Uferpromenade, eine nette Altstadt, Restaurants mit traditioneller Küche. Der eigentliche Reichtum beginnt jedoch wenige Bootsminuten vor der Küste. Die Sea of Cortez profitiert von nährstoffreichen Strömungen und einem komplexen Zusammenspiel aus Riffen, Inseln und tiefem Blauwasser. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Dichte an Leben unter Wasser.

Die Uferpromenade von La Paz, der Hauptstadt des Bundesstaats Baja California Sur. Die Stadt ist Ausgangspunkt für Tauchtouren in die Sea of Cortez. Foto: Timo Dersch

Begegnungen, die bleiben

Legendäre Begegnungen sind hier keine Seltenheit. Die riesigen Schwärme der Mobula-Teufelsrochen sind ein saisonales Highlight, für sie wird geschnorchelt. Für Gerätetaucher gibt es zahlreiche weitere Ziele. Einer der Höhepunkte ist der Tauchplatz Los Islotes. »Wann immer das Wetter es zulässt, fahren wir für euch dorthin, egal, wie weit es ist«, erklärte Gabriel, einer der beiden Söhne des Besitzers der Tauchbasis Buceo Carey, den Neuankömmlingen beim Briefing. »Hier findet ihr unsere großen Unterwasserstars: die Seelöwenbabys.«

Pause zwischen den Tauchgängen: Ein Boot von Buceo Carey an einem Strand in der Sea of Cortez. Foto: Timo Dersch

Verspielte Stars der Küste

Und Stars sind sie in der Tat. Die große Seelöwenkolonie mit rund 400 Tieren lebt auf zwei kleinen Felsen nördlich der Insel Isla Partida im Meeresschutzgebiet. Dort wirkt es fast so, als würden die Tiere nur darauf warten, den blubbernden Besuchern ihren Nachwuchs zum Spielen vorbeizuschicken. Die quirligen Jungtiere mit ihren großen Augen sind unglaublich verspielt und beschäftigen sich mit allem, was sie finden: ein Seestern, ein baumelnder Shaker am Jacket eines Tauchers, ein Stein. So entstehen großartige Foto- und Videomöglichkeiten. Doch Vorsicht, wenn Papa Seelöwe zu bellen beginnt: Dann ist es Zeit, Abstand zu halten.

Verspielt und neugierig: Junge Seelöwen sind die Stars der Tauchgänge vor La Paz. Foto: Timo Dersch

Seelöwen am Leuchtturm von San Rafaelito: Über Wasser ruht die Kolonie, unter Wasser wird gespielt. Foto: Timo Dersch

Im Blauwasser der Großen

Wenn es die Brandung erlaubt, kann man durch den Felsbogen der kleinen Insel hindurchtauchen und im Blauwasser nach Hammerhaien Ausschau halten. An manchen Tagen, so Dersch, ziehen Hunderte dieser Tiere im Freiwasser vorbei.

Neben den Seelöwen bietet der Golf von Kalifornien Begegnungen mit Adlerrochen, Schildkröten oder, zur richtigen Jahreszeit, Mantarochen. Auf dem Weg zum Tauchplatz schlägt ein Buckelwal mit seiner Flosse auf die Wasseroberfläche, als wolle er die Taucher auf dem vorbeifahrenden Boot begrüßen. Von Oktober bis April ziehen die nährstoffreichen Gewässer außerdem Walhaie an. Dann kreuzen gepunktete Walhai-Jungtiere durch das planktonreiche Wasser und filtrieren unermüdlich im Kreis. Eine großartige Schnorchelmöglichkeit, sofern man mithalten kann. Das Schwimmen mit Walhaien in der Bucht von La Paz ist reguliert, Bootszahl und Zeitfenster werden von der Schutzgebietsverwaltung begrenzt.

Wracks voller Leben

Der Meerespark beherbergt außerdem zahlreiche Wracks. Das Meisterstück unter ihnen ist die »Fang Ming«. Das künstliche Wrack an der Westküste der Insel Espíritu Santo war einst ein chinesisches Frachtschiff, das versuchte, nicht dokumentierte Personen nach Kalifornien zu bringen. In den vergangenen 25 Jahren hat es sich zu einem Tauchplatz entwickelt, der hinter jeder Maske für glänzende Augen sorgt.

Gigantische Fischmasse und stationäre Schildkröten: Das Wrack der »Fang Ming« vor der Insel Espíritu Santo. Foto: Timo Dersch

»Die Biomasse am Wrack ist so überwältigend, dass man sich beim ersten Blick fragt, wo eigentlich das Schiff ist«, schreibt Timo Dersch. Schildkröten haben das Wrack zu ihrem Zuhause gemacht, selbst Seelöwen nutzen es als Rückzugsort. Wer genauer hinschaut, entdeckt zudem eine Makrowelt mit Skorpionfischen, Seepferdchen und Nacktschnecken.

Wracktauchen in der Sea of Cortez: Vor La Paz liegen zahlreiche Schiffswracks. Foto: Timo Dersch

Tauchen mit Buceo Carey

Der Tauchbetrieb von Buceo Carey ist unkompliziert und gut organisiert und schafft es dennoch, jedem Gast das Gefühl zu geben, willkommen und Teil der Familie zu sein. Die Tauchlodge Villa Carey bietet alles, was Taucher benötigen: Trockenmöglichkeiten, Kameratische, kurze Wege und eine entspannte Atmosphäre. Abgerundet wird der Aufenthalt durch ein traditionelles mexikanisches Barbecue auf der Dachterrasse.

Die Tauchlodge »Villa Carey« von Buceo Carey in La Paz. Foto: Timo Dersch

Ein Zimmer in der Villa Carey mit Kameratisch und Balkon. Foto: Timo Dersch

Die andere Seite von Baja California

Diese gut zugängliche Seite der Halbinsel erzählt allerdings nur einen Teil der Geschichte. An der Pazifikküste, fernab von Städten und Infrastruktur, geschieht vor der Magdalena Bay jedes Jahr etwas, das Raubfische, Seelöwen, Wale, Vögel und damit auch Schnorchler magisch anzieht: Der Mexican Sardine Run ist eines der beeindruckendsten Fressereignisse der Welt.

Die andere Seite der Halbinsel: Die Pazifikküste im Gebiet der Magdalena Bay ist rau, karg und weitgehend unerschlossen. Foto: Timo Dersch

Wenn das Meer explodiert

Feste Tauchplätze gibt es hier nicht. Alles richtet sich nach der Dynamik im offenen Wasser. Wer für den Sardine Run kommt, erlebt ein Naturschauspiel, das sich nicht planen lässt. Gestreifte Marline, Thunfische und Seelöwen jagen gemeinsam durch riesige Sardinenschwärme. Über Wasser kreisen Fregattvögel, unter Wasser entsteht ein dreidimensionales Chaos aus Bewegung, Geschwindigkeit und Energie.

Die Stars des mexikanischen Sardine Run sind die Gestreiften Marline (Kajikia audax). Foto: Timo Dersch

Angriff von oben: Pelikane stoßen in die Sardinenschwärme. Foto: Timo Dersch

Mittendrin statt nur dabei

Die Einstiege sind schnell und spontan. Meist spielt sich alles nahe der Wasseroberfläche ab, deshalb stehen Schnorcheln und Freitauchen im Fokus. Für Fotografen ist der Sardine Run Herausforderung und Traum zugleich. Wer flexibel bleibt und sich auf das Geschehen einlässt, wird mit einzigartigen Momenten belohnt.

Mittendrin: Beim Sardine Run spielt sich das Geschehen nahe der Oberfläche ab, Schnorcheln und Freitauchen stehen im Fokus. Foto: Timo Dersch

Nach aktuellen Angaben von Nautilus Liveaboards ist für das Schnorcheln und Freitauchen kein Tauchbrevet nötig. Optional werden bis zu zwei Gerätetauchgänge angeboten, an den Köderballen selbst ist Gerätetauchen nicht erlaubt. Das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren. In der Region kommen laut Veranstalter außerdem Brydewale, Seidenhaie, Delfine, Mahi-Mahis und Mondfische vor, ab Mitte November auch Mobula-Rochen.

Auch Seelöwen jagen beim Sardine Run mit. Foto: Timo Dersch

Ein Buckelwal im offenen Pazifik vor Baja California. Foto: Timo Dersch

Leben an Bord der Gallant Lady

Das Leben an Bord der »Gallant Lady« ist trotz der Abgeschiedenheit komfortabel. Ohne lange Anfahrten bleibt Zeit für Erholung und Austausch. Sonnenuntergänge, gutes Essen und die besondere Atmosphäre auf See machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis für sich. Die 116 Fuß lange Yacht nimmt laut Betreiber maximal zwölf Gäste in sechs Suiten auf.

Die »Gallant Lady« von Nautilus Liveaboards ist während des Sardine Run die schwimmende Basis. Foto: Timo Dersch

Bilder aus zwei Ozeanwelten

Sonnenuntergang über der Bucht: Abend an Bord der Gallant Lady. Foto: Timo Dersch Riffe, Inseln und Blauwasser: Die Sea of Cortez profitiert von nährstoffreichen Strömungen. Foto: Timo Dersch Gestreifter Marlin beim Sardine Run. Foto: Timo Dersch Schildkröte am Wrack vor La Paz. Foto: Timo Dersch Seelöwe auf der Jagd im offenen Pazifik. Foto: Timo Dersch So viel Biomasse, dass das Wrack kaum zu sehen ist. Foto: Timo Dersch Über Wasser verraten kreisende Vögel, wo unter der Oberfläche gejagt wird. Foto: Timo Dersch Pelikane rasten auf den Felsen an der Pazifikküste. Foto: Timo Dersch

Fazit

Gerade der Kontrast macht Baja California so besonders. La Paz steht für Vielfalt und Begegnungen, die Magdalena Bay für rohe Dynamik und ungebändigte Natur. Wer Seelöwen, Wracks und Walhaie in der Sea of Cortez mit dem Sardine Run im Pazifik verbindet, bekommt das vollständige Bild einer Region, in der Tauchen mehr ist als Beobachtung. Für Fotografen und Schnorchler, die sich auf unplanbare Begegnungen einlassen, ist die Kombination ideal.

Reiseinfo: Baja California

Destination Mexiko, Bundesstaat Baja California Sur. La Paz liegt am Golf von Kalifornien (Sea of Cortez), die Magdalena Bay an der Pazifikküste der Halbinsel. Abflughafen vor Ort ist Los Cabos (San José del Cabo). Anreise Condor fliegt im Winterflugplan 2026/27 nonstop von Frankfurt nach Los Cabos, laut Airline montags und freitags von November 2026 bis März 2027 (condor.com). Von Los Cabos rund zwei Stunden per Shuttle nach La Paz oder etwa 30 Minuten zum Liveaboard in Cabo San Lucas. Einreise Deutsche Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 180 Tage kein Visum. Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein, der Personalausweis reicht nicht. Bei Einreise per Flugzeug ist laut Auswärtigem Amt keine Touristenkarte (FMM) mehr nötig. Aktuelle Hinweise: Auswärtiges Amt (Stand Oktober 2026). Tauchen und Unterkunft in La Paz Buceo Carey, Familienbetrieb mit eigenem Steg an der Marina La Paz (buceocarey.com.mx). Unterkunft in der Tauchlodge Villa Carey mit Frühstück, Shuttle zum Hafen, Trockenmöglichkeiten, Kameratischen im Zimmer, Pool und Balkon. Laut Beluga Reisen steht zertifizierten Tauchern Nitrox 32 ohne Aufpreis zur Verfügung. Preisbeispiel laut Beluga Reisen (Stand Oktober 2026): eine Woche Villa Carey mit Frühstück, Transfers und Tauchen ab 1.549 Euro pro Person. Aktuelle Preise beim Anbieter. Sardine Run Die »Gallant Lady« von Nautilus Liveaboards startet in Cabo San Lucas und fährt eine Woche (sechs Nächte) in die Magdalena Bay (nautilusliveaboards.com). Schwerpunkt Schnorcheln und Freitauchen, optional bis zu zwei Gerätetauchgänge. Beluga Reisen listet Sardine-Run-Termine im Oktober 2026 sowie zum Jahreswechsel 2026/27, derzeit ab 2.914 Euro pro Person mit Vollpension. Dazu kommen laut Nautilus 35 US-Dollar Hafengebühr, bar an Bord. Aktuelle Preise beim Anbieter. Beste Reisezeit Sardine Run: im Print Ende Oktober bis Mitte Dezember, laut Nautilus Mitte Oktober bis Januar. Walhaie in der Bucht von La Paz: laut Autor Oktober bis April. Mobula-Schwärme und Mantas sind saisonal. Die Hurrikansaison an der Pazifikküste dauert von Juni bis November. Wassertemperatur Sardine Run laut Nautilus etwa 22 bis 24 °C, empfohlen werden 5 bis 7 mm Neopren mit Kopfhaube. Tauchlevel La Paz: Tauchplätze für unterschiedliche Erfahrungsstufen; Plätze im Blauwasser wie El Bajo sind laut Beluga Reisen nur für fortgeschrittene Taucher geeignet. Sardine Run: kein Brevet nötig für Schnorcheln und Freitauchen; der Veranstalter empfiehlt Vorsorge gegen Seekrankheit. Buchung Beide Angebote sind unter anderem über belugareisen.de buchbar.

FAQ: Tauchen in Baja California

Wann ist die beste Reisezeit für den Sardine Run in Baja California?

Im Print wird Ende Oktober bis Mitte Dezember genannt, Nautilus Liveaboards gibt aktuell Mitte Oktober bis Januar an. Das Geschehen lässt sich nicht planen, Begegnungen sind nie garantiert.

Muss ich für den Sardine Run tauchen können?

Nein. Das Geschehen spielt sich meist nahe der Oberfläche ab, Schnorcheln und Freitauchen stehen im Fokus. Laut Nautilus werden optional bis zu zwei Gerätetauchgänge angeboten, an den Köderballen ist Gerätetauchen nicht erlaubt.

Wie warm ist das Wasser beim Sardine Run?

Laut Nautilus etwa 22 bis 24 °C. Empfohlen werden 5 bis 7 mm Neopren mit Kopfhaube.

Welche Tiere sieht man vor La Paz?

Bekannt ist die Seelöwenkolonie von Los Islotes mit rund 400 Tieren. Dazu kommen Wracks wie die »Fang Ming« mit großen Fischschwärmen und Schildkröten, saisonal Mobula-Schwärme, Mantas und Walhaie sowie mit Glück Hammerhaie.

Wann gibt es Walhaie bei La Paz?

Laut Autor ziehen Walhaie von Oktober bis April in die nährstoffreiche Bucht. Das Schnorcheln mit ihnen ist reguliert, Bootszahl und Zeitfenster sind begrenzt.

Gibt es Nitrox?

Laut Beluga Reisen steht Gästen von Villa Carey und Buceo Carey Nitrox 32 ohne Aufpreis zur Verfügung. Auf der »Gallant Lady« gibt es Nitrox gegen Gebühr.

Wie reise ich nach Baja California?

Im Winter 2026/27 fliegt Condor zweimal pro Woche nonstop von Frankfurt nach Los Cabos. Von dort fährt man rund zwei Stunden nach La Paz oder etwa 30 Minuten zum Liveaboard in Cabo San Lucas.

Brauche ich ein Visum für Mexiko?

Deutsche benötigen für touristische Aufenthalte bis 180 Tage kein Visum. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Aktuelle Hinweise gibt das Auswärtige Amt.

Über den Autor

Timo Dersch schreibt und fotografiert für TAUCHEN. Für diese Reportage war er in La Paz und auf dem Sardine Run vor der Magdalena Bay unterwegs. Alle Fotos stammen von ihm.

Mehr zum Thema

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 07/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.