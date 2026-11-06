Tauchen auf Fuvahmulah: Wo Haie zu Geschichten werden

Fuvahmulah liegt 497 Kilometer südlich von Malé und hat weder Atoll noch Lagune: Tiefes Wasser beginnt nah am Ufer, Tigerhaie gehören zum Tauchalltag. Sina Ritter, Unterwasserfotografin und Gründerin von Liquid Shark Divers, beschreibt die Malediveninsel im offenen Indischen Ozean. Ein Reisebericht für erfahrene Taucher und Fotografen, die große Tiere nicht nur abhaken wollen.

Text und Fotos: Sina Ritter, weitere Fotos: Tobias Friedrich

Erschienen in TAUCHEN 08/2026

Hinweis: Die Autorin ist Gründerin von Liquid Shark Divers, der im Text beschriebenen Tauchbasis.

Vor dem ersten Abtauchen ist da meist ein Bild im Kopf: Tiefe, dunkles Wasser, Zähne. Eine Mischung aus Dokumentarfilm, Schlagzeile und Kinomythen, die man nie ganz los wird, auch wenn man es besser wissen müsste. Dann liegt Fuvahmulah unter einem. Kein stilles Lagunenblau, kein geschützter Korallengarten, sondern offener Ozean. Zwischen acht und 30 Metern Tiefe fällt das Licht auf Sandflächen, Kanten und ein Blau, das nach wenigen Metern schwer und grenzenlos wirkt. Aus diesem Blau schiebt sich ein Tigerhai heran. Langsam, ohne Hast, ohne Schauspiel. Nicht, um Eindruck zu machen, sondern weil er hier lebt.

Marco, Unterwasserfotograf aus München, ist zum ersten Mal auf Fuvahmulah. Die Kamera liegt vor ihm, der Finger am Auslöser. Trotzdem wartet er. Einen Atemzug, dann noch einen. Es ist einer dieser Momente, in denen man nicht sofort fotografiert, weil das, was vor einem geschieht, erst verstanden werden will. Genau darin liegt die Kraft dieses Ortes: Fuvahmulah nimmt dem Hai nicht seine Wildheit. Aber es rückt das Bild zurecht, das viele Menschen von ihm mitbringen.

Das Wichtigste in Kürze

Destination: Fuvahmulah im Süden der Malediven, Indischer Ozean

Großfisch: Tigerhaie ganzjährig, dazu Fuchshaie, ozeanische Mantas, Hammerhaie und im Frühjahr Walhaie

Bedingungen: Tiefe, Strömung, Blauwasser-Einstiege, Advanced Open Water empfohlen

Basis: Liquid Shark Divers, eines von rund 14 Tauchcentern auf der Insel, gegründet von der Autorin

Anreise: Flug nach Malé, weiter mit dem Inlandsflug nach Fuvahmulah

Fuvahmulah: Eine Insel ohne Schutzring

Fuvahmulah liegt 497 Kilometer südlich von Malé und unterscheidet sich deutlich von den klassischen Malediveninseln. Es gibt kein schützendes Atoll, kein Außenriff, keine Lagune, die das Meer bändigt. Die Insel steht allein im offenen Ozean. Tiefes Wasser beginnt nah am Ufer — und mit ihm die Welt der großen pelagischen Tiere.

Eine Insel, allein im offenen Ozean: Fuvahmulah liegt 497 Kilometer südlich von Malé, ohne schützendes Atoll, Außenriff oder Lagune. Foto: Tobias Friedrich

Diese Lage macht Fuvahmulah zu einem der verlässlichsten Tauchgebiete für Begegnungen mit großen Meeresbewohnern. Tigerhaie sind hier keine seltene Überraschung, sondern regelmäßige Präsenz. Dazu kommen Fuchshaie an den Putzerstationen der Nord- und Südspitze, ozeanische Mantas, Hammerhaie, im Frühjahr auch Walhaie. Und manchmal erscheint etwas im Blau, das auf keiner Planung stand.

Unter Wasser ist die Insel kantig, tief und von Strömungen geprägt. Am »Tiger Point«, dem bekanntesten Tauchplatz Fuvahmulahs, fällt eine Sandterrasse in rund 30 Metern Tiefe ins offene Blau ab. Dort ziehen Tigerhaie ihre Bahnen, oft ruhig und nahe genug, dass jede Bewegung des Tauchers Gewicht bekommt.

Nahe genug, dass jede Bewegung des Tauchers Gewicht bekommt: Tigerhai vor Fuvahmulah. Foto: Tobias Friedrich

An den Spitzen der Insel drücken Strömungen nährstoffreiches Wasser an den Wänden entlang nach oben. Dort liegen die Putzerstationen der Fuchshaie — Orte, an denen der lange obere Schwanzlappen eines Fuchshais manchmal wie in Zeitlupe durch das Sichtfeld gleitet.

Der lange obere Schwanzlappen verrät ihn: ein Fuchshai vor Fuvahmulah. Foto: Sina Ritter

Auch über Wasser ist Fuvahmulah keine typische Postkarteninsel. Süßwasserseen, dichte tropische Vegetation und ein eigenes Mikroklima machen sie wilder und weniger glatt als das gewohnte Bild der Malediven. Die Insel gehört zum UNESCO-Biosphärenreservat und wirkt in vielen Momenten eher ursprünglich als inszeniert. Für mich war genau diese Mischung entscheidend. Fuvahmulah ist kein einfacher Ort, aber ein ehrlicher.

Süßwassersee, dichte Palmen, dahinter das Meer: Auch über Wasser ist Fuvahmulah keine typische Postkarteninsel. Foto: Sina Ritter

Tiefe, Strömung, Blauwasser-Einstiege und große Tiere verlangen Aufmerksamkeit. Wer hier taucht, lernt schnell, dass gute Bilder nicht nur von Technik abhängen, sondern von Ruhe, Positionierung, Respekt und einem klaren Verständnis für die Situation. Die Tigerhaie geben Fotografen dabei etwas Seltenes: ein Motiv, das regelmäßig wiederkehrt und doch nie gleich ist. Man kann üben — Licht, Abstand, Komposition, Timing. Und vor allem Geduld.

Alltag an der Brandung: Wer hier taucht, bewegt sich durch eine echte Insel. Foto: Sina Ritter

Dieses besondere Tauchen

Fuvahmulah ist in den letzten Jahren bekannter geworden. Viele Berichte konzentrieren sich auf den Tiger Point, auf die hohe Wahrscheinlichkeit von Haibegegnungen, auf das Adrenalin. Das ist verständlich. Aber wer nur darüber spricht, greift zu kurz.

Bei »Liquid Shark Divers«, einem von rund 14 Tauchcentern auf der Insel, steht weniger der schnelle Effekt im Mittelpunkt als die Art, wie ein Tauchgang aufgebaut wird. Wie wird gebrieft? Wie viel Raum bekommt ein Fotograf? Wie wird mit Nervosität umgegangen? Wie nah ist nah genug? Und wann ist es besser, ruhig zu bleiben und nichts zu erzwingen? Die Basis wurde als Tauchcenter und Treffpunkt für Menschen aufgebaut, die unter Wasser nicht nur konsumieren, sondern genauer hinsehen wollen.

Warten gehört dazu: Taucher am Tiger Point, im Hintergrund ziehen Tigerhaie ihre Bahnen. Foto: Tobias Friedrich

Die Gruppen sind bewusst klein gehalten. Wer an einem bestimmten Bild arbeitet, bekommt Zeit und Orientierung. Wer zum ersten Mal mit Haien taucht, bekommt klare Abläufe, sichtbare Sicherheit und das Gefühl, nicht allein in eine Situation geschickt zu werden. Marco beschreibt nach einigen Tauchtagen vor allem diesen Unterschied: Es fühle sich nicht nach Massenabfertigung an. Niemand werde einfach durchs Programm geschoben. Man werde wahrgenommen — mit seinem Können, seiner Unsicherheit, seiner Kamera und seinen Fragen.

Safety – Storytelling – Education

Bei Liquid Shark Divers stehen drei Dinge im Mittelpunkt: Sicherheit, bewusstes Erzählen und Lernen. Fuvahmulah ist kein einfaches Tauchgebiet: Tiefe, Strömung, Blauwasser und große Tiere verlangen klare Abläufe. Deshalb beginnt jeder Tauchgang lange vor dem Einstieg: mit kleinen Gruppen, präzisen Briefings, konservativer Planung und einem hohen Verhältnis von Sicherheitstauchern zu Gästen. Gerade wer zum ersten Mal mit Haien taucht, spürt den Unterschied. Wenn Position, Signale und Verhalten klar sind, bleibt Raum für Ruhe — und für Faszination.

Sichtbare Sicherheit: Tigerhai, Taucher und Rifffische auf dem Sandgrund vor Fuvahmulah. Foto: Sina Ritter

Storytelling bedeutet hier mehr als ein gutes Foto. Es geht darum, Haie nicht als Trophäe zu zeigen, sondern als Teil eines lebendigen Systems. In Foto-Mentorships und Photography Packages arbeite ich mit Gästen an Technik, Licht, Abstand und Haltung: Welche Perspektive erzählt mehr als nur »Ich war da«?

Der Blick nach oben: Wenn Position, Signale und Verhalten klar sind, bleibt Raum für Ruhe. Foto: Sina Ritter

Education entsteht dabei im Wasser. Die täglichen Tigerhai-Begegnungen schulen Blick, Geduld und Kontrolle. Wer sauber tariert, ruhig bleibt und das Verhalten der Tiere liest, wird nicht nur ein sichererer Taucher, sondern erzählt auch bessere Geschichten über Haie.

Ein Motiv, das regelmäßig wiederkehrt und doch nie gleich ist: Tigerhaie vor Fuvahmulah. Foto: Sina Ritter

Ankommen über Wasser

Nach den Tauchgängen bleibt Zeit für die Insel: Süßwasserseen, Palmenhaine, Obststände, frische Kokosnüsse und Abende, an denen das Licht flach über den Strand fällt. Fuvahmulah ist kein Resortkokon. Man bewegt sich durch eine echte Insel, mit Alltag, Straßen, Häusern, Gesprächen und Geräuschen.

Nach den Tauchgängen bleibt Zeit für die Insel und ihre Palmenhaine. Foto: Sina Ritter

Übernachtet wird zum Beispiel in der Hikers Villa, einem lokalen Gästehaus nur etwa hundert Meter vom Meer entfernt. Sie verspricht keinen großen Luxus, aber etwas, das nach einem langen Tauchtag oft wichtiger ist: einen unkomplizierten Ort zum Ankommen. Persönlich, herzlich, nah am Wasser und nah genug am Inselleben, um nicht das Gefühl zu haben, nur zu Besuch in einer Kulisse zu sein.

Begegnung statt Kulisse

Viele Tauchbasen verkaufen Tauchgänge: Zeiten, Tiefen, Tankfüllungen, Bootsfahrten. Das gehört dazu. Aber auf Fuvahmulah, besonders bei den Tigerhaien, reicht diese Beschreibung nicht aus.

Wer einem Tigerhai ruhig gegenüberliegt, aus sicherem Abstand, mit klaren Regeln und Vertrauen in die eigene Gruppe, nimmt meist mehr mit als ein Foto. Nicht unbedingt einen dramatischen Wandel. Eher eine Verschiebung. Ein Tier, das vorher vor allem als Gefahr abgespeichert war, bekommt plötzlich Kontur: Bewegung, Verhalten, Präsenz, Individualität.

Haischutz hängt auch davon ab, welche Geschichten Menschen über diese Tiere erzählen. Bilder können Angst verlängern. Sie können aber auch zeigen, dass ein Hai nicht nur Symbol für Risiko ist, sondern ein Wildtier mit einem Platz im Ökosystem. Dafür braucht es keine Romantisierung. Respekt entsteht nicht dadurch, dass man Haie verharmlost, sondern indem man ihnen angemessen begegnet: mit Wissen, Abstand, Disziplin und der Bereitschaft, nicht jeden Moment für ein Bild auszureizen.

Nah genug, dass man den Blick erkennt: das Auge eines Tigerhais. Foto: Sina Ritter

Am letzten Abend sitzt Marco auf der Terrasse des Gästehauses und geht seine Bilder durch. Hunderte Aufnahmen, manche technisch stark, andere nicht. Bei einem Bild bleibt er länger hängen. Kein perfekter Moment, kein dramatisch geöffnetes Maul, kein Bild, das laut sein will. Nur ein Tigerhai im blauen Wasser, nah genug, dass man den Blick erkennt.

Er sagt, er habe schon viele Haie fotografiert. Aber hier habe er zum ersten Mal das Gefühl gehabt, länger geschaut zu haben, bevor er auf den Auslöser drückte.

Die trächtige Tigerdame vom Morgen ist längst wieder im Blau verschwunden. In den Bildern bleibt nicht nur ihre Form. Es bleibt die Stille des Moments, in dem sie vorbeizog.

Tigerhai über dem Riff vor Fuvahmulah. Foto: Tobias Friedrich Tigerhai im Schwarm von Großaugen-Stachelmakrelen. Foto: Tobias Friedrich Nah an der Kamera: die Schwanzflosse eines Tigerhais über hellem Sand. Foto: Tobias Friedrich Zwei Tigerhaie im Blauwasser vor Fuvahmulah. Foto: Tobias Friedrich Dichte tropische Vegetation: Palmenkronen auf Fuvahmulah aus der Luft. Foto: Sina Ritter Strand, Palmen, Brandung an der Küste von Fuvahmulah. Foto: Tobias Friedrich

Reiseinfo: Tauchen auf Fuvahmulah

Destination Malediven, Insel Fuvahmulah im Süden des Landes, Indischer Ozean, 497 Kilometer südlich von Malé. Seit 2020 UNESCO-Biosphärenreservat. Anreise Flug nach Malé (MLE), weiter mit dem Inlandsflug nach Fuvahmulah (FVM). Flugzeit je nach Quelle gut eine bis knapp anderthalb Stunden. Aktuelle Flugpläne bei den Airlines. Einreise Deutsche erhalten laut Auswärtigem Amt bei der Einreise ein kostenfreies Touristenvisum für bis zu 30 Tage. Die elektronische Einreiseerklärung ist innerhalb von 96 Stunden vor Ankunft auszufüllen. Verbindlich sind die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts. Beste Reisezeit Ganzjährig betauchbar. Tigerhaie zeigen sich das ganze Jahr. Fuchshaie ganzjährig mit saisonalen Schwankungen. Walhaie und ozeanische Mantas verstärkt von Februar bis Mai. Hammerhaie variabel. Wassertemperatur Laut Liquid Shark Divers 27 bis 30 Grad, ein Drei-Millimeter-Anzug reicht demnach das ganze Jahr. Tauchanforderungen Advanced Open Water empfohlen. Tauchprogramm Drei Tauchgänge pro Tag: ein Tiger-Dive und zwei Riff- oder Pelagic-Dives. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung, mehrere Sicherheitstaucher. Foto-Pakete und Mentorships auf Anfrage. Tigerhai-Platz Der Platz heißt je nach Basis Tiger Point, Tiger Harbour oder Tiger Zoo. Laut Liquid Shark Divers liegt das Sandplateau des Tigerhai-Tauchgangs vor der Hafeneinfahrt in sechs bis acht Metern Tiefe, die Tauchzeiten teilen sich die Basen täglich auf. Unterkunft Hikers Villa: lokales Gästehaus, zirka 100 Meter vom Meer entfernt, persönliche und herzliche Betreuung. Tauchbasis Liquid Shark Divers Fuvahmulah, Instagram: @liquidsharkdivers. Die Basis wurde von der Autorin dieses Beitrags gegründet. Sicherheit Die nächste Druckkammer liegt laut Liquid Shark Divers im Addu-Atoll. Eine Tauchversicherung ist deshalb ratsam. Preise Aktuelle Preise beim Anbieter. Stand November 2026. Angaben zu Anreise, Einreise, Temperatur und Tigerhai-Platz wurden für die Webfassung ergänzt.

Häufige Fragen

Wo liegt Fuvahmulah?

Fuvahmulah liegt im Süden der Malediven im Indischen Ozean, 497 Kilometer südlich von Malé. Anders als die klassischen Malediveninseln hat sie kein schützendes Atoll, kein Außenriff und keine Lagune.

Wann ist die beste Reisezeit zum Tauchen auf Fuvahmulah?

Die Insel ist ganzjährig betauchbar. Tigerhaie zeigen sich das ganze Jahr, Fuchshaie ganzjährig mit saisonalen Schwankungen. Walhaie und ozeanische Mantas gibt es verstärkt von Februar bis Mai, Hammerhaie variabel.

Welches Tauchlevel brauche ich für Fuvahmulah?

Advanced Open Water wird empfohlen, denn Tiefe, Strömung und Blauwasser-Einstiege verlangen Aufmerksamkeit. Für den Tigerhai-Tauchgang selbst nennt Liquid Shark Divers Open Water als Minimum, für die tieferen Plätze empfiehlt die Basis Advanced Open Water.

Wie komme ich nach Fuvahmulah?

Du fliegst nach Malé (MLE) und von dort mit einem Inlandsflug nach Fuvahmulah (FVM). Die Flugzeit liegt je nach Quelle bei gut einer bis knapp anderthalb Stunden. Aktuelle Flugpläne gibt es bei den Airlines.

Welche großen Tiere gibt es außer Tigerhaien?

Fuchshaie an den Putzerstationen der Nord- und Südspitze, ozeanische Mantas, Hammerhaie und im Frühjahr auch Walhaie. Sichtungen lassen sich nicht garantieren.

Über die Autorin

Sina Ritter ist mehrfach international ausgezeichnete Unterwasserfotografin, Expeditionsleiterin und Gründerin von Liquid Shark Divers Fuvahmulah. Sie leitet regelmäßig internationale Expeditionen und Fotografie-Workshops und setzt sich für den Schutz von Haien und Walen sowie für verantwortungsvolle Tauchpraktiken ein. Website: sinaritter.com, Instagram: @sina.ritter.

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Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 08/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.