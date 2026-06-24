Tauchen in Coiba: Wildnis im Pazifik Panamas

Der Coiba-Nationalpark vor der Pazifikküste Panamas zählt zu den ursprünglichsten Tauchgebieten des Ostpazifiks. Strömungen, wechselnde Sichtweiten und Großfischbegegnungen prägen das Tauchen. Hammerhaie, Mantarochen, Buckelwale und riesige Fischschwärme machen jede Ausfahrt zu einem Abenteuer.



Während viele Taucher von den Malediven, Raja Ampat oder dem Roten Meer träumen, ist Coiba noch immer ein Geheimtipp. Wer bereit ist, sich auf wechselnde Bedingungen einzulassen, erlebt hier eines der letzten großen Wildnisreviere des Pazifiks.

Die Karte zeigt die Lage der Insel Coiba vor der Pazifikküste Panamas sowie wichtige Städte, Gebirgszüge und Inselgruppen des Landes.

Von Panama City nach Santa Catalina

Moderne Hochhäuser prägen das Stadtbild von Panama-Stadt, dem wirtschaftlichen Zentrum des mittelamerikanischen Landes.

Die Reise beginnt in Panama City. Rund 400 Kilometer westlich liegt Santa Catalina, das Tor zum Coiba-Nationalpark. Der kleine Küstenort hat sich seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Statt großer Hotelanlagen prägen Surfer, Taucher und Individualreisende das Ortsbild.

Für uns ist die Reise eine Rückkehr. Diesmal besuchen wir Coiba bewusst während der Regenzeit. Dann erreichen Buckelwale die geschützten Gewässer vor der Inselgruppe, um hier ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen.

Schon am Vorabend wird deutlich, dass Coiba anders ist. Das Wetter wechselt schnell, die See wirkt rauer als an vielen anderen Tropenzielen. Genau diese Unberechenbarkeit macht den Reiz des Gebiets aus.

Mit dem Schnellboot in den Nationalpark

Noch vor Sonnenaufgang verlässt das Schnellboot den kleinen Hafen von Santa Catalina. Die Überfahrt dauert je nach Seegang zwischen einer und anderthalb Stunden. Während die Crew die Ausrüstung vorbereitet, ziehen erste Regenschauer über den Pazifik.

Unter Wasser zeigt sich schnell, warum Coiba einen besonderen Ruf genießt. Die Bedingungen können innerhalb weniger Minuten wechseln. Aus kristallklaren 25 Metern Sicht werden plötzlich zehn Meter oder weniger. Strömungen entstehen scheinbar aus dem Nichts.

Dafür ist das Meer voller Leben. Weißspitzen-Riffhaie gehören beinahe zum Standardprogramm. Hinzu kommen Barrakudas, Adlerrochen, Mobulas und riesige Schwärme von Makrelen und Jacks. Überall herrscht Bewegung.

Hammerhaie zählen zu den begehrtesten Begegnungen im Coiba-Nationalpark und werden besonders zwischen April und August gesichtet. Neben Großfischen bietet Coiba auch spannende Makromotive wie Oktopusse, Garnelen und zahlreiche Rifffischarten. Gewaltige Fischschwärme gehören zu den eindrucksvollsten Erlebnissen beim Tauchen im Coiba-Nationalpark. Barrakudas ziehen oft in großen Schulen durch die strömungsreichen Gewässer des Nationalparks. Weißspitzen-Riffhaie gehören zu den häufigsten Haiarten im Coiba-Nationalpark und können ganzjährig beobachtet werden. Gitarrenrochen gehören zu den charakteristischen Bodenbewohnern der Gewässer rund um Coiba.

Die Contreras und die Begegnung mit Hammerhaien

Zu den bekanntesten Tauchplätzen im Coiba-Nationalpark gehören die Contreras. Die beiden Unterwasserberge ziehen pelagische Arten an und gelten als einer der besten Orte für Hammerhaibegegnungen.

Die Sicht ist an diesem Morgen alles andere als ideal. Erst in größerer Tiefe zeichnen sich die ersten Silhouetten ab. Einzelne Hammerhaie ziehen durch das Blau. Anders als an den berühmten Hotspots der Kokos- oder Galápagosinseln sind es meist keine großen Schulen. Gerade deshalb wirken die Begegnungen besonders intensiv.

Beim Auftauchen wartet die nächste Überraschung. Ein gewaltiger Makrelenschwarm zieht über den Pinnacle hinweg. Innerhalb weniger Sekunden befinden wir uns mitten in einem silbrig schimmernden Fischstrom. Für einen Moment scheint die gesamte Unterwasserlandschaft nur noch aus Bewegung zu bestehen.

Mantas gehören zu den spektakulärsten Begegnungen im Coiba-Nationalpark und werden besonders während der planktonreichen Monate regelmäßig gesichtet.

Ein Ökosystem voller Überraschungen

Coiba beeindruckt nicht nur durch Großfische. Das gesamte Ökosystem wirkt außergewöhnlich intakt.

Pazifische Gitarrenrochen ruhen im Sand, Zitterrochen ziehen über den Grund und zwischen den Korallen finden sich Harlekingarnelen oder Langnasenbüschelbarsche. Obwohl auch Makrofotografen interessante Motive entdecken, fällt es schwer, die Aufmerksamkeit lange auf kleine Lebewesen zu richten. Zu groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jederzeit ein Hai, ein Rochen oder ein riesiger Fischschwarm auftaucht.

Auch an Land zeigt sich die Wildnis. Brüllaffen kündigen Regenschauer an, Salzwasserkrokodile leben in den Mangroven und zahlreiche Vogelarten besiedeln die dichten Wälder der Inseln.

Nicht nur unter Wasser beeindruckt Coiba: Brüllaffen gehören zu den auffälligsten Bewohnern des Nationalparks. Zwischen Juli und Oktober zählen Buckelwale zu den spektakulärsten Begegnungen rund um Coiba. Reptilien wie Leguane sind auf Coiba ebenso zu Hause wie die berühmten Großfische vor der Küste. Weißspitzen-Riffhaie gehören zu den häufigsten Haiarten im Coiba-Nationalpark. Gewaltige Fischansammlungen prägen das Tauchen im nährstoffreichen Ostpazifik vor Coiba.

Wenn Buckelwale den Tauchgang begleiten

Während unseres Aufenthalts sind Buckelwale allgegenwärtig. Oft begleiten sie die Boote bereits auf der Anfahrt zu den Tauchplätzen.

Unter Wasser bleiben die Tiere meist unsichtbar. Stattdessen hörst Du ihre Gesänge. Mal klingt das Rufen wie ein fernes Grollen, mal scheint es direkt hinter dem nächsten Felsen zu entstehen. Die akustische Kulisse verleiht vielen Tauchgängen eine besondere Atmosphäre.

Nicht jeder Wal zeigt sich. Doch allein die Möglichkeit, jederzeit auf eine Walkuh mit Kalb oder einen vorbeiziehenden Bullen zu treffen, sorgt für zusätzliche Spannung.

Neben Großfischen beherbergt Coiba auch seltene Makromotive wie Froschfische, die perfekt an ihre Umgebung angepasst sind.

Vom Stillstand zum Spektakel

Wie schnell sich das Tauchen in Coiba verändern kann, erleben wir an einem Platz nahe Catalina.

Zwanzig Minuten lang passiert nahezu nichts. Die Unterwasserwelt wirkt leer. Dann erscheint plötzlich ein riesiger Makrelenschwarm. Innerhalb weniger Augenblicke sind wir von Tausenden Fischen umgeben.

Kurz darauf folgt einer jener Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Ein Riesenmanta taucht aus dem Plankton auf. Mehrfach kehrt er zurück, umkreist die Gruppe und gleitet durch die aufsteigenden Luftblasen. Für einige Minuten entsteht der Eindruck, als würde nicht der Taucher den Rochen beobachten, sondern umgekehrt.

Coiba verlangt Flexibilität

Coiba ist kein Revier für Taucher, die vorhersehbare Bedingungen suchen. Strömungen, Wetterumschwünge und wechselnde Sichtweiten gehören zum Alltag.

Gerade darin liegt jedoch die Faszination. Jeder Tauchgang fühlt sich anders an. Die Chance auf außergewöhnliche Begegnungen bleibt ständig präsent. Wer Erfahrung, Geduld und Abenteuerlust mitbringt, erlebt hier eine der produktivsten Unterwasserlandschaften des Ostpazifiks.

Tauchbedingungen in Coiba

Der Marine-Life-Kalender zeigt die besten Monate für Begegnungen mit Hammerhaien, Buckelwalen, Mantas, Bullenhaien und weiteren Großfischarten im Coiba-Nationalpark.

Die besten Chancen auf Hammerhaie bestehen zwischen April und August. Buckelwale erscheinen vor allem von Juli bis Oktober in den Gewässern des Coiba-Nationalparks. Bullenhaie werden überwiegend zwischen April und Oktober gesichtet, während Riesenmantas nahezu die gesamte Saison von Januar bis Oktober begleiten können. Weißspitzen-Riffhaie, große Fischschwärme, Schildkröten und Delfine gehören dagegen ganzjährig zum festen Inventar des Nationalparks.

Trockenzeit (Dezember bis April)

In den Monaten der Trockenzeit zeigen sich Meer und Wetter meist stabiler. Sichtweiten zwischen zehn und 25 Metern sind häufig. Hammerhaie, Barrakudas, Makrelenschwärme und gelegentlich Mantas gehören zu den Höhepunkten.

Regenzeit (Mai bis November)

Die Regenzeit bringt stärkere Strömungen, häufigere Schauer und geringere Sichtweiten von fünf bis 15 Metern. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit für Begegnungen mit Buckelwalen, Mantas und großen pelagischen Fischarten deutlich an.

Der Coiba-Nationalpark umfasst die Hauptinsel Coiba und zahlreiche kleinere Inseln vor der Pazifikküste Panamas.

Wassertemperaturen

Die Temperaturen liegen ganzjährig zwischen 25 und 29 Grad Celsius. Kalte Thermoklinen können die Werte kurzfristig auf etwa 22 Grad Celsius sinken lassen.

Reiseinformationen

Anreise

Internationale Flüge landen am Tocumen International Airport (PTY) in Panama City. Von dort erfolgt die Weiterreise nach Santa Catalina per Shuttle oder Privattransfer.

Tauchen

Die meisten Ausfahrten starten früh am Morgen. Nach einer 60- bis 90-minütigen Bootsfahrt erreichen Taucher die Plätze im Coiba-Nationalpark. Üblich sind zwei bis drei Tauchgänge pro Tag. Zwischen den Tauchgängen werden oft unbewohnte Inseln für Oberflächenpausen angelaufen.

Unterkunft

Santa Catalina bietet eine Auswahl kleiner Hotels, Gästehäuser und Tauchresorts. Große Hotelanlagen gibt es nicht.

Dieser Beitrag wurde verfasst von Jan Finsterbusch und erschien in TAUCHEN-Ausgabe 02/26. Die Web-Fassung wurde redaktionell angepasst.

Das Hotel Santa Catalina dient vielen Tauchern als Ausgangspunkt für Ausfahrten in den Coiba-Nationalpark.

Coiba Nationalpark

Panama Tourism Authority

Coiba National Park (UNESCO)

FAQ: Tauchen im Coiba-Nationalpark

Wo liegt der Coiba-Nationalpark?

Der Coiba-Nationalpark liegt vor der Pazifikküste Panamas im Golf von Chiriquí. Ausgangspunkt für Tauchausfahrten ist meist der Küstenort Santa Catalina im Westen des Landes.

Wann ist die beste Reisezeit zum Tauchen in Coiba?

Coiba kann ganzjährig betaucht werden. Die Trockenzeit von Dezember bis April bietet meist stabilere Bedingungen und bessere Sichtweiten. Zwischen Juli und Oktober sind Buckelwale besonders häufig anzutreffen.

Welche Haie kann man in Coiba sehen?

Zu den häufigsten Haiarten gehören Weißspitzen-Riffhaie. Je nach Saison sind außerdem Hammerhaie, Bullenhaie und gelegentlich Walhaie zu beobachten.

Gibt es Mantarochen in Coiba?

Ja. Riesenmantas gehören zu den spektakulärsten Begegnungen im Coiba-Nationalpark. Die Chancen auf Sichtungen sind besonders in planktonreichen Monaten hoch.

Ist Tauchen in Coiba für Anfänger geeignet?

Viele Tauchplätze sind durch Strömungen und wechselnde Sichtweiten anspruchsvoll. Für einige Spots wird Taucherfahrung empfohlen. Es gibt jedoch auch ruhigere Tauchplätze für weniger erfahrene Taucher.

Wie erreicht man den Coiba-Nationalpark?

Die Anreise erfolgt zunächst nach Panama City. Von dort geht es auf dem Landweg nach Santa Catalina. Die Tauchplätze im Nationalpark werden per Schnellboot erreicht. Die Überfahrt dauert je nach Wetter zwischen 60 und 90 Minuten.

Wie warm ist das Wasser in Coiba?

Die Wassertemperaturen liegen ganzjährig meist zwischen 25 und 29 Grad Celsius. In Thermoklinen können die Temperaturen zeitweise auf etwa 22 Grad Celsius fallen.

Warum gilt Coiba als eines der besten Tauchgebiete Panamas?

Der Coiba-Nationalpark gehört zu den artenreichsten Meeresgebieten des Ostpazifiks. Große Fischschwärme, Haie, Mantarochen, Buckelwale und eine weitgehend intakte Unterwasserwelt machen das Gebiet zu einem der spektakulärsten Tauchreviere Mittelamerikas.