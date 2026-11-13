Norwegens Fjorden: Grenzland unter Wasser

Kelpwälder vor den Inseln von Flatanger, ein Weltkriegswrack im Namsenfjord, Wildlachse in Bindal und Tiefseebewohner im Trondheimfjord: TAUCHEN-Autor Lars von Ritter Zahony war im Herbst mit dem Veranstalter Northern Explorers auf Recherchereise durch Mittelnorwegen. Ein Reisebericht für erfahrene Kaltwassertaucher, die Begegnungen suchen, die man sonst nur aus Tiefseefilmen kennt.

Text und Fotos: Lars von Ritter Zahony

Erschienen in TAUCHEN 06/2026

Wer träumt nicht von einem Tauchurlaub in tropischen Gewässern? Komfortable Hotels, exzellentes Essen, bunte Riffe und perfekt organisierte Tauchbasen. Doch manchmal regt sich ein anderer Ruf – leise, aber unüberhörbar: der Ruf nach dem Unbekannten. Nach echtem Abenteuer. Nach einer Welt, die nicht auf Postkarten existiert, sondern in den Tiefen des Nordens verborgen liegt. Genau dieser Ruf führte uns in die Fjorde Norwegens, in eine Region, die rau, wild und mystisch ist – und deren Unterwasserwelt noch immer Geheimnisse birgt.

Tauchen in den tiefen Fjorden Norwegens ist ein Erlebnis voller Magie und Entdeckung, aber auch voller Herausforderungen. Sie fordern den Taucher auf mehreren Ebenen heraus – körperlich, technisch und mental.

Über dem Fjord stürzt ein Wasserfall hinab. Im Herbst färbt sich die Landschaft in Gold, Rot und Kupfer. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Die Reise sollte ein Roadtrip durch verschiedene Habitate der Fjorde werden – mit dem Ziel, seltene, mysteriöse Kreaturen zu finden, die kaum jemand kennt. Und während sich die Landschaft in ein Farbenmeer aus Gold, Rot und Kupfer verwandelt – der norwegische »Indian Summer« –, ziehen Elche durch die Wälder, kreisen Seeadler über den Fjorden. Und nachts, wenn das Glück mitreist, tanzen die Nordlichter über dem Himmel wie flüsternde Geister. Dies ist kein gewöhnlicher Tauchurlaub. Dies ist eine Expedition. Eine Reise in das Grenzland unter Wasser.

Das Wichtigste in Kürze

Region: Mittelnorwegen am Norwegischen Meer, Provinz Trøndelag und der Süden von Nordland

Stationen der Reise: Inseln vor Flatanger, Namsenfjord, die Lachsflüsse von Bindal-Terråk und der Trondheimfjord

Tauchen: Kelpwälder und Steilhänge, das Weltkriegswrack HMT Aston Villa zwischen 18 und rund 30 Metern, Flusstauchgänge bei etwa sechs Grad, Fjordwände, die direkt vom Ufer auf hundert Meter abfallen

Begegnungen auf dieser Reise: Tiefseemedusen, Chimären, Fleckhai, Schleimaale, Seeteufel, Lachse und Meerforellen

Für wen: erfahrene Taucher; laut Autor sind gute Navigation, Tiefenkontrolle und Buddy-System hier überlebenswichtig

Veranstalter: Northern Explorers aus Nord-Statland; die Deep-Sea-Tour in Namsfjord und Trondheimfjord läuft laut Anbieter zwischen September und November (Stand: November 2026)

Labyrinth aus Fels und Wasser

Unser erstes Ziel: die vorgelagerten Inselgruppen rund um Hammarøya und Skingen in der Nord-Flatangerregion. Hier, wo der Fjord ins offene Norwegische Meer übergeht, zerschneiden hunderte kleine Felsinseln die Küste zu einem gewaltigen Labyrinth. Jeder Spalt, jede Bucht, jede Rinne könnte ein neuer Tauchplatz sein – und viele sind noch namenlos, unbetaucht, unerforscht.

Das Wasser ist klar, kalt und voller Leben: In den Kelpwäldern aus riesigen Braunalgen tummeln sich Krebse, Jungfische und Nacktschnecken. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Das Wasser ist klar, kalt und voller Leben. In den Kelpwäldern aus riesigen Braunalgen tummeln sich Krebse, Jungfische, Nacktschnecken und sogar der majestätische Seeteufel. Die Steilhänge sind übersät mit Seenelken, Anemonen, Seesternen und Schlangensternen, die sich wie Tänzer über den Sandboden bewegen. Die starke Strömung bringt Plankton – und mit ihm ein Festmahl für die Unterwasserwelt.

Die Steilhänge sind übersät mit Seenelken und Anemonen. Foto: © Lars von Ritter Zahony

An den steilen Fjordwänden zeigt sich, wie nah Abenteuer und Erkenntnis beieinanderliegen: Jeder Meter Abstieg öffnet ein Kapitel, das bislang kaum jemand gelesen hat.

Namsenfjord: Wracktauchen mit Geschichte

Der Namsenfjord in Trøndelag ist nicht nur landschaftlich beeindruckend – er birgt auch Relikte aus dunkler Vergangenheit. Unser erster Tauchgang hier führt uns zum Wrack der HMT Aston Villa, einem im Zweiten Weltkrieg versenkten Trawler. Nach dem Durchdringen der obersten, dunkelbraun gefärbten Süßwasserschicht wurde es schlagartig dunkel. Das Wrack liegt in steiler Schräglage – das Heck in 18 Metern, der Bug in rund 30 Metern Tiefe.

Beim Abtauchen scheint die Zeit stillzustehen. Zwischen den verrosteten Platten leben Dorsche, Köhler, Plattfische, Hummer und farbenfrohe Nacktschnecken. Die Wrackteile sind von Anemonen, Seeigeln und Krabben besiedelt – ein lebendiges Denkmal, eine Zeitkapsel unter Wasser.

Am felsigen Ufer des Hafens liegt ein Fischerboot vertäut. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Schleimaale: Begegnung mit Urzeitwesen

Die weiteren Tauchgänge führen uns tiefer in die Fjorde – auf der Suche nach einem Wesen, das wie aus einer anderen Welt wirkt: dem Schleimaal (Myxine glutinosa). Diese urzeitlichen Tiere leben auf weichem Grund in Tiefen von 30 bis über 1300 Metern. Sie sind keine Schönheiten, aber faszinierend. Kieferlose Wirbeltiere, über 300 Millionen Jahre alt, die bei Gefahr Schleim produzieren, der Raubtiere abschreckt. Sie sind die Totengräber der Meere, die den Ozean reinigen und das Gleichgewicht bewahren.

Die mystische Atmosphäre, die Dunkelheit, die fremdartigen Kreaturen – all das kann überwältigend sein. Das Tauchen in diesen Gewässern ist nicht nur körperlich fordernd, sondern auch psychisch intensiv. Es verlangt Ruhe, Fokus und die Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen.

Unter Wasser folgen die Taucher einer steil abfallenden Felswand, bis in der Tiefe ein leuchtender Seestern aufscheint. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Bindal-Terråk: Wo die Lachse wandern

Weiter geht es, jetzt ins Landesinnere – zu den Wildlachsflüssen der Region Bindal-Terråk. In kristallklarem Wasser mit etwa sechs Grad Celsius beobachten wir wandernde Lachse und Meerforellen, die sich durch Stromschnellen und Wasserfälle kämpfen, um ihre Geburtsflüsse zu erreichen. Im Spätherbst beginnt das Laichen – ein uraltes Ritual, das sich seit Jahrtausenden wiederholt.

Doch die Bestände sind bedroht: Überfischung, Klimawandel und Lebensraumverlust setzen dem König der Flüsse zu. Umso kostbarer ist jeder Blick auf diese majestätischen Tiere.

Im klaren Wasser der Flüsse von Bindal-Terråk ziehen Lachse und Meerforellen zu ihren Laichgründen. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Im Schatten der Tiefe: der Trondheimfjord

Das letzte Ziel unserer Rundreise führte uns in den Trondheimfjord – ein Ort, der wie geschaffen scheint für jene, die das Unbekannte suchen. Die Wasseroberfläche mag ruhig wirken, eingerahmt von malerischen Hütten und ländlichen Schafweiden. Doch unter Wasser verbirgt sich eine Welt, die zu Norwegens bestgehüteten Geheimnissen zählt.

Über dem Wald liegen die ersten Schneespuren des nahenden Winters, feiner Puder auf dunklen Tannen. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Hier, wo die steilen Wände der Fjordlandschaft nur wenige Meter vom Ufer entfernt hundert Meter tief ins Dunkel abfallen, beginnt das Reich der Tiefseeorganismen. In strömungsreichen Zonen, wo kaltes, nährstoffreiches Wasser auf uralte Felsformationen trifft, begegnet man Wesen, die sonst nur in den Tiefen der Ozeane vermutet werden.

Das ist faszinierend, aber auch gefährlich. Wer sich in der Tiefe verliert oder die Orientierung verliert, kann schnell in kritische Situationen geraten. Gute Navigation, Tiefenkontrolle und Buddy-System sind hier überlebenswichtig.

Die Erscheinung der Medusen

Der erste Tauchgang im Trondheimfjord begann an einem kalten, trüben Regentag. Frischer Schnee lag bereits auf den Bergspitzen – ein stiller Vorbote des nahenden Winters. Doch unter Wasser war davon nichts zu spüren. Schon beim ersten Abtauchen spüren wir, dass dies kein gewöhnlicher Tauchgang ist. Nach nur wenigen Metern wurde es schlagartig dunkel wie bei einem Nachttauchgang.

In etwa 30 Metern Tiefe geschah es: Wie eine Erscheinung in der Nacht tauchte die tiefrote Glocke einer Tiefseemeduse (Periphylla periphylla) auf, fast 40 Zentimeter im Durchmesser. Ihre Tentakel pulsierend, ihr Körper schwebend – ein Wesen wie aus einem Traum. Dann folgte die nächste. Und noch eine. Bald waren wir umgeben von diesen geheimnisvollen Kreaturen, die lautlos aus den unbeleuchteten Tiefen aufstiegen – auf dem Weg zu Zielen, die nur sie kennen.

In etwa 30 Metern Tiefe taucht im Trondheimfjord die tiefrote Glocke einer Tiefseemeduse (Periphylla periphylla) auf. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Die Geister der Tiefe

Bei weiteren Tauchgängen im Fjord begegneten wir weiteren Bewohnern: Krebsen, die in den Geröllzonen leben, und Tiefseekorallen, die in leuchtendem Gelb und Orange auf den Felsen wachsen. Und dann – die Chimäre (Chimaera monstrosa), auch Seekatze genannt. Mit ihren riesigen Koboldaugen und der bizarr geformten Nase wirkt sie wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Bei Nachttauchgängen konnten wir sie beobachten, wie sie langsam über den Grund glitt – auf der Suche nach Krebstieren und Muscheln.

Die Chimäre (Chimaera monstrosa), auch Seekatze genannt, sucht bei Nacht am Grund nach Krebstieren und Muscheln. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Doch das war nicht alles. Auch der Fleckhai (Galeus melastomus), ein kleiner, eleganter Tiefseehai, zeigte sich. Meist lebt er in Tiefen zwischen 200 und 500 Metern. Doch hier, im Trondheimfjord, ist er für Taucher erreichbar. Solche Begegnungen sind selten – und kostbar. Sie erinnern uns daran, warum es sich lohnt, die Komfortzone zu verlassen.

Der Fleckhai (Galeus melastomus) lebt meist in 200 bis 500 Metern Tiefe. Im Trondheimfjord ist er für Taucher erreichbar. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Jede Erscheinung aus der Tiefe – ob Meduse, Chimäre oder Fleckhai – erinnert daran, dass diese Landschaften näher an der Tiefsee liegen als am vertrauten Küstenmeer.

Korallen in leuchtendem Orange wachsen auf den Felsen der Fjorde. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Farbige Seeigel leuchten zwischen den Felsen. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Krebse leben in den Geröllzonen der Fjorde. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Schlangensterne wie glimmende Funken: kleine Lichtblicke in der Stille des Nordens. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Der Trondheimfjord ist mehr als ein Tauchplatz. Er ist ein Tor zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der die Zeit stillsteht, in der uralte Wesen leben und in der das Licht nur selten den Grund erreicht. Wer hier taucht, taucht nicht nur in Wasser – sondern in Geschichte, in Mythos, in das Unbekannte. Denn in einer Welt, die immer kartierter, berechneter und vorhersehbarer wird, gibt es sie noch – die Orte, die uns staunen lassen. Die uns Demut lehren. Und die uns zeigen, dass das wahre Abenteuer dort beginnt, wo die Dunkelheit tiefer wird.

Am schlammigen Grund des Fjords ragen Seefedern wie fragile Antennen aus der Dunkelheit. Foto: © Lars von Ritter Zahony

In den norwegischen Fjorden beginnt das Unbekannte nicht in der Tiefe – es beginnt dort, wo das Licht verschwindet und die Grenzen unserer Wahrnehmung spürbar werden.

Expedition ins Unbekannte

Während sich die Menschen an Land auf den Winter vorbereiten, lebt das Wasser weiter. Die Fjorde und Flüsse Norwegens folgen einem Rhythmus, der sich seit Jahrtausenden nicht verändert hat. Hier unten gibt es keine Jahreszeiten, keine Eile – nur das stille Pulsieren des Lebens.

Norwegens Fjorde sind kein Ort für Pauschaltouristen. Sie sind ein Grenzland – wild, mystisch, herausfordernd. Doch wer sich darauf einlässt, wird belohnt mit Begegnungen, die man sonst nur aus Tiefseefilmen kennt. Mit einer Natur, die urtümlich und unberührt ist. Und mit einem Gefühl, das bleibt: Hier draußen, in den Tiefen der norwegischen Fjordlandschaft, beginnt das echte Abenteuer.

Reiseinfo: Tauchen in Mittelnorwegens Fjorden

Destination Norwegen, Mittelnorwegen am Norwegischen Meer. Flatanger und der Namsenfjord bei Namsos liegen in der Provinz Trøndelag, Bindal mit dem Ort Terråk im Süden der Provinz Nordland. Der Trondheimfjord reicht von der Küste bis tief ins Landesinnere von Trøndelag. Art der Reise Recherchereise des Autors im Herbst mit Northern Explorers: Roadtrip mit Tauchgängen an verschiedenen Stationen, von den Inseln vor Flatanger über Namsenfjord und die Lachsflüsse in Bindal-Terråk bis in den Trondheimfjord. Veranstalter Northern Explorers ↗ (Anja Dietze und Sven Gust), Nord-Statland. Die Deep-Sea-Tour führt laut Anbieter an Tauchplätze im Namsfjord und Trondheimfjord, für Kleingruppen von vier bis sechs Teilnehmern, Termine individuell zwischen September und November. Im Sommer sind wegen der Helligkeit keine Nachttauchgänge möglich. Anreise Nächster großer Flughafen ist Trondheim-Værnes. Die Stationen der Reise liegen weit auseinander, für die Rundreise braucht es ein eigenes Fahrzeug oder einen organisierten Transfer. Reisezeit Der Autor war im Herbst unterwegs, als sich die Wälder färbten und auf den Bergen der erste Schnee lag. Das Laichen der Lachse beginnt im Spätherbst. Die Deep-Sea-Tour bietet Northern Explorers zwischen September und November an. Wasser und Sicht In den Lachsflüssen hatte das Wasser bei der Reise etwa sechs Grad. Im Trondheimfjord liegen laut Anbieter 8 bis 12 Grad bei 5 bis 20 Metern Sicht; eine ein bis vier Meter dicke, dunkelbraune Süßwasserschicht macht das Wasser darunter dunkel. Trockentauchanzug empfohlen. Tauchen Kelp, Steilhänge und Strömung vor Flatanger, das Wrack der HMT Aston Villa (Heck in 18, Bug in rund 30 Metern) im Namsenfjord, Fjordwände im Trondheimfjord, die vom Ufer auf hundert Meter abfallen. Laut Anbieter meist Landtauchgänge mit teils anstrengendem Ein- und Ausstieg, Nachttauchgänge in völliger Dunkelheit mit Haupt- und Backup-Lampe, Maximaltiefe meist 30, an den Lophelia-Riffen bis 40 Meter. Stahlflaschen mit 10, 12 oder 15 Litern und DIN-Doppelventil (200 bar) sowie Blei stellt der Veranstalter. Preise Deep-Sea-Tour laut Anbieter ab 3550 Euro pro Person (Stand: November 2026). Aktuelle Preise beim Anbieter. Erfahrung Nur für erfahrene Taucher, die mit Kälte, Dunkelheit und Tiefe umgehen können. Gute Navigation, Tiefenkontrolle und ein eingespieltes Buddy-Team sind Voraussetzung. Infos visitnorway.de ↗ (offizielle Tourismusseite Norwegens) Stand: November 2026

Die Chimäre frontal im Licht: ein lautloser Bote aus der Dunkelzone des Fjords. Foto: © Lars von Ritter Zahony

Häufige Fragen

Wo kann man in Norwegens Fjorden tauchen?

Die beschriebene Reise führte durch Mittelnorwegen: zu den Inseln rund um Hammarøya und Skingen vor Flatanger, in den Namsenfjord, zu den Lachsflüssen von Bindal-Terråk und in den Trondheimfjord.

Welche Tiere sieht man beim Tauchen im Trondheimfjord?

Auf dieser Reise begegnete der Autor Tiefseemedusen (Periphylla periphylla), Chimären, auch Seekatzen genannt, und dem Fleckhai, einem kleinen Tiefseehai. Dazu kamen Krebse, Tiefseekorallen, Seefedern und Seeigel. Begegnungen wie diese sind nicht planbar.

Warum leben Tiefseetiere im Trondheimfjord in Tauchtiefe?

Die Fjordwände fallen oft nur wenige Meter vom Ufer entfernt auf hundert Meter ab. Unter der Süßwasserschicht wird es schnell dunkel, und in strömungsreichen Zonen trifft kaltes, nährstoffreiches Wasser auf die Felsen. Den Fleckhai etwa, der meist in 200 bis 500 Metern lebt, erreichen Taucher hier.

Wie tief liegt das Wrack der HMT Aston Villa?

Der im Zweiten Weltkrieg versenkte Trawler liegt im Namsenfjord in steiler Schräglage: das Heck in 18 Metern, der Bug in rund 30 Metern Tiefe.

Welche Erfahrung brauche ich für Fjordtauchgänge in Norwegen?

Die Tauchgänge sind körperlich, technisch und mental fordernd. Kälte, Dunkelheit und steil abfallende Wände verlangen gute Navigation, sichere Tiefenkontrolle und ein eingespieltes Buddy-Team.

Wann ist eine gute Zeit für eine Tauchreise in Norwegens Fjorde?

Der Autor war im Herbst unterwegs, zur Zeit der Laubfärbung, der ersten Nordlichter und der Lachswanderung. Northern Explorers bietet die Deep-Sea-Tour zwischen September und November an, weil im hellen Sommer keine Nachttauchgänge möglich sind.

Wie kalt ist das Wasser im Trondheimfjord?

Laut Veranstalter Northern Explorers hat das Wasser etwa 8 bis 12 Grad, die Sicht liegt zwischen 5 und 20 Metern. Empfohlen wird ein Trockentauchanzug. In den Lachsflüssen von Bindal-Terråk maß der Autor etwa sechs Grad.

Über den Autor

Lars von Ritter Zahony ist Unterwasserfotograf und schreibt für TAUCHEN, zuletzt über das Käfigtauchen mit Weißen Haien an den Neptune Islands. Mehr Bilder auf Instagram ↗.

Mehr zum Thema

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 06/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.