Familienurlaub mit Teenagern: Warum eine Tauchsafari in Ägypten?

Familienurlaub mit Teenagern – das ist gar nicht so einfach.

Die einen wollen Entspannung, die anderen Action.

Die einen wünschen sich Komfort, die anderen ein Abenteuer. Doch es gibt sie – die seltene Kombination aus all dem: eine Tauchsafari in Ägypten mit »Jugendlichen« an Bord.

Text: Tobias Friedrich/Alexander Kassler

Ägypten ist eines der vielseitigsten Reiseziele für tauchbegeisterte Familien – und liegt nur rund vier Flugstunden von Mitteleuropa entfernt. Kein Jetlag, kein Tropenklima, keine langen Transfers. Stattdessen: Sonne, Meer und eine völlig andere Welt.

Das Rote Meer zählt zu den schönsten Tauchrevieren der Erde. Farbenprächtige Korallenriffe, Delfine, Schildkröten, Muränen, Napoleons – mit etwas Glück sogar Seekühe oder Walhaie. Die Bedingungen sind ideal: glasklare Sicht, warmes Wasser und meist ruhige See. Perfekt für junge Taucher, Einsteiger und Schnorchler – aber ebenso faszinierend für erfahrene Taucher.

M/Y Omneia Spirit – die schwimmende Familienbasis

Die M/Y Omneia Spirit ist speziell für Tauchsafaris konzipiert und verbindet funktionales Design mit hohem Komfort. Geräumige Kabinen, hervorragendes Essen und großzügige Gemeinschaftsbereiche schaffen eine entspannte Atmosphäre.

Besonders für Familien entscheidend: die Crew. Die ägyptischen Crewmitglieder haben ein großes Herz für Kinder und Jugendliche, sind aufmerksam, geduldig und immer ansprechbar. Sie erklären, motivieren, lachen – und sorgen dafür, dass sich auch junge Gäste vom ersten Moment an willkommen fühlen.

Tauchen, lernen, wachsen

Das Tauchen ist das Herzstück der Reise. Jugendliche werden individuell betreut, erhalten je nach Bedarf eigene Tauchlehrer oder Divemaster und nehmen an alters- und ausbildungsangepassten Tauchgängen teil. Vom ersten Atemzug unter Wasser über bunte Riffe bis hin zu Wracks und Nachttauchgängen – alles ist möglich. Die Begeisterung nach dem ersten Nachttauchgang ist unvergesslich. Für Eltern ein echtes Plus: Die Jugendlichen sind sinnvoll beschäftigt, lernen Verantwortung, bauen Selbstvertrauen auf – und fallen abends müde, glücklich und voller Eindrücke ins Bett.

Nachgefragt

INTERVIEW MIT DEN KIAN (12 Jahre) und DORIAN (14 Jahre), die beide bei der Tauchsafari dabei sein durften…



Ist es nicht langweilig, eine ganze Woche lang mit den Eltern auf einem Boot zu verbringen?

Kian: Nein, gar nicht. Man hat viel Freizeit, kann vom Boot springen, mit dem Zodiac um die Ecke fahren, viel essen und tauchen. Es ist alles sehr schön.

Dorian: Die Crew ist sehr unterhaltsam, und man kann sich entspannen und schlafen, wann man will.



Was hat euch auf dem Boot am besten gefallen – und was gar nicht?

Dorian: Am besten: das Essen und die Dive-Guides. Auch sonst war eigentlich alles richtig gut.

Kian: Mir hat am meisten gefallen, dass wir die Zodiacs fahren durften. Die Dive-Guides waren auch sehr cool. Insgesamt war alles super.



War es nicht anstrengend, jeden Tag zu tauchen?

Kian: Nein. Die Tauchgänge sind nicht so schwer, und man kann auch mal einen auslassen. Außerdem sieht man sehr schöne Sachen.

Dorian: Es war nicht anstrengend. Die Dive-Guides planen so, dass man mit der Strömung taucht und nicht dagegen.



Was hat euch am besten beim Tauchen gefallen?

Kian: Die Korallen und die Meerestiere – wir haben Delfine gesehen und viele andere Arten, zum Beispiel Schildkröten, Nacktschnecken und Muränen.

Dorian: Besonders das berühmte Wrack »Thistlegorm«; ich fand es sehr interessant und groß. Am besten gefielen mir die Motorräder im Wrack – britische Maschinen.



Habt ihr euch auch mal gelangweilt?

Kian: Meistens gab es etwas zu tun: Bücher, Brettspiele, etwas zu trinken holen, Power-Naps, mit anderen Kindern spielen.

Dorian: Es gab immer Beschäftigung – ausruhen, mit anderen Kindern spielen, lesen oder etwas Eigenes machen.



Würdet ihr das nochmal machen – oder lieber Hotel mit Strand?Kian: Ich würde es nochmal machen. Man ist jeden Tag woanders, hat unterschiedliche Tauchplätze und sieht nicht immer das Gleiche.

Dorian: Auf jeden Fall wieder Boot. Vom Strand sieht man meistens Sand und Wasser; vom Boot aus viel mehr – Korallen, Fische, Teile versunkener Schiffe.

Tauchsafari heißt: mehr als nur Tauchen

Zwischen den Tauchgängen bleibt viel Raum für Entspannung und gemeinsame Erlebnisse:

Chillen auf dem Sonnendeck, Lesen, Spielen, Gespräche mit Blick aufs Meer. Dazu kommen abwechslungsreiche Aktivitäten wie Schnorcheln mit Delfinen, Stand-up-Paddling oder ein Landgang auf kleinen Inseln – barfuß durch weißen Sand, Krebse beobachten, Freiheit spüren.

Gerade Teenager schätzen diese Mischung aus Selbstständigkeit und Gemeinschaft. Freundschaften entstehen ganz nebenbei, Eltern müssen nicht ständig „unterhalten“, sondern erleben, wie ihre Kinder sich frei, sicher und neugierig an Bord bewegen.

Sicherheit auf Tauchsafari – besonders für Familien

Sicherheit hat auf der M/Y Omneia Spirit oberste Priorität. Jeder Taucher trägt ein ENOS-System, einen elektronischen Notrufsender. Hinzu kommen ausführliche Sicherheitsbriefings, moderne Technik und eine erfahrene Crew, die jederzeit weiß, was zu tun ist.

Für Eltern, deren Kinder zum ersten Mal im offenen Meer tauchen, schafft das Vertrauen – und echte Entspannung.

Warum eine Tauchsafari mit Teenagern funktioniert

Eine Tauchsafari mit Jugendlichen bedeutet nicht Verzicht, sondern Gewinn. Jugendliche entwickeln Teamgeist, Respekt für Natur und Umwelt sowie Selbstvertrauen. Eltern erleben ihre Kinder aus einer neuen Perspektive – offen, mutig und begeistert.

Abenteuer statt Hotelroutine

Entschleunigung ohne Langeweile

Lernen durch Erleben

echte gemeinsame Erlebnisse

Fazit: Familienurlaub neu definiert

Wer einen besonderen Familienurlaub sucht – fernab von All-Inclusive-Anlagen und Daueranimation – findet auf einer Tauchsafari im Roten Meer die perfekte Alternative.

Die M/Y Omneia Spirit war für uns mehr als ein Schiff: ein Zuhause auf dem Wasser, ein Sprungbrett ins Abenteuer und eine Plattform für unvergessliche Familienmomente.

Ägypten ist dafür einfach ideal.

Reiseziel auf einen Blick

Land: Ägypten

Ägypten Region: Rotes Meer

Rotes Meer Tauchgebiet: Offshore-Riffe & Inseln

Offshore-Riffe & Inseln Reiseform: Tauchsafari

Tauchsafari Schiff: M/Y Omneia Spirit

M/Y Omneia Spirit Zielgruppe: Familien mit Teenagern, Einsteiger & erfahrene Taucher

Reiseinfo

Für welche Kids geeignet? Jugendliche ab etwa 12 Jahren (mit oder ohne Tauchschein), gerne sportlich und offen für Neues. Eltern, die ihren Kindern etwas Besonderes schenken und dabei selbst ein bisschen Kind sein wollen. Die Tauchsafari für und mit Jugendlichen wird auch 2026 wieder angeboten.



Eckdaten

Schiff: M/Y Omneia Spirit

Route: Süd bis Dolphin House Sataya ab Hurghada, an Hurghada

Termin: 6.8. bis 13.8.2026

Kabine: Twin Lower Deck

Preis: ab 1.299 Euro, Teenies unter 18 Jahre ab 1.049 Euro



Buchung: www.omneia.de