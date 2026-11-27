Raja Ampat im äußersten Osten Indonesiens steht bei vielen Tauchern ganz oben auf der Wunschliste. Jess Zenner hat den Archipel nicht vom Liveaboard aus erkundet: Fünf Tage war sie mit dem Tauchanbieter Scuba Republic unterwegs, tauchte an Spots wie Melissa’s Garden und Cape Kri und schlief jede Nacht bei Einheimischen – in Stelzenhütten, Strandhütten und einmal mit Bettwanzen. Eine Reise für dich, wenn dir die Nähe zum Inselleben wichtiger ist als Komfort.

Text: Jess Zenner · Fotos: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum), Martin Strmiska, shutterstock

Erschienen in TAUCHEN 09/2026

Versteckt im äußersten Osten Indonesiens liegt ein Ort, der für viele passionierte Taucher ganz oben auf der Wunschliste steht: Raja Ampat. Der Archipel in West-Papua besteht aus mehr als 1500 Inseln und ist mit seinen weißen Sandstränden, dichtem Dschungel und schroffen Klippen schon über Wasser eindrucksvoll. Das eigentliche Juwel aber liegt unter der Oberfläche: Hier befindet sich eine der artenreichsten und spektakulärsten Unterwasserwelten unseres Planeten. Nicht ohne Grund wird Raja Ampat auch »das letzte Paradies« genannt. Wer hier abtaucht, gleitet durch Riffe voller Korallen in unzähligen Farbnuancen, vorbei an riesigen Fischschwärmen und durch meist glasklare Sichtweiten – Tauchgänge, die in Erinnerung bleiben.

Das Abenteuer beginnt

Als frischer Divemaster bin ich besonders aufgeregt, als ich mit meiner schweren Tauchtasche über die kleine Lücke vom Steg auf das Tauchboot hüpfe, das ich in den nächsten fünf Tagen fast mein Zuhause nennen werde. Fast, denn geschlafen wird darauf nicht. Der Tauchanbieter Scuba Republic hat mit seiner Tauchsafari ein besonderes Konzept entwickelt: Anders als auf einem klassischen Liveaboard geht es abends nach den Tauchgängen an Land zu den Einheimischen. Übernachtet wird in einfachen Holz- und Strohhütten, mal auf Stelzen im Wasser, mal direkt am Strand.

Für mich ein unschlagbares Modell, von dem beide Seiten profitieren. Schließlich hat man so nicht nur die Möglichkeit, die einzigartigen Tauchplätze Raja Ampats zu entdecken, sondern auch verschiedene Inseln der Region kennenzulernen, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen und Raja Ampat auf besonders authentische Weise zu erleben.

Fast ein Zuhause für fünf Tage: Auf dem Safari-Boot finden zehn Gäste und sechs Crew-Mitglieder Platz. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Friwen Wall

Das Safari-Boot ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Insgesamt zehn Gäste und sechs Crew-Mitglieder finden Platz. Als wir Waigeo in Richtung Westen verlassen, ist es bereits Mittag. Für den ersten Tag steht deshalb nur ein Tauchgang an. Wir starten zum Eingewöhnen an der »Friwen Wall«. Obwohl dieser Tauchgang vor allem der Einschätzung unserer Tauchfähigkeiten dient, wird mir schon jetzt klar, warum so viele Taucher von dieser Region schwärmen.

Bei minimaler Strömung und einer Sicht von bis zu 30 Metern geht es vorbei an Fledermausfischen, Wimpelfischen, Kaiserfischen, bunten Anemonen und wunderschönen Gorgonien. Unter einem Fels entdecken wir einen Krokodilfisch und einen Riesenzackenbarsch. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben einen Picasso-Drückerfisch und bin sofort verliebt – nicht ahnend, dass dies erst der Anfang ist.

Gut getarnt: Einen Krokodilfisch entdeckt die Autorin gleich beim ersten Tauchgang unter einem Fels. Symbolbild. Foto: StayAhead/shutterstock

Am Abend werden wir zur Besir Bay gebracht. Als das kleine Beiboot in die Bucht einfährt, kann ich meinen Augen kaum trauen. Unsere Unterkunft – eine Stelzenhütte auf dem Wasser – liegt vor einer kleinen, einsamen Insel mit schroffen Felswänden und kristallblauem Wasser. Dahinter breitet sich der schönste Sonnenuntergang aus, den ich je gesehen habe. Und dabei übertreibe ich nicht.

Erste Nacht auf dem Wasser: die Stelzenhütten in der Besir Bay. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Zwischen Mantas und Barrakudas

Der zweite Tag startet genauso spektakulär wie der erste. Gleich nach dem Abtauchen an der »Citrus Ridge« finde ich mich inmitten eines wirbelnden Schwarms aus Barrakudas und Füsilieren wieder. In der Ferne entdecken wir einen Mantarochen in Begleitung von Mobulas. Mein erster Manta – leider zu weit entfernt, um ein Foto zu machen.

Auch das »Mayhem Reef« und der »Keruwo Channel« sind beeindruckende Tauchspots. Während wir am Mayhem Reef erneut hervorragende Sicht, große Fischschulen und die ersten Haie erleben, machen wir am »Keruwo Channel« unseren ersten Drift-Tauchgang. Die Nacht verbringen wir auf der Insel Fam in einer Hütte mit Strohdach am Strand. Unsere Gastgeberin bekocht uns mit ausgezeichnetem Nasi Goreng, und wir sitzen am Abend noch lange zusammen. Unser Tauchguide Nikson, ein waschechter Local, fasziniert uns mit Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben in Raja Ampat.

Ein waschechter Local: Tauchguide Nikson kennt Raja Ampat über und unter Wasser. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Ein großer Teil der Region steht heute unter Meeresschutz. In den Schutzgebieten sind Meeresbewohner wie Haie, Mantarochen, Dugongs und Schildkröten besonders geschützt – ein wichtiger Schritt, um die Riffe intakt zu halten, die auch die Lebensgrundlage vieler Menschen vor Ort bilden. Nicht selten sehen wir unterwegs Einheimische, die mit einer selbst gebastelten Angel am Steg Fische für ihr Abendessen fangen. Auch Taucher müssen sich an Regeln halten: Für einige Tauchplätze sind spezielle Genehmigungen erforderlich. Zudem ist die Anzahl der Taucher pro Spot reguliert.

Ab durch den Garten

Natürlich statten wir auch dem berühmten »Melissa’s Garden« einen Besuch ab. Der Name ist Programm: Ich habe tatsächlich das Gefühl, durch einen lebendigen Garten zu tauchen. In dem riesigen Korallenfeld wimmelt es von kleinen Fischen, die hier Schutz finden.

Korallen in unzähligen Farbnuancen. Symbolbild. Foto: Martin Strmiska

Und obwohl Melissa’s Garten kaum zu übertreffen scheint, ist der zweite Tauchgang des Tages sogar noch schöner. In Batu Rufas finden wir ebenfalls Korallen und Fische in zahllosen Variationen. Sogar ein Fenster im Felsen gibt es, durch das wir bei unserem Sicherheitsstopp hindurchschwimmen. Theoretisch könnten wir bis auf 30 Meter abtauchen, doch schon in zwölf bis sechs Metern Tiefe offenbart sich eine atemberaubende Szenerie. Das Sonnenlicht lässt Korallen und Fische in intensiven Farben leuchten, sodass wir die meiste Zeit im Flachbereich verbringen. Zwischen den Felsen wimmelt es von Kugelfischen, Wimpelfischen und Süßlippen. Auch der Leopardendrücker ist hier zu Hause.

Zwischen den Felsen wimmelt es von Süßlippen. Symbolbild. Foto: Tomas Kotouc/shutterstock

Raja Ampat von oben

Der »Piaynemo Viewpoint« ist eines der Wahrzeichen Raja Ampats und zählt fast schon zum Pflichtprogramm. Die Aussicht auf die kleinen, paradiesischen Inseln und das türkisblaue Wasser ist so ikonisch, dass Raja Ampat sogar auf der indonesischen 100.000-Rupiah-Banknote abgebildet ist. Gut für uns, dass der Aussichtspunkt Teil unserer Tour ist. Am Nachmittag tauschen wir Tauchflasche gegen Wanderschuhe und steigen die Stufen hinauf zum Viewpoint.

Unsere nächste Unterkunft befindet sich auf Arborek Island, wo wir wieder eine der ikonischen Stelzenhütten beziehen dürfen. Nach dem Abendessen gehen wir auf die Suche nach Epaulettenhaien. Der englische Name »Walking Shark« passt gut, denn diese kleinen Haie können sich mit Brust- und Bauchflossen über den Meeresboden und durch extrem flaches Wasser fortbewegen. Wir werden fündig und entdecken einen am Strand im seichten Wasser. Zuerst bewegt er sich tatsächlich laufend über den Sandboden, bevor er schwimmend die Flucht ergreift.

Pause auf der Veranda: Homestay auf Arborek Island. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Auf dem Rückweg unserer Entdeckungstour begegnen wir einer Gruppe einheimischer Kinder, die gerade einen Tanz einstudieren. Während ich ihnen zuschaue, wird mir klar, wie bedeutsam diese Tauchsafari für die Menschen auf den abgelegenen Inseln ist. Raja Ampat ist weitläufig, und nur wenige Reisende finden den Weg zu den entfernteren Inseln. Besonders auf klassischen Liveaboards bleibt der Kontakt zum Land meist aus.

Diese Safari hingegen ermöglicht es den Einheimischen, direkt von den Besuchern zu profitieren – etwa durch Übernachtungen und Verpflegung. Gleichzeitig eröffnet sich uns die Chance, eines der schönsten Tauchgebiete der Welt zu entdecken und authentische Einblicke in das lokale Leben zu gewinnen.

Mittendrin statt nur dabei: einfache Hütten, authentisches Essen und ganz nah am Leben der Einheimischen. So fühlt sich der Tauchurlaub wie eine Zeitreise an. Dennoch kommt man in vollem Umfang in den Genuss der außergewöhnlichen Schönheit der Unterwasserwelt. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Fischsalat und Schildkrötenkämpfe

Der vierte Tag entpuppt sich als mein Highlight. Der Tauchplatz »Manta Sandy« bietet bei unserem Morgentauchgang mehr Sand als Mantas. Doch die nachfolgenden Tauchgänge am »Sauwandarek Jetty« und vor allem an »Cape Kri« machen das mehr als wett. Schon am Jetty tauchen wir buchstäblich in ein Meer voller Schildkröten ab. Vor allem Grüne Meeresschildkröten und Echte Karettschildkröten nennen das Riff unterhalb des Stegs ihre Heimat. Immer wieder schwimmen sie gemütlich an uns vorbei, um an der Wasseroberfläche Luft zu schnappen.

»Cape Kri« kann das sogar noch toppen. Zwischen Falterfischen, Kaiserfischen und Barrakudas entdecken wir auch hier eine Grüne Meeresschildkröte. Moment, nein – es sind zwei. Die eine schwimmt auf die andere zu und beißt ihr in den Schwanz. Offensichtlich werden wir Zeuge eines Paarungsversuchs. Doch statt eines Happy Ends folgt ein regelrechter Schildkrötenstreit. Die andere scheint wenig von dem Annäherungsversuch zu halten. Während die beiden streitend davonschwimmen, zieht ein Schwarzspitzen-Riffhai seine Bahnen. Gleich dahinter erscheint ein riesiger Napoleon-Lippfisch. Zu meiner Linken begleitet mich ein kleiner Schwarm Fledermausfische, bis wir schließlich wieder auftauchen.

Große Fischschulen gehören zu fast jedem Tauchgang der Safari. Symbolbild. Foto: Nontji/shutterstock

Kri Island

Unsere letzte Nacht verbringen wir auf Kri Island. Die hübsche Hütte am Strand bringt dieses Mal allerdings keine Erholung: Ich finde Bettwanzen und mache kein Auge zu. Wer bei den Homestays Luxus erwartet, ist bei dieser Tauchsafari falsch. Die unbeschwerte Einfachheit gehört zum lokalen Leben in Raja Ampat dazu. Wer sie auf authentische Weise kennenlernen möchte, sollte keine hohen Ansprüche haben. In den Hütten stehen meist nur ein Bett mit Moskitonetz und ein Ventilator. Die Toiletten befinden sich häufig an Land, fließendes Wasser ist nicht überall selbstverständlich. Wer sich jedoch darauf einlässt, kann eine einzigartige Zeit erleben.

Mehr braucht es nicht: Bett und Moskitonetz in einer Homestay-Hütte. Foto: Jess Zenner und T. Hieltscher (Pixelmentum)

Am letzten Tag steht noch ein Strömungstauchgang am »Chicken Reef« an – und damit der letzte von insgesamt zehn wunderschönen Tauchgängen, bevor uns das Boot zurück nach Waigeo bringt und jeder seines Weges geht. Und ich? Ich blicke zurück auf eine intensive Zeit voller Eindrücke, die ich erst einmal verarbeiten muss: die Begegnungen und Gespräche mit den Einheimischen, die Unterkünfte, das lokale Essen, das Leben auf den Inseln und natürlich die imposanten Tauchgänge in einer Unterwasserwelt wie aus dem Bilderbuch. Die Tauchsafari war ein gelungener Ausflug, den ich hoffentlich noch lange in Erinnerung behalten werde.

Unterwasserwelt wie aus dem Bilderbuch. Symbolbild. Foto: Martin Strmiska

Reiseinfo: Tauchsafari Raja Ampat

Destination Raja Ampat, Inselgruppe vor der Nordwestspitze Neuguineas, Indonesien. Seit 2022 gehört Raja Ampat zur Provinz Papua Barat Daya (Südwest-Papua). Die Safari führt durch die Dampier-Straße zwischen Waigeo und Batanta. Anbieter Scuba Republic, Basecamp bei Waisai auf Waigeo (scuba-republic.com). Die Safari Laut Anbieter (Stand: November 2026): fünf Tage und vier Nächte mit zehn Tauchgängen, Start montags am Basecamp. Übernachtung in Homestays mit Matratze, Moskitonetz und Gemeinschaftsbad, drei Mahlzeiten am Tag, Guide-Verhältnis 1:4. Flaschen und Blei sind inklusive, Leihausrüstung kostet extra. Route, Tauchplätze und Unterkünfte richten sich nach Wetter und Bedingungen. Preis laut Anbieter: 750 US-Dollar pro Person. Aktuelle Preise beim Anbieter. Anreise Per Flug nach Sorong, von dort mit der Fähre nach Waisai. Scuba Republic holt Gäste laut eigener Angabe nach Absprache an der Fähre ab. Einreise Reisepass, bei Ein- und Ausreise noch mindestens sechs Monate gültig. Je nach Zweck und Dauer Visa on Arrival oder Visum vorab. Digitale Einreisekarte über die Plattform All Indonesia, frühestens 72 Stunden vor Ankunft. Quelle: Auswärtiges Amt (Stand: November 2026). Gebühren Für Raja Ampat werden eine Gebühr für die Meeresschutzgebiete und eine Besucherabgabe erhoben; die Gebühren wurden 2026 neu geregelt. Höhe und Registrierung vor der Reise beim Anbieter erfragen. Tauchbedingungen Erfahrungen der Autorin: an der Friwen Wall minimale Strömung und bis zu 30 Meter Sicht, am Keruwo Channel ein Drift-Tauchgang, am Chicken Reef ein Strömungstauchgang. Für einige Tauchplätze sind Genehmigungen nötig, die Zahl der Taucher pro Spot ist reguliert. Sicherheit und Gesundheit Das Auswärtiges Amt rät von nicht unbedingt erforderlichen Reisen in fünf der sechs Provinzen im indonesischen Teil Neuguineas ab; Papua Barat Daya mit Raja Ampat gehört nicht dazu. Für die Raja-Ampat-Inseln nennt das Auswärtige Amt nach Angaben der DTG ein ganzjährig mittleres Malariarisiko. Reisemedizinische Beratung vor der Reise einholen (Stand: November 2026).

Häufige Fragen

Wie funktioniert eine Tauchsafari mit Homestays in Raja Ampat? Tagsüber bist du mit dem Tauchboot unterwegs, abends geht es an Land zu Einheimischen. Jess Zenner war fünf Tage unterwegs, machte zehn Tauchgänge und übernachtete in der Besir Bay, auf Fam, Arborek und Kri Island.

Wie komfortabel sind die Homestays? Einfach. In den Hütten stehen meist nur ein Bett mit Moskitonetz und ein Ventilator, die Toiletten befinden sich häufig an Land, und fließendes Wasser ist nicht überall selbstverständlich. Auf Kri Island fand die Autorin Bettwanzen. Luxus solltest du nicht erwarten.

Was unterscheidet die Homestay-Safari vom Liveaboard? Auf klassischen Liveaboards bleibt der Kontakt zum Land meist aus. Bei der Homestay-Safari übernachtest du auf verschiedenen Inseln, die Einheimischen verdienen direkt an Übernachtung und Verpflegung.

Welche Tauchplätze stehen auf dem Programm? Auf der Tour der Autorin waren es Friwen Wall, Citrus Ridge, Mayhem Reef, Keruwo Channel, Melissa’s Garden, Batu Rufas, Manta Sandy, Sauwandarek Jetty, Cape Kri und Chicken Reef. Laut Scuba Republic hängt die Auswahl von Wetter und Bedingungen ab.

Wie sind Sicht und Strömung? Das hängt vom Tauchplatz und vom Tag ab. Die Autorin hatte an der Friwen Wall minimale Strömung und bis zu 30 Meter Sicht, am Keruwo Channel und am Chicken Reef tauchte sie in der Strömung.

Welche Regeln gelten für Taucher in Raja Ampat? Ein großer Teil der Region steht unter Meeresschutz. Für einige Tauchplätze sind spezielle Genehmigungen nötig, und die Zahl der Taucher pro Spot ist reguliert. Dazu kommen Gebühren für Meeresschutzgebiet und Besuch, deren aktuelle Höhe du vor der Reise prüfen solltest.

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Über die Autorin

Jess Zenner ist Mediengestalterin, Reisebloggerin und Buchautorin und gehört zum Team der Kreativagentur Pixelmentum. Die Tauchsafari durch Raja Ampat unternahm sie als frisch ausgebildete Divemaster.

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 09/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.