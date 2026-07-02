Tauchen im Geiseltalsee: Deutschlands größter Baggersee

Der Geiseltalsee liegt im Süden Sachsen-Anhalts westlich von Leipzig und ist mit knapp 19 Quadratkilometern Fläche der größte künstliche See Deutschlands. Wo früher Braunkohle gefördert wurde, erwartet Dich heute eine Unterwasserlandschaft aus versunkenen Bäumen, Steilhängen und außergewöhnlich klaren Sichtweiten – ein Tauchrevier, das selbst erfahrene Taucher überrascht.

Benannt nach der ehemaligen Grube hier im See liegt die »Pauline« seit 2017 am Grund des Gewässers. Heute völlig überwuchert von Muscheln. Zwischen Wasserpflanzen und Schilf finden zahlreiche heimische Fischarten geschützte Lebensräume. Foto: Dr. Markus Eßer Versunkene Baumgruppen verleihen dem Geiseltalsee seine unverwechselbare Unterwasserlandschaft. Foto: Tobias Friedrich Auch im Flachwasser bietet der Geiseltalsee mit ausgedehnten Seegraswiesen abwechslungsreiche Tauchgänge. Hechte gehören zu den typischen Raubfischen des Geiseltalsees und lauern häufig gut getarnt im Pflanzenbewuchs. Foto: Dr. Markus Eßer Mit einer Luftblase am Körper kann dieser Wasserkäfer längere Zeit unter Wasser bleiben. Foto: Dr. Markus Eßer Aus dem ehemaligen Braunkohletagebau entstand der größte künstliche See Deutschlands – heute ein beliebtes Natur- und Tauchrevier. Foto: Tobias Friedrich

Ein See, der seine eigene Atmosphäre schafft

Warum in die Ferne reisen, wenn ein außergewöhnliches Tauchrevier fast vor der Haustür liegt? Diese Frage stellt sich spätestens nach einem Tauchgang im Geiseltalsee.

In mehr als 20 Metern Tiefe verändert sich die Szenerie schlagartig. Unter der Sprungschicht öffnet sich eine beinahe surreal wirkende Landschaft. Versunkene Bäume ragen aus hellem Untergrund empor, Muscheln bedecken ihre Stämme, dahinter zeichnen sich Steilhänge und weitere Baumgruppen im grünlichen Wasser ab. Besonders im Herbst und Winter entstehen Sichtweiten von über 30 Metern, die in deutschen Seen alles andere als selbstverständlich sind.

Mit jeder Jahreszeit verändert der See sein Gesicht. Mal liegt die Sprungschicht flach, mal deutlich tiefer. Sonnenstand, Wetter und Temperatur sorgen dafür, dass selbst derselbe Tauchplatz niemals identisch wirkt.

Wenn Kunstlicht durch die Baumgruppen fällt, entstehen im Geiseltalsee besonders stimmungsvolle Unterwasserlandschaften. Foto: Tobias Friedrich

Unterwasserwälder statt Wracks

Die eigentliche Besonderheit des Geiseltalsees sind nicht versenkte Attraktionen oder künstliche Tauchobjekte, sondern die Landschaft selbst.

Zwischen versunkenen Baumgruppen, steilen Abbruchkanten und den hellen Sedimentflächen entsteht eine fast märchenhafte Atmosphäre. Statt sich an Orientierungspunkten entlangzuhangeln, verlierst Du Dich schnell in der Kulisse. Nicht selten wird dabei sogar der Rückweg zur Einstiegsstelle zur kleinen Navigationsaufgabe.

Gerade diese Natürlichkeit macht den Reiz des Sees aus. Jeder Tauchgang wirkt anders, obwohl man denselben Einstieg nutzt.

Die ehemaligen Tagebauböschungen bilden markante Steilhänge unter Wasser. Von fischreich und lichtdurchflutet bis nebelig grün und mit Artefakten aus alter und jüngerer Vergangenheit – im Geiseltalsee lässt sich immer wieder Neues entdecken. Versunkene Baumgruppen verleihen dem Geiseltalsee seine einzigartige Atmosphäre. Abgestorbene Bäume und dichte Muschelbestände prägen weite Bereiche des Geiseltalsees. Zwischen den Unterwasserwäldern liegen mehrere versenkte Boote als zusätzliche Attraktionen. Zwischen den versunkenen Bäumen finden sich immer wieder Relikte aus der Zeit vor der Flutung. Reste ehemaliger Bauwerke erinnern unter Wasser an die Geschichte des Braunkohletagebaus.

Auch Flachtaucher kommen auf ihre Kosten

Der Geiseltalsee ist keineswegs nur etwas für Kaltwasserfans oder ambitionierte Tieftaucher.

Im Flachwasserbereich sorgen große Bestände von Süßwassermuscheln für eine bemerkenswerte Wasserqualität. Sie filtern das Wasser kontinuierlich und tragen zu den oft hervorragenden Sichtweiten oberhalb der Sprungschicht bei.

Schilfzonen, ausgedehnte Seegrasfelder und flache Uferbereiche bieten auch im Sommer abwechslungsreiche Tauchgänge mit dünnerem Neoprenanzug. Ebenso finden Schnorchler oder Naturbeobachter hier interessante Lebensräume.

Während das derzeit zugängliche Südwestbecken Tiefen bis etwa 53 Meter erreicht, liegt die maximale Tiefe des gesamten Sees bei rund 80 Metern.

Seerosen und Röhricht prägen die flachen Uferbereiche des Geiseltalsees. Foto: Dr. Markus Eßer In den flachen Bereichen des Geiseltalsees lassen sich häufig Schwärme heimischer Kleinfische beobachten. Foto: Dr. Markus Eßer Zwischen Wasserpflanzen lauern Hechte auf vorbeiziehende Beutefische. Foto: Dr. Markus Eßer Lichtdurchflutete Wasserpflanzenwiesen prägen die flachen Bereiche des größten künstlichen Sees Deutschlands. Die flachen Uferzonen des Geiseltalsees bieten zahlreichen Jungfischen und Wasserpflanzen ideale Lebensbedingungen. Foto : Dr. Markus Eßer

Mehr als ein Tauchziel

Auch über Wasser bietet der Geiseltalsee genügend Gründe für einen längeren Aufenthalt.

Rund um den See verlaufen mehr als 40 Kilometer Rad- und Wanderwege. Hinzu kommen mehrere Häfen, Hausboote, Badestrände, Wassersportangebote sowie Deutschlands nördlichstes Qualitätsweinanbaugebiet mit dem Weinberg »Goldener Steiger«.

Dank der guten Anbindung über die A38 und die A9 ist das Revier aus vielen Regionen Mitteldeutschlands schnell erreichbar und eignet sich sowohl für Tagesausflüge als auch für längere Wochenenden.

Die Satellitenaufnahme zeigt die Ausdehnung des Geiseltalsees, des größten künstlichen Sees Deutschlands. Das für Sporttaucher erschlossene Südwestbecken liegt links im Bild. Quelle: Google Earth

Tauchen mit Anmeldung

Für Taucher stehen am Geiseltalsee zwei Tauchbasen zur Verfügung. Das Tauchzentrum Geiseltalsee auf der Halbinsel Stöbnitz gilt als zentrale Anlaufstelle für viele Besucher.

Wichtig zu wissen: Freies Tauchen ohne Anmeldung ist nicht vorgesehen. Die Tauchgänge werden über die Basen organisiert. Wer seinen Besuch rechtzeitig plant, erhält dafür Zugang zu einem hervorragend erschlossenen Tauchrevier.

Die Vielfalt der Tauchspots ist schier unendlich. Das wissen auch die Betreiber des Tauchzentrums Geiseltalsee, Anja und Heiko Günzel, die ihre Tauchbasis direkt auf der Halbinsel Stöbnitz betreiben. Foto: Alexander Kaßler

Vom Braunkohletagebau zum größten künstlichen See Deutschlands

Die Geschichte des Geiseltalsees reicht weit zurück. Bereits seit dem 17. Jahrhundert wurde im Geiseltal Braunkohle gefördert. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Gebiet zu einem der größten Braunkohlereviere Deutschlands.

Der Preis dafür war hoch: Mehrere Ortschaften verschwanden vollständig, tausende Menschen mussten umgesiedelt werden und die Landschaft wurde durch den Tagebau massiv verändert.

Nach der Stilllegung des Tagebaus 1993 begann eines der größten Renaturierungsprojekte Deutschlands. Ab 2003 wurde das ehemalige Restloch kontrolliert mit Wasser aus der Saale geflutet. Seit 2011 hat der See seinen heutigen Wasserstand erreicht.

Heute prägen Wälder, Weinberge, Naturschutzflächen und Freizeitangebote die Region. Der Geiseltalsee steht beispielhaft für den gelungenen Wandel einer ehemaligen Industrielandschaft zu einem bedeutenden Natur- und Erholungsraum.

Die Brikettfabrik »Pfännerhall« in Braunsbedra war ein wichtiger Bestandteil der Braunkohleindustrie im Geiseltal. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee Der Braunkohletagebau prägte das Geiseltal über Jahrzehnte. Gewaltige Fördermaschinen bewegten Millionen Kubikmeter Abraum und Kohle. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee Eimerkettenbagger gehörten über Jahrzehnte zum Alltag im Geiseltaler Braunkohlerevier. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee Grubenbahnen transportierten Kohle und Abraum durch den weitläufigen Tagebau. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee Die Wassertiefenkarte zeigt die komplexe Unterwasserlandschaft des Geiseltalsees mit ehemaligen Tagebaustrukturen und Tiefenzonen. Karte: LMBV Von der Halde Mücheln bot sich einst ein weiter Blick über den aktiven Tagebau, lange bevor daraus der Geiseltalsee entstand. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee Die Ortschaft Stöbnitz grenzte unmittelbar an den Braunkohletagebau. Heute liegt sie direkt am Geiseltalsee. Foto: Archiv Tauchzentrum Geiseltalsee

Fazit

So endet die Geschichte, wie sie begonnen hat – mit der Erinnerung an einen Tauchgang, der trotz kaltem Wasser und grauem Wetter lange nachwirkt. Der Geiseltalsee überrascht immer wieder aufs Neue. Jede Jahreszeit, jede Wetterlage und jeder Tauchgang zeigen eine andere Seite dieses besonderen Gewässers. Wer sich darauf einlässt, wird verstehen, warum viele Taucher immer wieder zurückkehren. Eines sei jedoch vorweg gesagt: Ein Besuch könnte süchtig machen.

Über den Relikten des ehemaligen Braunkohletagebaus verbindet der Geiseltalsee eindrucksvoll Industriegeschichte und Natur. Gerade diese Mischung macht Deutschlands größten künstlichen See zu einem außergewöhnlichen Tauchziel.

Geiseltalsee Tourismus: https://www.geiseltalsee.de

Tauchzentrum Geiseltalsee: https://www.tauchzentrum-geiseltalsee.de

LMBV – Sanierung der Bergbaufolgelandschaften: https://www.lmbv.de

Naturpark Saale-Unstrut-Triasland: https://www.naturpark-saale-unstrut.de

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Häufige Fragen zum Tauchen im Geiseltalsee

Ist der Geiseltalsee für Anfänger geeignet?

Ja. Der Geiseltalsee bietet sowohl flache Bereiche für Einsteiger als auch tiefere Zonen für erfahrene Taucher. Voraussetzung ist eine Anmeldung über eine der örtlichen Tauchbasen, die bei Planung und Einweisung unterstützen.

Wie sind die Sichtweiten im Geiseltalsee?

Die Sichtweiten variieren je nach Jahreszeit und Wetter. Besonders im Herbst und Winter sind Sichtweiten von über 30 Metern möglich. Im Sommer sorgt die natürliche Filterleistung der Süßwassermuscheln häufig auch oberhalb der Sprungschicht für überraschend klares Wasser.

Wie tief ist der Geiseltalsee?

Der Geiseltalsee ist Deutschlands größter künstlicher See und erreicht im gesamten See eine maximale Tiefe von rund 80 Metern. Das derzeit für Sporttaucher erschlossene Südwestbecken ist bis etwa 53 Meter tief.

Kann man einfach am Geiseltalsee tauchen gehen?

Nein. Das Tauchen erfolgt über die örtlichen Tauchbasen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Einstiege und Tauchgebiete organisiert werden.

Warum stehen unter Wasser noch Bäume?

Die heutigen Unterwasserwälder entstanden während der Flutung des ehemaligen Braunkohletagebaus. Teile der Vegetation blieben erhalten und wurden vom steigenden Wasser umschlossen. Heute prägen sie die außergewöhnliche Unterwasserlandschaft des Sees.

Ist der Geiseltalsee nur für Taucher interessant?

Nein. Rund um den See gibt es mehr als 40 Kilometer Rad- und Wanderwege, mehrere Strände, Häfen, Wassersportangebote, Hausboote sowie Weinberge. Dadurch eignet sich die Region auch für Begleitpersonen und Familien.

Warum entstand der Geiseltalsee?

Der See entstand nach der Stilllegung des Braunkohletagebaus Geiseltal. Zwischen 2003 und 2011 wurde das Restloch im Rahmen eines der größten Renaturierungsprojekte Deutschlands kontrolliert mit Wasser aus der Saale geflutet. Heute gilt der Geiseltalsee als gelungenes Beispiel für den Strukturwandel ehemaliger Bergbauregionen.

Wann ist die beste Zeit zum Tauchen im Geiseltalsee?

Das hängt vom persönlichen Anspruch ab. Herbst und Winter bieten häufig die besten Sichtweiten, erfordern aber entsprechende Kaltwasserausrüstung. Im Frühjahr und Sommer locken angenehmere Wassertemperaturen sowie ausgedehnte Schilf- und Seegrasbereiche im Flachwasser.