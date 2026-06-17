Tauchen in Alor: Blauwale und Strömungsriffe

Alor gehört zu den ursprünglichsten Tauchregionen Indonesiens. Das abgelegene Archipel zwischen Flores, Timor und der Bandasee bietet spektakuläre Strömungstauchgänge, Muck Diving, Begegnungen mit Blauwalen und eine beeindruckende Artenvielfalt – fernab des Massentourismus.

Alor – der wilde Süden Indonesiens

Alor liegt im äußersten Osten Indonesiens in der Provinz Nusa Tenggara Timur und zählt zu den am wenigsten erschlossenen Tauchregionen des Landes. Zwischen der Savu-See, der Bandasee und den Vulkaninseln des Archipels treffen starke Strömungen auf isolierte Riffe – eine Kombination, die außergewöhnliche Begegnungen unter und über Wasser ermöglicht.

Das Alor-Archipel liegt im Osten Indonesiens zwischen Flores, Timor und der Bandasee. Die Tauchregion umfasst unter anderem die Inseln Alor, Pantar und Lembata.

»Wal, da bläst er! Rechts, drei Uhr.« Innerhalb von Sekunden verwandelt sich die entspannte Stimmung an Bord in pure Aufregung. Deutlich hörbar schießt die Atemfontäne eines Blauwals in die Luft. Sieben, acht, vielleicht neun Meter hoch steigt sie über die Wasseroberfläche. Im Gegenlicht entstehen Regenbogenfarben, bevor der größte bekannte Bewohner unseres Planeten wieder in die Tiefe gleitet.

Die Gewässer um Alor zählen zu den wichtigsten Wanderkorridoren für Blauwale und andere Walarten in Indonesien.

Wenig später erscheint der Gigant erneut. Sein nahezu 30 Meter langer Körper durchschneidet lautlos die Wasseroberfläche, ehe die gewaltige Fluke zum nächsten Tauchgang ansetzt. Für viele Taucher wäre allein diese Begegnung Grund genug, nach Alor zu reisen. Doch das Archipel hat weit mehr zu bieten.

Ein Blauwal zieht wenige Meter unter einem Schnorchler durch die Pantar Strait.

Ein Archipel fernab der bekannten Routen

Über Wasser präsentiert sich Alor ursprünglich und ruhig. Vulkanische Hügel prägen die Landschaft, kleine Fischerdörfer säumen die Küsten, Rauch steigt aus den Siedlungen auf und vermischt sich mit dem salzigen Duft des Meeres.

Ein Küstendorf im Alor-Archipel. Abseits der wenigen Tauchresorts bestimmen Fischerei und das Leben am Meer den Alltag vieler Inselgemeinschaft

Touristische Infrastruktur ist hier kaum sichtbar. Die wenigen Tauchresorts dienen vor allem als Ausgangspunkt für eine Region, die ihren Charakter bis heute bewahrt hat. Statt überfüllter Tauchplätze erwarten Dich hier weitgehend unberührte Unterwasserlandschaften und ein erstaunlicher Artenreichtum.

Strömungsreiche Gewässer sorgen rund um Alor für nährstoffreiche Bedingungen und artenreiche Korallenriffe mit außergewöhnlicher Vielfalt.

Farben, Strömung und kaltes Wasser

Schon der erste Tauchgang macht deutlich, weshalb Alor einen besonderen Ruf genießt. Starke Strömungen durchziehen die Riffe wie unsichtbare Flüsse. Entlang steiler Wände und über ausgedehnte Korallenfelder treiben sie Taucher durch eine Unterwasserwelt voller Bewegung.

Schwarmfische verdichten sich zu silbernen Wolken. Gebänderte Seeschlangen gleiten zwischen den Korallen. Makrelen jagen im Freiwasser, während bunte Rifffische die Korallengärten beleben.

Die Strömungen können dabei extreme Bedingungen erzeugen.

Über den Korallenformationen sammeln sich dichte Schwärme von Fahnenbarschen. Das Riffdach fällt im Hintergrund steil in die Tiefe ab.

Durch saisonale Einflüsse und Auftriebsströmungen fallen die Wassertemperaturen teilweise deutlich ab. Temperaturen von 18 Grad Celsius sind keine Seltenheit und gehören zu den Besonderheiten dieser Region.

Gerade diese Dynamik macht Alor für Großfische interessant. Hammerhaie, Fuchshaie und Mondfische werden regelmäßig gesichtet. Wo nährstoffreiches Wasser auf isolierte Riffe trifft, entsteht ein Lebensraum mit außergewöhnlicher biologischer Vielfalt.

Höhlen, Überhänge und kristallklares Wasser

Abseits der strömungsreichen Kanäle zeigt Alor eine zweite, deutlich ruhigere Seite. Im Süden des Archipels finden sich geschützte Buchten mit Sichtweiten von über 40 Metern. Zwischen dicht bewachsenen Steilwänden liegen Höhlen und gewaltige Überhänge.

Der Tauchplatz »Cinema Paradiso« macht seinem Namen alle Ehre. Unter einem riesigen Überhang sammeln sich Fischschwärme, während das einfallende Sonnenlicht die Szenerie wie eine natürliche Theaterbühne erscheinen lässt.

In den »Wolang Caves« funkeln Glasfische in den Höhleneingängen wie Silberregen. Schwämme, Gorgonien und Weichkorallen verleihen den Wänden intensive Farben.

Lichtstrahlen fallen durch die Öffnung einer Unterwasserhöhle und verwandeln den Innenraum in eine natürliche Kathedrale aus Fels und Blau.

Delfine statt Massentourismus

Während der Oberflächenpausen begleiten häufig große Gruppen von Spinner- und Breitschnabeldelfinen die Boote entlang der Küste.

Auffällig ist dabei vor allem die Ruhe. Überfüllte Tauchplätze sucht man in Alor vergeblich. Ein lokales Buchungssystem räumt den ansässigen Resorts Vorrang bei der Nutzung vieler Tauchplätze ein. Dadurch verteilen sich die Taucher auf die Region, ohne dass einzelne Spots überlaufen werden.

Während der Oberflächenpausen begleiten häufig Gruppen von Delfinen die Boote entlang der Küsten von Alor und den Nachbarinseln.

Traditionelles Leben am Meer

Rund um die Insel Pura zeigt sich die enge Verbindung der Menschen zum Meer. Freitauchende Fischer kontrollieren ihre traditionellen Fischreusen, die sogenannten »Bubu«. Andere jagen mit Speeren nach Rifffischen. Viele Methoden werden seit Generationen genutzt und prägen bis heute den Alltag der Küstengemeinden.

Holzbrillen für Freitaucher und handgefertigte Fischfallen erinnern daran, dass das Meer hier nicht nur Lebensraum, sondern Lebensgrundlage ist.

Viele Küstengemeinden auf Alor leben seit Generationen vom Meer. Freitaucher und Speerfischer gehören bis heute zum alltäglichen Bild der Region.

Muck Diving in der Kalabahi Bay

Die Kalabahi Bay bildet den stärksten Kontrast zu den strömungsreichen Außenriffen. Auf den ersten Blick wirken die dunklen Böden unscheinbar. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich eine erstaunliche Artenvielfalt. Tiger Shrimps, Coleman Shrimps, Warzen-Anglerfische und Hairy Shrimps gehören zu den typischen Bewohnern.

Besonders eindrucksvoll ist ein Tauchgang inmitten tausender Quallen. Die Medusen schweben dicht gedrängt durch das Wasser und erzeugen eine surreale Atmosphäre, die eher an einen fremden Planeten erinnert als an einen tropischen Tauchplatz.

Zwischen den Stacheln eines Feuerseeigels lebt die nur wenige Zentimeter große Coleman-Garnele – eines der begehrtesten Makromotive der Kalabahi Bay.

Begegnung mit dem größten Tier der Erde

Zwischen Mai und Juli ziehen Blauwale auf ihrer Wanderung von antarktischen Gewässern in Richtung Bandasee durch die Pantar Strait. Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Wanderkorridoren für Wale und Delfine in Indonesien.

Die Chancen auf Sichtungen sind in dieser Zeit besonders hoch.

Als schließlich erneut der Ruf »Wal, da bläst er!« über das Deck hallt, erscheint wenige Meter entfernt ein ausgewachsener Blauwal. Kurz darauf gleiten wir vorsichtig ins Wasser.

Für wenige Sekunden zeichnet sich die gewaltige Silhouette des Tieres im Blau ab. Dann verschwindet der Gigant wieder in der Tiefe.

Mit bis zu 30 Metern Länge ist der Blauwal das größte Tier der Erde. Die Atemfontäne kann mehrere Meter hoch aufsteigen.

Es sind Momente wie diese, die Alor so besonders machen. Das Archipel vereint Extreme: starke Strömungen und geschützte Buchten, Großfisch und Makroleben, Abgeschiedenheit und Artenvielfalt. Eine Destination für erfahrene Taucher, die Indonesien von seiner ursprünglichsten Seite erleben möchten.

Reiseinformationen und Unterkünfte in Alor

Anreise

Internationale Flüge führen meist über Singapur, Doha oder Dubai nach Jakarta, Surabaya oder Bali. Von dort geht es per Inlandsflug über Kupang nach Kalabahi auf Alor.

Beste Reisezeit

Die Tauchsaison dauert von April bis Oktober.

Für Blauwal-Sichtungen gelten Mai bis Juli sowie Ende September bis Anfang November als beste Reisezeit.

Tauchen in Alor

Alor ist für teils starke Strömungen bekannt. Die Wassertemperaturen schwanken zwischen etwa 20 und 29 Grad Celsius und können lokal auf 18 Grad Celsius fallen.

Empfehlenswert sind:

– 5-mm-Tauchanzug mit Kopfhaube

– Sicherheitsboje (SMB)

– Erfahrung mit Strömungstauchgängen

– Gute Tarierung und Freiwassererfahrung

Alami Alor Dive Resort

Das Alami Alor Dive Resort ist ein exklusives Boutique-Tauchresort in der geschützten Kalabahi Bay im Norden von Alor. Nur acht stilvolle, klimatisierte Bungalows mit großzügigen Panoramafenstern bieten Platz für maximal 14 Gäste und garantieren eine persönliche Atmosphäre. Herzstück der Anlage sind das offene Restaurant, die Lounge mit Sonnendeck und der Infinity-Pool mit Meerblick.

Taucher profitieren von der direkten Lage zu den bekanntesten Tauchplätzen der Kalabahi-Bucht und der Pantar Strait. Täglich werden zwei bis drei Bootstauchgänge in kleinen Gruppen mit maximal vier Tauchern pro Guide angeboten. Ein eigener Bootssteg sowie ein klimatisierter Kameraraum machen das Resort auch für Unterwasserfotografen besonders attraktiv.

Weitere Infos hier: Alami Alor Dive Resort

Das Alami Alor Dive Resort liegt direkt an der Kalabahi Bay und bietet schnellen Zugang zu den Tauchplätzen im Norden des Archipels.

Alor Divers Eco Resort

Das Alor Divers Eco Resort liegt abgeschieden an einem rund 400 Meter langen Sandstrand und zählt zu den Geheimtipps für Taucher, die unberührte Natur und exklusive Tauchplätze suchen. Die kleine Anlage mit vier Superior- und vier Deluxe-Bungalows bietet eine familiäre Atmosphäre, viel Privatsphäre sowie einen direkten Zugang zur faszinierenden Unterwasserwelt Alors.

Die meisten Tauchplätze sind bereits nach wenigen Bootsminuten erreichbar. Neben täglichen Ausfahrten mit zwei bis drei Bootstauchgängen steht Gästen unbegrenztes Hausrifftauchen zur Verfügung. Kleine Tauchgruppen mit maximal vier Tauchern pro Guide sorgen für individuelle Betreuung und entspannte Taucherlebnisse.

Weitere Infos hier: Alor Divers Eco Resort

Nur wenige Bungalows verteilen sich entlang eines abgelegenen Strandabschnitts und sorgen für eine ruhige, familiäre Atmosphäre.

Savu South Alor Resort

Das Savu South Alor Resort verbindet luxuriösen Komfort mit nachhaltigem Tourismus in einer der ursprünglichsten Regionen Indonesiens. Direkt am weißen Sandstrand und eingebettet zwischen schwarzem Lavagestein gelegen, bietet das exklusive Boutique-Resort lediglich fünf Beach Cottages und zwei Cliff Villas für maximal 14 Gäste. Ein 18 Meter langer Infinity-Pool, eine eigene Biofarm sowie die nahezu autarke, solarbetriebene Infrastruktur unterstreichen den besonderen Charakter der Anlage.

Rund 60 Tauchplätze, ein weitläufiges Hausriff und kleine Tauchgruppen machen das Resort zu einer erstklassigen Basis für anspruchsvolle Taucher. Darüber hinaus gilt die Savu-See als wichtiger Wanderkorridor für Wale und Delfine. Regelmäßige Whale-Watching-Touren bieten die Chance auf Begegnungen mit Blauwalen und anderen Großwalarten. Gemeinsam mit der Stiftung Planet Deep engagiert sich das Resort zudem aktiv für den Schutz mariner Säugetiere und die wissenschaftliche Erforschung ihrer Lebensräume.

Weitere Infos hier: Savu South Alor Resort

Direkt an der Pantar Strait gelegen, bietet das Savu South Alor Resort Zugang zu einigen der bekanntesten Tauchplätze der Region.

Planet Deep Foundation: Die Planet Deep Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Erforschung und dem Schutz von Walen, Delfinen und ihren Lebensräumen im Korallendreieck widmet. Im Fokus stehen insbesondere Blauwale, Pottwale sowie wichtige Wanderkorridore und Tiefseehabitate in den Gewässern rund um Alor und die Savu-See. In Zusammenarbeit mit dem Savu South Alor Resort unterstützt die Stiftung wissenschaftliche Forschungsprojekte, verantwortungsvolles Whale Watching und Maßnahmen zum Schutz mariner Säugetiere.

Aquaventure Tauchreisen: Aquaventure Tauchreisen mit Sitz in Hannover ist auf individuelle Tauchreisen und Tauchsafaris weltweit spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Tauchdestinationen in Südostasien, ergänzt durch ausgewählte Ziele im Pazifik, in der Karibik und im Indischen Ozean. Neben komplett organisierten Reisen können auch einzelne Reisebausteine wie Flüge, Hotels, Transfers oder Tauchsafaris individuell kombiniert werden.

Dieser Beitrag stammt von Melanie & David Benz. Erstveröffentlicht in TAUCHEN-Ausgabe 02/26 wurde der Artikel für die Webfassung redaktionell angepasst.

FAQ – Tauchen in Alor

Wo liegt Alor?

Alor liegt im äußersten Osten Indonesiens in der Provinz Nusa Tenggara Timur. Das Archipel befindet sich zwischen Flores und Timor und grenzt an die Savu-See sowie die Ombai-Straße.

Für wen eignet sich Tauchen in Alor?

Alor ist vor allem für erfahrene Taucher geeignet. Viele Tauchplätze sind von teils starken Strömungen geprägt, die eine gute Tarierung und Erfahrung im Strömungstauchen voraussetzen.

Wann ist die beste Reisezeit für Alor?

Die beste Reisezeit zum Tauchen in Alor liegt zwischen April und Oktober. Für Blauwal-Sichtungen gelten Mai bis Juli sowie Ende September bis Anfang November als besonders aussichtsreiche Zeiträume.

Kann man in Alor Blauwale sehen?

Ja. Die Gewässer rund um Alor und die Pantar Strait gehören zu den wichtigsten Wanderkorridoren für Wale in Indonesien. Während der Saison werden regelmäßig Blauwale, Pottwale, Brydewale und verschiedene Delfinarten gesichtet.

Welche Großfische kann man in Alor antreffen?

Zu den möglichen Sichtungen zählen Hammerhaie, Fuchshaie, Mondfische (Mola mola), Adlerrochen, Thunfische und große Schwärme pelagischer Fische. Sichtungen hängen jedoch von Saison, Strömung und Tauchplatz ab.

Wie kalt wird das Wasser in Alor?

Die Wassertemperaturen liegen meist zwischen 20 und 29 Grad Celsius. Durch Auftriebsströmungen können die Temperaturen lokal und saisonal auf etwa 18 Grad Celsius absinken.

Welcher Tauchanzug wird empfohlen?

Ein 5-Millimeter-Nassanzug mit Kopfhaube ist für viele Taucher die beste Wahl. Wer empfindlich auf Kälte reagiert, sollte besonders während der kühleren Monate zusätzlichen Wärmeschutz einplanen.

Gibt es in Alor auch Makrotauchen?

Ja. Vor allem die Kalabahi Bay ist für hervorragendes Muck Diving bekannt. Hier lassen sich unter anderem Hairy Shrimps, Coleman Shrimps, Anglerfische, Oktopusse und zahlreiche andere seltene Kleinstlebewesen beobachten.

Wie sind die Sichtweiten in Alor?

Die Sichtweiten variieren je nach Tauchplatz und Strömung. An den Außenriffen werden häufig 20 bis über 40 Meter erreicht. In Muck-Dive-Gebieten können die Sichtweiten deutlich geringer ausfallen.

Ist Alor für Unterwasserfotografen interessant?

Ja. Die Kombination aus Großfisch, Walbeobachtungen, intakten Korallenriffen und außergewöhnlichen Makromotiven macht Alor zu einer der vielseitigsten Fotodestinationen Indonesiens.

Gibt es viele Taucher in Alor?

Nein. Alor zählt noch immer zu den weniger besuchten Tauchregionen Indonesiens. Überfüllte Tauchplätze sind selten, da nur wenige Resorts und Liveaboards in der Region operieren.

Wie erreicht man Alor?

Die Anreise erfolgt in der Regel über Jakarta, Surabaya oder Bali. Von dort geht es per Inlandsflug über Kupang nach Kalabahi auf Alor. Anschließend erfolgt der Transfer zum jeweiligen Resort per Auto und Boot.

Wie viele Tauchgänge sollte man bereits absolviert haben?

Eine feste Mindestanzahl gibt es nicht. Aufgrund der häufig anspruchsvollen Strömungsverhältnisse profitieren Taucher jedoch von Erfahrung im Freiwasser und im Umgang mit Strömungstauchgängen.

Welche Ausrüstung sollte man zusätzlich mitnehmen?

Eine Signalboje (SMB) wird aufgrund der Strömungsverhältnisse dringend empfohlen. Für Fotografen sind Weitwinkel- und Makroausrüstung gleichermaßen sinnvoll, da beide Motive in Alor hervorragende Bedingungen vorfinden.

Was macht Alor als Tauchdestination besonders?

Alor vereint starke Strömungsriffe, spektakuläre Korallenlandschaften, seltene Makroorganismen, Walbeobachtungen und eine außergewöhnliche Ursprünglichkeit. Diese Kombination findet sich nur an wenigen Orten im indonesischen Archipel.