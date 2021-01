Leserreise: Malediven für die ganze Familie

Zusammen mit den EcoProDivers bieten wir eine besondere Tauchsafari an, bei der die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Die Reise gibt es in der Art nur für unsere Leser.

Kann Ihr Kind schwimmen und ist älter als sechs Jahre?

Dann haben Sie das wichtigste Kriterium für die Teilnahme an dieser Familien-Tauch-Safari bereits erfüllt.

Was sonst nur erfahrenen Tauchern mit mindestens 50 Tauchgängen vorenthalten ist, wird nun zum Familien-Ausflug – eine Tauchreise durch die Inselwelt der Malediven. »Wir möchten mit dieser Reise den Familien und Tauchanfängern die Gelegenheit bieten, die Trauminselwelt gemeinsam zu erleben. Und wo kann man das besser als auf einem Tauchsafari-Boot?«, erklärt Alexander Rausch von EcoProDivers. Der Tourverlauf ist so gewählt, dass sowohl die tauchenden Gäste als auch die Nichttaucher und vor allem die Kinder auf ihre Kosten kommen. »Wir fahren Plätze an, wo man auch hervorragend schnorcheln kann. Zudem bieten wir den Kids und Jugendlichen auch die Möglichkeit, SUP oder Kanu zu fahren.

Wir werden Einheimischen-Inseln besuchen und uns anschauen, wie das Leben auf den Malediven wirklich ist.« Zusätzlich stehen Besuche von typischen Robinson Crusoe-Inseln an, wo es außer Palmen und Puderzuckerstrand nichts gibt. Dort wird ein Beach-Barbecue veranstaltet. Für eine ganze Woche ist die 32 Meter lange »Eco Blue« das Zuhause von maximal 22 Gästen, die in großzügigen Kabinen mit eigenem Bad und Klimanlage auf drei Decks verteilt fast schon luxuriös residieren.

Das Schiff wurde im Jahr 2017 grunderneuert, ist mit dem Seenotrettungssystem ENOS ausgestattet und bietet auch außerhalb der Kabine viel Raum zum Entspannen. »Speziell für die Kids werden wir uns den optimalen Tagesablauf einfallen lassen. Schnorcheln mit Mantas und Walhaien steht auch auf dem Programm – was wir aber wie immer nicht zu 200 Prozent garantieren können wie Sandburgen bauen oder Strandparties. Und wenn die Kids Lust haben, bieten wir natürlich auch Schnuppertauchen und Kindertauchkurse.«

Wir freuen uns, Ihnen, liebe Leser, diese – wie wir finden – absolut geniale Leserreise zu einem noch dazu sehr moderaten Preis anbieten zu können. Und wünschen Ihnen ein wunderbares Familienerlebnis.

TOURDATEN

Reiseablauf »Cruise, Dive and Fun«-Familien-Tour« vom 1. bis 8.8.2021

Ablauf

1.8.2021: Ankunft ab 9 Uhr am Male Airport, ab 12 Uhr Transfer zur »MV Eco Blue«

(Anreise den ganzen Tag über möglich)

Kennenlernen und Check-In

1.8. bis 7.8.2021: Überfahrt vom Nord-Male-Atoll ins Ari-Atoll am frühen Morgen,

Schnorcheln und Tauchen mit Walhaien und Mantas (ohne Garantie) am Tag und bei Nacht,

für Taucher: zwei Tauchgänge am Tag, Schnuppertauchen, Tauchkurse vom Bubblemaker bis Junior OWD bis AOWD möglich, tägliches Nutzen von SUP und Kajak, tägliche Inselbesuche (Einheimischen-Insel, einsame Insel), Beach.BBQ, Strandparties

7.8.2021: Rückfahrt in den Hafen von Male, Inseltour Male

8.8.2021: Transfer zum Flughafen (Check-out bis 8:30 Uhr)

Im Reisepaket von 1269 Euro (Erwachsene), 949 Euro (13 bis 16 Jahre), 799 Euro

(6 bis 12 Jahre) ist enthalten: Unterkunft in Doppelkabine, 2 Tauchgänge am Tag für zertifizierte Taucher, Flughafentransfer, Vollpension, Wasser, Nescafé, Tee, alle Inselbesuche, BBQ.

Diese Kosten sind nicht enthalten: Flug, Green Tax 42 US-Dollar pro Person, alkoholische

Getränke, Softdrinks, Leihequipment, Tauchkurse, Trinkgelder

Mindestteilnehmerzahl: 10 (bei großer Nachfrage: 2. Termin von 8. bis 15.8.2021 möglich)

Anfragen: yourpartner@tauchen.de