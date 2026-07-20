Tessins verborgene Unterwelt – Tauchen im Luganer See

Der Luganer See im Schweizer Kanton Tessin verbindet alpine Landschaft mit mediterranem Lebensgefühl. Vor allem im Winter erwarten Taucher klare Sichtweiten, abwechslungsreiche Unterwasserlandschaften und eine überraschend vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

Der Luganer See liegt im Schweizer Kanton Tessin an der Grenze zu Italien und gehört zu den faszinierendsten Süßwasser-Tauchrevieren der Alpen. Zwischen steilen Berghängen, bewaldeten Ufern und kleinen Buchten entfaltet sich unter der Wasseroberfläche eine stille Welt, die weniger durch spektakuläre Großfische als durch ihre besondere Atmosphäre beeindruckt. Wer sich auf das kalte Süßwasser einlässt, entdeckt einen See, der seine Reize erst auf den zweiten Blick offenbart.

Versunkene Boote und künstliche Strukturen gehören zu den abwechslungsreichen Tauchplätzen im Luganer See. Zander gehören zu den Fischarten, die heute regelmäßig im Luganer See anzutreffen sind. Der Hecht zählt zu den wichtigsten Raubfischen im Luganer See und nutzt Wasserpflanzen als Jagdrevier.

Ein See, der Zeit verlangt

Manche Seen muss man sich erarbeiten. Der Luganer See gehört dazu. Seine Faszination liegt nicht in schnellen Höhepunkten, sondern in der Ruhe, den Lichtstimmungen und den vielen kleinen Entdeckungen entlang des Grundes.

Während oberhalb der Wasseroberfläche mediterrane Vegetation und italienisches Lebensgefühl dominieren, erwartet Dich unter Wasser eine gedämpfte, fast meditative Stimmung. Gerade diese besondere Atmosphäre macht den Reiz vieler Alpenseen aus.

Der See prägt die gesamte Region. Obwohl das Tessin politisch zur Schweiz gehört, sind Kultur, Küche und Lebensart stark italienisch geprägt. Wer nach dem Tauchen in einem traditionellen Grotto einkehrt, erlebt diese gelungene Verbindung aus mediterraner Gastfreundschaft und schweizerischer Gelassenheit besonders eindrucksvoll.

Im Frühjahr legen Amphibien ihre Laichballen zwischen Wasserpflanzen im flachen Uferbereich des Luganer Sees ab Der aus Nordamerika stammende Sonnenbarsch gehört heute zur Fischfauna des Luganer Sees. Northern pike (Esox lucius) large individual, Sion, Valais canton, southwestern Switzerland, Europe Mit einer Länge von weit über einem Meter zählt der Hecht zu den größten heimischen Süßwasserfischen Europas.

Von Gletschern geformt

Seine heutige Gestalt verdankt der Luganer See den Eiszeiten. Gewaltige Gletscher vertieften das bereits bestehende Flusstal und hinterließen Moränen, die nach ihrem Rückzug natürliche Barrieren bildeten. So entstand das langgestreckte Gewässer, das sich heute zwischen den Bergen hindurchschlängelt.

Mit seinen schillernden Farben gehört der Sonnenbarsch zu den auffälligsten Bewohnern des Luganer Sees.

Der See besteht aus mehreren miteinander verbundenen Becken. Das nördliche Becken erreicht Tiefen von bis zu 288 Metern und zählt damit zu den tiefsten Alpenseen der Region. Das südliche Becken bleibt mit maximal 95 Metern deutlich flacher und besitzt einen schnelleren Wasseraustausch. Verbunden werden beide Bereiche durch den Damm von Melide mit einem schiffbaren Kanal.

Diese unterschiedliche Morphologie beeinflusst Strömung, Temperatur und Lebensräume im gesamten See.

Winter ist Tauchzeit

Die besten Bedingungen erwarten Dich während der kalten Jahreszeit. Wie viele tiefe Alpenseen wird auch der Luganer See im Winter deutlich klarer. Sinkende Wassertemperaturen verbessern die Sichtweiten erheblich und sorgen an sonnigen Tagen für eindrucksvolle Lichtspiele unter der Wasseroberfläche.

Hinzu kommt eine erfreuliche ökologische Entwicklung. Nachdem der See seit den 1960er Jahren unter einer zunehmenden Eutrophierung gelitten hatte, hat sich die Wasserqualität in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Besonders die oberflächennahen Wasserschichten profitieren heute von dieser positiven Entwicklung.

Muscheln filtern große Wassermengen und tragen so zur natürlichen Reinigung des Sees bei. Die Quappe ist der einzige dorschartige Fisch, der dauerhaft im Süßwasser lebt. Der Fluss-Schleimfisch ist ein hervorragend getarnter Bodenbewohner, der zwischen Steinen und Muschelschalen leicht übersehen wird. Neben der Natur gehören auch versunkene Relikte aus vergangenen Jahrzehnten zu den ungewöhnlichen Tauchzielen des Sees. Ausgedehnte Pflanzenbestände bilden die Grundlage für ein artenreiches Ökosystem. Das Männchen des Fluss-Schleimfischs trägt während der Fortpflanzungszeit auffällige Kopffortsätze, die sogenannten Cirren.

Überraschend artenreich

Auf den ersten Blick wirkt die Unterwasserwelt unscheinbar. Wer jedoch langsam taucht und genau hinsieht, entdeckt zahlreiche Bewohner.

Zwischen versunkenen Baumstämmen und Felsspalten verstecken sich Quappen und Barsche. In ruhigeren Bereichen ziehen Zander, Schwarzbarsche oder Döbel ihre Bahnen. Entlang der Ufer lassen sich kleine Grundeln und Garnelen beobachten.

Die Fischgemeinschaft hat sich allerdings im Laufe des vergangenen Jahrhunderts deutlich verändert. Durch Besatzmaßnahmen wurden verschiedene gebietsfremde Arten eingebracht, darunter Regenbogenforellen, Sonnenbarsche, Schwarzbarsche, Zander und Rotaugen, die heute vielerorts zum typischen Erscheinungsbild des Sees gehören.

Der Zander gehört zu den gebietsfremden Fischarten, die durch Besatzmaßnahmen in den Luganer See gelangten.

Die Bedeutung der Wasserpflanzen

Mindestens ebenso spannend wie die Fische ist die Pflanzenwelt des Luganer Sees. Besonders die sogenannten Makrophyten prägen viele Tauchplätze. Diese höheren Wasserpflanzen werden häufig mit Algen verwechselt, übernehmen jedoch wichtige ökologische Funktionen.

Sie strukturieren den Seegrund, bieten Jungfischen Deckung, dienen als Laichsubstrat und schaffen Jagdreviere für Räuber wie den Hecht.

Wo natürliche Strukturen fehlen, helfen Menschen nach: Regelmäßig werden ausgediente Weihnachtsbäume im See versenkt. Sie bilden künstliche Rückzugsräume und fördern die Entwicklung neuer Lebensgemeinschaften.

Der Parco Ciani mit der historischen Villa Ciani zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Lugano.

Hinweis:

Dieser Beitrag stammt vom Unterwasserfotografen und Autor Franco Banfi und erschien erstmals in TAUCHEN 03/2026. Für die Veröffentlichung auf tauchen.de wurde der Text redaktionell überarbeitet und an das Webformat angepasst.

Externe Links

Luganer See Tourismus: https://www.luganoregion.com

Kanton Tessin: https://www.ticino.ch

Bundesamt für Umwelt Schweiz (BAFU): https://www.bafu.admin.ch

FAQs zum Tauchen im Luganer See

Wann ist die beste Zeit zum Tauchen im Luganer See?

Die besten Sichtweiten bietet der Winter. Durch die niedrigeren Wassertemperaturen wird das Wasser klarer als in den Sommermonaten.

Wie tief ist der Luganer See?

Das nördliche Seebecken erreicht Tiefen von bis zu 288 Metern. Das südliche Becken ist mit maximal 95 Metern deutlich flacher.

Welche Tiere kann man beim Tauchen beobachten?

Zu den häufigen Arten zählen Barsche, Quappen, Zander, Döbel, Schwarzbarsche, Grundeln und Garnelen. Auch Hechte sind in den pflanzenreichen Bereichen anzutreffen.

Ist der Luganer See für Einsteiger geeignet?

Je nach Tauchplatz ja. Aufgrund der kalten Wassertemperaturen und der teils großen Tiefen sind jedoch eine gute Tarierung sowie Erfahrung im Süßwasser- und Kaltwassertauchen von Vorteil.

Warum werden Weihnachtsbäume im See versenkt?

Ausgediente Weihnachtsbäume schaffen zusätzliche Strukturen auf dem Seegrund. Sie bieten Fischen und wirbellosen Tieren Verstecke und fördern die Entwicklung neuer Lebensräume.

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