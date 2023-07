Tauchen im schwedischen Kattegat

Tauchen on Tour war in Schweden bei Smögendyk & Upplevelse. Neben der Tatsache, dass es dort wunderschöne Tauchgebiete mit jeder Menge Leben und Vielfalt gibt, haben wir bei einem Workshop zum Thema Kaltwasser-Nudibranches teilgenommen. Mehr dazu in einer unserer kommenden Ausgaben.

In diesem Video seht Ihr, welche Infrastruktur euch dort erwartet. Die Basis ist hochprofessionell geführt. Smögen ist ein malerisches Urlaubsörtchen direkt an der Nordsee gelegen. Von Göteborg aus fährt man ungefähr 1 1/2 Stunden in den Norden.

Neben einer ereignisreichen Hausbucht sind in näherer Umgebung viele Tauchplätze mit dem Boot erreichbar. Wer Interesse an tollen Kaltwassertauchgängen in einer besonderen Umgebung hat, dem sei dringend empfohlen, die schwedische Gastfreundschaft dort zu genießen.