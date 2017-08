Tauchen unter Freunden!

Gerade Anfang Juni ist er in neue Räume direkt am Meer umgezogen, der Aquanautic Club Lanzarote. Im beliebten Touristenort Puerto del Carmen wird die familiäre Tauchbasis geführt vom einzigen I.A.C. Course Director der Insel, Stephan Reiners, und seinem freundlichen und qualifizierten Team. Hier wurden schon viele Tauchsport-Neulinge zu Stammgästen! Avenida de las Playas 99, C/Comercial Los Pocillos, Local Nr 10, 35510 Puerto del Carmen, weitere Infos unter www.tauchen-lanzarote.de oder info@tauchen-lanzarote.de