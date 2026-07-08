Der Cressi Zen Pro wurde unter anspruchsvollen Kaltwasserbedingungen getestet – mit hoher Atemarbeit, simulierten Stresssituationen und einem Flaschendruck von 270 bar. Dabei überzeugte die Kombination aus MC11-Erststufe und Zen Pro durch eine gleichmäßige Luftlieferung und hohe Vereisungsreserven. Gleichzeitig zeigt der Test, wie wichtig ein vollständig kaltwassertaugliches Atemreglersystem inklusive Oktopus ist. Der Bericht richtet sich vor allem an Taucher, die regelmäßig in kaltem Wasser unterwegs sind.

Cressi Zen Pro im Kaltwasser-Test

Atemregler für kaltes Wasser müssen unter Bedingungen funktionieren, bei denen Standardregler schnell an ihre Grenzen kommen. Für diesen Praxistest wurde der Cressi Zen Pro gemeinsam mit der gekapselten und hyperkompensierten ersten Stufe MC11 unter realistischen Kaltwasserbedingungen geprüft. Ziel war kein Labortest, sondern ein möglichst praxisnahes Belastungsszenario.

Halb über, halb unter Wasser: Der Test fand unter realistischen Bedingungen mit Stageflasche und hoher Belastung statt. Die zweite Stufe des Cressi Zen Pro besitzt einen Umschalthebel für die Einstellungen »Pre-Dive« und »Dive«. Die umweltversiegelte MC11-Erststufe ist für den Einsatz im Kaltwasser ausgelegt.

Verarbeitung & Material

Der Zen Pro fällt zunächst durch seine kompakte Bauweise auf. Die zweite Stufe wirkt hochwertig verarbeitet und liegt angenehm im Mund. Die Kombination mit der umweltversiegelten ersten Stufe MC11 erfüllt die Anforderungen an einen nach EN250:2014 zertifizierten Kaltwasserregler.

Zur Ausstattung gehören unter anderem:

gekapselte Membran-Erststufe

hyperkompensiertes System

Venturi-Hebel mit den Positionen »Pre-Dive« und »Dive«

kompakte zweite Stufe

Der Pre-Dive-Hebel arbeitet deutlich spürbar. Zwischen beiden Positionen verändert sich das Atemverhalten klar nachvollziehbar.

Stellung »Pre-Dive«

Der Venturi-Effekt wird weitgehend unterdrückt.

Nach Beginn des Einatmens wird weniger Luft zusätzlich »mitgerissen«.

Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Regler selbstständig offen hält und unkontrolliert abbläst.

Diese Stellung ist vor allem an der Oberfläche sinnvoll, etwa beim Sprung ins Wasser oder wenn der Atemregler nicht im Mund steckt.

Stellung »Dive«

Der Venturi-Effekt wird freigegeben.

Der Luftstrom erzeugt hinter dem Ventil einen Unterdruck, der das Ventil während der Einatmung unterstützt.

Dadurch fühlt sich das Atmen leichter an und die Atemarbeit sinkt etwas.

Gleichzeitig steigt aber die Freeflow-Neigung, wenn der Regler ohne Belastung ins Wasser hängt oder direkt von vorne angeströmt wird.

Das Kaltwasser-Setup besteht aus der gekapselten MC11-Erststufe und der Zen-Pro-Zweitstufe. Die Frontansicht zeigt den kompakten Aufbau der zweiten Stufe des Cressi Zen Pro. Die Seitenansicht zeigt ebenfalls wie kompakt das Gehäuse der zweiten Stufe ist. Über den Umschalthebel lässt sich zwischen den Einstellungen »Pre-Dive« und »Dive« wechseln.

Handhabung unter Wasser

Unter Wasser überzeugt der Zen Pro vor allem durch sein ausgewogenes Atemverhalten. Der Atemwiderstand bleibt angenehm niedrig, ohne zum unerwünschten Abblasen zu neigen. Gleichzeitig entsteht auch bei kräftiger Atmung kein Gefühl, gegen den Regler arbeiten zu müssen.

Selbst bei wechselnden Tiefen oder unterschiedlichen Atemrhythmen bleibt die Luftlieferung konstant.

Ab etwa 20 Metern Tiefe war bei aufmerksamem Hinhören ein leichtes, dumpfes Arbeitsgeräusch der ersten Stufe wahrnehmbar. Dieses beeinträchtigte die Funktion jedoch nicht und deutet auf das aktive Druckmanagement der hyperkompensierten Konstruktion hin.

Das Testsetup bestand aus einer 7-Liter-Kompositflasche mit 270 bar. Diese Kombination erzeugt besonders hohe thermische Belastungen für die erste Stufe und eignet sich deshalb für anspruchsvolle Kaltwasser-Praxistests.

Praxistest

Der Test fand im Blausteinsee bei Eschweiler statt.

Testbedingungen

Wassertemperatur: 5 °C auf 27 Metern

Atemgas: Druckluft, aus feuchtigkeitsüberwachtem BAUER-Kompressor

7-Liter-Kompositflasche mit 270 bar als Stage

zusätzliches 7-Liter-Doppelgerät als Sicherheitsreserve auf dem Rücken des Testtauchers.

werksneuer Atemregler

Venturi direkt vor dem Abtauchen auf »Dive« gestellt

Während der beiden Tauchgänge wurden bewusst belastende Situationen auf maximaler Tiefe simuliert:

normale Atmung

schnelle Stressatmung

tiefe Atemzüge

gleichzeitige Inflatornutzung

simuliertes Atmen über Hauptregler und Oktopus

Nach dem Testtauchgang: Der Cressi Zen Pro wurde unter realistischen Kaltwasserbedingungen mit hoher Atembelastung und simulierten Stresssituationen geprüft.

Erster Test

Im ersten Versuch war neben dem Zen Pro ein nicht kaltwassertauglicher Zen-Oktopus montiert.

Unter maximaler Belastung begann nach weniger als zehn Sekunden auf maximaler Tiefe bei Stressatmung ausschließlich der Oktopus dauerhaft abzublasen. Er war nicht zu stoppen, ausser durch ein Schließen des Flaschenventils. Der Hauptregler arbeitete dagegen stabil weiter und zeigte keinerlei Freeflow.

Die Ursache lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Möglich sind sowohl Eisbildung am Ventil des Oktopus als auch ein durch eine teilweise vereisende erste Stufe ansteigender Mitteldruck. Ohne zusätzliche Messungen bleibt dies offen.

Zweiter Test

Im zweiten Durchgang wurde ausschließlich die Kombination aus MC11 und Zen Pro verwendet.

Unter nahezu identischen Bedingungen hielt das System neun Minuten und 53 Sekunden durch. Erst nachdem die Luftdusche etwa zehn Sekunden lang dauerhaft gedrückt wurde – eine Belastung, die im normalen Tauchbetrieb praktisch nicht vorkommt – setzte ein Freeflow ein.

Dieses Ergebnis spricht für eine hohe thermische Reserve des Kaltwassersystems.

Die gekapselte, hyperkompensierte MC11-SC-Erststufe bildet die Basis des Kaltwasser-Atemreglersystems von Cressi.

Was einen Kaltwasserregler ausmacht

Kaltwasserregler sind für Wassertemperaturen unter 10 °C ausgelegt. Ziel ist es, Vereisungen innerhlab der ersten oder zweiten Stufe möglichst zu verhindern.

Typische Merkmale sind:

gekapselte Membran-Erststufe

Wärmetauscher an der zweiten Stufe

großzügige Luftkanäle

gute Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien

EN250:2014-Zertifizierung

Warum Atemregler vereisen können

Beim Entspannen des Flaschendrucks von bis zu 300 bar auf Mitteldruck kühlt sich das Atemgas stark ab. Temperaturen bis etwa −30 °C innerhalb der ersten Stufe sind möglich.

Kommt zusätzlich kaltes Wasser hinzu, kann Feuchtigkeit an Bauteilen gefrieren. Je nach Vereisungsstelle entstehen unterschiedliche Probleme:

steigender Mitteldruck und Freeflow

verzögertes Öffnen oder Schließen von Ventilen

Vereisung der zweiten Stufe

im ungünstigsten Fall blockierte Luftlieferung

Begünstigt wird dies unter anderem durch:

hohe Atemarbeit

häufige Inflatorbetätigung

feuchte Atemluft

große Tauchtiefen

ungünstige Flaschenkonstruktionen

Sinnvolle Gegenmaßnahmen sind:

gekapselte Membran-Erststufen

ruhige Atmung

redundante Atemreglersysteme

regelmäßiges Training von Freeflow- und Valve-Drills

Zwei unabhängig absperrbare erste und zweite Stufen erhöhen die Redundanz und Sicherheit bei Kaltwassertauchgängen.

Zielgruppe & Einsatzbereich

Der Zen Pro richtet sich vor allem an Taucher, die regelmäßig in kaltem Süß- oder Salzwasser unterwegs sind und Wert auf hohe Kältereserven legen.

Der Test zeigt zugleich, dass ein kaltwassertauglicher Hauptregler seine Vorteile nur dann vollständig ausspielen kann, wenn auch der Oktopus für denselben Einsatzbereich ausgelegt ist.

Fazit

Der Cressi Zen Pro hinterlässt im Praxistest einen überzeugenden Eindruck. Die Luftlieferung bleibt auch unter hoher Belastung konstant, das Atemverhalten angenehm kontrolliert und die Kombination mit der ersten Stufe MC11 zeigt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vereisung.

Ebenso deutlich wird jedoch eine zweite Erkenntnis: Die Sicherheit eines Atemreglersystems hängt immer vom Gesamtsystem ab. Ein nicht kaltwassertauglicher Oktopus kann den entscheidenden Schwachpunkt darstellen.

Unter den gewählten Extrembedingungen reagierte die Kombination aus MC11 und Zen Pro erst deutlich später als unter realistischen Belastungen zu erwarten wäre. Für Kaltwassertaucher ist das ein überzeugendes Ergebnis.

Transparenzhinweis: Der Test erfolgte unter realen Freiwasserbedingungen. Das Testgerät wurde ohne vorherige Atemleistungsmessung, sprich »out-of-the-box« eingesetzt.

Die Tabelle fasst die wichtigsten technischen Daten des Cressi MC11 SC mit Zen Pro zusammen – von der Erststufe bis zur Kaltwassertauglichkeit.

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Externe Links

Cressi MC11 + Zen Pro