Rockboot RB-10 von DynamicNord im Praxistest

Der Rockboot RB-10 von DynamicNord ist mit 299 Euro am oberen Ende der Preisskala von Rockboots einzuordnen. Der Preis spiegelt den hohen Entwicklungsaufwand wider. Ursprünglich für Militär- und Spezialeinsatzkräfte konzipiert, bringt er besonders robuste und langlebige Eigenschaften mit, die auch im Tauchsport von großem Vorteil sind.

Viele Details machen den RB-10 zu einem gelungenen Produkt. Der Schuh ist leicht und das exakte Gegenteil von wuchtig. Das Schnürsystem ist flexibel und dank der Kraftumlenkung sehr robust, zugfest und öffnet sich nicht von alleine. Die Vibram-Sohle ist leicht, flexibel und rutschfest auf nahezu allen Untergründen. Der Ein- und Ausstieg fällt leicht durch ein große, dehnbare Öffnung.

Leicht, durchdacht und einfach anzuziehen

Mit einem Gewicht von nur 1,25 Kilogramm pro Schuh fällt der RB-10 überraschend leicht aus, was bereits beim ersten Anheben auffällt. Unter Wasser wirkt er nahezu auftriebsneutral. Der obere hintere Schaft besteht aus weichem Material, die großzügige Lasche lässt sich extrem weit öffnen. Das erleichtert Ein- und Ausstieg deutlich – selbst mit klammen, kalten Händen.

Äusserst weich und beweglich trotz kräftiger Sohle – das ist der RB-10 von DynamicNord.

Das Schnürsystem ist besonders ausgeklügelt. Es ermöglicht eine perfekte Anpassung an sehr dünne wie auch sehr dicke Unterziehmaterialien, ohne dass die Schnürung neu eingestellt werden muss. Nach dem Schnüren verschwinden die Schnürbänder in einer kleinen Tasche an der Lasche. So baumeln sie nicht herum, gehen nicht auf und können sich nicht ungewollt öffnen.

Starke Performance im Wasser

Im Wasser überzeugt der Rockboot RB-10 durch exzellente Kraftübertragung bei allen Flossenschlagarten. Die Zehen sind durch eine kräftige Verstärkung geschützt, ebenso die Ferse. Letztere entlastet die Achillessehne und sorgt insbesondere bei der Nutzung von Springstraps für spürbaren Komfort.

Die Fersenverstärkung dämpft den Druck durch Spring-Straps. In den Flossen sitzen die Boots sicher und rutschen dank des Materials nicht. Flossenschläge gelingen mühelos. Die Achillessehne dankt dieser Dämpfung.

Schnell trocken und reisefreundlich

Nach dem Tauchgang zeigt sich ein weiterer Vorteil: Der Schuh trocknet sehr schnell. Die wabenartige Innensohle lässt Restwasser rasch ablaufen, und das Obermaterial nimmt kaum Wasser auf. Dadurch wird der Schuh bereits nach wenigen Schritten an Land wieder sehr leicht. Innerhalb weniger Stunden ist er vollständig trocken, was ihn ideal für Reisen macht und unangenehmen Gerüchen vorbeugt.

Durch das Drainage-System läuft Wasser schnell aus dem Schuh ab. Die Fussspitze ist solide verstärkt. Der Schuh wurde gemeinsam mit dem bekannten Hersteller Meindl entwickelt. Der Schaft ist oben im hinteren Bereich angenehm weich, was Ein- und Ausstiege erleichtert.

Hochwertige Materialien und präzise Passform

Der Rockboot RB-10 wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Schuhhersteller Meindl entwickelt. Die Vibram-Sohle ist griffig, robust und gleichzeitig sehr flexibel – unabhängig davon, ob man sich auf glatten Bootssteigen oder felsigen Einstiegen bewegt. Der Weg zum Einstieg wird somit nicht durch den Schuh, sondern ausschließlich durch die restliche Ausrüstung erschwert.

Aktuell ist der Rockboot ausschließlich in der Farbe Olive erhältlich. Ein kleiner Wermutstropfen ist die eingeschränkte Größenauswahl: Angeboten werden die EU-Größen 39,5 bis 47. Die Größen fallen jedoch exakt aus, sodass kein größerer Schuh einkalkuliert werden muss. Für kleinere Füße gibt es derzeit noch keine passende Variante, was die Auswahl für Taucherinnen etwas einschränkt.

Fazit

Der DynamicNord RB-10 ist ein Rockboot, der kompromisslos auf Langlebigkeit, Funktionalität und Komfort ausgelegt ist. Wer bereit ist, etwas mehr zu investieren, erhält einen äußerst zuverlässigen Schuh, der über viele Jahre hinweg seinen Dienst verrichten dürfte. Eine klare Kaufempfehlung.

Unser Praxistest fand auf der Tauchbasis BlueMarlin am Fühlinger See in Köln statt. Vielen Dank an das Team für die Unterstützung.

Warum Rockboots?

■ Flexibler Einsatz bei verschiedenen Unterziehmaterialien – dicke oder dünne Schichten möglich.

■ Wenn der Rockboot beschädigt ist, muss nicht der gesamte Trockentauchanzug ersetzt werden. Der Austausch einzelner Boots ist deutlich günstiger als neue Stiefel oder Anzugsänderungen.

■ Exaktere Abstimmung auf persönliche Größen und Vorlieben.

■ Bessere Passform und fester Sitz durch Schnürung auch bei variabler Materialdicke. Das verhindert Verrutschen und reduziert Falten sowie Luftansammlungen in der Socken-Schicht.

