Meeresschildkröten erkennen – 7 Arten sicher unterscheiden

Meeresschildkröten lassen sich unter Wasser anhand weniger, klarer Merkmale zuverlässig unterscheiden – unabhängig davon, ob man im Roten Meer, im Mittelmeer oder in tropischen Riffgebieten taucht. Weltweit gibt es sieben Arten, die sich vor allem durch Panzerform, Kopfform, Schnabel, Schuppenanordnung und typisches Verhalten unterscheiden. Für Taucher und Schnorchler sind besonders die Unechte Karettschildkröte, die Grüne Meeresschildkröte und die Echte Karettschildkröte relevant. Eine sichere Bestimmung gelingt, wenn mehrere Merkmale kombiniert betrachtet werden – nicht allein Größe oder Farbe. Der Artikel (Lesezeit: 3 Minuten) bietet eine Übersicht aller Arten und zeigt, wie Meeresschildkröten unter Wasser eindeutig erkannt werden können.

Die Begegnung mit einer Meeresschildkröte gehört für viele Taucher – ob Einsteiger oder erfahrene Unterwasserfans – zu den eindrücklichsten Momenten unter Wasser. Die Tiere wirken gelassen, bewegen sich scheinbar mühelos durch das Blau und lassen mitunter sogar eine vorsichtige Annäherung zu. In vielen Kulturen gelten Meeresschildkröten seit Jahrtausenden als Symbol für Weisheit, Glück und Langlebigkeit.

Dank der überschaubaren Artenvielfalt lässt es sich einfach herausfinden, welche Meeresschildkröte man gerade vor sich hat. Grüne Schildkröten können sehr groß werden und sind häufig über ausgedehnten Sandflächen anzutreffen, wo sie Algen und Gräser fressen.

Heute zählen alle Arten von Meeresschildkröten zu den gefährdeten Bewohnern der Weltmeere. Umso wichtiger sind Schutzprojekte und Aufklärungskampagnen, die sich ihrem Erhalt widmen. Als sogenannte »Gärtner der Meere« spielen Meeresschildkröten eine zentrale Rolle im Ökosystem: Sie pflegen Seegraswiesen, halten Korallenriffe im Gleichgewicht und regulieren Quallenpopulationen.

Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) mit Schiffshalter (Echeneis naucrates) in der Bucht von Abu Dabab nahe Marsa Alam und Port Ghalib im Roten Meer, Ägypten Typisch für die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) ist der große Kopf und der kräftige Kiefer – hier über einem Korallenriff im Roten Meer.

Auch für Unterwasserfotografen gehören Meeresschildkröten zu den beliebtesten Motiven. Viele Tiere zeigen wenig Scheu, sofern man sich ruhig und respektvoll verhält. Wichtig ist, dass sich der Taucher frühzeitig bemerkbar macht, damit das Tier selbst entscheiden kann, ob es eine Begegnung zulässt. Langsames Annähern und beobachtendes Verhalten sind der Schlüssel. Fotografen mit großen, spiegelnden Domeports erleben nicht selten, dass Schildkröten neugierig den eigenen Spiegelbildern folgen. Blitzlicht sollte dabei möglichst reduziert oder ganz vermieden werden, da die Augen der Meeresschildkröten sehr lichtempfindlich sind und grelles Licht Stress verursachen kann.

So lassen sich Meeresschildkröten unter Wasser unterscheiden

Wer Meeresschildkröten erkennen und die Arten voneinander unterscheiden möchte, sollte weniger auf die Farbe achten, sondern vor allem auf den Panzer. Die Anzahl, Form und Anordnung der Hornschilde liefern die wichtigsten Hinweise. Ergänzend helfen Körperform, Kopfgröße und Schnabelform bei der Bestimmung der Art.

So erkennst du Meeresschildkröten unter Wasser

. Anzahl und Form der Panzerplatten

. Kopfform und Schnabel

. Größe und Körperbau

. Typisches Verhalten (z. B. ruhig / scheu / neugierig)

. Lebensraum (Riff, Seegras, Freiwasser)

Die sieben Arten der Meeresschildkröten im Überblick

Die folgende Übersicht zeigt die sieben Arten der Meeresschildkröten mit ihren wichtigsten Erkennungsmerkmalen, Besonderheiten und typischen Vorkommen.

Mehr Informationen und Schutzprojekte

Wer sich intensiver mit Meeresschildkröten beschäftigen oder Schutzprojekte unterstützen möchte, findet auf folgenden Webseiten weiterführende Informationen und Fakten:

Häufige Fragen zu Meeresschildkröten



Wie kann man Meeresschildkröten unter Wasser unterscheiden?



Meeresschildkröten lassen sich unter Wasser vor allem anhand der Panzerform, der Anzahl und Anordnung der Hornschilde, der Kopf- und Schnabelform sowie durch typisches Verhalten unterscheiden. Eine sichere Bestimmung gelingt, wenn mehrere dieser Merkmale gemeinsam betrachtet werden und nicht nur Größe oder Farbe.



Wie viele Arten von Meeresschildkröten gibt es?



Weltweit gibt es sieben anerkannte Arten von Meeresschildkröten. Dazu gehören unter anderem die Unechte Karettschildkröte, die Grüne Meeresschildkröte, die Echte Karettschildkröte, die Lederschildkröte und die Olive-Bastardschildkröte.



Welche Meeresschildkröten sieht man im Mittelmeer?



Im Mittelmeer kommen hauptsächlich die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) und in geringerer Zahl die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas) vor. Sichtungen erfolgen meist in Küstennähe, in Seegraswiesen oder in der Nähe von Riffen und Felsstrukturen.



Woran erkennt man den Unterschied zwischen Grünen Schildkröten und Karettschildkröten?



Grüne Meeresschildkröten haben einen glatten, herzförmigen Panzer und einen kleinen, stumpfen Schnabel, während Karettschildkröten einen kräftigen Kopf, einen deutlich gebogenen Schnabel und meist robuster wirkende Panzerplatten besitzen. Auch das Verhalten unterscheidet sich: Grüne Schildkröten sind häufig ruhiger und grasen Seegras.



Sind Meeresschildkröten für Taucher gefährlich?



Meeresschildkröten sind nicht gefährlich und gelten als friedliche Tiere. Sie sollten jedoch nicht berührt oder bedrängt werden, da Stress ihr natürliches Verhalten beeinträchtigen kann. Ein respektvoller Abstand ist beim Tauchen und Schnorcheln wichtig.



Warum ist es wichtig, Meeresschildkröten richtig zu erkennen?



Die sichere Bestimmung von Meeresschildkrötenarten hilft, Beobachtungen korrekt zu dokumentieren, Schutzmaßnahmen zu unterstützen und das Bewusstsein für bedrohte Arten zu stärken. Viele Arten stehen unter internationalem Schutz und reagieren empfindlich auf menschliche Störungen.

