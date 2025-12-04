Mission Across Maldives: Eine außergewöhnliche Tauchexpedition für den Meeresschutz

Text: Olivia Grubenmann | Across Maldives Expedition

Route und Ziel der Expedition

Die Route führt über mehr als 460 Kilometer durch offenes Meer, vorbei an spektakulären Tauchplätzen in jedem Atoll. Ein Projekt, das nicht nur sportliche Grenzen sprengt, sondern auch die Aufmerksamkeit auf den Schutz der Meere lenken soll. Ursprünglich war das Projekt in zwei Phasen geplant: Die erste sollte im Februar 2025 mit einem Weltrekordversuch für den längsten DPV-Tauchgang (Diver Propulsion Vehicle/Scooter) in der Greater Malé Region starten. Aufgrund technischer Herausforderungen hat das Team jedoch die Entscheidung getroffen, beide Phasen zu einer einzigen, bahnbrechenden Expedition im Frühjahr 2026 zusammenzuführen.

© Bhushan Bagadia – Das Tauchteam und weitere Supporter der Expedition rund um Shafraz Naeem (7. von links).

»Grenzen zu verschieben war schon immer etwas, das mich antreibt. In genau diesen Momenten erkennen wir, wozu unser Geist wirklich fähig ist. Across Maldives wird die größte Herausforderung meines Lebens – und auch eine sehr persönliche. Einer der letzten Sätze meines Vaters vor seinem Tod war: »Es würde mich nicht wundern, wenn Sie einmal quer durch die Malediven tauchen«. Diese Expedition widme ich ihm«, sagt Shafraz (Shaff) Naeem.

© Bhushan Bagadia – Shaff Naeem mit Sidemount Rebreather und Stage-Flasche.

Zwei Weltrekordversuche

Shaff wird pro Tag zwei Tauchgänge absolvieren, jeweils bis zu drei Stunden lang. Mithilfe eines DPV wird er pro Tauchgang acht bis zehn Kilometer zurücklegen und dabei versuchen, gleich zwei Weltrekorde aufzustellen: die längste mit einem DPV zurückgelegte Distanz in einem einzelnen Tauchgang in offenem Gewässer und die längste mit einem DPV zurückgelegte Distanz innerhalb eines Monats in offenem Gewässer.

© Google – Vom Nordzipfel bis zum äussersten Süden wird die Strecke den Taucher führen. Der Weg von Nord nach Süd führt an den bekanntesten Tauchspots der Malediven vorbei. Großfischbegegnungen sind somit »inklusive«. Bereits Anfang dieses Jahres testete das Team um Shaff die Ausrüstung (Scooter, Kreislaufgerät) bei mehreren Tauchgängen vor Ort.

Wissenschaft und Community Engagement

Neben den Rekordversuchen wird Shaff ein Team aus lokalen und internationalen Tauchern, Wissenschaftlern und Meeresschützern begleiten. Dabei sollen entlang der Route wichtige Daten gesammelt werden, etwa zur Gesundheit der Korallenriffe, Unterwassertopografie, Wassertemperatur und Umwelt-DNA (eDNA). Alle Daten sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Bildungsworkshops und Informationsveranstaltungen auf den Inseln sollen zusätzlich das Bewusstsein für Meeresschutz und Klimawandel stärken.

Landesweite Unterstützung und internationale Aufmerksamkeit

Die Maldives National Defence Force (MNDF) ist aktiv in die Routenplanung eingebunden. Die Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC) unterstützt die globale Kommunikation. Die gesamte Expedition wird filmisch dokumentiert.

Interview mit Shafraz (Shaff) Naeem

Shaff, wie würden Sie die Mission mit ihren zwei Phasen in wenigen Worten beschreiben?

Across Maldives ist eine Mission, die ich ins Leben gerufen habe, um die atemberaubende Unterwasserwelt der Malediven ins Rampenlicht zu rücken und die Grenzen des Tauchens in der Region neu auszuloten.

Was sind aktuell die größten Bedrohungen für die marinen Ökosysteme der Malediven?

Klimawandel, Überfischung und unachtsamer Tourismus – sie verursachen Korallenbleiche, zerstören Riffe und gefährden Lebensräume.

Welche Daten sollen während der Expedition erhoben werden? Und warum sind sie wichtig?

Wassertemperaturen, Korallenbleiche, Sichtungen von Meereslebewesen – diese Informationen helfen, Veränderungen zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Wie kann Across Maldives konkret zum Schutz der Korallenriffe beitragen?

Ich will zeigen, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt und so Bewusstsein schaffen. Denn wir schützen nur, was wir kennen und lieben.

Welchen Einfluss wird das Projekt auf lokale Gemeinschaften haben?

Ich hoffe, junge Malediver:innen zu inspirieren und für das Meer, das Tauchen und den Schutz der Ozeane zu begeistern.

Welche Ausrüstung ist unerlässlich?

Rebreather, DPVs mit Navigation, Kommunikationssysteme, Kameras, Drohnen und Datenlogger – alles muss zuverlässig und sicher sein.

Welche Herausforderungen gibt es bei DPV-Langstrecken-Tauchgängen?

Trotz modernster Technik sind Strömungen, Seegang und Ausdauer eine Herausforderung. Präzision und Erfahrung sind unerlässlich.

Wie hat Sie Ihr 50-Stunden-Tauchgang auf diese Expedition vorbereitet?

Er hat mich gelehrt, unter Druck ruhig zu bleiben und mental stark zu sein. Eigenschaften, die bei Across Maldives entscheidend sind.

Was treibt Sie an, immer wieder Grenzen zu verschieben?

Das Unbekannte. Die Chance, Neues zu entdecken und andere zu inspirieren, Großes zu wagen und zu schützen, was wir finden.

Warum zwei Weltrekorde?

Nicht für mich allein, sondern um zu zeigen, was möglich ist. Und um Aufmerksamkeit für den Meeresschutz zu schaffen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf unberührte Gebiete, neue Entdeckungen – und auf den Moment, dieses Wissen mit der Welt zu teilen.

Welcher Aspekt wird oft unterschätzt?

Die Vorbereitung: Sicherheit, Logistik, Technik. Alles muss perfekt geplant sein. Ohne starkes Team geht nichts.

Gibt es eine Geschichte, die Sie inspiriert?

Ein Manta, den ich von Angelschnüren befreite. Dieser Moment hat mich tief berührt und erinnert mich daran, wofür ich kämpfe.

Wie können Menschen das Projekt unterstützen?

Mit Spenden, Partnerschaften, Kommunikation. Jeder Beitrag zählt, um dieses Projekt umzusetzen.

Was möchten Sie Menschen mitgeben?

Fang an. Warten Sie nicht auf den perfekten Moment. Jeder kann etwas tun. Und das Meer braucht uns alle.

Weitere Infos:

www.acrossmaldives.org

www.oceansixfifty.org

Instagram: @acrossmaldivesevent | @oceansixfifty

Facebook: @acrossmaldives

Ein weiteres Interview mit Shaff Naeem vom Dezember 2024 finden Sie hier.