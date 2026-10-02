Neptune Islands: Käfigtauchen mit Weißen Haien in Südaustralien

Kahle Granitfelsen, kalter Südozean und eine der verlässlichsten Begegnungen mit Weißen Haien weltweit: Die Neptune Islands vor Südaustralien gehören zu den streng geschützten Meeresgebieten des Kontinents. TAUCHEN-Autor Lars von Ritter Zahony hat eine Woche an Bord verbracht, beim Käfigtauchen auf rund 30 Metern Tiefe Weiße Haie fotografiert und zwischen Seelöwen, Seebären und Delfinen erlebt, wie eng Naturerlebnis und Naturschutz hier zusammenhängen.

Text & Fotos: Lars von Ritter Zahony

Perfekt angepasster Spitzenprädator: Ein Weißer Hai steigt aus der Tiefe auf, über ihm kreisen Stachelmakrelen. Foto: Lars von Ritter Zahony

Neptune Islands: ein Schutzgebiet am Rand des Kontinents

Der erste Blick auf die Neptune Islands ist unspektakulär: kahle Granitfelsen, vom Wind gezeichnet, umgeben vom tiefblauen Wasser am Rand des Südlichen Ozeans, rund 70 Kilometer südlich von Port Lincoln. Unter der Wasseroberfläche verbirgt sich jedoch eines der faszinierendsten marinen Schutzgebiete Australiens. Weiße Haie, große Robbenkolonien und eine außergewöhnlich artenreiche Unterwasserwelt treffen hier aufeinander – an einem Ort, an dem Natur, Forschung und Tourismus in einem empfindlichen Gleichgewicht stehen.

Schon bei der Ankunft wird deutlich, dass dieses Schutzgebiet besonderen Regeln folgt. Die Inseln gehören zum Neptune Islands Conservation Park, die umliegenden Gewässer zum Neptune Islands Group (Ron and Valerie Taylor) Marine Park. Der Zugang ist streng reglementiert, und auch das Käfigtauchen mit Weißen Haien unterliegt einem behördlichen Genehmigungs- und Kontrollsystem.

Kahle Felsen, vom Wind gezeichnet: Die Neptune Islands liegen am Rand des Südlichen Ozeans vor Südaustralien. Foto: Lars von Ritter Zahony

Ein Schutzgebiet mit Geschichte

Unter Schutz gestellt wurden die Neptune Islands bereits 1967. Im Mittelpunkt stand damals der Erhalt der bedeutenden Kolonien von Langnasen-Seebären und weiterer geschützter Tierarten. Später wurde der Schutz auf die umliegenden Meeresgebiete ausgeweitet – ein wichtiger Schritt, um diesen empfindlichen Lebensraum langfristig zu erhalten.

Seinen Namen verdankt der Marine Park Ron und Valerie Taylor. Das australische Taucher- und Filmemacherpaar hat das öffentliche Bild des Weißen Hais über Jahrzehnte geprägt. Ihre Aufnahmen zeigten den Räuber nicht als blutrünstiges Monster, sondern als hochspezialisierten Jäger und unverzichtbaren Teil des marinen Ökosystems.

Begegnung mit dem Weißen Hai

Die Neptune Islands gelten weltweit als einer der zuverlässigsten Orte, um Weiße Haie (Carcharodon carcharias) zu beobachten. Ein Hauptgrund dafür sind die großen Robbenkolonien, die den Haien eine natürliche Nahrungsgrundlage bieten.

Der erste Tauchgang im Käfig bleibt trotzdem ein Moment voller Spannung. Langsam sinkt der Käfig ins grünblaue Wasser. Mit jedem Meter nimmt das Licht ab, der Meeresboden verliert sich im Dämmerlicht. Dann taucht aus der Tiefe ein Schatten auf. Fast lautlos gleitet der Hai heran und zieht ruhig und kontrolliert seine Kreise. Erst aus nächster Nähe werden seine Dimensionen sichtbar: Kraft und Eleganz verschmelzen zu einer beeindruckenden Präsenz. Nichts erinnert an das Klischee vom aggressiven Killer – vielmehr begegnet man einem perfekt an seine Umwelt angepassten Spitzenprädator.

Erst aus nächster Nähe werden die Dimensionen des Weißen Hais sichtbar: Kraft und Eleganz in einem Tier vereint. Foto: Lars von Ritter Zahony

Käfigtauchen auf 30 Metern Tiefe

Während unserer Tour wurden die Käfige bis auf etwa 30 Meter Tiefe abgesenkt, direkt über den Meeresboden. Strömung und Seegang ließen sie zeitweise deutlich schwingen und machten das Fotografieren anspruchsvoll. Das kalte Wasser und die Tiefe begrenzten die Dauer der Tauchgänge zusätzlich.

Ein absoluter Höhepunkt ist das Käfigtauchen in rund 30 Metern Tiefe direkt über dem Meeresboden. Foto: Lars von Ritter Zahony Noch einmal werden die Kameraeinstellungen geprüft, bevor das Spektakel beginnt. Foto: Lars von Ritter Zahony Nur wenige Augenblicke später erscheint die Hauptattraktion: Als der Weiße Hai direkt vor uns auftaucht und sein charakteristisches »Lächeln« zeigt, steht die Zeit für einen Moment still. Foto: Lars von Ritter Zahony

Ein komplexes Ökosystem

Weiße Haie übernehmen als Spitzenprädatoren eine wichtige ökologische Funktion. Sie beeinflussen das Verhalten ihrer Beutetiere und sind Teil eines komplexen Nahrungsnetzes. Wie groß ihr Einfluss auf einzelne Robbenkolonien tatsächlich ist, wird weiterhin wissenschaftlich untersucht.

Ebenso faszinierend wie die Haie sind die Bewohner der Felsküsten. Vor allem die Langnasen-Seebären prägen das Bild der Inseln: Hunderte Tiere liegen dicht gedrängt auf den Felsen, ihre Rufe hallen über das Wasser. Im Meer zeigen sie sich verspielt und neugierig, nähern sich Schnorchlern, drehen Pirouetten und verschwinden ebenso schnell wieder im Blau. Hinter diesen Begegnungen verbirgt sich jedoch der ständige Kreislauf des Lebens: Vor allem Jungtiere gehören zur natürlichen Beute der Weißen Haie.

Tagesausflüge zu den vorgelagerten Inseln gehören zum Programm: Das Felskänguru ist eine zoologische Besonderheit der Region. Foto: Lars von Ritter Zahony Immer wieder begleiten Delfine die Überfahrt und sorgen für unvergessliche Begegnungen auf dem Meer. Foto: Lars von Ritter Zahony Im glitzernden Sonnenlicht tanzen neugierige Australische Seelöwen durchs Wasser und suchen verspielt die Nähe von Tauchern und Schnorchlern. Foto: Lars von Ritter Zahony

Käfigtauchen zwischen Faszination und Verantwortung

Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie das Käfigtauchen. Kritiker befürchten, dass Anlockmethoden das Verhalten der Haie beeinflussen könnten. Tatsächlich unterliegt der Betrieb an den Neptune Islands strengen Auflagen: Art und Menge der eingesetzten Lockstoffe sind geregelt, ein gezieltes Füttern der Tiere ist verboten.

Gleichzeitig trägt der kontrollierte Ökotourismus dazu bei, das öffentliche Bild der Weißen Haie zu verändern. Viele Besucher erleben hier zum ersten Mal, dass diese Tiere weder wahllose Angreifer noch blutrünstige Monster sind, sondern hochspezialisierte Jäger mit einer wichtigen Funktion im marinen Ökosystem. Auch nach einer Woche an Bord bleibt die Frage offen, wie sich Naturerlebnis und Naturschutz langfristig in Einklang bringen lassen. Vielleicht liegt genau darin die Stärke dieses Ortes: Er liefert keine einfachen Antworten, sondern regt dazu an, den eigenen Blick auf diese faszinierenden Tiere zu hinterfragen.

Eine Landschaft der Extreme

Nicht nur unter Wasser beeindrucken die Neptune Islands. Windgepeitschte Granitfelsen, kreisende Weißbauch-Seeadler und die Weite des Ozeans verleihen der Inselgruppe eine beinahe archaische Atmosphäre. Mit etwas Glück begleiten Delfine die Überfahrten. Die Abgeschiedenheit hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich dieser außergewöhnliche Lebensraum erhalten konnte. Gleichzeitig bleibt er eng mit den Veränderungen der Weltmeere verbunden: Klimawandel, Fischerei und veränderte Nahrungsnetze machen auch vor den Neptune Islands nicht halt.

Mehr als ein Abenteuer

Nach einer Woche verlässt man die Neptune Islands mit großem Respekt vor einem Lebensraum, der sich nicht auf spektakuläre Hai-Begegnungen reduzieren lässt. Die Inselgruppe zeigt eindrucksvoll, wie eng Faszination, Forschung und Naturschutz miteinander verbunden sind. Die Begegnung mit einem Weißen Hai verändert den Blick auf eines der am meisten missverstandenen Tiere der Erde. Wer bereit ist, genauer hinzusehen, entdeckt hier weit mehr als ein außergewöhnliches Tauchziel: einen Ort, an dem sich die Dynamik mariner Natur in ihrer ganzen Ursprünglichkeit erleben lässt.

Reiseinformationen: Neptune Islands kompakt

Lage: Südaustralien, Great Australian Bight, ca. 70 km südlich von Port Lincoln

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober

Wassertemperatur: ca. 14 bis 18 °C

Sichtweiten: meist 8 bis 25 Meter, wetterabhängig

Highlights: Weiße Haie, Langnasen-Seebären, Australische Seelöwen, Weißbauch-Seeadler, Delfine

Tauchen: Käfigtauchen mit Weißen Haien, behördlich streng reguliert; Käfige bis auf rund 30 Meter Tiefe

Schutzstatus: Neptune Islands Conservation Park (seit 1967) und Neptune Islands Group (Ron and Valerie Taylor) Marine Park

FAQ: Käfigtauchen an den Neptune Islands

Wo liegen die Neptune Islands?

Die Neptune Islands liegen vor der Küste Südaustraliens, rund 70 Kilometer südlich von Port Lincoln. Die Inselgruppe besteht aus kahlen Granitfelsen am Rand des Südlichen Ozeans.

Warum gibt es an den Neptune Islands so viele Weiße Haie?

Die großen Kolonien von Langnasen-Seebären und Seelöwen bieten den Weißen Haien eine natürliche Nahrungsgrundlage. Deshalb gelten die Neptune Islands als einer der zuverlässigsten Orte weltweit, um Weiße Haie zu beobachten.

Wann ist die beste Reisezeit für die Neptune Islands?

Als beste Reisezeit gelten die Monate Mai bis Oktober. Das Wasser hat dann etwa 14 bis 18 °C, die Sichtweiten liegen meist zwischen 8 und 25 Metern.

Wie tief wird beim Käfigtauchen getaucht?

Auf der beschriebenen Tour wurden die Käfige bis auf etwa 30 Meter Tiefe direkt über den Meeresboden abgesenkt. Kaltes Wasser, Strömung und Seegang machen die Tauchgänge anspruchsvoll und begrenzen ihre Dauer.

Werden die Haie beim Käfigtauchen gefüttert?

Nein. Der Betrieb unterliegt strengen behördlichen Auflagen. Art und Menge der Lockstoffe sind geregelt, ein gezieltes Füttern der Haie ist verboten.

Wer sind Ron und Valerie Taylor?

Das australische Taucher- und Filmemacherpaar hat über Jahrzehnte das öffentliche Bild des Weißen Hais geprägt. Nach ihnen ist der Marine Park rund um die Neptune Islands benannt.