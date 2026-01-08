Blumen des Riffs: Federsterne und ihre verborgene Schönheit

Text: Michal Štross. Wenn Sie daran interessiert sind, Federsterne zu fotografieren, finden Sie hier einige wertvolle Tipps.

Federsterne und Seelilien (Crinoide) gehören zur Gattung der Stachelhäuter (Echinodermata), zu der viele Arten wie Seeigel, Seesterne und Schlangensterne zählen. Derzeit gibt es etwa 550 Arten von Crinoiden. Die meisten Taucher werfen nur einen flüchtigen Blick auf die Formen und Arten von Federsternen. Dabei gibt es viel mehr zu erspähen, als man auf den ersten Blick sieht.

Mal ganz anders: Bokeh- oder Blur- Effekte, wie sie in diesen Aufnahmen vorliegen, wurden hier mit einem speziellen Objektiv (zu Sowjet-Zeiten hergestellt) erzeugt.

Auf den ersten Blick sehen Federsterne vielleicht wie Pflanzen mit gefiederten Blättern aus. Aber sie sind wirbellose Meerestiere. Ihre »Wedel« sind ihre Arme, die aus zahlreichen winzigen Seitenästen bestehen, die den gefiederten Eindruck vermitteln. Im Gegensatz zu Seegurken, Seeigeln und Schlangensternen, die auf dem Meeresboden nach Nahrung suchen, filtern Federsterne das Wasser. Sie tun das, indem sie mit ihren langen Federarmen vorbeischwimmende Mikropartikel einfangen und filtern. Die Arme zeigen von der Körpermitte aus nach außen wie Speichen, die aus der Mitte eines Fahrrads herausragen, und sind in der Regel in Fünfergruppen anzutreffen.

In Deckung

Federsterne stellen manchmal die Nahrungsaufnahme ein und rollen ihre Arme ein, um sich beispielsweise vor Raubtieren zu verstecken. Einige Arten lassen ihre Arme tagsüber eingerollt. Nachts, wenn es unwahrscheinlich ist, dass Raubtiere sie sehen, klappen sie ihre Arme aus, um zu fressen. Federsterne können einen Teil ihrer Arme fallen lassen, um Fressfeinden zu entkommen. Dieses Verhalten ist in der Familie der Stachelhäuter weit verbreitet, und Seesterne wenden diese Technik sehr häufig an.

Vorwärts, marsch!

Federsterne können sich mit winzigen Beinen, den Cirri, am Riff verankern. Doch wenn sie sich von den Korallen lösen, geschehen seltsame Dinge. Sie können schweben und sogar laufen. Eines der Dinge, die mich bei meinen ersten Tauchgängen an den Riffen von Gili Gede in Indonesien am meisten faszinierte, war die Anzahl der Federsterne, die ich fand. Sie waren überall, sowohl auf Felsen als auch auf Weich- und Hartkorallen verankert. Ich beobachtete sie, bewunderte ihre leuchtenden Farben, ihre interessanten und seltsamen Positionen und begann, sie zu fotografieren.

Das andere Foto

Ich beschloss, sie nicht mit modernen Objektiven zu fotografieren, sondern mit Vintage-Objektiven mit umgekehrter Frontlinse, um meinen Bildern einen künstlerischeren Charakter zu verleihen. Diese Objektive werden in diesem Beitrag als modifizierte alte Objektive bezeichnet. Kurz gesagt: Modifizierte Vintage-Objektive können zu Hause hergestellt werden, indem man ein Helios 44-2/3- oder Mir-1b-Objektiv nimmt, das vordere Element entfernt, es umdreht und wieder einsetzt. Beide Objektive wurden vor etwa 40 Jahren in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt.

Dieses Objektiv hat seinen schärfsten Punkt nur in der Bildmitte. Die Schärfe nimmt zu den Rändern des Bildes hin allmählich ab, was dem Bild ein besonders ästhetisches Aussehen verleiht. Da Sie sich weder auf den Autofokus, der bei alten Objektiven nicht verfügbar ist, noch auf die manuelle Fokussierung verlassen können, da die Objektive im Gehäuse verriegelt sind, besteht die einzige Möglichkeit, relativ scharfe Bilder zu erhalten, darin, die Kamera langsam an das gewählte Motiv heranzuführen, bis man es »scharf« sieht. Eine perfekte Schärfe zentraler Motive ist schwer zu erreichen und erfordert eine gute Schärfungssoftware nach der Nachbearbeitung der Bilder in Photoshop.

Im direkten Umfeld

Federsterne dienen in der Regel als sicheres Zuhause für viele kleine Tiere. Garnelen, Krebse und Fische verstecken sich zwischen ihren gefiederten Armen vor potenziellen Räubern. Einen Blick auf diese farbenfrohen und manchmal seltsamen Bewohner zu werfen, ist definitiv ein Muss, denn diese kleinen Lebewesen bieten viele großartige Gelegenheiten für Makroaufnahmen.

Während sich moderne Makroobjektive am besten für die Aufnahme von winzigen Meerestieren eignen, die sich in Federsternen verstecken, sind modifizierte Vintage-Objektive mit entsprechenden Dioptrien besser geeignet, um die Schönheit der Federsterne als Ganzes einzufangen. Das Fotografieren von Federsternen mit modifizierten Vintage-Objektiven liefert atemberaubende, fast abstrakte Bilder. Einige sehen auf den Bildern aus wie Perlen auf einer Schnur und schillern in lebhaften Farben und Formen, die zur Ästhetik der Unterwasserwelt beitragen. Und das alles mit einem zauberhaften Bokeh.

