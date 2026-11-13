Haie fotografieren: Elemente kombinieren statt nur Porträt

Starke Hai-Bilder entstehen nicht nur im Porträt. Wer Bewegung, Vordergrund und Licht kombiniert, erzählt mehr als nur eine Pose. In dieser Folge der Fotoschule zeigt Martin Strmiska an einer Aufnahme Karibischer Riffhaie (Carcharhinus perezi) von Tiger Beach auf den Bahamas, wie er dabei vorgeht.

Das Wichtigste in Kürze

Das klassische Hai-Porträt mit Blickkontakt wirkt stark, führt bei vielen Haiarten aber zu ähnlichen Posen und Kompositionen.

Haie folgen meist klaren Bewegungsmustern. Wer diese Routen erkennt, kann sie gezielt nutzen.

Zuerst wird ein Vordergrund gewählt, etwa eine Koralle oder ein Fischschwarm, ausgerichtet auf die Route des Hais.

Für die Brennweite entscheidet der Abstand zwischen Hai und Vordergrund, nicht der Abstand zur Kamera.

Ziel ist ein ausgeleuchteter Vordergrund bei gleichzeitigem Licht auf dem Hai im Hintergrund.

Wenn es um ein eindrucksvolles Hai-Porträt geht, lautet der klassische Ansatz: Der Hai steht als klares Hauptmotiv im Zentrum, mit starkem Blickkontakt und einer Bildgestaltung, die alle Elemente auf ihn ausrichtet. Diese Methode führt zu sehr wirkungsvollen Aufnahmen und funktioniert bei vielen Hai-Arten, erzeugt jedoch häufig ähnliche Ergebnisse: vergleichbare Posen, ähnliche Kompositionen und einen gleichartigen visuellen Eindruck.

Oft entsteht der Wunsch nach Bildern mit stärkerem Verhaltensbezug, die Haie in ihrer natürlichen Umgebung zeigen, ohne dass sie auf die Kamera oder den Betrachter reagieren. Solche Aufnahmen, bei denen der Hai nicht zwingend das dominierende Motiv ist, sind weniger ikonisch als klassische Porträts, erzählen dafür aber oft eine deutlich reichere Geschichte. Der fotografische Ansatz unterscheidet sich dabei grundlegend. Wie das klassische Porträt funktioniert, liest du in unserem Beitrag Unterwasserporträts: So gelingen starke Tierbilder.

Bewegungsmuster analysieren

Unabhängig davon, ob auf einem »baited dive«, also einem Tauchgang, bei dem Haie mit Köder angelockt werden, oder einem regulären Hai-Tauchgang fotografiert wird, beeinflusst die Anzahl der Haie an einem Spot die Bildmöglichkeiten maßgeblich. Entscheidend ist jedoch nicht die Nähe zum Tier, sondern die Beobachtung seines Verhaltens. Haie folgen meist klaren Bewegungsmustern, etwa entlang des Riffs oder beim Anflug auf den Köder gegen die Strömung (»up current«). Diese wiederkehrenden Routen gilt es zu erkennen und gezielt zu nutzen.

Den Vordergrund bewusst wählen

Im Gegensatz zum klassischen Porträt wird zunächst ein Vordergrund definiert, etwa eine Koralle oder ein Fischschwarm. Er bildet die Bühne der Aufnahme und das Zentrum der Bildaussage. Die Komposition des Vordergrunds erfolgt stets mit Blick auf die Bewegungsroute des Hais. Eine Testaufnahme stellt sicher, dass Kamera- und Blitzeinstellungen passen.

Ausrüstung und Perspektive

Perspektive und Kompression spielen eine zentrale Rolle. Ein Ultraweitwinkelobjektiv ist nicht immer ideal, da der Abstand zum Hai meist größer bleibt. Ein Zoomobjektiv bietet mehr Flexibilität und stärkere Kompression. Entscheidend für die Brennweitenwahl ist der Abstand zwischen Hai und Vordergrund, nicht der Abstand zur Kamera.

Kompression im Bild: Der Abstand zwischen Vordergrund und Haien bestimmt, wie eng die Ebenen im Foto zusammenrücken. Skizze: Martin Strmiska

Belichtung und Lichtbalance

Ziel ist ein ausgewogen ausgeleuchteter Vordergrund bei gleichzeitigem Licht auf dem Hai im Hintergrund. Ausgangspunkt ist die Belichtung des Umgebungslichts. Geschlossene Blenden sorgen für ausreichende Tiefenschärfe, während Verschlusszeit und Empfindlichkeitswert an Bewegung und Lichtsituation angepasst werden. Die Blitzleistung wird zuletzt feinjustiert, wobei Überbelichtungen im Vordergrund vermieden werden müssen. Abstand, Winkel und Blitzposition sind entscheidend für ein harmonisches Ergebnis. Mehr dazu, wie du Vorder- und Hintergrund getrennt belichtest, erklärt Martin Strmiska in Belichtung von Hintergrund und Vordergrund.

Die Lightroom-Grundeinstellungen des Aufmacherfotos, unter anderem Temperatur 8219, Belichtung +0,45, Lichter −58 und Tiefen +53. Screenshot: Martin Strmiska

Positionierung und Leistung der Blitze

Die Blitze werden weit außen und oberhalb der optischen Achse positioniert. In bestimmten Situationen reicht auch ein einzelner Blitz über dem Objektiv aus. Leistung, Wiederaufladezeit und Lichtcharakteristik sind dabei entscheidend. Je mehr Umgebungslicht vorhanden ist, desto effektiver lässt sich Blitzlicht einsetzen. Bei vertikalen Aufnahmen gilt die Regel, den unteren Blitz mit halber Leistung des oberen Blitzes zu betreiben.

Praxistipps

Abstand halten, da Perspektive und Kompression den Bildeindruck bestimmen.

Mit der Schärfeebene spielen, um Vorder- und Hintergrund gezielt zu trennen.

Motiv und Blickfeld des Hais aufeinander abstimmen, um die erzählerische Wirkung der Aufnahme zu verstärken.

Aufnahmedaten des Aufmacherfotos

Kamera: Nikon D7200

Gehäuse: Seacam mit 9-Zoll-Domeport

Objektiv: Tokina 10–17 Millimeter bei 15 Millimetern

Einstellungen: Blende f/11, eine Hundertsechzigstelsekunde, Empfindlichkeitswert 200

Licht: 2 Seacam Seaflash 150 bei dreiviertel Leistung

Ort: Tiger Beach, Bahamas

Datum: Januar 2018

Häufige Fragen

Was unterscheidet diesen Ansatz vom klassischen Hai-Porträt?

Beim klassischen Porträt steht der Hai mit Blickkontakt im Zentrum, alles ist auf ihn ausgerichtet. Hier wird zuerst ein Vordergrund gewählt, der Hai ergänzt die Szene auf seiner natürlichen Route. Die Bilder sind weniger ikonisch, erzählen aber oft mehr.

Welches Objektiv eignet sich für Hai-Fotos mit Vordergrund?

Ein Ultraweitwinkel ist nicht immer ideal, weil der Abstand zum Hai meist größer bleibt. Ein Zoomobjektiv bietet mehr Flexibilität und stärkere Kompression. Für das Aufmacherfoto nutzte Martin Strmiska ein Tokina 10–17 Millimeter bei 15 Millimetern.

Wie finde ich die richtige Position?

Durch Beobachtung: Haie folgen meist klaren Bewegungsmustern, etwa entlang des Riffs oder gegen die Strömung zum Köder. Den Vordergrund komponierst du mit Blick auf diese Route und prüfst die Einstellungen mit einer Testaufnahme.

Wie belichte ich Vordergrund und Hai gleichzeitig richtig?

Ausgangspunkt ist die Belichtung des Umgebungslichts. Geschlossene Blenden sorgen für Tiefenschärfe, Verschlusszeit und Empfindlichkeit richten sich nach Bewegung und Licht. Die Blitzleistung wird zuletzt feinjustiert, damit der Vordergrund nicht überbelichtet.

Wo positioniere ich die Blitze?

Weit außen und oberhalb der optischen Achse. Manchmal reicht ein einzelner Blitz über dem Objektiv. Bei vertikalen Aufnahmen läuft der untere Blitz nach Martin Strmiskas Regel mit halber Leistung des oberen.

Martin Strmiska fotografiert bereits seit Jahren die Wunder der Unterwasserwelt und gibt seine Erfahrungen weiter. Mit seinen Aufnahmen hat er schon mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen. Mehr über ihn auf aquasphere.sk.

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Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 04/26 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.