Unterwasserfotografie: Warum starke Bilder mit dem Lesen der Szene beginnen

Viele Unterwasserfotografen starten mit der Suche nach einem Motiv. Fotograf Martin Strmiska schlägt einen anderen Blick vor: Wer erkennt, welche Systeme eine Unterwasserszene prägen, also Verhalten, Raum, Licht und Interaktion, kann Bilder bewusst gestalten, statt auf den Zufall zu hoffen. Die Geschichte eines Fotos entsteht so schon vor dem ersten Auslösen.

Ein Hai, eine Schildkröte, ein Fischschwarm oder ein Wrack: Mit solchen Motiven im Kopf gehen viele Fotografen ins Wasser. Dieser Ansatz ist naheliegend, greift nach Ansicht von Martin Strmiska aber zu kurz. Denn der Ozean ist keine Ansammlung isolierter Objekte, sondern ein Gefüge aus Systemen in ständiger Bewegung. Strömungen transportieren Wasser. Licht verändert sich mit Oberfläche, Tiefe und Tageszeit. Fische reagieren auf Räuber. Sand reflektiert Helligkeit, und Riffe, Wracks oder Höhlen formen den Raum. Wer unter Wasser fotografiert, hält deshalb nicht nur Tiere oder Objekte fest, sondern Prozesse, Beziehungen und Wechselwirkungen.

Das Wichtigste in Kürze

Der Ozean ist kein Nebeneinander einzelner Objekte, sondern ein Gefüge aus Systemen in ständiger Bewegung.

Die meisten Unterwasserszenen lassen sich vier grundlegenden Systemen zuordnen: biologischen Systemen, räumlichen Systemen, Licht und Interaktion.

Ein starkes Foto ist oft nicht das Ergebnis hektischer Suche, sondern die Folge von Beobachtung, Einordnung und richtiger Positionierung.

Die stärksten Unterwasserfotos entstehen meist dort, wo mehrere Systeme zusammenwirken.

Vor jeder Aufnahme hilft eine Frage: Welches System sehe ich gerade?

Was erfahrene Unterwasserfotografen anders machen

Mit diesem Blick verändert sich auch die Aufgabe des Fotografen. Anfänger konzentrieren sich meist auf ein einzelnes Motiv. Fortgeschrittene achten stärker auf die Situation, in der es erscheint. Erfahrene Fotografen beobachten das System hinter der Szene und warten, bis sich seine Elemente so ausrichten, dass ein Bild entstehen kann.

Ein starkes Foto ist deshalb oft nicht das Ergebnis hektischer Suche, sondern die Folge von Beobachtung, Einordnung und richtiger Positionierung. Die erste Aufgabe unter Wasser ist nicht das Auslösen, sondern das Lesen der Situation.

Welche Systeme prägen eine Unterwasserszene?

Die meisten Unterwasserszenen lassen sich vier grundlegenden Systemen zuordnen: biologischen Systemen, räumlichen Systemen, dem Licht und Interaktionssystemen.

Biologische Systeme: Verhalten von Tieren

Ein Fischschwarm bewegt sich als Einheit: Biologische Systeme sind dynamisch und verändern sich oft innerhalb weniger Sekunden. Foto: Martin Strmiska

Biologische Systeme entstehen durch das Verhalten von Tieren, etwa in Fischschwärmen, Baitballs, Putzerstationen, Jagdszenen oder Wanderbewegungen. Solche Systeme sind dynamisch und verändern sich oft innerhalb weniger Sekunden. Gerade deshalb erzeugen sie besonders lebendige und dramatische Bilder.

Ein Baitball ist zum Beispiel nicht einfach nur eine Ansammlung kleiner Fische, sondern eine bewegliche Schutzformation, die sich als Reaktion auf Bedrohung ständig neu formiert. Wer dieses Verhalten versteht, kann besser einschätzen, wo sich die Szene verdichtet und wann ein entscheidender Moment bevorsteht.

Räumliche Systeme: Struktur und Komposition

Manche Unterwasserszenen werden nicht primär von Verhalten bestimmt, sondern von ihrer Struktur. Das gilt für Wracks, Riffe, Höhlen, Sandflächen oder markante Felsformationen. Hier ist nicht das einzelne Tier das wichtigste Element, sondern der Raum. Er bestimmt Perspektive, Größenverhältnisse, Bildaufbau und visuelle Stabilität.

Ein Wrack ist deshalb nicht nur ein Objekt auf dem Meeresboden, sondern eine Struktur, die Licht, Sediment und Tierbewegungen lenkt. Wer diese räumliche Ordnung erkennt, kann bewusster komponieren.

Licht: Wenn das Licht zum Hauptmotiv wird

Lichtkegel in Höhlen und Cenoten sind typische Lichtsysteme. In manchen Bildern ist nicht der Taucher das eigentliche Hauptmotiv, sondern das Licht selbst. Foto: Martin Strmiska

Ein drittes System ist das Licht. Unter Wasser schafft es Tiefe, Richtung und Atmosphäre, oft auch dann, wenn kaum sichtbare Objekte im Bild sind. Sonnensterne, Lichtstrahlen, Oberflächenmuster, Spiegelungen oder Lichtkegel in Höhlen und Cenoten sind typische Lichtsysteme. Sie bestimmen häufig die emotionale Wirkung eines Bildes. In manchen Bildern ist das eigentliche Hauptmotiv nicht ein Tier oder ein Taucher, sondern das Licht selbst.

Interaktionssysteme: Der Mensch als Bezugspunkt

Neugierige Tiere vor der Kamera erzeugen mehr als reine Beobachtung: Kalifornischer Seelöwe (Zalophus californianus) bei Los Islotes im Golf von Kalifornien. Foto: Martin Strmiska

Schließlich gibt es Interaktionssysteme, also Szenen, in denen Menschen Teil der Unterwasserwelt werden. Taucher neben Wracks, Taucher in Lichtstrahlen oder neugierige Tiere vor der Kamera erzeugen mehr als reine Beobachtung. Sie schaffen Maßstab, Erzählkraft und emotionale Spannung. Der Mensch wird dabei zum Bezugspunkt innerhalb des Systems. Wie sich ein Taucher gezielt ins Bild setzen lässt, zeigt Martin Strmiska im Beitrag Taucher fotografieren: So setzt du deinen Buddy richtig in Szene.

Warum wirken Bilder stärker, wenn mehrere Systeme zusammenkommen?

Die stärksten Unterwasserfotos entstehen meist dort, wo mehrere Systeme zusammenwirken. Ein Hammerhai über einer Sandfläche verbindet biologisches Verhalten mit einer klaren räumlichen Bühne. Ein Segelfisch im Angriff auf einen Baitball verdichtet biologische Dynamik. Ein Taucher in einer Cenote vereint Raum und Licht. Je mehr Systeme sinnvoll ineinandergreifen, desto kraftvoller wird das Bild.

Welche Frage sollte man sich vor jeder Aufnahme stellen?

Martin Strmiska empfiehlt, sich vor jeder Aufnahme eine zentrale Frage zu stellen: Welches System sehe ich gerade? Geht es vor allem um Verhalten, Raum, Licht oder Interaktion? Wer diese Frage beantworten kann, fotografiert nicht mehr zufällig, sondern beginnt, die Szene bewusst zu gestalten.

Unterwasserfotografie bedeutet für ihn deshalb nicht in erster Linie, ein Motiv zu finden. Entscheidend ist, das System zu erkennen, das eine Geschichte hervorbringt. Jedes starke Unterwasserfoto beginnt nicht mit der Kamera, sondern mit dem Verstehen.

Häufige Fragen zum Thema: Unterwasserszenen lesen

Was bedeutet es, eine Unterwasserszene zu „lesen“?

Die Situation zu beobachten und einzuordnen, bevor man auslöst: Welche Elemente wirken zusammen, wie verändern sie sich, und wann richten sie sich so aus, dass ein Bild entstehen kann?

Welche vier Systeme gibt es in Unterwasserszenen?

Martin Strmiska unterscheidet biologische Systeme (Verhalten von Tieren), räumliche Systeme (Wracks, Riffe, Höhlen, Sandflächen, Felsformationen), das Licht sowie Interaktionssysteme, in denen Menschen Teil der Szene werden.

Warum ist ein Baitball für Fotografen so interessant?

Weil er keine bloße Ansammlung kleiner Fische ist, sondern eine bewegliche Schutzformation, die sich als Reaktion auf Bedrohung ständig neu formiert. Wer das versteht, erkennt eher, wo sich die Szene verdichtet und wann ein entscheidender Moment bevorsteht.

Warum ist ein Wrack mehr als ein Motiv?

Ein Wrack ist eine Struktur, die Licht, Sediment und Tierbewegungen lenkt. Diese räumliche Ordnung bestimmt Perspektive, Größenverhältnisse und Bildaufbau.

Wann wird Licht zum Hauptmotiv?

Wenn Sonnensterne, Lichtstrahlen, Oberflächenmuster, Spiegelungen oder Lichtkegel in Höhlen und Cenoten die Wirkung des Bildes tragen. Dann ist das eigentliche Hauptmotiv nicht ein Tier oder Taucher, sondern das Licht selbst.

Warum sollte ein Taucher mit ins Bild?

Taucher neben Wracks oder in Lichtstrahlen schaffen Maßstab, Erzählkraft und emotionale Spannung. Der Mensch wird zum Bezugspunkt innerhalb des Systems.

Quellen und weiterführende Informationen

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Autor: Martin Strmiska

Martin Strmiska fotografiert bereits seit Jahren die Wunder der Unterwasserwelt und gibt seine Erfahrungen weiter. Mit seinen Aufnahmen hat er schon mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen (aquasphere.sk).

Dieser Artikel von Martin Strmiska (Text und Fotos) erschien in TAUCHEN-Ausgabe 06/2026 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.