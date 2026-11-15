Freediving-Ausrüstung: Warum beim Apnoetauchen weniger mehr ist

Auch wenn Apnoetauchen die reinste Form des Tauchens darstellt und eigentlich völlig ohne Ausrüstung auskommen würde, gibt es ein paar Dinge, auf die man nicht verzichten sollte. Freitauchlehrer Nik Linder erklärt, worauf es bei Maske, Anzug, Flossen, Blei und Computer ankommt.

Das Wichtigste in Kürze

Masken für das Apnoetauchen haben ein möglichst kleines Innenvolumen. Im Tieftauchen verzichten viele Athleten ganz darauf und tauchen nur mit Nasenklammer.

Apnoe-Neoprenanzüge sind weicher und flexibler als Anzüge fürs Gerätetauchen, isolieren in der Tiefe aber schlechter.

Lange Apnoeflossen bringen mehr Vortrieb. Der Trend geht zu weicheren Blättern, die weniger explosiv, aber kraftsparender sind.

Elastische Gurte und Nackengewichte sorgen für Tarierung und Trimmung. Beim Streckentauchen will man schon in etwa 1,80 Metern Tiefe neutral sein.

Apnoe-Computer messen mit höherer Abtastrate und melden eingestellte Tiefen per akustischem Signal.

Jacques Mayol soll einmal gesagt haben: »Ein Apnoetaucher schaut sich keine Dinge an, er schaut nach innen.« Das ist einerseits korrekt, andererseits auch wieder nicht. Der Fokus des Freitauchers ist ein Wechselspiel aus der Wahrnehmung der Welt um ihn herum und der Selbstwahrnehmung. Der eigene Körper wird beobachtet, und es wird auf Spannungen in der Muskulatur geachtet. Körperliche Anspannungen erschweren die mentale Entspannung, steigern den Sauerstoffverbrauch und können den Druckausgleich erschweren.

Der Blick nach innen: Am Seil geht es weniger um die Umgebung als um den eigenen Körper. Foto: Phil Simha

Maske – ja oder nein?

Im Leistungssport, besonders bei Wettbewerben, verzichten Athleten – vor allem im Tieftauchen – gern auf eine Tauchmaske. Die Umgebung ist für sie weniger wichtig, vielmehr geht es um den Blick nach innen. Wer nur einen Atemzug zur Verfügung hat, verwendet die eingeatmete Luft lieber für den Druckausgleich im Mittelohr, anstatt sie für den Druckausgleich in der Maske zu nutzen. Bei Tauchgängen am Seil wird daher häufig nur mit Nasenklammer getaucht, wodurch der Druckausgleich ohne die Hände möglich ist.

Wer eine Maske verwendet, achtet neben der Passform vor allem auf ein möglichst kleines Innenvolumen. Das vermindert die Gefahr eines Maskentraumas und lässt mehr Luft für den Druckausgleich im Mittelohr. Wer aus Spaß am Riff oder mit Delfinen oder Walen taucht, wird auf eine Maske hingegen kaum verzichten wollen.

Apnoemasken zeichnen sich durch ein sehr kleines Innenvolumen aus. Für Training und Sicherung werden Masken mit klaren Gläsern verwendet, damit der Tauchpartner den Zustand des Tauchers einschätzen kann. Foto: Mares

Den Schnorchel nehmen Apnoetaucher beim Abtauchen aus dem Mund. Viele legen ihn deshalb entweder in der Boje ab oder klemmen ihn unter das Maskenband.

Nasenklammern verhindern das Eindringen von Wasser und ermöglichen einen Druckausgleich, ohne die Hände zu benutzen. Foto: Phil Simha

Wozu ein Apnoeanzug?

Genau wie beim Gerätetauchen schützt der Tauchanzug den Träger – sei es vor Kälte, Quallen oder unbeabsichtigten Berührungen mit dem Riff. Der Unterschied liegt in der Weichheit des Materials. Wer kein Equipment auf dem Rücken trägt, ist deutlich freier in der Bewegung. Ungewohnte Perspektiven in Rückenlage mit Blick zur Wasseroberfläche gehören ebenso zur Faszination wie der Tanz mit einem Delfin im freien Ozean.

All das ist möglich, weil Apnoe-Neoprenanzüge sehr viel flexibler sind und dadurch mehr Bewegungsfreiheit bieten. Zudem darf der Anzug die Atmung nicht behindern. Weiches Neopren bedeutet allerdings auch weniger Isolierung, da es sich in der Tiefe stärker komprimiert. Für Freediver ist das unproblematisch, da sie mehr Zeit an der Wasseroberfläche verbringen und im Vergleich zum Gerätetaucher nur kurze Ausflüge in die Tiefe unternehmen.

Wer jedoch mit seinem Apnoeanzug zum Gerätetauchen startet, merkt schnell, dass dieser mit zunehmender Tiefe deutlich an Isolationswirkung verliert. Wie stark, zeigt eine Laborstudie an Neoprenproben: Unter einem Druck, der etwa 20 Metern Wassertiefe entspricht, sank der Wärmedurchgangswiderstand im Mittel um rund 41 Prozent.

Die meisten Apnoeanzüge bestehen aus einer Hose und einem Jacket. Reißverschlüsse sind selten, da sie die Flexibilität verringern. Es braucht etwas Übung – und meist reichlich Seifenwasser –, um in den Anzug zu kommen.

Die Dicke des Anzugs richtet sich einerseits nach der individuellen Kälteempfindlichkeit und andererseits nach der jeweiligen Disziplin. Foto: Alberto Balbi

Beim statischen Apnoetauchen, also dem Zeittauchen, wird selbst in warmem Wasser häufig ein Fünf-Millimeter-Anzug getragen, da durch die vollständige Bewegungslosigkeit sehr schnell Körperwärme verloren geht. Foto: Phil Simha

Warum sind die Flossen so lang?

Die Herausforderung beim Tauchen mit nur einem Atemzug besteht darin, mit möglichst geringem körperlichem Aufwand möglichst weit oder tief zu kommen. Je besser das Verhältnis von Arbeit und Ertrag, desto größer die zurückgelegte Strecke oder Tiefe. Das gelingt einerseits durch eine effiziente Technik und andererseits durch die passende Flosse.

Apnoeflossen sind deutlich länger als Flossen zum Schnorcheln oder Gerätetauchen. Der Grund: Beim Tieftauchen erreicht man erst in etwa zehn Metern Tiefe eine neutrale Tarierung. Zunächst arbeitet man gegen den Auftrieb von Lunge und Anzug, um die ersten Meter möglichst zügig hinter sich zu bringen. Lange Flossen bedeuten zwar mehr Belastung für die Muskulatur, erzeugen jedoch auch deutlich mehr Vortrieb.

Mittlerweile gibt es Flossenblätter in unterschiedlichen Längen, sodass kleinere Freediver nicht dieselbe Flossenlänge nutzen müssen wie sehr große Taucher. Zudem stehen verschiedene Härtegrade zur Verfügung, meist unterteilt in weich, medium und hart. Der Trend geht zunehmend zu weicheren Flossenblättern, die zwar weniger explosiv im Antritt sind, dafür aber deutlich kraftsparender.

Kunststoff-Flossen sind bereits ab etwa 120 Euro erhältlich, Fiberglasblätter deutlich teurer. Carbon bietet den besten Vortrieb bei geringster Anstrengung, reine Carbonflossen liegen meist bei rund 500 Euro (Preise Stand: TAUCHEN 04/2026). Foto: Mares

Wer mit einer Monoflosse tauchen möchte, sollte einen Kurs besuchen oder intensiv damit trainieren. Die Bewegung kommt dabei vor allem aus der Stütz- und Rumpfmuskulatur und weniger aus den Beinen. Mit speziellen Schwimm-Drills und Stretching-Übungen lässt sich diese ungewohnte Technik erlernen. Foto: Phil Simha

Gewichtssysteme

Beim Apnoetauchen werden elastische Gurte verwendet. Diese behindern die Atmung nicht und verrutschen beim Abtauchen weniger. Die Gewichte von 0,5 bis ein Kilogramm werden gleichmäßig auf dem Gurt verteilt. Beim Streckentauchen sind Hals- oder Nackengewichte sehr beliebt. Sie gleichen den positiven Auftrieb der Lunge aus und sorgen nicht nur für eine neutrale Tarierung, sondern auch für eine optimale Trimmung.

Wer gut austariert ist, kann die gesamte Kraft dafür nutzen, weiter zu tauchen, anstatt die Höhe zu korrigieren. Ist der Körper einmal im Fluss, spielt es eine untergeordnete Rolle, wie viel Blei getragen wird. Im Vergleich zum Tieftauchen nutzt man beim Streckentauchen jedoch mehr Gewicht, da man bereits in einer Tiefe von etwa 1,80 Metern neutral sein möchte.

Der neutrale Punkt liegt beim Tieftauchen bis 30 Meter meist zwischen neun und zwölf Metern. Zu viel Blei erschwert das Auftauchen und insbesondere die entspannte Voratmung an der Wasseroberfläche. Aus Sicherheitsgründen verfügt der Taucher an der Oberfläche selbst im ausgeatmeten Zustand über ausreichenden Auftrieb. Foto: Phil Simha

Tauchcomputer

Ein Apnoe-Computer verfügt im Vergleich zu einem klassischen Tauchcomputer über eine höhere Abtastrate, sodass die getauchte Tiefe genauer erfasst wird. Apnoetaucher haben deutlich höhere Ab- und Aufstiegsgeschwindigkeiten. Zusätzlich gibt es akustische Signale, die zuvor eingestellte Tiefen melden. Da der Apnoetaucher beim Tieftauchen nicht auf den Computer schaut, helfen diese Signale bei der Orientierung.

Oberflächensignale stellen sicher, dass ausreichend Atemzeit zwischen den Tauchgängen eingehalten wird. Manche Modelle messen sogar die Herzfrequenz.

Die meisten modernen Apnoe-Computer lassen sich heute per Bluetooth auslesen und die Daten in ein elektronisches Logbuch übertragen. Foto: Predrag Vuckovic

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Ausrüstungsgegenstände wie Bojen, Lanyards, Actioncams und vieles mehr. Wenn es in den nächsten Folgen der Serie tiefer in die einzelnen Disziplinen geht, werden auch diese Ausrüstungsgegenstände vorgestellt. In der nächsten Folge jedoch entfernen wir uns wieder von den externen Hilfsmitteln und schauen – ganz im Sinne von Jacques Mayol – wieder nach innen. Dann geht es um den Tauchreflex und darum, wie man ihn wecken kann.

Häufige Fragen zur Freediving-Ausrüstung

Braucht man beim Apnoetauchen eine Maske?

Nicht zwingend. Im Leistungssport, vor allem im Tieftauchen, verzichten viele Athleten auf die Maske und tauchen am Seil nur mit Nasenklammer. So bleibt mehr Luft für den Druckausgleich im Mittelohr. Wer am Riff oder mit Delfinen taucht, wird eine Maske dagegen kaum missen wollen.

Warum haben Apnoemasken ein so kleines Innenvolumen?

Je kleiner das Volumen, desto weniger Luft muss beim Abtauchen in die Maske nachgegeben werden. Das vermindert die Gefahr eines Maskentraumas und lässt mehr Luft für den Druckausgleich im Mittelohr.

Kann ich meinen Apnoeanzug auch zum Gerätetauchen nutzen?

Möglich ist es, aber das weiche Neopren komprimiert sich in der Tiefe stärker und verliert mit zunehmender Tiefe deutlich an Isolationswirkung. Für die kurzen Ausflüge in die Tiefe beim Freitauchen ist das unproblematisch, bei längeren Gerätetauchgängen kann es kalt werden.

Warum sind Apnoeflossen so lang?

Lange Flossen belasten die Muskulatur stärker, erzeugen aber deutlich mehr Vortrieb. Das hilft vor allem auf den ersten Metern des Tieftauchens, wenn man gegen den Auftrieb von Lunge und Anzug arbeitet. Neutral wird man erst in etwa zehn Metern Tiefe.

Welches Flossenblatt ist das richtige: Kunststoff, Fiberglas oder Carbon?

Kunststoff-Flossen gibt es ab etwa 120 Euro, Fiberglas ist deutlich teurer, reine Carbonflossen kosten meist rund 500 Euro. Carbon bietet laut Nik Linder den besten Vortrieb bei geringster Anstrengung. Länge und Härtegrad sollten zur Körpergröße passen, der Trend geht zu weicheren, kraftsparenderen Blättern.

Wie viel Blei braucht man beim Apnoetauchen?

Das hängt von der Disziplin ab. Beim Tieftauchen bis 30 Meter liegt der neutrale Punkt meist zwischen neun und zwölf Metern, an der Oberfläche muss man auch ausgeatmet noch ausreichend Auftrieb haben. Beim Streckentauchen trägt man mehr Gewicht, um schon in etwa 1,80 Metern Tiefe neutral zu sein.

Was kann ein Apnoe-Computer, was ein normaler Tauchcomputer nicht kann?

Er misst mit höherer Abtastrate und erfasst die schnellen Ab- und Aufstiege genauer. Akustische Signale melden zuvor eingestellte Tiefen, Oberflächensignale helfen, genug Atemzeit zwischen den Tauchgängen einzuhalten.

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Quellen und weiterführende Informationen

Divers Alert Network (DAN): Mask Squeeze (Facial Barotrauma). dan.org

Potočić Matković VM et al. (2025): Dependence of Thermal Comfort of Diving Suit on Neoprene Properties and Diving Depth. Polymers 17(21): 2820. doi:10.3390/polym17212820

Text: Nik Linder ist Apnoe-Profi und Freitauchlehrer (niklinder.com). Dieser Artikel erschien in TAUCHEN-Ausgabe 04/26 und wurde für die Webfassung redaktionell angepasst.