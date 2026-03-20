Tauchen mit Diabetes: Was wirklich möglich ist

Kann man mit Diabetes tauchen? Der Artikel erklärt, unter welchen Voraussetzungen Tauchen trotz der Erkrankung möglich ist.

Er richtet sich an Betroffene, die einen Tauchkurs planen oder bereits tauchen.

Im Fokus stehen Risiken wie Unterzuckerung sowie konkrete medizinische Anforderungen.

Entscheidend ist eine stabile Blutzuckereinstellung und die individuelle Freigabe durch Fachärzte.

Tauchen mit Diabetes: Ist das möglich?

Ja, Tauchen mit Diabetes mellitus ist grundsätzlich möglich – allerdings nur unter klar definierten medizinischen und organisatorischen Voraussetzungen.

Entscheidend ist nicht allein die Diagnose, sondern wie gut der Blutzucker eingestellt ist und wie sicher du mit deiner Erkrankung umgehen kannst. Eine individuelle Bewertung durch einen Taucherarzt und den behandelnden Diabetologen ist zwingend erforderlich.

Sicherheitsprinzip beim Tauchen mit Diabetes: Der Buddy ist informiert und bleibt jederzeit in unmittelbarer Nähe.

Was passiert bei Diabetes im Körper?

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper den Blutzucker nicht ausreichend regulieren kann.

Beim Typ-1-Diabetes wird kein oder kaum Insulin produziert. Beim Typ-2-Diabetes reagiert der Körper schlechter auf Insulin oder produziert zu wenig. In beiden Fällen kann es zu erhöhten oder schwankenden Blutzuckerwerten kommen. Für Taucher ist vor allem die Stabilität dieser Werte entscheidend.

Warum ist Tauchen mit Diabetes riskant?

Das zentrale Risiko ist die Unterzuckerung (Hypoglykämie) während oder nach dem Tauchgang. Typische Auslöser beim Tauchen sind:

körperliche Belastung

Kälte

Stress oder Aufregung

An Land sind Symptome wie Zittern, Schwitzen oder Herzrasen meist gut erkennbar. Unter Wasser können diese Anzeichen fehlen oder zu spät bemerkt werden.

Die Folge kann sein:

Orientierungslosigkeit

eingeschränkte Reaktionsfähigkeit

im Extremfall Bewusstlosigkeit

Das stellt unter Wasser ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Welche Voraussetzungen gelten für die Tauchtauglichkeit?

Die Tauchtauglichkeit bei Diabetes hängt von mehreren medizinischen Faktoren ab und wird individuell beurteilt.

Grundvoraussetzungen sind:

stabile Blutzuckereinstellung

keine schweren Hypoglykämien im letzten Jahr

keine relevanten Folgeerkrankungen (z. B. an Augen, Nerven oder Gefäßen)

sichere Selbstkontrolle der Erkrankung

Tauchtauglichkeitsuntersuchung: Die Freigabe erfolgt individuell durch Taucherarzt und Diabetologen.

Zusätzlich gelten Mindestfristen:

mindestens 6 Monate stabile Therapie mit oralen Antidiabetika

mindestens 12 Monate stabile Einstellung bei Insulintherapie

Eine jährliche tauchärztliche Untersuchung ist erforderlich.

Welche Regeln gelten beim Tauchen mit Diabetes?

Für Diabetiker gelten besondere Sicherheitsregeln.

Tauchgangsplanung:

maximale Tiefe: 30 Meter

maximale Dauer: 60 Minuten

keine Dekompressions-, Höhlen- oder Wracktauchgänge

Rahmenbedingungen:

kaltes Wasser und starke Belastung vermeiden

Tauchpartner über Erkrankung informieren

Notfallzeichen vorab festlegen

Glukosemanagement:

Blutzucker messen: 60, 30 und direkt vor dem Tauchgang

nach dem Tauchgang erneut kontrollieren

ausreichend trinken (bis zu 2 Liter vor dem Tauchen)

schnell verfügbare Kohlenhydrate (z. B. Glukose-Gel) mitführen

Dokumentation im Logbuch hilft, Muster zu erkennen und Risiken besser einzuschätzen.

Notfallvorsorge beim Tauchen mit Diabetes: Schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Glukose-Gel sollten immer mitgeführt werden.

Ist Tauchen mit Diabetes gefährlich?

Tauchen mit Diabetes ist nicht per se gefährlich, aber mit erhöhtem Risiko verbunden.

Dieses Risiko lässt sich deutlich reduzieren, wenn:

der Diabetes gut eingestellt ist

keine akuten Komplikationen vorliegen

die Tauchgänge konservativ geplant werden

Ohne stabile Stoffwechsellage oder bei häufigen Unterzuckerungen ist Tauchen nicht verantwortbar.

Für wen ist Tauchen mit Diabetes nicht geeignet?

Nicht tauchtauglich sind Personen mit:

schlecht eingestelltem Diabetes

wiederkehrenden Hypoglykämien

schweren Folgeerkrankungen (z. B. Neuropathie, Retinopathie)

mangelnder Erfahrung im Umgang mit der Erkrankung

Auch direkt nach Diagnosestellung sollte zunächst auf das Tauchen verzichtet werden, bis ein sicherer Umgang gewährleistet ist.

Fazit: Tauchen mit Diabetes erfordert klare Regeln

Tauchen mit Diabetes ist möglich, wenn medizinische Voraussetzungen erfüllt sind und Sicherheitsregeln konsequent eingehalten werden.

Die wichtigste Grundlage ist eine stabile Blutzuckereinstellung. Ebenso entscheidend sind realistische Selbsteinschätzung, gute Vorbereitung und die enge Abstimmung mit Fachärzten.

Weitere Artikel aus diesem Themenbereich

Dieser Beitrag gehört zur Serie »Hey Doc, bin ich damit tauchtauglich?«. Tauchmediziner Dr. Dr. Philipp Stahl von aqua med beantwortet Leserfragen zu gesundheitlichen Voraussetzungen fürs Tauchen. Die Themen reichen von Herz- und Kreislauferkrankungen über Ohrprobleme bis zu individuellen Risiken beim Gerätetauchen.

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN 06/25. Die Webfassung wurde redaktionell angepasst.

Weitere Artikel aus dieser Serie sind:

– Tauchtauglichkeitsuntersuchung: Ablauf, Nutzen und Kritik

– Tauchen mit Paukenröhrchen – was Taucher wissen sollten

– Tauchen mit Bluthochdruck – wann ist man tauchtauglich

– Tauchen mit Asthma – ist ein Tauchkurs möglich?

– PFO und Tauchen

Häufige Fragen zum Thema Tauchen mit Diabetes mellitus

Ist Tauchen mit Typ-2-Diabetes erlaubt?

Ja, grundsätzlich schon. Entscheidend ist die individuelle Stoffwechsellage, nicht die Diabetesform. Auch mit Typ-2-Diabetes kannst du tauchen, wenn die Erkrankung stabil eingestellt ist und ärztlich freigegeben wurde.



Wie kontrolliert man den Blutzucker beim Tauchen?

Vor dem Tauchgang erfolgen mehrere Messungen (60, 30 und unmittelbar vorher). Unter Wasser ist keine Messung möglich, daher muss der Wert vorab stabil sein. Nach dem Tauchgang sollte erneut kontrolliert werden.



Was tun bei Unterzuckerung unter Wasser?

Eine direkte Behandlung unter Wasser ist nur eingeschränkt möglich. Deshalb ist Prävention entscheidend. Glukose-Gels können im Notfall eingesetzt werden, dennoch sollte ein Tauchgang bei Verdacht auf Unterzuckerung sofort abgebrochen werden.



Welche Tauchgänge sind für Diabetiker geeignet?

Geeignet sind flache, kurze und einfach geplante Tauchgänge ohne Dekompression. Technische oder anspruchsvolle Tauchgänge erhöhen das Risiko und sollten vermieden werden.

Externe Quellen

Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM)

aqua med

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)