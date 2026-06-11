Tauchen nach Operationen, Frakturen und Gelenkersatz

Operationen, Knochenbrüche oder künstliche Gelenke schließen das Tauchen grundsätzlich nicht aus. Entscheidend sind eine vollständig abgeschlossene Heilung, ausreichende Belastbarkeit und eine sichere Handhabung der Tauchausrüstung. Moderne Endoprothesen und Osteosynthesematerialien gelten tauchmedizinisch als unproblematisch. Die erforderliche Pause bis zur Rückkehr ins Wasser beträgt je nach Eingriff meist zwischen drei und zwölf Monaten. Vor dem Wiedereinstieg empfiehlt sich eine tauchmedizinische Untersuchung.

Darfst du aus medizinischer Sicht tauchen?

Ja, in den meisten Fällen ist Tauchen nach orthopädischen Operationen, Frakturen oder dem Einsatz künstlicher Gelenke wieder möglich. Nach aktuellem Stand der Tauchmedizin stellen Hüft- oder Knieendoprothesen keine generelle Kontraindikation für den Tauchsport dar.

Eine Hüft- oder Knieprothese schließt das Sporttauchen nach abgeschlossener Heilung und erfolgreicher Rehabilitation in der Regel nicht aus.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Heilung abgeschlossen ist, keine funktionellen Einschränkungen mehr bestehen und die körperlichen Anforderungen des Tauchens sicher bewältigt werden können. Dazu gehören insbesondere das Tragen der Ausrüstung, das Ein- und Aussteigen aus dem Wasser sowie die sichere Fortbewegung an Bord und an Land.

Ursachen & Hintergründe

Mit zunehmendem Alter der Taucher steigt auch die Zahl orthopädischer Vorerkrankungen. Gleichzeitig werden heute immer häufiger künstliche Gelenke implantiert oder Frakturen operativ versorgt.

Internationale Fachgesellschaften wie die Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM), die Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) sowie die South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) sehen in Endoprothesen grundsätzlich kein Hindernis für das Sporttauchen, sofern die Funktion vollständig wiederhergestellt wurde.

Die verwendeten Implantatmaterialien aus Metall, Keramik oder Polyethylen sind gegenüber Druckveränderungen unempfindlich. Nach aktuellem Wissensstand gibt es keine Hinweise darauf, dass künstliche Gelenke das Risiko einer Dekompressionskrankheit erhöhen oder mit Inertgasen interagieren.

Heilung und Rehabilitation

Nach einer Hüft- oder Knieprothese empfehlen Ärzte in der Regel eine mehrmonatige Rehabilitation. Die Dauer hängt vom individuellen Heilungsverlauf, dem Alter und möglichen Begleiterkrankungen ab.

Bei unkomplizierten Verläufen kann eine Rückkehr zu sportlichen Belastungen häufig nach drei bis sechs Monaten erfolgen. Nach größeren Eingriffen, beidseitigen Endoprothesen oder komplizierten Operationen werden häufig Zeiträume von bis zu zwölf Monaten empfohlen.

Erst wenn Beweglichkeit, Muskelkraft und Belastbarkeit ausreichend wiederhergestellt sind, sollte an einen Wiedereinstieg ins Tauchen gedacht werden.

Vor dem Wiedereinstieg ins Tauchen sollten Beweglichkeit, Kraft und Belastbarkeit vollständig wiederhergestellt sein.

Risiken beim Tauchen

Das größte Risiko geht nicht von den Implantaten selbst aus, sondern von den körperlichen Anforderungen des Tauchsports.

Besonders belastend können sein:

Tragen schwerer Tauchflaschen an Land

Ein- und Ausstieg über Leitern

Sprünge vom Boot

Stolper- oder Sturzrisiken auf schwankenden Plattformen

starke Strömung oder Wellengang

Deshalb empfehlen viele Tauchmediziner, die Ausrüstung möglichst erst im Wasser anzulegen und nach dem Tauchgang dort wieder abzulegen.

Frakturen und operative Versorgung

Nach Knochenbrüchen gelten ähnliche Grundsätze wie nach Gelenkersatzoperationen.

Voraussetzung für die Tauchtauglichkeit ist eine vollständige knöcherne Heilung. Eine bloße Übungsstabilität reicht nicht aus. Die betroffene Extremität muss den Belastungen durch Ausrüstung, Wasserwiderstand und Notfallsituationen sicher standhalten.

Nach operativen Versorgungen mit Platten, Schrauben oder Marknägeln muss zusätzlich eine komplikationsfreie Wundheilung vorliegen. Die Wiederaufnahme des Tauchens sollte erst erfolgen, wenn die knöcherne Konsolidierung radiologisch bestätigt wurde.

Je nach Frakturtyp und Heilungsverlauf können zwischen drei und zwölf Monaten Pause erforderlich sein.

Weitere orthopädische Operationen

Auch nach arthroskopischen Eingriffen, Bandrekonstruktionen oder Wirbelsäulenoperationen ist Tauchen grundsätzlich möglich.

Entscheidend sind:

Schmerzfreiheit

ausreichende Beweglichkeit

stabile Gelenkfunktion

vollständige Heilung

sichere Ausrüstungshandhabung

Insbesondere nach Wirbelsäulenoperationen sollte die individuelle Belastbarkeit sorgfältig geprüft werden, da das Tragen schwerer Ausrüstung eine zusätzliche Herausforderung darstellen kann.

Was du beachten solltest

Vor der Rückkehr ins Wasser solltest du folgende Fragen mit Ja beantworten können:

Kannst du deine Tauchausrüstung sicher tragen?

Ist die Beweglichkeit vollständig oder weitgehend wiederhergestellt?

Bestehen keine relevanten Schmerzen?

Kannst du längere Strecken schwimmen?

Sind Ein- und Ausstiege problemlos möglich?

Falls Unsicherheiten bestehen, kann ein Probetraining im Schwimmbad helfen, die Belastbarkeit realistisch einzuschätzen.

Wann ärztlicher Rat nötig ist

Eine tauchmedizinische Untersuchung ist nach größeren orthopädischen Eingriffen grundsätzlich empfehlenswert.

Besonders wichtig ist eine individuelle Beurteilung bei:

beidseitigen Endoprothesen

komplizierten Frakturen

Wirbelsäulenoperationen

bestehenden Bewegungseinschränkungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Lungenerkrankungen

Stoffwechselerkrankungen

Oft sind Begleiterkrankungen für die Tauchsicherheit bedeutsamer als die orthopädische Vorgeschichte selbst.

Fazit

Orthopädische Operationen, Frakturen oder künstliche Gelenke bedeuten nicht automatisch das Ende der Tauchkarriere. Moderne Implantate gelten tauchmedizinisch als unproblematisch. Entscheidend sind eine abgeschlossene Heilung, ausreichende Belastbarkeit und die sichere Bewältigung aller Anforderungen des Tauchsports. Nach erfolgreicher Rehabilitation und einer tauchmedizinischen Untersuchung ist die Rückkehr ins Wasser häufig innerhalb von sechs bis zwölf Monaten möglich.

Du hast auch eine Frage zur Tauchtauglichkeit? Schreib uns an redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort »Sprechstunde« und wir leiten deine Frage an unseren Experten Dr. Dr. Philipp Stahl von aqua med weiter.

FAQ – Tauchen nach operativen Eingriffen

Wie lange sollte ich nach einer Hüftprothese mit dem Tauchen warten?

Je nach Heilungsverlauf werden meist sechs bis zwölf Monate empfohlen. Die endgültige Entscheidung sollte gemeinsam mit Operateur und Tauchmediziner getroffen werden.

Können künstliche Gelenke unter Wasser beschädigt werden?

Nach aktuellem Wissensstand nicht. Moderne Endoprothesen sind gegenüber Druckveränderungen unempfindlich.

Erhöhen Metallimplantate das Risiko einer Dekompressionskrankheit?

Dafür gibt es bislang keine wissenschaftlichen Hinweise.

Darf ich mit Platten oder Schrauben im Knochen tauchen?

Ja, sofern die Fraktur vollständig verheilt ist und keine funktionellen Einschränkungen mehr bestehen.

Weitere Teile der Serie

Tauchen in der Schwangerschaft

COPD und Tauchen

Tauchen mit Diabetes mellitus – was möglich ist

Tauchtauglichkeit – Ablauf, Nutzen und Kritik

Tauchen mit Paukenröhrchen und Mittelohrentzündung

Tauchen mit Bluthochdruck – wann ist man tauchtauglich

Tauchen mit Asthma – ist ein Tauchkurs möglich?

Tauchen mit PFO – was bedeutet das für Taucher?

Angststörung und Tauchen – geht das?

Externe Quellen

Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM)

Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)

South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS)

European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM)

Dieser Artikel erschien in der TAUCHEN-Ausgabe 02/26 und wurde redaktionell für die Webfassung angepasst.