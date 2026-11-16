»Save the Ocean« ist das Meeresschutz-Special von TAUCHEN. Die aktuelle Ausgabe 2026 »Unser Meer. Unsere Zukunft.« zeigt auf 100 Seiten, wie der Ozean den Klimawandel bremst, wer in Florida Korallenriffe wieder aufbaut, wie »Shark Nannies« Zebrahaie nach Raja Ampat zurückbringen und was hinter den Orca-Begegnungen vor Spanien und Portugal steckt. Das sind nur einige Beispiele, im Heft erwartet dich noch viel mehr.

Save the Ocean 2026: Das erwartet dich in der aktuellen Ausgabe

Der blaue Motor: wie der Ozean den Klimawandel bremst

Riffrestaurierung in Florida und Korallenbleiche im Roten Meer

Das Geheimnis der Walhai-Weibchen von Galápagos

Iberische Orcas, Weiße Haie in Mexiko und Haifütterungen auf den Malediven

Die Ausgabe 2026 gibt es noch nicht als ePaper auf dieser Seite. Du bekommst sie gedruckt im Shop oder als ePaper in der TAUCHEN-App (hier erhältlich). Frühere Ausgaben von Save the Ocean kannst du unten direkt im Browser lesen.

Save the Ocean 2025

Geisternetze: Reportage und wie der WWF sie mit KI aufspürt

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: gute und schlechte Nachrichten zum Zustand der Weltmeere

Neue Korallenzucht-Methode und Lebensraum Mittelmeer

Interviews mit Meeresbiologe Uli Kunz und Schauspieler Hannes Jaenicke

Save the Ocean 2024

Munitionsbergung in Nord- und Ostsee

Tiefseebergbau vor Norwegen und Seegras vor den Orkney Islands

Riffprojekte: 3D-Korallenbau vor PomPom Island und Riff-Aufforstung vor Bali

Interviews mit Moderator Dirk Steffens und UW-Fotograf Kurt Amsler

Save the Ocean 2023

Alles ist verbunden: das Ökosystem Meer

Fischfarmen und Thunfisch: ein Blick hinter die Kulissen

Geisternetze: die WWF-App und die Ghost Divers

Interviews mit Dr. Matthias Egger von The Ocean Cleanup und Meeresschützer Daniel Rösner

Save the Ocean 2022

Korallen des Pazifiks: das Sterben der Korallen Mikronesiens

Korallenzucht: Riffstrukturen aus dem 3D-Drucker

Whalewatching auf den Azoren

Malediven: bei den Tigerhaien von Fuvahmulah

Save the Ocean 2021