»Save the Ocean« ist das Meeresschutz-Special von TAUCHEN. Die aktuelle Ausgabe 2026 »Unser Meer. Unsere Zukunft.« zeigt auf 100 Seiten, wie der Ozean den Klimawandel bremst, wer in Florida Korallenriffe wieder aufbaut, wie »Shark Nannies« Zebrahaie nach Raja Ampat zurückbringen und was hinter den Orca-Begegnungen vor Spanien und Portugal steckt. Das sind nur einige Beispiele, im Heft erwartet dich noch viel mehr.
Save the Ocean 2026: Das erwartet dich in der aktuellen Ausgabe
- Der blaue Motor: wie der Ozean den Klimawandel bremst
- Riffrestaurierung in Florida und Korallenbleiche im Roten Meer
- Das Geheimnis der Walhai-Weibchen von Galápagos
- Iberische Orcas, Weiße Haie in Mexiko und Haifütterungen auf den Malediven
Die Ausgabe 2026 gibt es noch nicht als ePaper auf dieser Seite. Du bekommst sie gedruckt im Shop oder als ePaper in der TAUCHEN-App (hier erhältlich). Frühere Ausgaben von Save the Ocean kannst du unten direkt im Browser lesen.
Save the Ocean 2025
- Geisternetze: Reportage und wie der WWF sie mit KI aufspürt
- Gute Zeiten, schlechte Zeiten: gute und schlechte Nachrichten zum Zustand der Weltmeere
- Neue Korallenzucht-Methode und Lebensraum Mittelmeer
- Interviews mit Meeresbiologe Uli Kunz und Schauspieler Hannes Jaenicke
Save the Ocean 2024
- Munitionsbergung in Nord- und Ostsee
- Tiefseebergbau vor Norwegen und Seegras vor den Orkney Islands
- Riffprojekte: 3D-Korallenbau vor PomPom Island und Riff-Aufforstung vor Bali
- Interviews mit Moderator Dirk Steffens und UW-Fotograf Kurt Amsler
Save the Ocean 2023
- Alles ist verbunden: das Ökosystem Meer
- Fischfarmen und Thunfisch: ein Blick hinter die Kulissen
- Geisternetze: die WWF-App und die Ghost Divers
- Interviews mit Dr. Matthias Egger von The Ocean Cleanup und Meeresschützer Daniel Rösner
Save the Ocean 2022
- Korallen des Pazifiks: das Sterben der Korallen Mikronesiens
- Korallenzucht: Riffstrukturen aus dem 3D-Drucker
- Whalewatching auf den Azoren
- Malediven: bei den Tigerhaien von Fuvahmulah
Save the Ocean 2021
- Seegraswiesen, Mangroven und Kelpwälder: Lebensräume unter Wasser
- Megafauna: So steht es um die Großtiere des Mittelmeeres
- Azoren: Europas Natur-Schatzkammer
- Interviews u. a. mit Walter Harscher (InterDive) und OEOO-Gründer Günther Bonin