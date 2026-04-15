Tauchen mit Angststörung: Was medizinisch gilt

Dieser Artikel klärt, ob Tauchen mit Angststörung oder Depression möglich ist und welche medizinischen Voraussetzungen gelten. Er richtet sich an Einsteiger und erfahrene Taucher mit psychischen Vorerkrankungen. Im Fokus stehen Risiken, Einfluss von Medikamenten und die Bedeutung der individuellen Tauchtauglichkeit. Grundlage ist eine fachärztliche Einschätzung aus der Tauchmedizin.

Die Leserfrage:

»Mein Partner ist ein erfahrener Taucher und schlägt vor, dass ich einen Schnuppertauchkurs machen sollte. Ich habe Lust auf das Tauchen, aber die Entscheidung fällt mir schwer. Ich leide unter einer Angststörung gepaart mit einer Depression, nehme Antidepressiva und habe großen Respekt vor Wasser. Darf ich überhaupt tauchen?«

Tauchen mit Angststörung oder Depression: Was gilt medizinisch?

Die Frage nach der Tauchtauglichkeit bei psychischen Erkrankungen gehört zu den häufigsten in der Tauchmedizin. Anders als bei klar definierten körperlichen Kontraindikationen ist die Bewertung komplex und immer individuell.

Grundsätzlich gilt: Tauchen erfordert eine stabile psychische Verfassung. Angst, Panik oder eingeschränktes Urteilsvermögen können unter Wasser schnell zu kritischen Situationen führen. Gleichzeitig berichten viele Taucher von positiven Effekten wie Entspannung und Stressreduktion.

Die Entscheidung hängt daher von mehreren Faktoren ab: Diagnose, Schweregrad, Stabilität der Erkrankung und medikamentöse Behandlung.

Welche Rolle spielt die Motivation beim Tauchen?

Die Motivation ist ein zentraler, oft unterschätzter Faktor.

Problematisch ist sogenannte Fremdmotivation, etwa wenn Partner oder Freunde zum Tauchen drängen. Wer nicht aus eigenem Antrieb taucht, erlebt häufiger Stress, Unsicherheit oder Angst. Unter Wasser kann das das Risiko für Panikreaktionen erhöhen.

Praxisrelevant ist daher:

Eigenmotivation prüfen

Respekt vor Wasser ernst nehmen

Schnuppertauchen nur bei echtem Interesse

Eine ehrliche Selbsteinschätzung ist wichtiger als soziale Erwartungen.

Ist Tauchen bei Angststörungen sicher?

Es kommt auf Schweregrad und Kontrolle der Symptome an.

Leichte Angststörungen können unter Umständen mit dem Tauchen vereinbar sein. In einigen Fällen berichten Betroffene sogar von positiven Effekten durch kontrollierte Atmung und ruhige Umgebung.

Problematisch sind jedoch:

unkontrollierte Angstzustände

Panikattacken

starke Unsicherheit in ungewohnten Situationen

Unter Wasser kann Angst die Atmung beschleunigen, die Orientierung beeinträchtigen und Fehlentscheidungen begünstigen. In solchen Fällen gilt Tauchen als riskant oder nicht geeignet.

Darf man mit Depression tauchen?

In stabilen Phasen möglich, in akuten Phasen nicht empfohlen.

Depressionen wirken sich häufig auf Energie, Konzentration und Reaktionsfähigkeit aus. Diese Faktoren sind beim Tauchen sicherheitsrelevant.

Einordnung:

stabile, gut behandelte Depression: Einzelfallentscheidung möglich

akute depressive Episode: klare Kontraindikation

Wichtig ist die Einschätzung durch einen Tauchmediziner, idealerweise in Abstimmung mit dem behandelnden Psychiater.

© Shutterstock – Ein Taucher mit sichtbar weit aufgerissenen Augen – ein typisches Anzeichen für Angst oder beginnende Panik unter Wasser

Welche Risiken bestehen bei Psychopharmaka?

Psychopharmaka können die Tauchsicherheit beeinträchtigen.

Viele Medikamente wirken auf das zentrale Nervensystem und verändern Wahrnehmung, Reaktionszeit oder Koordination.

Beispiele:

Benzodiazepine: sedierend, verzögerte Reaktionen

Antidepressiva: Einfluss auf Aufmerksamkeit und Belastbarkeit

Antipsychotika: mögliche Einschränkung von Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit

Zusätzliche Risikofaktoren:

Dehydration, etwa nach Flugreisen

Kombination mit Alkohol oder anderen Substanzen

Mangels belastbarer Daten gilt Tauchen unter Psychopharmaka grundsätzlich als kritisch. In stabilen Einzelfällen kann es unter ärztlicher Kontrolle erlaubt sein.

Kann Tauchen therapeutisch wirken?

Ja, aber nicht als Ersatz für Therapie.

Tauchen wird von vielen als meditative Erfahrung beschrieben. Charakteristisch sind:

langsame, kontrollierte Atmung

reduzierte Reize

Fokus auf den Moment

Diese Faktoren können Stress reduzieren und Achtsamkeit fördern. Bei leichten psychischen Belastungen kann Tauchen daher unterstützend wirken.

Wichtig bleibt: Tauchen ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung.

Welche psychischen Erkrankungen sind besonders kritisch?

Einige Diagnosen erfordern besondere Vorsicht oder schließen Tauchen in vielen Fällen aus:

Depression

Risiko bei verminderter Reaktionsfähigkeit

kritisch in akuten Phasen

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

mögliches Triggerpotenzial durch Kontrollverlust

Einzelfallbewertung notwendig

Angst- und Zwangsstörungen

Risiko von Panikreaktionen

abhängig von Stabilität und Kontrolle

Entscheidend ist immer die individuelle Belastbarkeit unter Stressbedingungen.

Muss ich vor dem Tauchen zum Arzt?

Ja, bei psychischen Vorerkrankungen unbedingt.

Eine tauchmedizinische Untersuchung ist in diesen Fällen zwingend. Sie umfasst:

ausführliche Anamnese

Bewertung der psychischen Stabilität

Einschätzung der Medikation

ggf. Rücksprache mit behandelnden Fachärzten

Ziel ist eine individuelle Risikobewertung, keine pauschale Freigabe oder Ablehnung.

Fazit: Tauchen mit psychischen Erkrankungen – was ist möglich?

Tauchen kann für Menschen mit leichten und stabilen psychischen Belastungen möglich sein und sogar positive Effekte haben. Gleichzeitig bestehen reale Risiken, insbesondere bei Angststörungen, Depressionen und unter Psychopharmaka.

Entscheidend sind:

stabile psychische Verfassung

eigenständige Motivation

ärztliche Abklärung

Ohne diese Voraussetzungen sollte auf das Tauchen verzichtet werden.



Dieser Beitrag gehört zur Serie »Hey Doc, bin ich damit tauchtauglich?«. Tauchmediziner Dr. Dr. Philipp Stahl von aqua med beantwortet Leserfragen zu gesundheitlichen Voraussetzungen fürs Tauchen. Die Themen reichen von Herz- und Kreislauferkrankungen über Ohrprobleme bis zu individuellen Risiken beim Gerätetauchen.

Dieser Artikel erschien in TAUCHEN 07/25. Die Webfassung wurde redaktionell angepasst.

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Tauchen mit Asthma – ist ein Tauchkurs möglich?

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Externe Quellen

Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM)

aqua med Medical Board