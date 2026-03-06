Taucher fotografieren: So setzt du deinen Buddy richtig in Szene

Taucher gehören zu den wirkungsvollsten Motiven der Unterwasserfotografie. Sie vermitteln Bewegung, Größenverhältnisse und Emotionen eines Tauchgangs. In diesem Teil unserer Fotoschule erklärt Unterwasserfotograf Martin Strmiska, wie du deinen Buddy gezielt ins Bild setzt – von der Planung über die Position im Bild bis zur Lichtführung. Der Artikel richtet sich an Taucher, die ihre Unterwasserfotos bewusst gestalten und Geschichten unter Wasser erzählen möchten.

Taucher als Hauptmotiv der Unterwasserfotografie

Wer unter Wasser fotografiert, möchte meist mehr zeigen als nur Landschaft oder Meereslebewesen. Ein Taucher im Bild schafft eine direkte Verbindung zwischen Betrachter und Szene. Er vermittelt Maßstab, Bewegung und Atmosphäre.

Besonders beim Höhlen- oder Wracktauchen wird der Taucher häufig zum zentralen Element eines Bildes. Strukturen im Hintergrund bleiben wichtig, treten jedoch in den Hintergrund der Bildgeschichte. Der Taucher wird zum Bezugspunkt für den Betrachter.

Damit diese Wirkung entsteht, muss das Motiv bewusst gestaltet werden. Entscheidend sind die Position des Tauchers, seine Blickrichtung, die Lichtführung und eine klare Bildkomposition.

Warum ist Planung für Taucherfotos wichtig?

Viele eindrucksvolle Taucherbilder entstehen nicht spontan. Sie werden vorbereitet.

Ein sinnvoller erster Schritt ist ein Erkundungstauchgang. Dabei verschaffst du dir einen Überblick über Strukturen, Lichtverhältnisse und mögliche Fotopositionen. Erst danach lässt sich eine konkrete Aufnahme planen.

Auch die Abstimmung mit den beteiligten Tauchern ist wichtig. Wenn alle Beteiligten wissen, wo sie sich positionieren und welche Rolle sie übernehmen, entstehen deutlich ruhigere und klarere Bilder.

Martin Strmiska empfiehlt, das geplante Motiv vor dem Tauchgang zu besprechen oder sogar eine einfache Skizze anzufertigen. So verstehen alle Beteiligten schnell, wie das Bild aussehen soll.

Skizze des geplanten Motivs: Vor dem Tauchgang wird die Position von Fotograf, Model und Lichtquelle festgelegt.

Wie kommuniziert man unter Wasser beim Fotografieren?

Da unter Wasser nicht gesprochen werden kann, sind klare Handzeichen wichtig. Sie helfen dem Fotografen, das Model im Bild präzise zu positionieren.

Typische Signale betreffen kleine Positionsänderungen oder die Blickrichtung des Tauchers. Auch die Ausrichtung der Taschenlampe kann so gesteuert werden.

Viele Teams vereinbaren vor dem Tauchgang einfache Positionsschemata. Ein Beispiel ist eine frontale Ausrichtung zur Kamera oder eine leicht gedrehte Position im 45-Grad-Winkel. Solche Absprachen sparen Zeit unter Wasser und erleichtern die Zusammenarbeit erheblich.

Welches Objektiv eignet sich für Taucherporträts?

Bei Taucherporträts arbeitet man meist aus relativ kurzer Entfernung. Deshalb spielt die Wahl des Objektivs eine wichtige Rolle.

Sehr starke Weitwinkel- oder Fisheye-Objektive können Körperformen verzerren. Der Taucher wirkt dann unnatürlich oder überproportional.

Deshalb empfiehlt sich häufig ein geradliniges Weitwinkelobjektiv. Es ermöglicht Nähe zum Motiv, ohne die Proportionen stark zu verändern. Wenn ein Fisheye eingesetzt wird, sollte es möglichst im weniger extremen Brennweitenbereich verwendet werden.

Vollformat

24–35 mm gelten als besonders geeignet für Taucherporträts.

APS-C

etwa 16–24 mm liefern eine vergleichbare Bildwirkung.

Micro Four Thirds

ca. 12–18 mm entsprechen dem gleichen Bildwinkel.

Wie wird der Taucher im Bild klar erkennbar?

Ein starkes Taucherbild lebt davon, dass sich das Motiv klar vom Hintergrund abhebt. Eine deutliche Silhouette erleichtert dem Betrachter, das Motiv sofort zu erkennen.

Deshalb lohnt es sich, nach ruhigen Hintergründen zu suchen. Freier Wasserkörper, Sandflächen oder gleichmäßige Strukturen eignen sich besonders gut.

Auch klassische Bildregeln helfen bei der Gestaltung. Der Taucher sollte ausreichend Platz in seiner Bewegungsrichtung haben. Schwimmt er scheinbar in das Bild hinein, wirkt die Szene deutlich natürlicher.

Screenshot aus der Bildbearbeitung des Titelbildes: Anpassungen von Kontrast, Lichtstrahlen und Farbtemperatur. Ort: Slowakische Opalmine 2023 Kamera: Canon R5 mit Canon RF 14-35 f4 im Seacam-Gehäuse, Seacam 9“ Dome Port Blitz: 2 x Subtronic Pro160 @ 1/4 Leistung Einstellungen: f5.6, 1/30s, ISO 2500

Warum wirkt Gegenlicht bei Buddy-Bildern so stark?

Gegenlicht ist eine der wirkungsvollsten Techniken der Unterwasserfotografie. Es hebt die Silhouette des Tauchers hervor und erzeugt sichtbare Lichtstrahlen im Wasser.

Häufig wird dafür ein zweiter Taucher als Lichtquelle eingesetzt. Er positioniert sich hinter dem Model und richtet seine Lampe in Richtung Kamera. Der Taucher selbst blockiert einen Teil des Lichts und erzeugt so eine klare Kontur.

Der Abstand zwischen Model und Lichtquelle liegt meist zwischen einem halben und einem Meter. So entstehen gut sichtbare Lichtstrahlen, ohne dass die Kamera direkt geblendet wird.

Dauerlicht erleichtert dabei die Bildgestaltung. Der Fotograf sieht bereits während der Komposition, wie das Licht im Bild wirkt.

Warum sollte der Taucher nicht direkt in die Kamera schauen?

Ein natürlicher Eindruck entsteht häufig dann, wenn das Model nicht direkt in die Kamera blickt. Stattdessen richtet der Taucher seine Aufmerksamkeit auf ein imaginäres Ziel im Bild.

Die Tauchlampe kann diese Blickrichtung zusätzlich unterstützen. Sie zeigt auf den Punkt, den der Taucher betrachtet.

So wirkt die Szene wie eine echte Tauchsituation und weniger wie eine gestellte Aufnahme.

Häufige Fragen zum Thema: Taucher fotografieren

Wie nah sollte man an den Taucher herangehen?

Bei Taucherporträts ist eine relativ kurze Distanz sinnvoll. Je näher du am Motiv bist, desto klarer wirken Details und Farben. Gleichzeitig sollte genügend Raum im Bild bleiben, damit der Taucher natürlich im Umfeld dargestellt wird.

Ist ein zusätzlicher Beleuchter notwendig?

Nicht zwingend, aber häufig sehr hilfreich. Ein zweiter Taucher mit Lampe ermöglicht Gegenlichtaufnahmen oder gezielte Lichtakzente. Dadurch wirkt die Silhouette des Tauchers deutlich plastischer.

Welche Rolle spielt die Blickrichtung des Models?

Die Blickrichtung bestimmt, wie der Betrachter das Bild wahrnimmt. Wenn der Taucher in seine Bewegungsrichtung schaut, wirkt die Szene dynamischer und natürlicher.

Kann man Taucher auch ohne Planung gut fotografieren?

Spontane Aufnahmen sind möglich, aber oft weniger kontrollierbar. Wenn Position, Licht und Bewegungsrichtung vorher abgestimmt werden, steigt die Chance auf ein gelungenes Bild deutlich.

Welche Fehler passieren bei Taucherporträts häufig?

Typische Probleme sind ein unruhiger Hintergrund, eine ungünstige Blickrichtung oder zu wenig Platz vor dem Taucher im Bild. Auch starke Objektivverzerrungen können das Motiv unnatürlich wirken lassen.

Mehr Arbeiten und Informationen von Martin Strmiska findest du auf seiner Website Aquasphere.

TAUCHEN-Fotograf Martin Strmiska fotografiert bereits seit Jahren die Wunder der Unterwasserwelt und gibt seine Erfahrungen weiter. Mit seinen Aufnahmen hat er schon mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen. Gerne gibt der Profi sein Wissen in Workshops weiter (aquasphere.sk).

